Ana Bárbara con encarnados bikinis cautiva internet: FOTOS

Ana Bárbara lo volvió a hacer y esta vez confirmó que es una de las más hermosas y sensuales del medio del espectáculo, pues presume con orgullo sus atributos en diminutos trajes de baño lo cual causó tendencia en redes sociales.

Hace poco Ana Bárbara cumplió 50 años de edad y lo celebró con un ajustadísimo bikini que dejaba ver sus atributos corporales de manera espectacular.

Por años me preguntaba, como sería estar en el paraíso, hasta que descubrí que en cada uno de nosotros habita, (ah pero también el infiero) 😤y que la posibilidad de llegar, muchas veces está más al alcance de lo que creemos, pero eso sí, se tiene que trabajar exhaustivamente para poder llegar🙌🏻💪🏻❤️✨ ahora, si queremos estar en el paraíso que hay en ti y acompañado de otro paraíso terrenal 😜hice la mejor elección al llegar al @fairmontmayakoba 🙌🏻

Ahora, la intérprete de ‘Bandido’ estrenó un bikini no menos provocativo que el anterior con el gusto y clase que la distinguen entre sus 2.3 millones de seguidores.

La publicación de Ana Bárbara ha sido miles de veces comentada con mensajes como “Que bella”, “Te amo demasiado”, “Diva”, pero también con cosas como “Mamacita”, “Vamos a darnos de tallones”, “¿Cuánto?” y otras cochinadas de algunos seguidores en su cuenta de Instagram. Checa en la sección de comentarios y diviértete:

Altagracia Ugalde Mota, conocida por su nombre artístico Ana Bárbara (Río Verde, San Luis Potosí, México, 10 de enero de 1971),​ es una cantante, compositora, actriz, coreógrafa y productora mexicana.​

De su extensa trayectoria, destacan ganar el Grammy Latino en 2005 y haber sido nominada al Grammy en 2006, poseer una estrella en el Paseo de la fama de Las Vegas (desvelada en 2016), así como ser referente femenino de su género al colocar más de 40 temas en diversos charts de popularidad de Billboard en Estados Unidos, marcar con su estilo la época del apogeo del movimiento grupero a finales del Siglo XX y comienzos del XXI, y convertirse en una personalidad mediática del espectáculo mexicano.

Inició su carrera como modelo al representar a su estado natal en el certamen de belleza “Señorita México” en su edición 1989.

Posteriormente sería escogida «Rostro del Heraldo» y nombrada «Embajadora de la Canción Ranchera», título bajo el cual cantó frente a Juan Pablo II en el Vaticano. Su primer disco fue publicado en 1994, año que marcó su debut en la industria musical, alcanzando rápidamente el reconocimiento internacional con su segundo material en 1995 y reafirmándolo con cada nueva grabación. Durante los ’90, Fonovisa le publicaría 5 álbumes de estudio bajo la dirección de los grandes productores de aquellos tiempos (Aníbal Pastor, Jorge Avendaño, Marco Antonio Solís) y sencillos promocionales tales como “Nada”, “La trampa”, “Me asusta pero me gusta”, “Ya no te creo nada”, “No lloraré”, “Cómo me haces falta” y ”Quise olvidar”, los cuales le valdrían el pseudónimo de «La Reina Grupera»; en los 2000 grabaría álbumes de los que surgieron los temas “Te regalo la lluvia”, “Bandido”, “Deja”, “Loca”, “Lo busqué”, “No es brujería” y “Rompiendo cadenas”, que consolidaron su éxito. Se sumaron a ellos “Que ironía”, “Tu ingratitud”, “Ahora me toca a mí”, “Solos” y “Que poca” en los ‘ y “Mi corazón” y “El consejo” en 2020, siendo estos últimos compuestos, producidos y promocionados por sí misma de forma independiente, manteniendo así su destacada posición en el ámbito grupero/regional de las tres últimas décadas.

