Anuncian fondo para salud mental

Vienen 4 millones de dólares para atender la salud mental en Laredo y condado de Webb, de parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno Federal.

Dentro del Programa de Salud Mental y Servicios para Abusos de Sustancias de este gran organización llamada Centro de Salud Mental y Conductual de la Región Fronteriza (BRBHC).

Y hoy se anuncia y entrega de cheque respecto a esta gran ayuda económica.

María A. Sánchez, Directora ejecutiva de BRBHC; Laura Palomo, directora de Adultos de dicho centro de salud; Jessica Vera Ríos, miembro del Comité Directivo del Condado de Starr; Rosaura “Wawi” Tijerina, comisionada Número 2 del Gobierno del Condado de Webb, recibirán del diputado federal, Henry Cuellar esta ayuda cabildeada por él en Washington.

Este fondo o partida de dinero, ayudará a la clínica local en Laredo a diagnosticar y tratar a todos los pacientes de esta basta regional, acerca de alguna enfermedad mental y de abusos de sustancias prohibidas.

El Congresista Demócrata por el Distrito 28 de Texas, estará a la 1:00 de la tarde en la cuadra 15 de la calle Pappas, justo atrás de la clínica Gateway y dos cuadras al norte del Centro Médico de Laredo, para entregar tal ayuda federal, mediante un cheque.

