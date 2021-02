Aplicarán en Laredo vacuna anti Covid-19 en farmacias

LAREDO, TX.- A partir del 9 de febrero la cadena de farmacias CVS comenzará a agendar citas para poner la vacuna contra el Covid-19.

“Estamos muy contentos de recibir esta ayuda de CVS en el esfuerzo de proteger a nuestros ciudadanos”, dijo Robert Eads, regente municipal.

La cadena de farmacias que tiene más de 10 mil en Estados Unidos, incluidas tres en Laredo, tendrá dosis disponibles para personas mayores de 65 años y con enfermedades crónicas.

El Centro de Control de Enfermedades asignó 250 mil dosis de la vacuna para distribuirse entre 11 estados, incluido Texas, con 35 mil dosis.

Se desconoce cuántas vacunas estarán disponibles en Laredo, pero las personas que califiquen pueden hacer su cita online desde el 9 de febrero en www.CVS.com

La compañía planea aplicar de 20 a 25 millones de vacunas por mes, cuando reciba dosis suficientes del gobierno federal.

