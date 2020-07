“Bendito Coraje”: AMLO responde a desplegado de intelectuales

Compartir esta publicación













El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió una carta dirigida a la oposición, titulada: “Bendito coraje”, luego de que un grupo de intelectuales publicaran un desplegado en el diario Reforma en el que llaman a formar una gran alianza ciudadana en 2021 para enfrentarlo.

López Obrador celebra en su carta que los escritores y periodistas que han defendido el modelo neoliberal y neoporfirista se quiten la máscara y que es absolutamente legítimo que exista una oposición al gobierno que representa, ya que la historia nos enseña que cuando se pone en práctica un proceso de transformación, siempre se produce una reacción conservadora.

Así lo escribió:

Bendito coraje

Celebro que escritores y periodistas que han defendido desde siempre

el modelo neoliberal o neoporfirista se agrupen, se definan y dejen de

lado la simulación para buscar restaurar el antiguo régimen,

caracterizado por la antidemocracia, la corrupción y la desigualdad.

La historia nos enseña que cuando se pone en práctica un proceso de

transformación, siempre se produce una reacción conservadora.

De modo que es absolutamente legítimo que exista una oposición al

Gobierno que represento y a las acciones que estamos consumando.

Quizá lo único que pueda reprocharse a tan famosos personajes es su

falta de honestidad política e intelectual, manifestada en el mismo

contenido de su proclama. Bastaría con preguntarles: ¿cómo

contribuyeron a “los avances democráticos… para salir de un sistema

autoritario y establecer la democracia” si casi todos ellos defendieron o

guardaron silencio cómplice ante los fraudes electorales de la historia

reciente del país?

Por otra parte, da pena ajena su argumento de que buscan construir

una alianza con miras a las elecciones de 2021 para obtener la mayoría y

“asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como

contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo”. ¿Qué acaso no se han

enterado que está por llegar extraditado de España, Emilio Lozoya,

exdirector de Pemex, quien al parecer presentará pruebas y explicará

cómo se lograba el “contrapeso” que pretenden “recobrar” los

abajofirmantes?

En fin, en 2021 el pueblo decidirá libremente sobre su destino. Y de

verdad no creo que la mayoría apoye el regreso al país de la corrupción,

de los potentados, de los intelectuales orgánicos, de los privilegios, de la

hipocresía, de la marginación, del clasismo y del racismo.

No cabe duda que vivimos tiempos interesantes. Sea por interés o por

puro coraje, los conservadores que fingían ser liberales por fin se están

quitando la máscara.

Esta es la carta de los Intelectuales

Desplegado publicado hoy en Reforma, contra el autoritarismo y a favor de la democracia ⁦@PagesBeatriz⁩ ⁦@ferbelaunzaran⁩ ⁦@PascoeAndres⁩ pic.twitter.com/u5W9jsuGRu — Ricardo Pascoe Pierce (@rpascoep) July 15, 2020

Entre los firmantes destacan Héctor Aguilar Camín, Roger Bartra, Enrique Krauze, Soledad Loeza, María Baranda, Ángeles Mastretta, Jean Meyer, Ricardo Pascoe, Enrique Serna, José Woldenberg y Guillermo Sheridan, entre otros;