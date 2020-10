‘AMLO, si no vienes no bachean’, dicen ciudadanos

Compartir esta publicación













Entre pancartas de los neolaredenses que asistieron a la entrega de obras del presidente Andrés Manuel López Obrador a Nuevo Laredo, resaltó el señalamiento: “AMLO, si no vienes no bachean”, pues apenas unos días antes de la visita presidencial, se comenzaron a tapar de forma precipitada algunos baches que los ciudadanos han reportado por largo tiempo.

“Curiosamente llevamos meses y en algunos casos hasta años reportando (los desperfectos) y no es hasta que viene AMLO que el Municipio se quiere poner a bachear, pero que no quieran hacer en tres días lo que no han hecho en tres años, por hacerlo al ‘ahí se va’ no lo solucionan, sólo le pusieron unas plastas y al rato vuelven a salir los baches”, dijo Josué, vecino de la colonia San Rafael.

Cientos de ciudadanos dejaron ver su molestia con el Municipio que se puso a trabajar para dar una “buena imagen”.

Vialidades del sur de la ciudad, así como la avenida López de Lara y la calle Venezuela son claro ejemplo de ese bacheo “exprés” que los ciudadanos criticaron por su premura y superficialidad, resaltando la coincidencia con la visita presidencial como una causa de querer “maquillar” a la ciudad.

Apenas el miércoles pasado (un día después de anunciarse la visita presidencial), por las principales calles de la ciudad trabajadores del ayuntamiento comenzaron a realizar la limpieza, bacheo y otras acciones que mediante redes sociales fueron criticadas, pues a diario piden soluciones pero los reclamos parecen no tener eco, hasta ahora que vino el Presidente.