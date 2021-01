Aplican hoy segunda dosis contra Covid-19 en Laredo, Texas

Desde este lunes, oficiales de salud de Laredo comenzarán a aplicar la segunda dosis de vacuna contra el Covid-19 a quienes recibieron la primera a comienzos de enero en las instalaciones de TAMIU.

“Las vacunas se van a administrar en un periodo de cinco días a partir de este lunes 25 y solamente por cita”, dijo Richard Chamberlain, director del Departamento de Salud local.

Durante la semana pasada se contactó a las personas que se pusieron la primera dosis en TAMIU para agendarles una cita en esta semana para acudir a Sames Auto Arena donde se les aplicará la segunda dosis.

El personal de esta dependencia, con apoyo de voluntarios, va a procesar 705 personas por día para aplicarles la vacuna. Se informó que a las personas se les aplicarán dosis de la vacuna de Moderna.

Cabe mencionar que entre el 1 y el 3 de enero el Departamento de Salud aplicó 3 mil 520 vacunas mediante el sistema Drive Thru en el estacionamiento de TAMIU.

Las vacunas solamente se van a poner del 25 al 29 de enero en horario de 9:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde.

En esta ocasión se van a utilizar las instalaciones de Sames Auto Arena de 6700 Arena Boulevard.

Las personas deberán llevar su tarjeta de vacunas de Covid-19, ya que se les dio una al aplicarse la primera dosis.

Mencionó que el Departamento de Salud de Laredo está en contacto con Laredo Emergency Room para que el proceso de la aplicación de la segunda dosis sea eficiente.

El personal de salud recibirá también apoyo de Remote Area Medical para la administración de las vacunas. Para mayores informes las personas pueden llamar al teléfono (956) 7954920.

📣 We have 176 new cases and continue to see an increase. Hospitalization rate is at 46% (+0 hospitalizations from 01/23) with 76 patients in ICU. Please stay home to slow the spread of COVID-19! For additional info., visi: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/vxqa1w1NWS

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 24, 2021