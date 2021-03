AMLO pide se de a conocer expediente de Cabeza de Vaca

Compartir esta publicación













“Le conviene a él; le conviene a todos”, comentó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina donde pidió se diera a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Actualmente, el gobernador tamaulipeco atraviesa por un proceso de desafuero, luego de ser acusado por la Fiscalía General de la República -FGR- de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencias ilícita y defraudación fiscal equiparada.

El mandatario aclaró dentro de su tradicional conferencia mañanera, que desconoce el expediente de Cabeza de Vaca ya que aseguró no fabrica, ni da órdenes para que se fabriquen expedientes.

“Ojalá la Cámara de Diputados, si no tiene impedimento y si no está limitada, dé a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas. Que se transparente, hablando del derecho a la información y de la transparencia, eso va a ayudar mucho porque así se aclara, le conviene a él, le conviene a todos. Yo quiero conocer el expediente, quiero saber de qué se le acusa pero no la línea gruesa, quiero leer el expediente, conocerlo”, dijo.

López Obrador puso como ejemplo el caso del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, quien estuvo detenido en Estados Unidos y fue regresado a México para que se le investigara por su supuesto vínculo con el crimen organizado.

Sin embargo, se determinó no realizar ningún tipo de acción penal pues no había suficientes pruebas y esto se basó en un expediente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que se hizo público en redes sociales.

#ConferenciaPresidente | Lunes 1 de marzo de 2021. https://t.co/sjNxs5FCtm — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 1, 2021

“Ojalá que los legisladores resuelvan dar a conocer el expediente completo y lo suban a la red como lo hicimos en el caso del general Cienfuegos para qué, para que se garantice el derecho a la información a la transparencia y que no haya manipulación, que no haya linchamientos mediáticos, esto no sólo es asunto de los medios y las filtraciones o de los abogados y las autoridades judiciales, no. Es asunto de todos”, reiteró el presidente.

El presidente también recordó que padeció un proceso de desafuero cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal y en esa ocasión el presidente Vicente Fox fue quien dio la orden de intentar procesarlo.

“Me fabricaron el expediente. Entonces ahora que la fiscalía presenta el expediente y escuché que dicen que desde Palacio Nacional se instrumentó lo de la acusación y se elaboró el expediente, yo creo que lo mejor para todos es conocer el expediente”.

