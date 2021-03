Aplicarán cinco mil vacunas en Laredo, Texas desde hoy

A partir de hoy el Departamento de Salud de Laredo comenzará a aplicar vacunas a las primeras 5 mil personas de la lista de espera que se preparó para aplicar la vacuna contra el Covid-19.

La Ciudad de Laredo continuará colaborando rápidamente con socios de la comunidad como los distritos escolares y la Universidad Internacional Texas A&M (TAMIU) y esta vez habrá 10 puntos de dispensación de vacunas Covid-19 (PODs) en toda la ciudad.

Las vacunas se administrarán a quienes se inscribieron en la lista de espera a partir de este jueves 11 de marzo y hasta el sábado 13 los 10 PODs.

Richard Chamberlain, director del Departamento de Salud, dijo que quienes lleguen a recibir la vacuna Covid-19 de la lista de espera, recibirán un correo electrónico para confirmar o cancelar su cita con fecha límite de 10 de marzo a las 8 de la mañana.

Recordó que las citas son intransferibles y para garantizar la seguridad del personal de vacunación, la vacuna no se administrará si una persona se encuentra actualmente en cuarentena/aislamiento o presenta síntomas (escalofríos, fiebre, pérdida del gusto u olfato).

Como recordatorio a la comunidad, la Ciudad de Laredo anunció la semana pasada que suspendió el registro en lista de espera para las vacunas Covid-19 a través de vaccinatelaredo.com.

A partir del 15 de marzo Laredo se asociará con Curative para registrar citas y administrar la vacuna Ciovid-19 a la comunidad.

Para obtener más información, la comunidad puede comunicarse con el Departamento de Salud de Laredo por teléfono al (956) 795-4900 o por correo electrónico a [email protected]

COVID-19 UPDATE (03/10): Hospitalization rate is at 6.34% (+0 hospitalizations from 03/09) with 11 patients in ICU. Please stay home to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/briBrfUG2o

