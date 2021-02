Residente de EU aparta estacionamiento con pantalones congelados

Compartir esta publicación













El escritor y guía turístico estadounidense Adam Selzer, residente en Chicago, compartió la semana pasada con sus seguidores en Twitter un método inusual para reservar una plaza de aparcamiento: usó unos pantalones congelados.

Polar vortex fun: pants with nobody inside them! Soak a pair, put outside. In about 20 minutes you can form them to shape, and in another 20 they’re solid. pic.twitter.com/RVAHjJpFtA — Adam Selzer | אדם (@adamselzer) February 6, 2021

Mojó sus pantalones y los dejó al aire libre durante 20 minutos y les dio forma. Luego esperó otros 20 minutos para que estuvieran “sólidos” y los llevó al estacionamiento.

Después de que las fotos se hicieron virales en las redes sociales, el hombre afirmó a CBS Chicago que no piensa parar y quiere congelar también “un par de camisetas”. “Así que veremos si funciona”, comentó.

