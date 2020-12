Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 1 de diciembre

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día martes 1 de diciembre del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 1 de diciembre

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

¿Qué vimos hoy?

LENGUAJE

¡Construyamos definiciones!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a inferir el significado de palabras desconocidas a partir de la información contenida en un texto.

¿Qué hacemos?

Hoy seguirás explorando a fondo la información que localizaste la semana pasada para elaborar el folleto, sin embargo, seguramente encontrarás palabras cuyo significado desconoces. Revisa tú libro y observa qué dice al respecto.

Abre tu libro de español tercer grado y en la página 45, apartado “Diccionarios y glosarios para aclarar significados”.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P3ESA.htm?#page/45

Aunque tu libro dice que no siempre se puede saber el significado de una palabra poniendo atención al contexto. Tú puedes plantearte un reto. ¿Te gustan los retos? Apuesto que eres una persona de retos y muy valiente. ¿Qué te parece si intentamos encontrar significados de palabras sin usar diccionarios o glosarios?

El material que vamos a revisar es una nota de periódico que ya antes habíamos encontrado en la biblioteca. ¿Recuerdas? Es una nota del periódico que ya se había trabajado el día 24 de noviembre.

De la nota del periódico, se obtuvieron las palabras desconocidas. Puedes usar tu cuaderno para anotarlas. ¿Estás de acuerdo?

Inclemencias.

Desencadenar.

Antioxidantes.

Antimicrobiano.

Una vez que ya se identificaron las palabras cuyos significados no conocemos, vamos a intentar construir sus definiciones a partir de la información que nos dan los enunciados en los que están escritas, pero hagámoslo de una manera un tanto divertida. ¿Te gustan los juegos de concursos?

El día de hoy jugaremos “Arriesga y gana”.

Coloca en tarjetas las palabras cuyo significado no conoces y mételos a una caja con un comodín y en otra caja coloca papeles con puntajes.

El juego consiste en elegir de una caja el puntaje que va desde los 25 hasta los 100 puntos.

Y de la otra caja podemos encontrar una tarjeta con una de las palabras que estamos trabajando o bien la palabra comodín.

En el caso de que saquemos una palabra de las trabajadas en el texto, deberemos construir su significado.

Recuerda que esta vez no usaremos diccionarios o glosarios, sino que lo haremos a partir de los enunciados que las contienen, es importante que hagas una tabla en tu cuaderno donde pongas en la primera columna la palabra y en la siguiente columna la definición.

En el caso de que saquemos la palabra comodín, obtendremos los puntos sin hacer nada, al final sumaremos los puntos obtenidos. Ganará quien más puntos logre, pueden invitar al adulto que los acompaña a jugar con ustedes.

El jugador 1 saca la primera tarjeta de la caja de palabras con la palabra Inclemencia y un papelito con 50 puntos. Deberá tomar el enunciado que la contiene y escribir la definición de ésta.

Se lleva a cabo el juego por turnos y una vez realizado el ejercicio y escrito la definición, deberán colocar los puntos obtenidos y repetir esta dinámica hasta terminar las palabras.

PALABRA: INCLEMENCIA

En temporada de frío es nuestro deber prevenirnos de las inclemencias del tiempo para evitar gripe, resfriados, influenza y demás enfermedades respiratorias, y, sobre todo, evitar contagios.

POSIBLE DEFINICIÓN:

Situaciones relacionadas con el clima, como frío, viento o humedad, que no podemos detener ni evitar.

PALABRA: DESENCADENAR.

Como sabemos, las gripes y resfriados son causados por virus, responsables de desencadenar los síntomas.

POSIBLE DEFINICIÓN:

Lo que causa o provoca algo.

PALABRA: ANTIOXIDANTES.

Las Vitaminas A y C también nos ayudan a reforzar el sistema inmunológico y a prevenir enfermedades respiratorias, ya que contienen propiedades antioxidantes.

POSIBLE DEFINICIÓN:

Es una característica de los alimentos que hace bien al cuerpo y nos permite mantenernos sanos.

PALABRA: ANTIMICROBIANO.

El propóleo es otro auxiliar muy importante, ya que se trata de uno de los compuestos antimicrobianos de más amplio espectro.

POSIBLE DEFINICIÓN:

Algo que combate los microbios.

Recuerda que, aunque es muy divertido ganar en un concurso, lo más importante es divertirte mientras aprendes.

El día de hoy has construido definiciones ayudándote de las palabras o frases que las acompañan, recuerda que esta estrategia es valiosa cuando no tenemos la posibilidad de hacer uso de un diccionario o cuando los textos que consultamos no tienen un glosario, además, realizarlo así, te ayudará a incrementar tu vocabulario.

Si te es posible consulta otros libros y platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

MATEMÁTICAS

Gano y marco gato

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás diversas estrategias para comparar dos números, así con la relación entre la escritura de los números con cifras y su nombre a través de su descomposición.

¿Qué hacemos?

¿Encontraste la respuesta a la pregunta del cuento? escríbela en tu cuaderno.

Muy bien, ahora veamos qué tan buenos eres para encontrar la respuesta a los retos que se te van a plantear.

Guillermina y su familia quieren comprar una pantalla plana para poder ver con más claridad las clases por televisión del programa Aprende en Casa II. Su papá buscó por internet varios modelos y entre toda la familia acordaron el modelo que más les convenía.

Compararon su precio en 4 tiendas. En la tienda A) $3 467, en la B) $3 674, c) $3 746, y en la d) $3 476. ¿En qué tienda es la compra más económica?

¿Terminaste? muy bien vamos a resolver para comparar resultados. ¿Nos ayudas?

Los precios están muy parecidos. En las cuatro tiendas cuesta más de tres mil, así que hay que fijarse en la siguiente cifra que son los “cienes”. Ahí hay dos tiendas donde el precio es menor que las otras dos, así que sólo me quedó comparar entre esas dos y me fui a los “dieces” o decenas donde la Tienda A tiene el menor número y por tanto es donde está más barata la pantalla.

¿Estás de acuerdo? correcto, el menor precio es la A) $3 467. ¿Te fijaste que se siguieron varios pasos para llegar al precio menor? ¿Tú hiciste lo mismo o de qué otra forma comparaste los precios? Vamos al siguiente reto.

En una pista hay cuatro corredores que van muy parejos. Al terminar la vuelta número 5, los competidores llevaban las siguientes distancias, corredor A) 1 857 metros, B) 1 859 metros, C) 1 853 metros, D) 1 856 metros. ¿Quién iba en primer lugar?

¿Terminaste? vamos a ver el resultado. ¿Nos ayudas?

Como las cantidades tienen cuatro cifras, pues se comparó y las tres primeras cifras son iguales, así que la última es la que dice quién lleva más metros recorridos y va hasta adelante. Así que es el corredor B quien va adelante con 1 859 metros.

¿Coincide con la respuesta que tienes? vamos con el tercer problema.

Cuatro alpinistas escalaron el Monte Everest, ninguno llegó a la cima, sin embargo, el que logró subir más alto recibió un premio. ¿Quién fue? Alpinista A) 8 245 m, B) 7 399 m, C) 6 999 m, D) 8 199 m.

¿QUIÉN SUBIÓ MÁS ALTO?

¿Listos? vamos a resolver para comparar resultados. ¿Nos ayudas?

Al comparar las cantidades se observa que hay dos alpinistas que subieron una altura mayor, y por tanto coinciden en la primera cifra que comparé, y son A y D, así que se siguió a la siguiente cifra y ahí se identifica que el alpinista A tiene la cifra mayor, que es 2. Entonces él fue el alpinista que se llevó el premio por haber llegado más alto de ellos cuatro.

¿Estás de acuerdo? Muy bien, el alpinista que más alto llegó es el A quien subió a una altura de 8 245 metros.

Vamos con el último reto.

A Jorge le ofrecieron empleo en cuatro empresas diferentes, pero con sueldo muy parecido. El sueldo mensual en la empresa A) $9 867, en la B) $9 875, C) $9 799 y la D) $9 890. Jorge eligió el que le ofreció el mayor sueldo. ¿Qué empresa eligió?

¿QUÉ EMPRESA OFRECE EL SUELDO MAYOR?

En número de cifras todos los sueldos tienen 4, entonces observa la cifra mayor de izquierda a derecha. En unidades de millar todos empatan, mira las centenas y descarto el C porque es menor que los otros tres. En las decenas y se selecciona el D por tener la decena mayor, que es 9.

La empresa que ofrece un mayor sueldo es:

Correcto, el sueldo mayor es el que ofrece la empresa D que es de $9 890, y por lo tanto fue el que escogió Jorge.

Ahora que estamos sin posibilidades de ir a la escuela y jugar con nuestros compañeros, es necesario buscar formas de divertirnos en casa con la familia, así que hemos preparado otro juego para que practiques lo que estudiamos aquí y se diviertan jugándolo.

¿Te parece si ahora jugamos Gato Mayor Que?

Se juega de la siguiente manera:

El juego está formado por un tablero llamado gato de 9 casillas, organizadas 3 x 3, y 18 cartas con diferentes números. Se juega en parejas. Para ello puedes pedir a un integrante de tu familia a que juegue contigo.

Las 18 cartas se revuelven y se colocan apiladas con los números hacia abajo. Cada jugador escoge círculo o cruz para marcar en el gato.

NÚMEROS EN LA CARTAS

485 1 467 999 4 876 78 7 476 765 5 645 67 5 678 636 9 456 6 578 936 4 398 968 9 546 78

Los dos jugadores toman una carta, comparan ambos números y el jugador que tenga la mayor, marca con su símbolo en el gato.

Toman las siguientes cartas y hacen la misma comparación, el que tenga la carta con el número mayor, marca el gato.

El jugador que logre marcar con tres signos consecutivos círculo o cruz, ya sea en diagonal, horizontales o verticales, gana el juego.

¿Jugamos una partida para mostrar el juego, te parece?

TABLERO DE GATO

O O O

Jugador 1: Escoge cruz.

Jugador 2: Círculo.

Revuelven las cartas y toma cada quien una.

Jugador 2: Me tocó el 4398.

Jugador 1: El 999, ganaste. Marca el gato.

Regresan las cartas y las revuelven con las demás, ahora toman una cada quien.

Jugador1: Le salió el 765.

Jugador 2:Le salió el número 5 678.

Gano el jugador 2 así que marca gato.

Puedes continuar el juego hasta que alguno de los dos logre tres círculos o cruces consecutivos. Si hay tiempo pueden jugar otra partida.

Pueden elaborar sus cartas con los números utilizados o inventar los propios. Juega con tu familia.

Recuerda que, para comparar números, lo primero es observar la cantidad de cifras, el que tenga más cifras será el mayor, y el de menos cifras, el menor.

En caso de que los números tengan la misma cantidad de cifras, compara, de izquierda a derecha, la primera cifra. El número que tenga la cifra con más valor, será el mayor, y el de cifra con menos valor, será el menor. Si en esa también son iguales, continúa con la siguiente y si es necesario hasta llegar a comparar la última cifra.

Seguramente sabes muchos juegos de mesa, piensa en alguno y trata de convertirlo en una competencia de comparación de números.

Si te es posible consulta otros libros y platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

CIVISMO

Mis decisiones tienen impactos

¿Qué vamos a aprender?

Reflexionarás acerca de tu capacidad para tomar decisiones libres con base en el respeto, aprecio y cuidado por la dignidad propia y de otras personas en situaciones escolares y comunitarias.

¿Qué hacemos?

Al tomar decisiones debemos pensar en sus implicaciones y asumir las responsabilidades de esas decisiones. Aunque lo mejor sería saber qué es lo que puede pasar, la realidad es que no tenemos una bola mágica que nos muestre el futuro. Por eso es importante antes de tomar una decisión, considerar las opciones y sus posibles consecuencias, ya que solo podremos conocer el impacto, una vez que llevamos a cabo lo que decidimos, y en ese momento ya no hay marcha atrás.

Además, no hay nada que sea capaz de garantizar que las condiciones en las que se tomó cierta decisión sean las adecuadas, pues todo está en continuo cambio; sin embargo, eso no debe limitarnos para evaluar nuestras posibilidades, ya que de otra manera corremos el riesgo de equivocarnos y/o de dañar a alguien más. Mejor analizamos antes lo que vayamos a hacer y se sigue el proceso adecuado.

Debes identificar los riesgos que tiene cada decisión y tomar las medidas necesarias para minimizarlos.

Tomar decisiones implicará en algunas ocasiones prever y asumir algunos riesgos. Lo que sí te aseguro, es que siempre te dejará grandes aprendizajes, ya que aprenderás de los aciertos y por supuesto también de cuando las cosas no salgan como querían. Cuando esto pase conocerás y detectarás mejor sus áreas de oportunidad y tendrás la posibilidad de trabajar en ellas para mejorar cada día. Pero eso sí, siempre tratando de no perjudicar a los demás.

Y cuántos más aprendizajes tengas ahora, en el futuro tendrás mejores oportunidades de tomar mejores decisiones.

Observa el siguiente video en donde Toño y su mamá sufren por las elecciones que toma su hermano Ricardo.

“Toño y sus enigmas”

Tremenda historia la que acabas de ver, sin embargo, es más común de lo que imaginamos.

¿Qué opinan acerca del comportamiento de Ricardo, el hermano de Toño?

A lo mejor, si le hubiera dicho a su familia las cosas, su mamá y Toño le hubieran ayudado. Y así Toño tampoco hubiera sufrido por ver lo que hacía su hermano.

Considero importante mencionar que Ricardo sufre de una adicción que puede ser controlable por parte de quien la padece, en otros casos se requiere ayuda, y qué bien que Ricardo reaccionó y tomó la decisión de ir a rehabilitación para no hacer entristecer a su familia con el modo de vida que había elegido. Si hubiera pasado más tiempo, todo se hubiera complicado más.

¿Piensan que Ricardo era consciente del daño que provocaba a su familia con su gusto por el alcohol? ¿Por qué?

No, no era consiente porque hasta que se dio cuenta del daño y tristeza que les provocaba, fue cuando se decidió a cambiar, estando más tiempo con ellos para convivir fue a rehabilitación.

Sin embargo, es importante también decir, que este es un ejemplo de cómo una situación de alcoholismo en una casa se pudo detener a tiempo, con la voluntad del involucrado. Sin embargo, no todos los casos son así, y es muy, pero muy importante saber que las personas cercanas a él no son culpables, ni responsables de las decisiones de otra persona que consume alcohol o de tener alguna adicción.

Es muy feo ver que otros niños se burlaban de Toño por lo que hacía Ricardo. Y eso no está bien, Toño no tenía la culpa de nada.

Tenemos que pensar que los más afectados siempre son los que toman la decisión de hacer algo que dañe su cuerpo o su mente. Pero si eres un niño o una niña que vive algo así en su casa, debes estar seguro y segura de que no eres la responsable de esto.

Por eso desde niños debemos ser conscientes de lo que puede dañarnos en caso de aceptar hacerlo, y sus consecuencias entre ellas, dañar a otras personas.

Si todos tomáramos buenas decisiones, es muy probable que la sociedad en la que vivimos mejore notablemente. Y que, si no dañamos a nadie, la misma sociedad estará gustosa de ayudarnos cuando tomemos alguna decisión que nos daña.

¿Consideras que cuando Ricardo comenzaba a tomar alcohol, esto le impedía cumplir con sus responsabilidades? ¿Por qué? ¿Con cuáles responsabilidades?

Que no ayudaba en la casa con el pretexto de salir a buscar trabajo, pero en realidad cuando salía no buscaba trabajo, se iba a tomar alcohol. Incluso llegó a romper la alcancía de su hermano Toño porque no tenía dinero para seguir comprando alcohol y no le dio importancia a que esos ahorros de su hermano eran para comprarse su bicicleta.

Mentir fue una de las primeras malas decisiones que tomó Ricardo.

Qué bueno que Toño se mostró firme y no le dio más dinero. Él sabía que eso sólo fomentaría lo que hacía Ricardo y por lo tanto era apoyar sus malas decisiones.

Y situaciones como ésta existen miles en el mundo en donde la toma de una decisión inapropiada puede traer consigo grandes problemas familiares, laborales, escolares y hasta ambientales.

Otros ejemplos de toma de decisiones que perjudican a los demás están en estas imágenes:

¡Qué interesantes imágenes!

Pero hay algunas que son muy tristes. ¿No crees?

Ambos tienen mucha razón, hay una gran diferencia entre unas y otras y todas las características de cada una son consecuencia de las decisiones que tomaron las personas que habitan ahí o trabajaron ahí en un determinado momento.

Por ejemplo, en las primeras imágenes que se muestran, se ven unos paisajes desoladores, contaminación del aire, del suelo y del agua.

¿Y por qué crees que esté así de contaminado?

Karen comenta que fue debido a las elecciones inadecuadas que ha tomado la gente.

Karen, tiene mucha razón ya que muchas veces los seres humanos tomamos decisiones para resolver situaciones de manera inmediata y no reflexionamos en nuestra responsabilidad y las consecuencias a largo plazo.

Y ese es un ejemplo más de una toma de decisiones sin pensar en las demás personas y de cómo las podemos perjudicar. Como acaban de decirlo, son dos paisajes muy contaminados, aunque uno es urbano y el otro rural, se afecta por igual al agua, a los animales y las plantas que habitan esos lugares y a las personas, se les daña en la salud, debido a que se fomenta la fauna nociva, las infecciones, la suciedad en el agua, la contaminación del piso, entre otras consecuencias adversas.

Santi, comenta. ¿Qué puedes observar en el otro paisaje? dice que observa unos paisajes muy bonitos que no están contaminados.

Incluso en el paisaje urbano está tan limpio el aire, que se alcanzan a ver los cerros al fondo, no hay tantos carros que contaminen, la fábrica que está ahí no echa humo.

¿Qué más puedes comentar de estas imágenes?

En el paisaje rural se nota inmediatamente que la gente ha tomado la decisión de cuidar de él, de no contaminarlo y darle más oportunidad de vida a la flora y fauna que lo habitan. Ahí se nota que las elecciones de la gente son tomadas a conciencia, para mantener la relación con la naturaleza y se busca el bien común.

Entonces reflexionemos acerca de, ¿Qué decisiones podemos tomar para cuidar el medio ambiente?

En la escuela tomamos la decisión de usar cuadernos de papel reciclado y usar todas las hojas del cuaderno sin romperlas o desperdiciarlas, es una decisión que favorece el cuidado del ambiente.

Otra decisión favorable al ambiente, es disminuir el uso del automóvil en las ciudades, si las distancias son cortas podemos caminar para evitar más contaminación del aire.

Mientas tanto en el ámbito rural algunas personas pueden tomar la decisión de no tirar su basura al río para no contaminar el agua que sirve para riego de cosechas, árboles y con la que los animales que viven en ese lugar calman su sed. Además de que si se contamina se hacen daño a ellos mismos, a su familia y conocidos, ya que, al regar las cosechas con esas aguas negras, contaminan los alimentos que ellos mismos van a consumir.

Y de paso también a nosotros ya que todo, nuestro alimento de frutas, vegetales y animales proviene del campo.

Y todas y todos podemos tomar decisiones para evitar contaminar, el agua, el aire, el suelo, cuidar a las especies, hay que considerar que podemos tomar decisiones apropiadas en las que el impacto de nuestras acciones sea positivo y nos beneficie a todas y todos los que vivimos en el planeta.

Es por eso que cada decisión que tomemos en todos los ámbitos de nuestra vida y en nuestro entorno, debe ser analizada a conciencia para evitar perjudicar a las demás personas o seres vivos que nos rodean.

Cada persona tiene el derecho de tomar las decisiones que mejor le convengan para alcanzar la felicidad. Pero debemos tener cuidado, ya que cada una de nuestras decisiones tendrá algunas consecuencias positivas o negativas, no sólo en nosotros, sino también en otras personas. Uno de los mayores errores que se comete al tomar elecciones, es olvidar que las acciones que se realizan, pueden afectar a las personas que nos rodean. A diario se está en una rutina de toma de decisiones que pueden ser lo mejor para algunas personas, pero que podrían tener un efecto negativo en otras personas que nos rodean. Si se quiere tomar decisiones sabias, antes de ello uno se debe preguntar: ¿Con esta decisión no dañaré a otras personas?

Piensa en tres decisiones que puedes tomar para cuidar el medio ambiente.

Un ejemplo de eso es:

No usar bolsas de plástico que vamos a tirar, mejor usamos de tela y las reusamos cuando se necesite. Dos: usar la ropa hasta que nos deje de quedar. No comprar solo por moda. Y tres: si vamos de vacaciones al mar o vivimos en una playa, no echar basura, eso puede matar a los animales que viven en él.

Con esas ideas, si todas y todos las llevamos a cabo, el planeta se mantendrá más limpio y sano.

Si tienes la oportunidad, anótalo en tu cuaderno para posteriormente poder compartirlo con tu familia o con alguna amistad.

El día de hoy aprendiste:

Que tomar elecciones nos dejará grandes aprendizajes, tanto de nuestros éxitos, como también de los malos resultados; porque conoceremos y detectaremos mejor nuestras áreas de oportunidad y tendremos la posibilidad de trabajar en ellas para mejorar cada día. Pero, siempre tratando de no perjudicar a nuestros semejantes.

Como lo dijera el expresidente de México, Benito Juárez García “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Si te es posible consulta otros libros para conocer más del tema.

Recuerda platicar del tema de este día con tu mamá, papá, otros familiares, niñas y niños que te rodean.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

CIENCIAS NATURALES

¿Qué es un omnívoro?

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás qué es un omnívoro y ejemplos de omnívoros.

¿Qué hacemos?

¿Te acuerdas cómo identificamos un carnívoro el día de ayer? ¿Cuáles fueron las características que nos permitieron identificarlo?

Fue la forma de los dientes y las garras, por ejemplo, aunque a lo largo de la clase vimos otras estrategias.

Pues, porque son unas de las más evidentes, vamos a usar la forma de los dientes.

Observa estas imágenes:

Cráneos de carnívoro y omnívoro.

¿Qué diferencia encuentras entre los dientes de estos dos organismos?

Primero, el tamaño de los colmillos; los de la izquierda son más grandes, además el resto de los dientes son de forma puntiaguda. En cambio, el de la derecha tiene colmillos grandes pero el resto de los dientes tiene una forma diferente, se me hace un poco conocida, no sé dónde la he visto antes.

Es muy conocida, bueno, pero primero dime, según las características que vimos anteriormente, ¿Identificas cuál pertenece a un carnívoro?

Definitivamente el de la izquierda, los colmillos son mucho más grandes y todos sus dientes son afilados.

Te estás volviendo un gran observador de los seres vivos. El cráneo de la izquierda es de un tigre de bengala y el de la derecha es el de un chimpancé. Su dentadura y la nuestra son parecidas, por eso pensaste que ya la conocías, vamos a ver cómo es y cómo se relaciona con lo que comemos.

Bueno acabamos de platicar que nosotros, los seres humanos podemos comer de todo.

Te voy a mostrar unas imágenes de nuestra dentadura en las que podemos identificar los diferentes tipos de dientes.

Junto con un modelo de la dentadura humana analizaremos la función de cada tipo de diente.

Vamos a comenzar con los dientes de enfrente, se llaman incisivos, utilicemos nuestro modelo para darnos una idea:

¿Qué características tiene? ¿A qué te recuerda? ¿Para qué los usarías?

Son delgados y cuadrados, hace alusión a un cuchillo que corta la comida, sí, de hecho, se usan para “cortar” un pedazo de manzana cuando la muerdo.

Pues para observar mejor cómo funcionan los dientes incisivos vamos a cortar una manzana con un cuchillo, como puedes ver un cuchillo es una hoja fina que divide la fruta.

Ahora veamos los caninos:

Tienen forma de un pico, grueso en la base y delgado en la punta. Este me recuerda a un cuchillo, pero cuando lo usamos con un tenedor y con los dos desgarramos la comida. Se usan para desgarrar la comida, por eso los carnívoros tienen tantos colmillos.

Para observar cómo funcionan, utilicen dos tenedores y otra manzana, ahí claven dos tenedores y cada uno lo llevan en la dirección contraria, otra vez metan los tenedores y hagan el mismo movimiento, si se fijan terminan deshaciendo la manzana, pero no se corta con precisión como con el cuchillo, más bien desgarramos.

Y los últimos son los molares y premolares.

Los últimos son como cubos igual de anchos que altos. Éste no me recuerda a nada, pero sé que cuando comemos nos sirve para moler la comida.

Vamos a usar otra vez una manzana y un “apachurrador de papas” como el que usamos para hacer puré. Cómo podemos ver, este nos ayuda a moler la comida que ya cortamos o desgarramos con los incisivos y caninos.

Con este tipo de dentadura podemos comer tanto plantas, como carne, porque unos dientes nos permiten cortarla, otros rasgarla y otros molerla.

Esta característica nos hace organismos exitosos porque podemos desarrollarnos en diferentes ambientes y aprovechar los recursos que hay en ellos.

A este grupo de animales se les llama:

OMNÍVOROS

Los omnívoros son los que se alimentan de carne, frutos y vegetales. ¿Entonces eso quiere decir que los seres humanos somos omnívoros?

El ser humano es un animal omnívoro porque puede comer de todos los tipos de alimentos. Por eso, al igual que nosotros, el resto de animales omnívoros son muy adaptables a distintas condiciones, ya sean de ambiente o de espacio, relacionadas con la obtención de los alimentos o con la forma en la que escapan de sus posibles cazadores. Los animales omnívoros pueden ser tanto cazadores como presas.

Ahora lo mejor de esta semana es que vamos a identificar muchos animales omnívoros.

En el grupo de los peces, el pez payaso, el bacalao o las escurridizas morenas pueden alimentarse de plantas marinas, así como de animales pequeños.

En el caso de las aves encontramos a las gaviotas, las gallinas, los cuervos o los avestruces, que pueden consumir ambos tipos de alimentos, las aves son muy versátiles, pues comen un poco de todo.

En los reptiles tenemos el caso de las iguanas y las tortugas marinas.

Los mamíferos son los omnívoros más comunes, encontramos ejemplos como el cerdo, los osos, los erizos o los mapaches, que a veces consumen basura humana ya que suele basarse en una mezcla de restos de diferentes nutrientes.

Para terminar, me gustaría que habláramos de un animal en especial. Te voy a dar unas pistas:

Es el único marsupial ¡En toda América! ¿Sabes que es un marsupial? Son animales que una vez que nacen, terminan su gestación en un “saco” especialmente diseñado para ello.

También, son animales inmunes a la rabia.

¿Sabes de qué animal te estoy hablando?

Son los increíbles Tlacuaches, también llamados zarigüeyas.

Y si lo que te cuento no fuera suficiente para sorprenderte sobre lo singulares que son, también puedo decirte que son una especie que ayuda a controlar plagas de insectos en el ecosistema donde se encuentra. En otras palabras, son muy importantes para mantener el equilibrio del lugar donde viven.

En el programa se presentará una cuenta cuentos donde escucharás una leyenda sobre este increíble marsupial.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Una estrategia didáctica enfocada en el aprendizaje de los alumnos. 👉 https://t.co/hsXdZw1VN2#SEP_Reconoce a Irving Ramírez y Héctor Zozoya por su excelente desempeño en la Feria Nacional de Ciencia ATHENA 2020 y su pase directo a la etapa nacional convocada por la @SIDEChih. pic.twitter.com/ILCQqgIzzO — SEP México (@SEP_mx) December 1, 2020

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende