Andrés Manuel López Obrador: transformar es moralizar México

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador en su Segundo Informe de Gobierno afirmó que su gobierno no será recordado por la corrupción, al afirmar que su principal legado será “purificar la vida pública de México” y aseveró que hoy más que en otros tiempos “transformar es moralizar”.

“Fui de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción y ahora no tengo la menor duda. La peste de la corrupción originó la crisis de México, por eso me he propuesto erradicarla por completo y estoy convencido de que en estos tiempos, más que en otros transformar es moralizar. Este gobierno no será recordado por corrupto, nuestro principal legado será purificar la vida pública de México y estamos vanzando”. Además, el presidente describió un optimista panorama social y económico e insistió en que su movimiento entra en una nueva etapa para “evitar retrocesos”, en un claro mensaje a las bases de cara a las elecciones del próximo año.

AMLO afirmó que ha cumplido con 95 de los 100 compromisos que hizo en su Toma de Protesta el 1 de diciembre de 2018.“Los otros 5 están por cumplirse o están en proceso”, manifestó el mandatario en su proceso en Palacio Nacional.Acerca de un posible cambio en su política económica y social, López Obrador sentenció que “no voy a renunciar a mi congruencia, ni traicionaré a la sociedad”.

“Algunos críticos piden que se gobierne de forma distinta, que apliquemos recetas económicas contra las que hemos luchado o que seamos tolerantes con la corrupción, que yo traicione a la sociedad, que renuncie a mi congruencia y eso lógicamente no va a ocurrir, ya está en marcha la nueva política, la austeridad”, manifestó.“Cuando se cumplan 2 años, una vez que se tengan construidos los cimientos. Evitar retrocesos implica la revolución de las conciencias, que cuando sea necesario sea para defender lo alcanzado en beneficio del interés público. Sigamos haciendo historia, patria, por nosotros y las nuevas generaciones. Que viva México”, remató.

