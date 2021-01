Apoyarán a necesitados

Compartir esta publicación













La Fundación Caritativa Matías de Llano, administrada por el Banco Internacional de Comercio (IBC), donó 700 mil dólares a diferentes organizaciones comunitarias que ayudan a los más necesitados.

Los organismos beneficiados son el Boys & Girls Club, Casa Misericordia, Congregación San Juan, Diócesis de Laredo, Catedral de San Agustín, Junior Achievement, Make A Wish, Ministerios de la Merced, Centro de Rehabilitación Ruth B. Cowl, TAMIU, Universidad de Incarnate Word Campus Laredo, Webb County Heritage Foundation y Volunteers Serving the Need. El donativo que recibieron servirá para que cada organización ayude a los residentes con más necesidades.

En esta ocasión los organismos beneficiados proporcionan servicios que apoyan a diferentes sectores de la comunidad tanto en cuestiones de salud como educativas además de la preservación de la historia y cultura de la región.

Matías de Llano, el creador de la fundación, nació en 1918, uno de ocho hijos; acudió a escuelas locales y luego a la Academia Militar de Nuevo México, antes de servir en la Segunda Guerra Mundial.

Su padre, Matías de Llano, Sr., fue el fundador de la empresa Texas Hat Company, una de las productoras de sombreros más grandes a nivel nacional y donde su hijo trabajó durante muchos años.

Durante su etapa como empresario benefició a muchos programas locales como el Boys & Girls Club, al orfanatorio Sagrado Corazón y hasta se construyó una escuela primaria que lleva su nombre.

Matías de Llano, Jr. fue un hombre muy amistoso y solía decir que su deporte favorito era cultivar amistades y disfrutar la vida.

La fundación que lleva su nombre fue establecida el 1 de abril del 2003 y desde entonces el banco IBC administra los fondos donando más de siete millones de dólares a escuelas y organismos de caridad.