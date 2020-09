Aprende en Casa: preguntas y respuestas 6° de primaria 14 de septiembre

Compartir esta publicación













Comenzó una semana más de Aprende en Casa 2 y aquí et traemos todo el contenido de hoy 14 de septiembre para los alumnos de sexto grado de primaria.

Esta semana será especial ya que se conmemora el día de la independencia por lo que seguramente tendrás que realizar trabajos relacionados con esta fecha.

Por lo pronto te dejamos lo de hoy lunes para que repases o en caso de que no hayas podido ver el contenido para sexto de primaria en vivo, no te lo pierdas.

SALUD E HIGIENE

¿Qué hacemos?

Observa con atención los siguientes videos:

En este video verás cómo se recupera nuestro cuerpo ante una heridas.

“Cómo sana tú cuerpo”. Operación Ouch.

Cápsula: “El cerebro y los músculos”. Operación Ouch.

Grasa corporal bajo nuestro cuerpo

Ambulancia aerea. Operación Ouch!

Recuerda que:

Nuestro cerebro está formado por dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Ambas mitades están unidas por una especie de puente, una lámina horizontal en forma de cinta ancha, resistente y de color blanco. Está protegido por un cráneo que evita que el cerebro que es tan delicado, quede expuesto

El Reto de Hoy:

Escribe en tu diario tus reflexiones y responde las siguientes preguntas:

¿Por qué consideras que el cuerpo humano es increíble y qué acciones puedes llevar a cabo para cuidarlo? ¿Qué acciones puedes llevar a cabo para cuidar tu cuerpo?

Puedes utilizar tus libros de textos, si no los tienes no te preocupes, también puedes consultar en algún libro de tu casa o en Internet que permitan seguir explorando sobre el tema o si necesitas ayuda para resolver tus dudas contáctanos.

HISTORIA

Identifica la duración del periodo y la secuencia del origen del ser humano, del poblamiento de los continentes y de la sedentarización aplicando términos como siglo, milenio y a. C.

Ubica espacialmente el origen del ser humano, el poblamiento de los continentes y los lugares donde se domesticaron las primeras plantas y animales.

Énfasis: Identifica el concepto de Prehistoria y ubica, temporal y espacialmente, su duración y etapas.

¿Qué vamos aprender?

Aprenderás a desarrollar habilidades en el manejo de información histórica para conocer y explicar hechos y procesos, a partir del concepto de Prehistoria y ubicar, temporal y espacialmente, su duración y sus etapas.

Es importante que conozcas la duración del periodo y la secuencia del origen del ser humano, del poblamiento de los continentes y de la sedentarización, aplicando términos como siglo, milenio y a.C. Ubica espacialmente el origen del ser humano, el poblamiento de los continentes y los lugares donde se domesticaron las primeras plantas y animales.

Es importante destacar que esta es tu primera clase de Historia del presente ciclo escolar, por ello es necesario trabajar primero la medición del tiempo. ¿En alguna ocasión has intentado registrar algún suceso o acontecimiento importante de tu vida? Si es así, ¿Cómo has tratado de realizar tal registro?

Para explorar más, consulta el libro de texto de Historia de 6º, se explica el tema a partir de la página 12.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6HIA.htm#page/12

¿Qué hacemos?

A continuacón, te presentamos algunos ejercicios que te ayudarán a registrar y organizar los acontecimientos más importantes de la historia del hombre, desde su origen hasta la actualidad, podemos utilizar un instrumento llamado línea del tiempo.

Gracias a esta línea podemos dividir el tiempo en periodos y etapas, y ubicar temporalmente los hechos más relevantes.

Tú ya has estudiado cómo se mide el tiempo en grados anteriores. Ahora recordaremos sólo algunos términos que utilizamos para agrupar los días y los años. ¿Los recuerdas?:

a. C.: antes de Cristo. ·

d. C.: después de Cristo. ·

Millones de años. ·

Milenio: agrupación de 1000 años. ·

Siglo: agrupación de 100 años, que se suele representar con números romanos.

Década: agrupación de 10 años · Año: 365 días

En esta clase vamos a realizar una línea del tiempo para ubicar las etapas principales del periodo denominado Prehistoria.

La Prehistoria es un largo período de tiempo, cuyo inicio se remonta, aproximadamente, a tres millones de años, desde la aparición de los homínidos (los ancestros del ser humano), hasta la invención de la escritura. “De acuerdo con investigaciones recientes, el origen del ser humano tuvo lugar en África, de donde los homínidos (los primeros ancestros de los humanos) emigraron en busca de alimento, de Asia a Europa primero, luego a Oceanía y, por último, a América.” [Libro de texto de Historia, sexto grado, México, SEP, 2020, p. 12.]

La duración aproximada de la Prehistoria se conoce gracias a las investigaciones realizadas por científicos como:

Los paleontólogos , que buscan restos orgánicos y todo tipo de fósiles de seres humanos y animales para analizarlos.

, que buscan restos orgánicos y todo tipo de fósiles de seres humanos y animales para analizarlos. Los arqueólogos , que buscan y analizan restos de materiales fabricados por el hombre para conocer cómo era su vida, su cultura, las técnicas que dominaban, etcétera.

, que buscan y analizan restos de materiales fabricados por el hombre para conocer cómo era su vida, su cultura, las técnicas que dominaban, etcétera. Los antropólogos, que tratan de explicar cómo era el comportamiento de los seres humanos dentro de su entorno social y cultural.

Gracias a sus hallazgos, es posible hablar de dos grandes etapas de la Prehistoria:

Paleolítico: “marca el inicio de la prehistoria, y es el periodo en el que nuestros ancestros fabricaron instrumentos y herramientas de piedra mediante la técnica de percusión. En este periodo se dedicaron a la recolección, la caza y la pesca. La utilización del fuego resultó crucial para su adaptación y sobrevivencia” (p. 12). Si la ubicamos en nuestra línea del tiempo, abarcaría aproximadamente desde 3 500 000 a. C. hasta cerca del 10 000 a. C.

Neolítico: durante este periodo, “el ser humano, el único sobreviviente de los homínidos, ya era capaz de pulir piedras. Es en esta época cuando empieza la producción de alimentos mediante la agricultura y la domesticación de animales, como vacas, cerdos y ovejas; asimismo, las personas comenzaron a vivir en comunidades. Con estos avances, se logró el paso de la vida nómada a la sedentaria.” (p. 12) En nuestra línea del tiempo, este periodo abarca del año 10 000 al 4000 a. C.

“La invención de la escritura, alrededor del 3200 a. C., marca el término de la prehistoria. A partir de entonces se señala el comienzo de la Historia […]” (p. 12)

[Libro de texto de Historia, sexto grado, México, SEP, 2020, p. 12.]

Actividades:

1. ¿Conoces el significado de la palabra “Prehistoria”?

Escribe en tu cuaderno la palabra PREHISTORIA y anota debajo las ideas que te vengan a la mente, y que te imaginas al escuchar este término.

2. Observa el siguiente material audiovisual y registra los aspectos que consideres relevantes.

“Antes de los horizontes históricos”

Observa el mapa sobre el “Origen del ser humano y poblamiento del mundo”, se encuentra en la página 15 del libro de texto y selecciona las imágenes que representen la Prehistoria.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6HIA.htm#page/15

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 6° de primaria 14 de septiembre

Observen las siguientes imágenes y selecciona las que representen la Prehistoria:

Contesta las siguientes preguntas:

¿Qué representa la imagen?

¿Para qué crees que la pintaron?

¿Cómo crees que la pintaron?

¿Cómo crees que vivían los humanos en la prehistoria?

¿Dónde crees que vivían?

¿Qué crees que comían?

¿A qué peligros se enfrentarían?

4. Realiza una línea del tiempo con dos hojas de papel. En ella ubica las siguientes etapas de la Prehistoria: Paleolítico, Neolítico e invención de la escritura.

5. Observa el siguiente material audiovisual y registra los aspectos que te llamen la atención.

“Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales de Oaxaca”

El Reto de Hoy:

Imagina la posibilidad de viajar al pasado en una máquina del tiempo y responde las siguientes preguntas:

¿En qué periodo te habría gustado habitar? ¿Qué descubrimiento o hecho te habría gustado presenciar?

Si en tu casa hay otros libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

LENGUAJE

Aprendizaje esperado: Identifica distintos formatos de preguntas en exámenes y cuestionarios.

Énfasis: Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender:

Distintos tipos de evaluaciones.

Alternativas para prepararse para las evaluaciones.

¿Qué vamos aprender?

Aprenderás identificar distintos formatos de preguntas en exámenes y cuestionarios.

Saber identificar tanto el tipo de preguntas como la clase de exámenes puede ayudarte a optimizar tu forma de estudiar, pues cada uno exige tanto que centres tu atención en aspectos diferentes del conocimiento como que los trabajes de sistemática y efectiva.

Para explorar más sobre el tema, consulta el libro de texto de Español de 6º, se explica el tema a partir de la página 8.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm#page/8

¿Qué hacemos?

A continuación, te presentamos información y un ejercicio de utilidad sobre cuestionarios y exámenes, así como sus principales características y funciones.

Cuestionarios: Se hace una distinción entre preguntas abiertas y preguntas cerradas. Una pregunta abierta le solicita a la persona interrogada que formule su propia respuesta, mientras que una pregunta cerrada lo hace seleccionar su respuesta entre un conjunto determinado de respuestas posibles.

Ejemplo de esto puede ser la siguiente tabla:

Cuestionarios Preguntas cerradas Preguntas abiertas ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué te gusta leer? ¿Sabes quién fue Juan Rulfo?Sí No ¿Qué opinas sobre la amistad? ¿Cuál es tu número de celular? ¿Qué esperas lograr durante el sexto año? ¿Prefieres un día lluvioso o soleado? ¿Qué tipo de música te gusta y por qué?

Exámenes: Los tipos de preguntas más utilizadas en la comunicación humana y, en consecuencia, en los exámenes son las preguntas cerradas, abiertas y de opción múltiple. Cada una se emplea en contextos distintos y poseen funciones y características diferentes. Algunos de los más comunes son los siguientes:

El Reto de Hoy:

Consigna y reto.

Realiza en tu cuaderno un cuadro con un resumen de las características de los exámenes que se describen a continuación. El cuadro te ayudará a reconocer los distintos tipos de preguntas y exámenes, lo que te brindará elementos útiles para optimizar tu manera de estudiar.

Observa el ejemplo y describe las características de los tipos de exámenes restantes.

Tipo de examen Características principales De opción múltiple Es el tipo de prueba escrita, estructurada de manera que una pregunta tiene varias opciones, pero sólo una es correcta y las otras son distractoras. De preguntas cerradas De preguntas abiertas

Ahora responde las siguientes preguntas:

¿Qué logros y qué dificultades encontraste al elaborar el cuadro comparativo de los tipos de exámenes? ¿Qué características tiene cada tipo de examen en función de los temas sobre los que te suelen examinar?

Si en tu casa hay otros libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

VALORES

Aprenderás la importancia de la educación emocional para hacer conciencia de tus emociones y establecer interacciones sanas con las personas que te rodean.

Ejercer el autocontrol de tus emociones te ayudará a mejorar la atención, la memoria, el aprendizaje y la toma de decisiones. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!

¿Qué hacemos?

A continuación, te presentamos algunos ejercicios que te ayudarán expresar tus sentimientos y a identificar tus emociones. Es como si al compartir tus sentimientos te dieras cuenta de que otras personas tienen los mismos sentimientos que tú. Te sugerimos apoyarte del Medidor de Emociones, colocando una señal en uno de los cuatro cuadrantes:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 6° de primaria 14 de septiembre

Medidor de emociones.

Las emociones en el cuadrante Rojo se caracterizan por ser desagradables y con elevada energía, en este cuadrante hay emociones como el enfado, la ansiedad o la irritación. Las emociones en el cuadrante Azul son generalmente desagradables y bajas de energía, en este cuadrante hay emociones como el aburrimiento, la soledad o la fatiga. Las emociones en el cuadrante Verde se caracterizan por ser agradables y de baja energía, en este cuadrante se incluyen emociones como la entusiasmo, la serenidad y paz interior. Las emociones en el cuadrante Amarillo son agradables y con elevada energía, se incluyen emociones como la felicidad, la inspiración y la alegría.

Para explorar más sobre el tema puedes revisar el apartado de Reconozco y manejo mis emociones, del cuaderno de actividades para el alumno del PNCE.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/533118/6o_CUADERNO_OK_PNCE.pdf

Ejercicio 1

Hagamos una prueba para medir tus emociones, concéntrate e imagina algunas situaciones hipotéticas y anota en el recuadro la emoción que te provoca:

Situaciones Emoción Un niño cayéndose de la bicicleta. Comida quemándose. Niño bañando al perro. Niños en fiesta infantil. Niño con manzana. Niño que se le cayó la manzana.

Ejercicio 2

Ahora te vamos a contar un cuento: Ogro Migro, Gigantón y Abominable llevaban cientos de años encerrados en la cárcel de los monstruos. Habían entrado ahí voluntariamente, después de darse cuenta de que asustar a los niños no era una buena forma de ganarse la vida. Desde entonces, los tres andaban tristes y solitarios; no sabían hacer otra cosa que asustar, así que carecían de ilusiones y pensaban que no servían para nada. Ya habían cumplido sus condenas varias veces, pero cuando les decían que se podían marchar, respondían que a dónde iban a ir, si sólo sabían asustar.

Pero todo cambió el día que encerraron a Pesadillo. Pesadillo era un monstruo de estatura baja, que asustaba poco y se pasaba todo el día durmiendo, pero era realmente muy divertido. Contaba cientos de historias de cómo había cambiado los sueños de la gente para que fueran más divertidos, y de cómo casi siempre sus cambios salían tan mal que acababan asustando a cualquiera. A Ogro Migro y sus amigos les encantaban sus historias, pero había que esperar a que el dormilón de Pesadillo se despertara para escucharlo. Y no era nada fácil, porque parecía que ni un terremoto era capaz de despertarlo.

Hasta que un día, los tres monstruos juntaron sus más terroríficos gritos. Pesadillo dio un bote en la cama y se despertó al instante. Los miró con los ojos muy abiertos, pero no parecía estar asustado, ni enfadado; más bien parecía estar contento:

– ¡Genial! – dijo- siempre he querido levantarme temprano. El día se aprovecha mucho más ¿Saben qué? deberían trabajar de despertadores, sé de muchos dormilones que se lo agradecerán.

Los tres monstruos se sintieron felices al oír aquellas palabras; ¡servían para algo! Después de tantísimos años, resulta que podían hacer más cosas de las que habían creído, y sin asustar ni molestar a los niños.

Ese mismo día abandonaron la cárcel dispuestos a crear su primer negocio de despertadores. Y así, los tres monstruos se hicieron famosísimos con sus servicios para dormilones, muy contentos de haber comprendido que siempre hay algo genial que podemos hacer y está por descubrir, solo hay que buscar dentro de ti mismo y poner mucha atención a lo que sientes.

Por último, responde las siguientes preguntas:

¿Ya viste que si puedes identificar las emociones? ¿Puedes identificar tus emociones con facilidad? Imagina que tú eres uno de los monstruos de la cárcel, ¿Qué hubieras hecho para no permanecer encerrado ¿Por qué crees que Pesadillo contagia de buen humor a los demás? ¿Cómo te sientes ahora?

Recuerda que:

“Conocer a los demás es inteligencia, conocerse a sí mismo es sabiduría”

Einstein

Si en tu casa hay otros libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

GEOGRAFÍA

Aprenderás a identificar las regiones continentales y conocer la forma de organización del espacio geográfico.

Es importante que sepas que la tierra se encuentra conformada por extensas masas continentales, las cuales, a su vez, conforman distintas regiones debido a sus características naturales y sociales. ¿Te gustaría saber en qué continente se encuentra nuestro país y a que regiones pertenece?

Para explorar más, consulta el libro de texto de Geografías de 6º, se explica el tema a partir de la página 10.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6GEA.htm#page/10

¿Qué hacemos?

A continuación, te presentamos algunos ejercicios y preguntas que te ayudarán a conocer más sobre la tierra.

Lee el correo electrónico de la página 10 del libro de texto de Geografía, identifica las distintas regiones (de vegetación o relieve, o según la división política) que menciona Ana y escríbelas en tu cuaderno. ¿De qué forma se puede dividir un continente considerando los elementos que anotaste?

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6GEA.htm#page/10

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 6° de primaria 14 de septiembre

Así como dividimos el planeta en hemisferios y países, podemos dividirlo también en continentes, y éstos en regiones, es decir, en superficies de terreno con condiciones naturales o sociales semejantes.

Las regiones son una forma de estudiar y comprender el espacio geográfico.

La forma como organizamos el espacio geográfico. Al observar la Tierra desde el espacio, destaca porciones rocosas que sobresalen del océano: el conjunto de estas porciones se conoce como superficie continental. Cada continente se divide en porciones más pequeñas llamadas regiones, cuya localización y extensión dependen de las características naturales o sociales de cada área.

[Libro de texto de Geografía, p. 12].

¿Sabes qué son las regiones continentales?

Las regiones naturales continentales son extensiones que se delimitan considerando la distribución y la diversidad de los componentes naturales del espacio geográfico, como el clima, el relieve, la vegetación, la fauna o los ríos.

[Libro de texto de Geografía, p. 12].

En América, por ejemplo, dentro del territorio de Mesoamérica, los mayas tenían tradiciones, religión y lengua distintas a los olmecas; esto determinó que conformaran regiones diferentes.

[Libro de texto de Geografía, p. 14].

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 6° de primaria 14 de septiembre

Reflexiona sobre las siguientes preguntas:

¿A qué se debe la formación de los continentes? ¿Qué separa un continente de otro? ¿Se podría subdividir un continente? ¿Cómo se puede organizar el espacio geográfico para obtener diferentes tipos de información?

A continuación, realiza la lectura del texto que aparece en la página 6 del cuaderno de actividades y responde las preguntas de la página 7 con apoyo del Atlas de Geografía del mundo:

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/Z7778.htm?#page/6

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5AGA.htm?#page/1

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 6° de primaria 14 de septiembre

2. Ingresa a la aplicación QR de la página 7 del cuaderno de actividades y analiza los mapas de las páginas 14 y 15 del libro de texto Geografía, menciona a qué hace referencia cada uno y cuestiona para qué sirve la simbología. Explora Google Earth y explica las razones para hacerlo.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/Z7778.htm?#page/7

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6GEA.htm?#page/14

El Reto de Hoy:

Observa con atención el mapa de regiones culturales de la página 17 de tu libro de texto de Geografía y elabora un cuadro de doble entrada en tu cuaderno en el que incluyas, por un lado, el nombre de la región cultural y, por otro, el de dos países de cada una.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 6° de primaria 14 de septiembre

Si en tu casa hay otros libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Listo, por hoy es todo para los de sexto de primaria, es hora de descansar para mañana continuar con el programa Aprende en Casa II.