Conoce la app que calcula cuántos años vivirás; así funciona

Muchos se preguntan cuántos años vivirán y para ayudar a resolver la incognita, se creó una app que te ayuda a calcular tu esperanza de vida.

Una de las preguntas que muchas personas se hacen todos los días es cuántos años vivirán, sin duda, es un misterio, ya que nadie sabe con exactitud cuándo podría morir, sin embargo,existe una app que calcula cual podría ser tu esperanza de vida. Dicha aplicación utiliza datos de tu salud para dar una posible edad.

MyLongevity es una aplicación, que por ahora está disponible a través de su página oficial, que fue creada por expertos de la Universidad de East Anglia de Norwich en Inglaterra. La app tiene la finalidad de calcular cuántos años podría vivir una persona y para sacar el resultado se basa en el estilo de vida de las personas.

Por medio de diferentes preguntas, la aplicación determina hasta que edad podrías vivir. Para poder saber la esperanza de vida, lo único que se tiene que realizar es contestar una encuesta en la que debes responder preguntas relacionadas a tu salud.

Además de calcular cuántos años de vida tiene una persona, también pronostica si es probable que la persona pueda sufrir un ataque cardíaco un derrame cerebral en los próximos 10 años.

De acuerdo con MyLongevity, su calculador de años de vida está basado en una investigación de la población de Inglaterra y Gales hecha por la Office for National Statistics de Reino Unido la cual fue elaborada entre los años 2009 y 2011.

Al entrar a la aplicación se te harán preguntas como tu edad, sexo, etnia, estatura, peso y país en el que vives. Después tendrás que responder si tienes diabetes, hipertensión, presión alta, si fumas e incluso si tienes el colesterol alto, alguna enfermedad renal crónica.

Todos estos datos le permitirán a MyLongevity hacer un cálculo de cuántos años de vida te quedan y si en algún futuro es probable que sufras un infarto o derrame cerebral.

Researchers from @uea_computing have developed a new #Mylongevity app that forecasts life expectancy, tells you how many years you have left & works out your risk of heart attack or stroke in the next 10 years #ThinkingWithoutBorders #BigData pic.twitter.com/hbR83hegyq

— UEA (@uniofeastanglia) September 3, 2020