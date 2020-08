AMLO: Ya perdoné a Calderón por robarnos Presidencia

Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay persecución política en contra del ex presidente de la república Felipe Calderón

El presidente de la república mexicana Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay persecución política en contra del ex presidente de la república Felipe Calderón por el caso de Genaro García Luna y afirmó que ya lo perdonó luego de lo que calificó como un fraude en las elecciones de 2006, cuando se postuló por primera vez para la Presidencia de México y no ganar tras el decir que tenía asegurada las elecciones.

“Está enojado el ex presidente Calderón conmigo, dice que hay persecución política, nada de eso, yo ya lo perdoné, nos robó la presidencia, él lo sabe, pero yo no odio”, aseguró el presidente de la república.

Durante La conferencia de prensa de La Mañanera desde la octava zona naval en Acapulco, Guerrero, reiteró que la resolución tras la investigación sobre el ex secretario de Seguridad tiene que ver con el juez de Estados Unidos, “no es conmigo, es con el juez que está investigando el caso, ni modo que yo vaya a decirle al juez ya no investigues, exonera a García Luna, pues eso no lo puedo hacer, obviamente no me corresponde, es un asunto del gobierno estadunidense”, expresó.

El presidente ya a perdonado a Felipe Calderón por lo que rechazó influir en el asunto, “ahora si está pensando que yo tengo influencias hasta para decidir lo que esta haciendo este juez de Nueva York, pues entonces si ya esta exagerando, ¿no?” y dejó en claro que no va a ser cómplice ni tapadera de nadie si hay un proceso judicial contra algún ex presidente y necesite ser enjuiciado por las autoridades correspondientes.

Respecto a las acusaciones de Emilio Lozoya sobre Enrique Peña Nieto por presunto soborno, López Obrador recordó que “ayudaría mucho que declarara”; sin embargo, aclaró que antes el ex director de Pemex tiene que probar sus dichos.

