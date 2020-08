Aplica Nuevo Laredo prueba Covid-19 sólo al 1%

Compartir esta publicación













En las últimas dos semanas, las cifras oficiales de nuevos contagios de Covid-19 parecen reflejar un aplanamiento en la curva, pero a su vez contrastan con una baja cantidad de pruebas en Nuevo Laredo.

Mientras en Laredo, con sus 261 mil 639 habitantes -según el último censo del 2018-, se han aplicado pruebas al un equivalente del 10% de su población, en Nuevo Laredo apenas se le han practicado al uno por ciento, lo que le resta representatividad a la muestra y noción de la proporción de contagios en la ciudad.

La diferencia de fallecidos entre ambas ciudades (Laredo 191 defunciones y Nuevo Laredo 222) no es tan desproporcionada como la cantidad de casos y pruebas, pues mientras Laredo ha realizado más de 25 mil 307 pruebas en las que han detectado -hasta ayer- 9 mil 435 contagios, Nuevo Laredo ha realizado apenas 4 mil 368 pruebas de las cuales mil 911 han resultado positivas, es decir, que la segunda ciudad a pesar de tener cerca de 140 mil habitantes más, ostenta de manera oficial una cantidad mucho menor de contagios, pero lejos de que en realidad se tengan menos casos, se traduce en la baja cantidad de pruebas que serealizan en NLD.

En contraste, el Hospital General Solidaridad ha registrado un descenso en la ocupación de camas específicamente a pacientes Covid, de 45 pacientes pasó a 26, es decir 55 por ciento menos internados por coronavirus.

Mientras que el Hospital General de Zona No. 11 del IMSS pasó de estar a toda su capacidad a un 87% de ocupación hospitalaria.

Los envían a su casa y mueren

En los últimos dos meses, al menos nueve personas diagnosticadas

con Covid-19 que fueron enviados a casa a seguir un tratamiento, fallecieron en sus domicilios particulares al complicarse su condición.

Otros neolaredenses ante el temor de contagiarse, prefieren quedarse en casa con remedios caseros, con recomendaciones que les dan personas que ya se recuperaron de coronavirus, que pisar un hospital por miedo a una complicación mayor.

“Aquí nos siguen llegando complicados, algunos ya muertos, porque tienen miedo de contagiarse y se quedan en casa, no buscan consultarse,y cuando vienen al Hospital Covid es porque ya están complicados y sin poder respirar, y es cuando fallecen”, expresó Jesús González Cepeda, director

médico del Hospital General Solidaridad.

Otro de los ciudadanos, Miguel García, dijo que “Muchos no acuden a atenderse a los hospitales por temor, entonces, quedan fuera de las estadísticas; no bajemos la guardia, sigamos obedeciendo las indicaciones de las autoridades de Salud. Es tiempo de resguardo, protección y supervivencia”.

Adrián Leyva comentó que considera esto “ha bajado porque la Secretaría de Salud no aplica las pruebas como debe de ser, la gente va y busca este servicio al sector particular y no son tomados en cuenta como estadísticas”.