No somos represores, se garantizan las libertades: López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México afirmó que la valla metálica que se colocó frente a Palacio Nacional ayudó a detener la provocación durante las protestas por el Día Internacional de la Mujer, además de que no se cayó en la “trampa” de la violencia.

Al reconocer la actuación de las mujeres policías que evitaron mayor confrontación durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que lo ocurrido dejó en claro que su gobierno no es represor.

“Se van a quedar con las ganas los autoritarios conservadores, pensando que vamos a reprimir, no, no”, expresó en conferencia matutina de este martes.

El mandatario dijo que se resistió a la provocación y que las policías que contenían la protesta resultaron con quemaduras, por lo que hombres policías llegaron a apoyarlas. “Esto muestra con claridad que somos distintos, que no somos represores, que se garantizan las libertad, se evita la confrontación, se evita la violencia y vamos a seguir adelante con el proceso de transformación del país”, dijo.

“Nuestro gobierno no va a desatar nunca la represión. Nunca se va a reprimir al pueblo de México, no se va a usar a la policía ni al Ejército para reprimir al pueblo, somos distintos a los conservadores que ahora se disfrazan de feministas y se molestan porque se puso una valla para evitar la violencia, para que no haya actos de violencia y no queremos que se lastime, se dañe a alguien, no queremos heridos, no queremos que nadie se afecte, tenemos que cuidar a las mujeres, tenemos que cuidar incluso a quienes vienen a protesta, aún de manera violenta.

El Presidente resaltó que “desde luego es justo luchar por la igualdad de las mujeres, se tiene que hacer todo para evitar la violencia contra las mujeres”, pero señaló que no con más violencia.

Reafirmamos el compromiso de vacunar contra #COVID19, de manera universal y gratuita, a las y los mexicanos. Conferencia matutina. https://t.co/af24sl8RId — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 9, 2021

