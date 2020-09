Apple y Google sacan a Fortnite de sus Tiendas Virtuales

Compartir esta publicación













Fortnite se suma a los cientos de juegos de entretenimiento que estaban usando los usuarios como una forma de entretenimiento durante el confinamiento obligatorio que se ha venido tomando gracias a la pandemia del covid-19, pero la popularidad del juego creado por la desarrolladora Epic Games ha estado llegando a las nubes; sin embargo, motivado a las decisiones tomadas de la empresa al ofrecer métodos de pago alternativos para burlar las condiciones de las tiendas de descarga de Google y Apple, hace que los grandes se decidan por sacarlos de sus plataformas.

Es a tal punto la popularidad que estaba teniendo el juego en España y Latinoamérica que se estaba ubicando como el juego favorito para que los usuarios de Smartphone se entretuviese, en conjunto a plataformas como Netflix y las descargas de videos usando un convertidor YouTube, le estuvieran generando a las personas un poco de alivio y entretenimiento en medio de la pandemia de covid-19.

Tal vez puedan seguir jugando el shooter

Bien es sabido que los desarrolladores deben pagar el 30% de comisiones a las empresas propietarias de las tiendas de aplicaciones, pero Epic Games cometió un grave error al eludir los sistemas para de cobro de comisiones a los dos gigantes tecnológicos, razón por la cual quitaron el juego de las plataformas.

Las personas que ya tengan instalado el juego podrán seguir utilizándolo, pero hasta que este problema se resuelva las actualizaciones no estarán disponibles. No contentos con esto Epic Games decide llevar el problema a tribunales, el estudio acusa al grupo californiano de abuso de posición dominante y prácticas anticompetitivas. “Apple es más grande, más poderosa, más arraigada y más perniciosa que los monopolios de antaño”, declara la denuncia presentada el jueves en una corte federal.

Aplicación con un impuesto tiránico

Según los datos oficiales más de 350 millones de personas han descargado Fortnite desde que fue creado en el 2017 y todos estos han disfrutado del shooter creado por Epic Games, por lo que según sus criterios de desarrolladora consolidada afirma que los impuestos aplicados por las compañías dueñas de las tiendas es especulativo e injusto para la competencia.

“Apple impone restricciones irracionales e ilegales para monopolizar los dos mercados”, indica la denuncia del estudio, que califica la comisión del 30% de “impuesto tiránico”.

“Apple se ha convertido en aquello contra lo que alguna vez despotricó. El monstruo que quiere controlar los mercados, bloquear la competencia y asfixiar la innovación”, afirma el documento.

Apple en la mira de las desarrolladoras

Al igual que Epic Games, Apple está en la mira de otras desarrolladoras por las mismas causas que se mencionan y aunque tal parece que en efectos de los tribunales las mociones serán ganadas por el gigante tecnológico, deben estar al tanto de que se les podría venir encima un efecto cascada de los demás desarrolladores que sientan injustos los procedimientos y acciones tomadas por la empresa.

Google en su caso es diferente, para Android aún está disponible el shooter, no obstante “para los editores de juegos que eligen pasar por Play Store, tenemos regulaciones consistentes que son justas para los desarrolladores y garantizan la seguridad de la tienda para los usuarios”, dijo Google.

Por este motivo aunque siga estando disponible para Android, no será ofrecido en Play porque viola las condiciones de servicio y no cumple con las normativas impuestas, gracias a ello no podrán ser descargados de la Play, pero siempre dispuestos a dialogar con la desarrolladora para que sus acciones sean beneficiosas y puedan prontamente volver sin problemas.