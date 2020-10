Angélica Rivera 20 años MÁS JOVEN ¿Qué fue lo que se hizo?: FOTO

Compartir esta publicación













Angélica Rivera también conocida como la “Gaviota” reapareció luciendo más joven que antes, algunos aseguran que la actriz se ‘quitó’ 20 años de encima, la fotografía fue compartida en instagram y de inmediato iniciaron las reacciones.

Supuestamente la ex primera dama regresará a las telenovelas y reconquistar al público mexicano ya que pasó un sexenio con el ex presidente Enrique Peña Nieto. No se sabe oficialmente a que producción se unirá, pero se ve que ya se prepara para retornar a sets de grabación.

Angélica Rivera con su nuevo cambio de look ha sido comparada con sus hijas ya que tienen cierto parecido y lucen casi de la misma edad ya que los arreglitos le ayudaron mucho aun que también cambió su semblante y la hace lucir diferente.

Se desconoce si se sometió a alguna cirugía.

Hija de Manuel Rivera Ruiz y María Eugenia Hurtado Escalante, estuvo casada con el productor José Alberto Castro, con quien tiene tres hijas. En 2008, luego de su divorcio civil,​ solicitó la anulación de su matrimonio ante la Iglesia católica, en 2009 fue declarado inválido.

Trayectoria artística

Angélica comenzó su carrera como modelo cuando concursó en El rostro de El Heraldo de México, certamen del que resultó ganadora en 1987.

Angélica debutó como actriz en la telenovela Dulce desafío, en 1989, junto a Adela Noriega y Eduardo Yáñez, a la cual siguieron otras historias con las que demostró su talento.

En su filmografía se encuentran títulos como Simplemente María (1989), Alcanzar una estrella II (1991), Sueño de amor (1993), aunque la telenovela que supuso su consolidación fue La dueña (1995), donde aparece al lado de Francisco Gattorno y Cynthia Klitbo y la telenovela con mayor nivel de audiencia en ese año.

En 1993 participó en la película “Aquí espantan” junto a Rafael Inclán, Patricia Reyes Spíndola y Ernesto Laguardia, en una chusca historia típica del cine mexicano popular de aquellos años, donde ganó muchos admiradores, dicha participación le dio la portada en una revista de lucha libre junto a Black Magic quien estaba en su apogeo como luchador.

En 1997 protagoniza junto a Eduardo Palomo la telenovela Huracán interpretando a Helena y compartiendo escenas con Sylvia Pasquel, Alejandra Barros, Gabriela Platas, Ludwika Paleta, entre otros.

En 1998-1999 José Alberto Castro la colocó a la cabeza de Ángela junto al argentino Juan Soler y otras figuras como Jacqueline Andere.

En el 2001 protagonizó la telenovela Sin pecado concebido, junto a Carlos Ponce.

En el 2003 obtuvo su primer papel antagónico en la telenovela Mariana de la noche, protagonizada por Alejandra Barros y Jorge Salinas.

Tuvo un papel protagonista en la telenovela Destilando amor en 2007, en la que volvió a coincidir con Eduardo Yáñez obteniendo otro éxito en su carrera. Después de que la telenovela culminó, Angélica decidió retirarse de la actuación.

Como cantante debutó en la telenovela Alcanzar una estrella II en 1991, de la cual surgió el grupo musical Muñecos de Papel, mismo del que formó parte al lado de Sasha Sokol, Bibi Gaytán, Ricky Martin, Erik Rubín y Pedro Fernández. Con el grupo grabó dos discos y realizó una gira por aproximadamente 1 año. Posteriormente volvió al mundo de la música tras su participación en la telenovela Destilando amor, grabando un disco en el que compartió créditos con Pepe Aguilar y por el cual obtuvo el premio como cantante revelación del 2007, por parte de la revista Furia Musical.

A mediados del mes de septiembre de 2007 fue la conductora principal del programa Para siempre, homenaje a la trayectoria de Vicente Fernández realizado en el rancho del cantante en Guadalajara, Jalisco.