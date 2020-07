¿A qué hora y cómo ver los anillos de Saturno en México?

La noche de este 20 de julio y la madrugada del día 21, el planeta Saturno, estará en oposición al Sol y nos permitirá disfrutar de sus magníficos anillos iluminando el cielo durante toda una noche.

Será visible en todo México, y se registrará el anochecer de este lunes 20 de julio hasta el amanecer del martes 21, cuando Saturno se encuentre en su punto más cercano a la Tierra, llegando a la distancia mínima a las 03:27 horas del martes 21, por lo que será el momento perfecto para disfrutar de la belleza de sus anillos, ya sea de su brillo a simple vista o de sus increíbles colores y relieves con ayuda de un telescopio.

​Se dice que un planeta está en oposición cuando éste se encuentra alineado con la Tierra y el Sol.

Cuando esto ocurre, el planeta alcanza su distancia más cercana al nuestro en todo el año y la Tierra tapa la luz del sol, por lo que el brillo de los cuerpos celestes alcanza su punto máximo para la vista.

​Al estar más alejado de la Tierra que Júpiter, Saturno tarda más de un año en trasladarse para alcanzar su punto de oposición al Sol, que ocurre cada 378 días.

El planeta de los anillos completa una órbita alrededor del Sol cada 29.5 años. Debido a su propio movimiento, los anillos de Saturno se observan de forma diferente desde la Tierra cada año; por ejemplo, en 2009 los anillos de Saturno apenas eran perceptibles. Por el contrario, en 2017 la inclinación de sus anillos fue máxima y la imagen de sus anillos fue espléndida.

Este año, la inclinación de los anillos seguirá siendo alta, por lo que si obervas con atención, aún podrás percibirlos en el cielo. La visibilidad de los anillos irá disminuyendo poco a poco y llegará a ser mínima otra vez en 2033, para completar un ciclo de 16 años.

¿Cómo puedo ver los anillos de Saturno?

Para ver este increíble fenómeno astronómico bastará con buscar el punto fijo más brillante en el cielo solo después de Júpiter, que continúa muy cercano a la Tierra por lo que su brillo aún es muy intenso.

Si eres amante de la astronomía y tienes la posibilidad de verlo con un telescopio, podrás apreciar la belleza de los anillos del planeta, así como su superficie, mejor que cualquier otro día del año. La mejor hora será cerca de las 3:30 de la madrugada del día 21 de julio, pues será el punto máximo de acercamiento entre los planetas.

Otros eventos astronómicos de julio

20 de julio -Luna Nueva: Además de una hermosa luna, será el mejor día para capturar el centro galáctico de la Vía Láctea.

23 de julio: Mercurio en máxima elongación oeste.

29 y 30 de julio – Lluvia meteoritos de las Delta Acuáridas: Será visible desde todas las partes del mundo, aunque con mayor intensidad en el hemisferio sur del planeta. Durante esas noches las condiciones para disfrutarla pueden no ser las mejores, pero aún así podrás presenciar el increíble fenómeno.

Hasta el 31 de julio – Pasodel cometa Neowise cerca de la Tierra. No será visible en nuestro planeta hasta dentro de 6 mil 800 años, por lo que es una oportunidad única en la vida.

Tips and tricks for catching Comet NEOWISE before it disappears for another 6,800 years:

🌃Find a spot away from city lights

⭐Just after sunset, look below the Big Dipper in the northwest sky

🔭Bring binoculars or a small telescope!

More: https://t.co/zt8FBvw0AO pic.twitter.com/iPP47xYPzL

— NASA (@NASA) July 19, 2020