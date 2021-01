A 25 años del crimen que inspiró la creación de la Alerta Amber

Esta semana se cumplió el 25.° aniversario del secuestro y posterior asesinato de Amber Hagerman, un crimen a raíz del cual se creó Alerta Amber, el sistema de notificación de menores de edad desaparecidos que actualmente se utiliza en varias partes del mundo. El caso sigue sin resolver, pero las autoridades esperan que las nuevas tecnologías de ADN puedan ayudar a encontrar al culpable.

El 13 de enero de 1996, Amber Hagerman, una niña estadounidense de 9 años, fue secuestrada mientras montaba en bicicleta en el estacionamiento de una tienda de comestibles en la ciudad de Arlington, en Texas.

De acuerdo con un testigo, un hombre agarró a la niña y la obligó a subir a su camioneta negra mientras Hagerman pateaba y gritaba. El vehículo salió del estacionamiento y se dirigió hacia el oeste. Cuatro días después, el cuerpo de la pequeña fue encontrado en un arroyo a unos seis kilómetros de donde había sido vista por última vez, recoge el canal Fox News.

La Policía de Arlington señala que desde entonces ha analizado “más de 7.000 pistas”, pero ninguna de ellas ha conducido a la prueba necesaria para encontrar al asesino de Hagerman. Sin embargo, este miércoles el cuerpo expresó en una rueda de prensa su esperanza de que las nuevas tecnologías de ADN puedan ayudar a resolver el caso.

“Nuestra esperanza es que alguien en la comunidad vio algo, tal vez no acudió a la Policía hace 25 años por miedo o por no querer involucrarse en el caso. Sea cual fuera su razón, necesitamos que la gente intente recordar y cuente todo lo que pueda ser de valor para nuestra investigación”, declaró el subjefe de Policía de Arlington, Kevin Kolbye.

“Estamos entusiasmados porque este año hay una nueva tecnología de ADN. Y estamos entusiasmados porque este año podemos enviar [las muestras] y esperamos poder obtener un mejor perfil de ADN del asesino”, agregó Kolbye.

Today marks the 25th Anniversary of the abduction of 9 year old Amber Hagerman. Amber's body was found 4 days later in far north Arlington and this case has remained open ever since. We have combed over 7,000 tips but none have led us to the proof we need to find the murderer. pic.twitter.com/cc3hITZ0PE

— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) January 13, 2021