Aplican vacunas sin bajar del auto

Le falta una vacuna a su hijo o incluso a usted, y no acude a su Unidad Médica Familiar del Seguro Social por temor a contagiarse, no se preocupe y aproveche la nueva modalidad Drive Thru y aplique sus vacunas sin bajar del vehículo.

Ante esta contingencia del coronavirus, el personal de la UMF 78 del IMSS adoptó esta modalidad a favor de los niños y la población adulta, para que se inmunice y fortalezca sus sistema inmunológico y no los sorprenda el frío con bajas defensas.

“Estamos invitando a la población del Seguro Social a venir a aplicarse las vacunas sin descender de su auto, lo único que deben de traer es su cubrebocas y su cartilla de vacunación para que el personal salga a vacunar-los”, explicó Julián del Carmen Granados, director de la Unidad de Medicina Familiar 78 del Seguro Social.

La UMF 78 ante la emergencia sanitaria por Covid-19, invita a la población derecho habiente adoptando una nueva modalidad Drive Thru -Aplicación de vacunas sin descender del auto, acuda con su familia y cartilla de vacunación a partir de ayer, de lunes a viernes, en horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde por la calle Washington, en la entrada de Atención Médica Continua.