Este es el estado de salud de Andrés Palacios tras dar positivo a covid

Andrés Palacios, protagonista de la telenovela Imperio de Mentiras, reveló que fue diagnosticado con coronavirus durante las últimas horas, por lo que se mantendrá aislado hasta que reciba el alta médica.

El actor chileno, conocido por su participación en Amor en custodia o La usurpadora, usó sus redes sociales para hablar de la enfermedad que le fue detectada gracias a las pruebas que realizan semanalmente en la televisora mexicana.

“Ahora me tocó vivirlo a mí, de este lado… así es como estoy, no estoy mal, sí tengo una serie de síntomas medio complicados y me he tenido que estar haciendo las pruebas correspondientes y eventualmente corroborarlas para ver cómo va avanzando esto”, declaró desde un video publicado en su red social.

Aseguró que permanecerá en su casa, aunque no habló del rumbo que tomará ahora esta producción que se encuentra al aire.

“Por lo pronto estaré guardado en casa, hasta nuevo aviso. Valoro mucho el cariño y atención que me ha hecho sentir hasta este momento”, comentó Andrés Palacios.

Andrés Palacios de 45 años, agradeció las muestras de afecto que ha recibido durante las últimas horas y desde que se dio a conocer su enfermedad, ya que la productora de Imperio de Mentiras, Giselle González, lo informó en un programa radiofónico.

“Estoy muy sorprendido de cómo, justo este tema de la pandemia, ha podido provocar la empatía e importancia por los demás… estoy muy agradecido con todos los que me han llamado y enviado mensajes para ver cómo estoy”, aseguró.

“Es muy importante que no bajemos la guardia, que ojalá podamos duplicar o triplicar las medidas de sana distancia, lavarse las manos, en fin, todas las recomendaciones que ya sabemos y que ya conocemos, que no nos descuidemos, porque así como yo muchos que hemos sido comprometidos y responsables no estamos exentos”, sugirió.

Giselle González, al frente de la telenovela, confirmó la enfermedad en el espacio de Maxine Woodside en Radio Fórmula, Todo para la mujer.

“Hacemos constantemente pruebas. Tenemos un monitoreo. Luego, presentó síntomas y empezó con un dolor de cabeza que ha sido constante y estamos en espera de las demás pruebas”, declaró.

Mencionó que las grabaciones tuvieron que detenerse porque Andrés Palacios es el protagonista, pero intenta adelantar algunos aspectos porque desea reanudar actividades esta misma semana.

González no habló de si otra persona de su elenco resultó infectada ni del estado de salud de su protagonista femenina, Angelique Boyer, quien hasta ahora no se ha pronunciado en redes sociales para comentar aspectos de su infancia que aún recuerda con mucho cariño.

Desde que comenzó la pandemia se han detectado varios contagios al interior de la farándula mexicana.

Luz María Zetina, Jorge Falcón, Mauricio Barcelata, Chantal Andere, Sandra Echeverría, fueron de las últimas personalidades en anunciar su enfermedad.

A ellos se suman Eduardo Santamarina, Itatí Cantoral, Omar Chaparro, Consuelo Duval, Andrea Legarreta, Roberto Carlo, Odalys Ramírez, Patricio Borghetti y Sergio Verduzco, mejor conocido como el payaso “Platanito”, entre otros.