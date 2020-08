Aparecerá candidata en la boleta por escrito

Su nombre no estará en la boleta de los candidatos y quienes quieran votar por ella deberán escribir su nombre

Una candidata a Regidora por el Distrito 8 aparecerá en la boleta de la elección general del 3 de noviembre por escrito, ya que fue descalificada por lo que considera una negligencia del gobierno municipal.

“Mi aplicación como aspirante a Regidora del Distrito 8 fue rechazada porque la Carta Magna del Municipio es obsoleta, yo reúno todos los requisitos de elegibilidad, pero me rechazaron mi aplicación”, manifestó Alyssa Cigarroa.

De esta manera, su nombre no estará en la boleta de los candidatos y quienes quieran votar por ella deberán escribir su nombre.

“Claramente soy una candidata diferente, no soy política de carrera, pero soy alguien que se ha dedicado a cuidar a la humanidad”, afirmó Cigarroa.

Dijo que está enamorada de los residentes del Distrito 8 y por ello decidió mudarse al corazón del centro de Laredo.

“Con la pandemia de Covid-19 afectando a nuestra ciudad, he trabajado junto a mi padre el doctor Ricardo Cigarroa, visitando casas para ver pacientes que se encuentran aislados y abandonados en facilidades de salud”, indicó.Consideró que el estándar devida de los vecinos del Distrito 8 no está a la par de otros distritos de la ciudad.

“Los residentes del Distrito 8 han sido olvidados y yo no olvido a las personas que he visitado ni tampoco las historias que me contaron, y estoy segura que puedo ayudar a hacer una diferencia en sus vidas”, afirmó.Cigarroa añadió que acepta este reto de su elección y pidió a los habitantes del Distrito 8 que escriban su nombre en la boleta para probar que la comunidad puede tener una voz y que merecen mejor representación.