Anticuerpos pueden durar hasta un año en persona que tuvo Covid: Gatell

Sobre la vacuna contra Covid 19, Gatell dijo que no se sabe exactamente, más allá de los resultados preliminares de ensayos clínicos

Los anticuerpos al virus SARS-CoV-2 pueden durar hasta un año en personas que han enfermado de covid-19, de acuerdo con los estudios que se han realizado, dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. “Para la infección natural existe un conjunto ya personalmente amplio, 40 estudios, en donde se ha documentado el tiempo que ha transcurrido desde que la persona infectó y si existe todavía la presencia de cierta concentración de los anticuerpos.

“En medida de que la epidemia lleva apenas un año, el máximo tiempo que se puede constatar de duración de la inmunidad medida sólo por la concentración de anticuerpos específicos contra el virus es de un año”, dijo el funcionario.

Sin embargo, aseguró que aún no se sabe cuánto dura la respuesta inmune y qué tan efectiva es para neutralizar el virus si ocurriera una segunda o más exposiciones al SARS-CoV-2.

Sobre la vacuna, dijo que no se sabe exactamente, más allá de los resultados preliminares de ensayos clínicos -que son muy pocos hasta el momento-, cuánto dura la respuesta inmune.

El subsecretario afirmó que las vacunas no pueden infectar de coronavirus a quien la recibe, ya que sólo fragmentos o componentes del virus son usados para su elaboración.

“Aprovechamos aquí para recordarle a la población que las vacunas, en el caso del virus SARS-CoV-2 y la gran mayoría de las vacunas, no son competentes para generar infección. No puede ser que la enfermedad covid-19 sea causada por la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, no se puede”, recalcó.

También explicó el proceso mediante el cual los humanos pueden crear una respuesta inmune, que está compuesta de dos elementos: la activación de glóbulos blancos, que a su vez fabrican anticuerpos​.

“Los anticuerpos son sustancias que están en la sangre, fabricadas por estos glóbulos blancos… y lo que hacen es neutralizar o inactivar al virus SARS-CoV-2”, añadió.