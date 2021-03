Aplicarán cinco mil vacunas en 11 sitios

Tras abrir el portal para una lista de espera de vacunas contra el Covid-19, el Departamento de Salud comenzará a aplicar 5 mil dosis desde mañana.

Richard Chamberlain, director del Departamento de Salud, dijo que la ciudad de Laredo seguirá trabajando con socios de la comunidad incluyendo los dos distritos escolares y Laredo College, y en esta ocasión se instalarán 11 puntos de vacunación.

El portal y línea telefónica para programar citas se abrió desde el miércoles y ahora se usará para formar una lista de espera.

Esto significa que los interesados ahora podrán acceder al portal, programar una cita e inscribirse para formar parte de una lista de espera, indicó.

Para anotarse, se deberá completar un formulario para confirmar su elegibilidad. Una vez registrado, la persona recibirá un correo confirmando su lugar en la lista de espera.

Personal del Departamento de Salud de la ciudad de Laredo comenzará a comunicarse con quienes se inscribieron en la lista de espera por mensaje de texto o correo electrónico para proporcionar una página web donde se podrá programar una cita, la cual priorizará a aquellos que califican bajo la categoría 1B.

Una vez que se obtienen y administran las vacunas, se contactará a las personas que son las siguientes en la lista. Cuando los interesados reciben el enlace para registrarse para una cita, incluirá su información precargada que no se puede editar.

Una vez que los pacientes seleccionan una hora y un lugar disponible, recibirán un correo electrónico de confirmación.

Para programar una cita en línea o registrarse en la lista de espera, se deberá visitar vaccinatelaredo.com. Quienes prefieren programar una cita o registrarse para la lista de espera por teléfono, deberán marcar al 3-1-1.

El portal en línea estará abierto las 24 horas todos los días y el 3-1-1 estará disponible de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde de lunes a viernes.

El Departamento de Salud de la ciudad de Laredo sugiere a la comunidad que ayude a llenar el formulario para aquellos que no tienen acceso al internet. La ciudad también estudia la posibilidad de asociarse con programas de servicios sociales para registrar a quienes no tienen acceso a internet o teléfono.

Las vacunas serán administradas el viernes 5 de marzo en 11 lugares designados.

No se aplicará la vacuna si la persona se encuentra actualmente en cuarentena/aislamiento o si presenta síntomas (escalofríos, fiebre, pérdida del gusto o del olfato), para garantizar la seguridad del personal de vacunación.

Para obtener más información, la comunidad podrá comunicarse con el Departamento de Salud de Laredo por teléfono al (956) 795-4900 o por correo electrónico a [email protected]

The Save Our Seniors Program focuses on vaccinating those who are homebound, chairbound, and have no means of transportation. As of now, 1,222 seniors have been vaccinated through this program!#ForMyLaredo #PorMiLaredo pic.twitter.com/zdmbF7Uw2S

— City of Laredo (@cityoflaredo) March 4, 2021