Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 3 de septiembre

Llegó la hora de comenzar un nuevo día a través de las lecciones del “Aprende en Casa II” de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para quinto de primaria, del jueves 3 de septiembre de 2020, prepárate que aquí encontrarás todas las actividades, preguntas y respuestas para quinto de primaria.

Hoy comenzaremos el día con Matemáticas y en la lección “Lo plano y lo tridimensional”, aprenderás sobre las figuras y los cuerpos geométricos y en Lenguaje y el tema “¿Qué distingue a la poesía?”, identificarás las características generales de un poema.

Después pasaremos a Artes y en la lección “Payasos, títeres y magos: Artes escénicas en México y el mundo”, ubicarás diferentes sitios en donde se presentan artes escénicas (teatro, títeres, danza, artes circenses, acrobacia, clown, magia, malabares y pantomima) para niños en México y otras partes del mundo.

Toma en cuenta que para la materia de Historia, la SEP aún no ha compartido los materiales disponibles para realizar las lecciones de este día, pero no te preocupes pues cuando esas actividades del “Aprende en Casa II” estén disponibles te las compartiremos enseguida.

MATEMÁTICAS

“Lo plano y lo tridimensional”

En el ciclo escolar anterior aprendiste a identificar las caras de objetos y cuerpos geométricos, a partir de sus representaciones planas. En esta sesión seguirás trabajando en este tema.

En el libro de texto Desafíos matemáticos 4º grado, podrás practicar este tema de la página 59 a la 63. Si no lo tienes a la mano no te preocupes, puedes investigar en otros libros que tengas en tu casa o en Internet, explóralos para saber más.

Actividades:

Observarás los siguientes videos.

Identifica cuerpos geométricos y Cuerpos geométricos en nuestras casas:

Escribe 5 objetos de tu casa con formas de cuerpos geométricos.

Enlista las diferentes partes que forman a los cuerpos geométricos.

Del video “Figuras tridimensionales”, ¿Cuál es el cuerpo geométrico que más hay a tu alrededor y por qué crees que ese es el más común?

Por más aventuras: El proyecto de geometría – Canal Pakapaka.

Matemática Divertida: 3er Grado – Identifica cuerpos geométricos.

Cuerpos geométricos en nuestras casas.

Figuras tridimensionales.

LENGUAJE

“¿Qué distingue a la poesía?”

Los poetas comparan unas cosas con otras tomando en cuenta sus semejanzas. A estas comparaciones se les llama símiles. Para hacer las comparaciones o símiles se utilizan las palabras como, cual, igual que, parece.

Lee este ejemplo […]. Tu rostro, niña adorada, es como un bello jardín; como amapolas tus ojos, tus labios cual alhelí.

-Secretaría de Educación Pública (2019). Español. Tercer grado. México, p. 56

En el libro de texto Español 4º grado, a partir de la página 84 podrás estudiar este tema. También te recomendamos explorar el Cuaderno de Trabajo para el estudiante “Vamos de Regreso a Clases”.

Actividades:

Observarás los siguientes videos en los que se presentan, un cuento, un poema de Rubén Darío y un video informativo para que puedas analizar qué es lo que distingue a un poema de los otros dos tipos de textos. Presta mucha atención en las semejanzas y diferencias de cada uno de los textos.

¿Cuáles son las diferencias entre la poesía, los cuentos y los textos informativos?

Elabora una lista en la que compares las características que recuerdes de estos textos.

Describe, ¿cuáles son las características que distinguen a la poesía?

Respuesta 2 y 3: La poesía se escribe en verso, mientras el cuento y los textos informativos lo hacen en prosa. Los textos informativos, como la noticia o la crónica, describen un hecho real mientras el cuento y la poesía lo hacen desde la ficción. Cada verso, en la poesía es un conjunto de palabras que tienen un ritmo o rima. El cuento tiene personajes, en el poema y en los textos informativos,no.

Respuesta 4: Se escribe en verso; cada verso es un conjunto de palabras que tienen ritmo. Se escriben por estrofas. Generalmente al final de cada verso se termina con una palabra en rima, esta es la igualdad o semejanza entre el sonido que existe al final de los versos del poema.

Cuentos del árbol: Las lagartijas no vuelan – Canal Pakapaka.

Hermana. Un poema animado.

¿POR QUÉ HACEN MIEL LAS ABEJAS? | CURIOSIDADES FASCINANTES PARA NIÑOS.

ARTES

“Payasos, títeres y magos: Artes escénicas en México y el mundo”

En el “Aprende en Casa II” de hoy, ubicarás diferentes sitios en donde se presentan artes escénicas (teatro, títeres, danza, artes circenses, acrobacia, clown, magia, malabares y pantomima) para niños en México y otras partes del mundo. Las artes escénicas son aquellas destinadas a la práctica de cualquier expresión artística. Son una forma de comunicación que rodea el desenvolvimiento de la actuación.

Actividades:

Observarás los siguientes videos y después responderás lo siguiente:

¿Cuáles son las características principales para permitir el desarrollo de una representación de teatro, de danza o espectáculo de marionetas?

¿Cuáles son las características para que el público pueda disfrutar una representación?

Además de los teatros convencionales ¿Qué otros espacios se pueden usar para representaciones teatrales?

En tu localidad cuando hay representaciones escénicas ¿En qué lugares se realizan? ¿Has asistido a alguna? Puedes elaborar un dibujo representando esa ocasión.

En el segundo video vimos la reunión de música, danza, el circo, el teatro, todas ellas conforman las artes escénicas ¿En qué se parecen? ¿Cuál es tu preferida?

Respuesta 2: Debe existir un libreto donde se establezca la estructura interna y externa de la obra.

Respuesta 3: Suele estar acompañado de música, luces y video. Hace uso de escenografías y utilería. Utiliza vestuarios para la interpretación

Respuesta 4: Piensa en un circo, en un teatro de marionetas, en un baile mexicano, en tu cantante favorito.

El teatro: definición, orígenes, características, elementos y estructura

ALEGRIA – BEST OF MUSIC VIDEOS by Cirque du Soleil

En cuanto a la materia de Historia, tienes que saber que las actividades y preguntas no están disponibles, pero no te preocupes, en cuanto los estén te las compartiremos.

Platica con tu familia sobre lo que viste hoy en el “Aprende en Casa II” del día de hoy, seguro les parecerá muy interesante y hasta podrán decirte algo más que te resultará interesante.