Andrea Legarreta está internada por covid-19 (VIDEO)

Andrea Legarreta fue internada debido a complicaciones de la covid-19.

El pasado lunes, la atriz confirmó que ella y toda su familia habían contraído el coronavirus, por lo que estaría encerrados en casa guardando la cuarentena respectiva.

Ahora, ella misma informó a través de un video en sus redes sociales desde la habitación de un hospital, que ha sido internada, pues se sintió un poco mal y le diagnosticaron neumonía.

“Al hablar mucho me llegó a sofocar mucho o si me río, o si subo escaleras…. Entonces estos signos generalmente son de neumonía y hoy acudí al hospital para que me hicieran una tomografía y resultó que tengo neumonía”.

Andrea Legarreta comentó que su doctor le recomendó quedarse hospitalizada, pues sería lo mejor para estarla revisando: “No tengo nada grave, no estoy delicada, estoy nada más viendo como se desarrolla esta neumonía y lo que no quieren es que sea algo de riesgo” agregando que los medicamentos se los están suministrando vía intravenosa y que no esta conectada a algún respirador o cosa similar.

La conductora informó que su familia se encuentra bien tras enfermar del covid-19, que solo con pequeños estragos de cansancio, pero que en general, tanto sus hijas como su esposo, Erick Rubin se encuentran estables.

Sobre cómo se contagió del coronavirus, Legarreta dice que ni ella misma sabe: “No sé si fue recibiendo un paquete, recibiendo comida a domicilio, no se, lo único que se es que he tratado de ser lo suficientemente responsable”.