Apple busca tener su propio buscador, competirá con Google

La reconocida marca de teléfonos inteligentes, computadoras, y de dispositivos para la televisión: Apple, cuenta con el proyecto de desarrollar su propio motor de búsqueda como alternativa al buscador de Google y ha comenzado a añadir funciones en iOS 14 y a intensificar la labor de su bot de búsqueda.

De acuerdo a una publicación del diario Financial Times “Applebot” es el bot de búsqueda que utiliza Apple para recopilar amplias bases de datos de material en Internet, similar al que usa Google para su buscador, que incrementó su actividad recientemente, según expertos en el sector, lo que coincide con una mayor movimiento de la división de búsqueda de la compañía.

En la última versión del sistema operativo de iPhone, iOS 14, Apple comenzó a mostrar sus propios resultados de búsqueda y enlaces directamente a páginas web cuando los usuarios escriben consultas desde la pantalla de inicio, según ha informado el diario Financial Times.

Además, hace dos años, Apple contrató a John Giannandrea, jefe de búsqueda de Google, aparentemente para mejorar las capacidades de Inteligencia Artificial y a su asistente virtual Siri, aunque también aportó ocho años de experiencia en el funcionamiento del motor de búsqueda de Google.

A esto se suman las ofertas de trabajo para ingenieros especializados en búsqueda para “definir e implementar la arquitectura innovadora tecnológica de búsqueda de Apple”.

Este movimiento de Apple coincide con la investigación antimonopolio que Estados Unidos está llevando a cabo contra Google.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) junto a once estados del país presentaron hace una semana una demanda antimonopolio contra Alphabet, la compañía matriz de Google, acusando a la compañía de abusar de su posición dominante en el mercado de búsquedas y de la publicidad en Internet.

El DoJ afirmó que la demanda busca “evitar que Google mantenga ilegalmente monopolios a través de prácticas anticompetitivas y de exclusión en los mercados de búsquedas y publicidad de búsquedas, así como remediar los daños a la competencia”.