Aplicará HEB vacunas Covid

Las farmacias de la cadena comercial H-E-B ya se agregaron a la distribución y aplicación de vacunas contra el Covid-19 para personas mayores de 65 años y para quienes padecen enfermedades crónicas que los ponen en peligro mortal si se contagian con el virus.

El doctor Víctor Treviño, autoridad de Salud en Laredo, consideró una excelente noticia que las personas puedan acudir con una cita a una farmacia de H-E-B para aplicarse la vacuna, pues tienen varias ubicaciones y experiencia en inmunizaciones.

En un comunicado, el corporativo informó que se recibió una cantidad limitada de vacunas Moderna y se aplicaron por cita a personas incluidas en la categoría 1B, es decir, a mayores de 65 años y a quienes padecen enfermedades crónicas. Pero también se aceptan trabajadores de la salud que acrediten su empleo con credenciales.

Los directivos de la empresa ya pidieron más dosis al Departamento de Servicios de Salud de Texas y en cuanto lleguen, se comenzarán a aplicar de inmediato a través de un sistema de citas que puede encontrarse en el sitio www.heb.com/vaccine, donde se orienta a las personas para reservar un espacio.

Este sitio no está activo aún porque no hay vacunas disponibles, pero en cuanto lleguen se avisará a la comunidad para usar el sistema de citas. Los directivos de H-E-B señalaron que no se reciben personas sin una cita.

También se informó que siguiendo las instrucciones del Estado de Texas, sólo se vacunará a las personas incluidas en la Fase 1B.

Se indicó además que en cuanto lleguen vacunas, se reservará una parte para suministrarles la segunda dosis a quienes se pusieron la primera en H-E-B.