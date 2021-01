Andrea Legarreta pide disculpas a Nath Campos por comentarios (VIDEO)

Compartir esta publicación













La conductora Andrea Legarreta envió un mensaje por medio de sus redes sociales a la youtuber Nath Campos, luego de las declaraciones que dio ayer en el programa Hoy.

Durante una emisión del programa, Legarreta y sus compañeros, Martha Figueroa y Arath de la Torre, comentaron la noticia que había trascendido en la que Nath denunció al influencer Rix por abuso sexual.

Los comentarios causaron polémica en las redes sociales, pues Martha sugirió que el problema era que ambos estaban alcoholizados; mientras que Andrea cuestionó que la víctima mantuviera contacto con el agresor después de la agresión.

Tras la indignación causada por los conductores, Andrea acudió a las redes sociales para ofrecer disculpas a la youtuber.

“Quiero aprovechar este medio para ofrecer esta disculpa de corazón, como mujer, como madre de dos mujeres, como hija de una gran mujer y como mujer que siempre ha apoyado las causas de las mujeres, que siempre me he sumado a la no violencia, a diferentes causas que tienen que ver con proteger, cuidar y apoyar a las mujeres.

“Nosotros presentamos esta nota y después de algunos comentarios, lo que yo dije y por lo que me disculpo es que lo que a veces es un poco confuso es que estas mujeres que han sido violentadas después tengan que seguir conviviendo o siendo amigas de las personas que abusaron”, asegura la también actriz en el video de 6:43 de duración.

La postura de Martha, Arath y Legarreta fue duramente criticada por internautas, quienes los tacharon de justificar una agresión y falta de empatía.

“O sea ¿nadie tiene derecho a ponerse una megapeda con personas en quienes confía? ¿El abuso es culpa del abusado por confiar en el abusador? Andrea Legarreta, Martha Figueroa y Arath de la Torre son ejemplo de lo común que es la falta de cerebro en famosos”, escribió un usuario de Twitter.

Arath de la Torre, por su parte, también subió un video a Instagram en el que señala que no está de acuerdo con lo que le sucedió a la youtuber ni apoya a ningún agresor e invitó a denunciar.

Nota aclaratoria @programa_hoy nunca estaré de acuerdo con ningún tipo de violencia e invito a denunciar !!! Gracias y bendiciones pic.twitter.com/nFRmLnWmbC — Arath De La Torre (@ArathdelaTorre) January 25, 2021

“Lo único que dije es que, en efecto, hay que ser muy responsables, hay que denunciar con y tiempo y hay que acabar con estas prácticas definitivamente y entre más rápido, mejor.

“En ningún momento he dicho que el alcohol sea tema para violar a una mujer, que es mentira lo que está sucediendo. No se esperen, denuncien, tengo dos hijas maravillosas, una mujer que está filmado este video.