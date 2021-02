App podría diagnosticar Covid-19 con tan solo toser frente al teléfono

La App Virufy ha reunido 35,000 toses alrededor del mundo para identificar con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) las particularidades de la tos y, con ello, detectar a través de un algoritmo digital si una persona padecería o no de Covid-19.

“Es la primera organización a nivel mundial de tantos estudiantes que están tratando de encontrar una posible herramienta digital que facilite el diagnóstico de Covid-19“, explicó el Dr. Carlos Madrigal, en entrevista para Forbes México.

El objetivo de la App es identificar las variaciones de la tos entre personas positivas y negativas de Covid-19, ya que el virus comienza por generar una inflamación en los pulmones y posteriormente afecta el sonido de la tos.

“Esta aplicación no pretende ser el nuevo diagnóstico, pero sí una prueba de tamizaje (detección) para saber qué tan necesario es que vayas a hacerte una prueba confirmatoria o no”, agregó Madrigal.

