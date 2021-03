Anuncia TAMIU feria virtual para graduados

Mañana, de las 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde habrá una feria virtual de empleos para graduados de TAMIU.

Empleadores buscando profesionales universitarios, desde el mediodía y desde la comodidad de sus hogares o tiempos libres de sus actuales trabajos.

Participarán, Oracle; Departamento de Servicios de Protección a la Familia de Texas; Escuela de Informática Biomédica de la Universidad de Texas en Houston; El Distrito Escolar Independiente de Laredo; Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas en El Paso; Grupo GEO; Colegio Bard Programa de Globalization y Asuntos Internacionales; CareSource; Clear Creek ISD; Egg Strategy; Enterprise Holdings (Enterprise, National & Alamo Car Rentals); HCA-North Texas, Jeffco Public Schools Colorado; y Kilgore ISD.

La Universidad Internacional de Texas AyM, convoca a todos los egresados de sus aulas, a que atiendan este magnífico llamado de oportunidad de superación.

Que busquen colocarse en ese empleo que tanto han buscado, ese que está relacionado con la carrera de sus sueños que cumplieron.

Los prospectos que atiendan esto, deben registrarse previamente, deben hacerlo en el sitio de internet; tamiu.joinhandshake. com.

Más de 20 empresas estarán buscando a estos universitarios, tales como; universidades, distritos escolares, agencia de gobierno, servicios al menudeo, tecnología, empresas de logística, consorcios de salud y bienestar, cuidado y descansos, entre muchas otras industrias o ramas de la economía, local y externas.

Después de registrarse para esta feria virtual de empleo, quienes atiendan este llamado, podrán tener encuentros en grupos o de cara a cara virtualmente, con empleadores interesados.

COVID-19 UPDATE (03/07): Hospitalization rate is at 6.46% (-2 hospitalizations from 03/06) with 14 patients in ICU. Please stay home to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/WPMluzO1Ba

— City of Laredo (@cityoflaredo) March 7, 2021