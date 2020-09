analizan se permitan cruces no esenciales

Compartir esta publicación













LAREDO TEXAS.- Pese a la severa afectación a los comercios fronterizos por la falta de visitantes de México, el gobierno de Estados Unidos no parece que levantará pronto las restricciones en los puentes internacionales para cruces no esenciales.

Mark Morgan, comisionado nacional del Buró de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quien hizo ayer una visita a Laredo, dijo que se trabaja con el Centro Nacional de Control de Prevención de Enfermedades (CDC) y con el Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos, para determinar hasta cuándo se mantendrán las restricciones.

Comentó que se trabaja también con el comité especial de Covid-19 de la oficina del vicepresidente para evaluar la pandemia.

Desde la tercera semana de marzo, el gobierno aplica restricciones en los puentes para impedir que personas que no hagan viajes esenciales puedan cruzar hacia el lado americano. La orden actual vence el 21 de septiembre.

Sólo quienes por motivos de trabajo relacionados con el comercio internacional, con aspectos médicos o de estudios, pueden cruzar hacia territorio estadounidense al considerarse como viajes esenciales; sin embargo, para los comercios locales son los llamados viajeros no esenciales los que hacen compras y generan ingresos.

Miguel Conchas, presidente de la Cámara de Comercio de Laredo, mencionó que más de un 40 por ciento de las ventas se debe a los compradores mexicanos y en tiempos vacacionales el porcentaje sube a más de un 60.

“Esperamos que ya se levanten las restricciones porque vienen las ventas de Navidad, los comercios ya se preparan para la mejor temporada de ventas del año y necesitan a los visitantes de México”, indicó Conchas.

En su visita a Laredo, el comisionado Morgan explicó que un estudio realizado, determinó que el 83 por ciento de quienes cruzan por los puentes son ciudadanos americanos y residentes legales, y de esta cifra, un 63 por ciento realiza viajes no esenciales a México.

Ante esto, se determinó crear carriles para viajeros esenciales y usar en estas líneas los recursos humanos necesarios para cruces más fluidos, mientras los viajeros no esenciales deben esperar demoras y además se les envía a inspecciones secundarias para recordarles que el Covid-19 es algo muy serio y si no tienen un viaje esencial a México, deben procurar no cruzar.

Sobre la propuesta del congresista Henry Cuéllar para poner algunas medidas especiales que permitan el cruce de viajeros no esenciales, como tomar la temperatura e inclusive hacerles pruebas, el comisionado Morgan dijo que es algo que se estudia.