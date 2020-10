Rescatan animales salvajes al borde de la muerte en zoo privado (VIDEO)

Casi medio centenar de animales en peligro de extinción fueron encontrados recientemente en un zoológico privado de Burkina Faso, en África Occidental, viviendo en condiciones espantosas y muriendo de hambre.

Durante una inspección del zoológico de Ziniaré, ubicado en la ciudad de Uagadugú, WildatLife, una ONG dedicada a la protección de la vida silvestre, descubrió más de 47 animales salvajes “hambrientos, débiles y explotados con fines de lucro”.

Entre ellos se encuentran cuatro leones, dos hipopótamos, dos puercoespines, decenas de monos, alces, tortugas y una hiena, según informó la organización en FundRazr, una plataforma de recaudación de fondos.

Some of the starving Animals in Ziniare's Zoo in Ouagadougou,Burkina Faso please donate to help feed them £20,000 Goal £2,000 raised so far #Crowdfunding@fundrazr TYSM🙏🙋 pic.twitter.com/3Eyxo6gkHr

— tina dannahy (@dannahy_tina) October 22, 2020