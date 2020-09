Pide AMLO a gobernadores no culpar a federación por falta de obras públicas

Compartir esta publicación













El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los gobernadores no culpar a la Federación si no hay avances en las obras públicas, pues recordó que se les ha entregado el presupuesto y las participaciones en tiempo, cantidad y forma.

“A nadie le falta, de acuerdo a la ley, en tiempo cantidad y forma; lo digo de manera muy cariñosa, respetuosa: Que no nos echen la culpa, que, si no están haciendo obras que es porque la Federación no les ayuda, eso no es cierto”, dijo.

López Obrador aseguró en la conferencia mañanera desde Palacio Nacional que los recursos federales se están entregando sin regateo de ningún tipo a todas las entidades “es la instrucción que tiene el Secretario de Hacienda”

TE PUEDE INTERESAR: OFICIAL: Se extiende cierre de puentes a cruces no esenciales

López Obrador informó que las obras públicas con las que se comprometió su gobierno en Bavispe, Sonora, ya están terminadas; por lo que a finales de este mes o a principios de octubre realizará una gira para supervisar los trabajos en esta región.

Mencionó que se están cumpliendo los compromisos que asumió tras el ataque a integrantes de las familias LeBarón y Langford, en la que fueron asesinadas nueve personas, entre ellos seis menores de edad.

“Vamos a inaugurar en mi visita un cuartel de la Guardia Nacional y se va a inaugurar, o debelar, un monumento para recordar a la familia LeBarón, a los que perdieron la vida: las niñas, las señoras. Va avanzado la escultura, no se sí va a dar tiempo a que yo esté presente, se va avanzando en los compromisos que hicimos y hay más de 10 detenidos sobre estos lamentables hechos, se está haciendo justicia”, señaló.

#ConferenciaPresidente | Jueves 17 de septiembre de 2020 https://t.co/QcnkWpb5pd — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 17, 2020

Finalmente, al ser cuestionado sobre el robo de gas LP en Hidalgo, el mandatario respondió con un llamado a la población a no participar en este tipo de actividades, con el fin de que no se repita un accidente como el de Tlahuelilpan.

“A la gente de las comunidades, que es gente buena: que no caigan en esa trampa, que no olviden lo que sucedió en Hidalgo, esa tremenda situación, una tragedia donde perdieron la vida gente inocente que pensaba que no corría ningún riesgo”, pidió.