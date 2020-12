Ana Patricia Rojo vende licuados para mantenerse; la critican en redes

Compartir esta publicación













La actriz Ana Patricia Rojo, una de las más queridas por los televidentes, inició un nuevo negocio para poder solventar con los gastos de ella y su familia, ante la crisis económica generada por la pandemia.

La protagonista de telenovelas señaló que comenzó con la venta de suplementos alimenticios, pero ha sido duramente criticada por los usuarios, comentó en entrevista el programa ‘Ventaneando‘,.

“Empecé a trabajar a los cinco años. Soy una madre que está encargada de sus hijas al cien por ciento. Tengo una mamá que tiene cierta edad que también depende de mí”, dijo la actriz.

Ana Patricia Rojo dijo en televisión que no se avergüenza de haber iniciado con la venta de estos productos y envió un mensaje a aquellos que la critican por su nuevo negocio.

“No esperar nada más a que nos caiga el maná (alimento) del cielo o a que pasen las contingencias para poder volver a pisar un escenario. Eso no creo que me quite como actriz, eso no creo que me quite como ser humano, eso no creo que sea lamentable ni para generar lástima por parte de ninguna persona”, mencionó.

La bella actriz señaló que vender que gracias a la venta de suplementos alimenticios ha podido generar ingresos para mantener su hogar y a su familia.