Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 1 de marzo

Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy lunes 1 de marzo del programa Aprende en Casa de la SEP.

CIVISMO

Las emociones intervienen en la resolución de los conflictos

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás acerca de que las emociones intervienen en la resolución de los conflictos, ya sea facilitándolos o dificultándolos.

¿Qué hacemos?

La tristeza, el enojo, el miedo incluso la alegría que puedes sentir, son emociones que son parte de la vida y que intervienen en tu toma de decisiones e incluso en la resolución de conflictos. El ser humano en un mismo día puede sentir toda clase de emociones.

En esta sesión jugarás a la ruleta de las emociones, pide a algún integrante de tu familia que juegue contigo.

El juego se trata de que cada jugador actué para los otros la emoción que le sale salga en la ruleta y nadie más vera. Los otros integrantes deberán de adivinar de qué emoción se trata.

Se puede actuar, hacer gestos y hablar, pero no pueden decir con palabras la emoción de la que se trata.

Todas las emociones de la ruleta son parte de la vida, y es importante que aprendas a expresarlas. Observa el siguiente video en el que te explica más información al respecto.

Aprende a expresar tus emociones.

Las emociones y sentimientos forman parte de los seres humanos, las niñas y los niños tienen derecho a sentir y a expresar sus emociones, es importante que aprendas a identificarlas, reconocerlas y expresarlas.

Cómo lo has visto en sesiones pasadas también es importante aprender a autorregularlas, también has aprendido técnicas de respiración que te ayudan a regularte.

¿Recuerdas qué son los conflictos? Los conflictos son todas aquellas circunstancias que se producen por la convivencia, en las cuales hay desacuerdos que pueden solucionarse.

Es importante conocer las causas y consecuencias de los conflictos que se viven día con día porque, al saber de dónde vienen sabrás la manera de solucionarlos, ya que seguramente te ha sucedido que has discutido tanto que se te olvida porque inició el desacuerdo.

Las consecuencias de los conflictos dependen de la forma en la que los resuelvas, puede haber consecuencias positivas o negativas.

Puedes darte cuenta de las consecuencias por tu propia experiencia, seguro has identificado que las consecuencias de los conflictos no resueltos son la tristeza y la desconfianza, el no querer realizar actividades, el aburrimiento y el desgano son algunas consecuencias negativas que se pueden presentar en la vida de las personas sin importar la edad que tengan.

Las consecuencias positivas son cuando logras resolver el conflicto usando las llaves del respeto, la tolerancia y el diálogo, lo que te hace sentir tranquilidad, alegría y gratitud. Para lograrlo la pieza clave es el diálogo.

El diálogo es la oportunidad de comunicarte con otra persona con la que existe el conflicto; comunicar tus ideas, sentimientos y pensamientos, así como escuchar atentamente al otro, te ayuda a comprender el punto de vista de cada persona para llegar a un acuerdo.

La mediación es otra forma para resolver los conflictos.

La mediación consiste en solicitar la intervención de terceras personas, ya sean adultos o niñas y niños que ayuden a solucionar un conflicto a través del diálogo la empatía y la escucha de las partes involucradas.

La mediación se refiere a la intervención de una persona que sea neutral, es decir que no esté del lado de ninguna de las partes, de esa manera esa persona escuchará con atención, hará preguntas que les ayude a ver las causas, consecuencias, pros y contras de la situación y de esa manera ayudar a encontrar la forma de resolver el conflicto.

Las emociones permiten o impiden la solución de los conflictos, la alegría y la euforia te pueden ayudar a solucionar conflictos, porque reflejen una actitud positiva, en cambio el enojo y el aburrimiento lo impiden ya que esas actitudes negativas impiden la solución del conflicto.

En el siguiente video podrás ver lo que se mencionó anteriormente, en esta época de pandemia no es posible que estés con tus familiares, amigas y amigos, la distancia ha provocado que existan conflictos y que no exista la posibilidad de resolverlos de manera directa.

Cupertino y Don Leopoldo.

Cómo pudiste observar en el video Cupertino se encuentra muy triste y enojado con su mejor amiga y lo que ha hecho es encerrarse en su enojo, no contesta sus llamadas, y como ha cerrado la comunicación parece un problema sin salida.

La intervención de Don Leopoldo ayudo a que Cupertino reconozca sus emociones y reflexione sobre su actitud para encontrar una respuesta a su problema.

Ahora analizarás algunas situaciones de estudiantes de 4° de primaria como tú, que desde sus casas te cuentan algunos conflictos que han tenido.

Daniel cuenta una experiencia en el salón de clases cuando podía ir a la escuela, con lo que menciona aprendió algo de esa experiencia.

Cuando se trabaja en equipo puede haber desacuerdos que en ocasiones no pueden resolverse, Daniel se sintió triste y enojado porque su compañera no lo dejaba intervenir en el trabajo, pero más la frustración de no saber por qué no le permitía participar. La niña probablemente estaba molesta por algo y por eso no lo dejaba participar, Daniel tuvo que acudir con la maestra y ella no le dio la razón ni a uno ni a otro, escucho a ambos y les recordó que el objetivo de la actividad era trabajar en equipo.

Con la intervención de la maestra Daniel y la niña pudieron resolver el conflicto, al buscar el apoyo de la maestra lograron escucharse, comprenderse y tomar decisiones para el bien de ambos, la mediación fue la herramienta de apoyo para Daniel y su compañera.

Ahora conocerás el caso de Esmeralda.

Esmeralda te cuenta cuando sus primos no la dejaban jugar, ellos discutieron y sus papás les dijeron que tenían que jugar bien, eso no soluciono el conflicto hasta que salieron sus abuelitos se dieron a la tarea de escuchar sus opiniones.

¿Sabes qué es la Asertividad? La asertividad es la posibilidad de expresar sin miedo, sin enojo y sin culpa lo que sientes, lo que te gusta, lo que no te gusta, o a lo que quieres poner un límite, se hace de forma natural, calmada y tranquila buscando el momento adecuado para expresarlo.

En esta sesión aprendiste sobre tus emociones, estas son parte de cada una y uno y que es necesario autorregularlas para que te ayuden a solucionar los conflictos que se te presenten. Aprendiste también que la mediación y el diálogo son herramientas que te ayudan a solucionar conflictos, además de que al mantener actitudes positivas estas ayudan a la convivencia pacífica.

ARTES

El avioncito de los sonidos

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la presencia de sonidos en diferentes entornos, y como a través de ellos puedes identificar cosas que suceden a tu alrededor.

¿Qué hacemos?

Los sonidos te ayudan a identificar muchísimas cosas, por ejemplo, a través del sonido puedes saber si alguien toca a la puerta; sabes que mamá o papá está cocinando cuando se escuchan las cacerolas, la licuadora o cuando fríen algo; puedes identificar el paso de un helicóptero o un tren a lo lejos sin necesidad de verlo; también puedes reconocer el sonido del tráfico en la ciudad e identificar ambientes naturales al escuchar el sonido que producen las aves u otros animales.

En esta sesión explorarás cuántos sonidos se pueden reproducir con un mismo objeto, para ello utilizarás algunos objetos que tienes en casa, incluso podrás utilizar tu cuerpo para crear sonidos.

Antes de comenzar vas a hacer un pequeño ejercicio, el cuál te ayudará a reconocer cómo es que el sonido te permite imaginar historias, cosas, lugares o personas, además que te comunica cosas que suceden a tu alrededor.

Pide a un adulto de tu familia que te ayude a realizar esta actividad, cierra los ojos por un instante y pide a quien te acompañe que produzca un sonido golpeando la mesa.

¿Qué viene a tu mente al escuchar ese sonido? Seguramente qué alguien toca la puerta, con ese simple sonido puedes comenzar a imaginar una historia, porque puedes empezar a imaginar qué persona tocó la puerta, cuál fue la razón por la que la tocó, entre muchas otras preguntas que te pueden ayudar a crear una pequeña historia alrededor de ese simple sonido.

Cierra los ojos nuevamente y pídele que haga otro sonido, ¿Qué te hace pensar? ¿Te invita a pensar en un lugar especial?

Estos ejemplos que acabas de ver son de sonidos individuales, es decir un solo sonido que te invita a soñar, pensar e imaginar, también existen los paisajes sonoros. Estos son cuando un conjunto de sonidos te permite identificar un lugar, o un momento determinado; por ejemplo, reconoces los sonidos que se producen en una fiesta, o en una playa, también puedes identificar fácilmente los sonidos que se producen en una fábrica o los muy característicos de una ciudad.

Los paisajes sonoros pueden echar a volar la imaginación e incluso te pueden inspirar a contar una historia.

Ahora escucharás un paisaje sonoro y después comenta con tu familia que fue lo que imaginaste.

Paisaje sonoro, aves en el campo.

El sonido es mucho más de lo que has estado haciendo, para que aprendas más al respecto observa la siguiente cápsula, en ella se habla acerca del sonido y de cómo puedes utilizarlo o integrarlo a distintas obras artísticas.

Música y naturaleza.

Es momento de realizar una exploración sonora, para llevar a cabo esta actividad necesitarás algunos objetos que seguramente tienes en casa, los objetos son: Libro, hojas de papel sueltas, olla de metal, dos cucharas de metal, secadora para el cabello, silbato, recipiente de plástico, móvil, matraca, lata de metal, canicas, bolígrafo, bolsa de plástico, monedas, campanas, manitas de juguete aplaudidoras, sonaja, caja de cartón y palitos de madera.

Para hacer la exploración de sonidos utilizarás algunas frases e ideas del cuento de Amelia Earhart. Primero vas a leer fragmentos del cuento y después harás una exploración de sonidos con los materiales que tienes, averiguaras qué sonidos son los más apropiados para sonorizar el cuento. Pon especial atención a los fragmentos marcados con negritas.

Cuento A la pequeña Amelia, le gustaba imaginar que batía sus alas y echaba a volar. Un día su familia le preparó una sorpresa. Fue a ver un espectáculo aéreo que la dejó patitiesa. Consiguió subir a un biplano y al aterrizar le había gustado tanto que ya no quería bajar. Amelia aprendió a volar del derecho y del revés, y pronto batió su propio récord subiendo a 14,000 pies. Junto a un mecánico y un piloto cruzó el inmenso mar. Saludando a delfines y ballenas del tamaño de un pulgar. Divisaron tierra y el mundo se veía pequeñito, pequeñito, las casas parecían de juguete, las personas muñequitos. Y aunque Amelia no piloteaba el avión, al aterrizar se convirtió en toda una atracción. Poco tiempo después, repitió el mismo viaje ella solita. Pero antes fundó un club de 99 intrépidas señoritas. Decidió dar la vuelta al mundo siguiendo el ecuador. La acompañaría un experto mecánico, armado de valor. Algunos pensaban que aquel viaje era una locura, pero Amelia no tenía miedo a vivir mil aventuras. Sobrevolaron la sabana con Amelia al volante. Les saludaban las cebras, las jirafas y algún elefante. Dejando una estela llegaron a la otra punta del mundo. ¡No había quien parara a ese par de trotamundos! Y Amelia siguió volando repitiendo su consejo ¡Si quieres hacer algo hazlo, verás cómo llegas lejos!

Es posible que generes sonidos y crear historias con ellos, prácticamente puedes utilizar cualquier objeto, solo debes utilizar tu imaginación y tener claro que idea o historia quieres compartir.

Este día aprendiste qué es el sonido, cómo identificarlo en tu entorno y una de las formas para contar historias por medio de esos sonidos. Todas estas son herramientas para la creación del proyecto “En honor a la mujer” el cual finalizará en la siguiente sesión con una dramatización.

CIENCIAS NATURALES

Cambios físicos de los materiales

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás aprendiendo sobre los estados físicos de los materiales.

¿Qué hacemos?

Para iniciar esta sesión observa los siguientes videos.

Río congelado.

https://www.pexels.com/es-es/video/rio-congelado-1998210/

Allí se encuentra caliente.

https://pixabay.com/es/videos/spouter-all%C3%AD-se-encuentra-caliente-1020/

En los videos pudiste observar los tres estados de la materia, pero aún falta uno que es el plasma, en las sesiones de Ciencias Naturales te enfocarás en estos tres estados, líquido, sólido y gaseoso.

Ahora contesta las siguientes preguntas.

https://pixabay.com/es/photos/cubos-de-hielo-hielo-fr%C3%ADo-3506782/

¿Todos los líquidos se pueden solidificar, es decir cambiar al estado sólido?

https://pixabay.com/es/photos/el-agua-refresco-beber-enfriar-3510210/

¿Todos los sólidos pueden cambiar al estado líquido?

Como respuesta a la primera pregunta algunos líquidos sí se pueden hacer sólidos, en la sesión anterior conociste que el agua en su estado líquido se puede congelar y al cambiar al estado sólido se le llama hielo, aprendiste también que el hielo se derrite y se vuelve agua líquida.

La respuesta para la segunda pregunta puede ser que algunos sólidos se pueden derretir.

Ahora observa el siguiente video, pon mucha atención.

Paletas de plátano.

¿Qué te pareció el video? ¿Qué pudiste notar en el procedimiento referente al tema de los estados físicos de los materiales que estas aprendiendo? Los plátanos son sólidos y el chocolate está en estado líquido y sólido. ¿Notaste algo más? Si no es así observa nuevamente el video.

Los platos, los palillos, los plátanos, el chocolate y los dulces que aparecen en el video son materiales que se encuentran en los estados físicos que viste en la sesión anterior. Los recipientes, el plátano, los dulces y los palillos son materiales que se encuentran en estado sólido y el chocolate se muestra en estado líquido y sólido también.

Todos los días utilizas objetos o materiales que se encuentran en estado sólido, gaseoso o líquido y no te das cuenta. A tu alrededor encuentras toda clase de objetos que están en alguno de los tres estados físicos de la materia.

https://pixabay.com/es/photos/sillas-contempor%C3%A1nea-muebles-2181960/

Puede ser la silla en la que te sientas o la mesa para comer con tu familia, ambas están en estado sólido.

https://pixabay.com/es/illustrations/taza-de-caf%C3%A9-caf%C3%A9-taza-servicio-de-1797280/

La leche o el café que tomas por las mañanas son líquidos, mientras que el vapor que desprenden los líquidos que están calientes está en estado gaseoso. Todo lo que te rodea y las substancias que utilizas diariamente se encuentran en uno de los tres estados de la materia.

Hay algo importante que no debes olvidar, los sólidos tienen una forma determinada propia y definida, por ejemplo, si colocas un trozo de madera en un recipiente la madera no tomaría la forma del recipiente y tampoco fluiría por su superficie, solo se quedaría estático sobre el recipiente, a diferencia de los líquidos y los gases que sí fluyen y toman la forma del recipiente que los contiene porque no tienen una forma determinada, definida o propia.

https://pixabay.com/es/photos/chocolate-caliente-beber-l%C3%A1cteos-1058197/

Cómo un chocolate caliente que te prepara mamá por las mañanas pone al fuego un recipiente metálico con leche, le agrega una barra de chocolate sólido que cuando se calienta poco a poco se derrite, luego te lo sirve en una taza donde el líquido toma la forma del recipiente.

¿Te gustaría conocer otro ejemplo de la presencia de los estados de la materia en tu vida diaria? Para ello observarás el siguiente video.

Deporte en minutos. Natación.

¿Te diste cuenta como el agua es utilizada por muchas personas para divertirse y hacer deporte? ¿Te imaginas que el agua estuviera en estado sólido? ¿Crees que se podría nadar en el hielo? Nadar no se podría, pero patinar sí.

https://www.gob.mx/conade/prensa/regresa-donovan-carrillo-a-la-pista-de-hielo

https://www.gob.mx/conade/prensa/viaja-donovan-carrillo-al-mundial-de-patinaje-artistico-en-japon?fbclid=IwAR1iW-jxMpH-T7q4ERYcpJS_z2z1CMvDm1HgM4bCGjBkgKDx6hGiu7prehM

Ahora responde la siguiente pregunta, ¿Qué le pasa al hielo cuando lo pones en un lugar donde hace calor? ¿Qué pasa si calientas el agua en estado líquido? Excelente se evapora, se transforma en gas o vapor de agua.

Así como el agua, ¿Qué otros materiales que hay a tu alrededor se evaporan cuando les aplicas calor y se solidifican cuando los enfrías?

Si te es posible realiza en casa el siguiente experimento, para ello necesitarás 100 mililitros de diferentes líquidos: aceite para cocinar, salsa, refresco, detergente líquido, leche, vinagre, agua simple y agua de Jamaica, también utilizarás un molde para hacer hielos y un refrigerador con congelador.

Agrega en cada espacio del molde para hacer hielos un poco de cada líquido. Una vez vertidos todos los líquidos coloca el molde en el congelador y espera unas horas.

¿Qué supones que pasará con cada líquido? Cada uno de los líquidos dentro del congelador cambió al estado sólido.

Ahora piensa, ¿Qué pasaría si calientas los mismos líquidos? ¿Se transformarán o cambiarán de estado físico? El agua y la leche, el refresco y el vinagre se evaporan, porque están compuestos principalmente de agua. Hay líquidos que también se evaporan o se transforman en vapor como el alcohol.

El aceite no se evapora porque no contiene agua, por eso se utiliza en la cocina. Con lo que aprendiste en esta sesión, ¿Te gustaría cambiar las respuestas que se plantearon al inicio?

Con los resultados del experimento para la primera pregunta se puede decir que todos los líquidos que se utilizaron cambian a sólidos cuando se colocaron en el congelador.

Para la segunda pregunta no todos los sólidos se vuelven líquidos, porque si a tu ropa, tus cuadernos y colores que son sólidos los expones al calor de un cerillo se quemarían, pero no se transformarían en líquidos.

Otro ejemplo es la madera, si le aplicas directamente calor, tampoco se vuelve líquido, se quema y se transforma por completo en carbón y humo.

Tanto la ropa, los cuadernos, los colores y la madera son materiales sólidos, si les aplicas calor no cambian de estado físico, tienen un cambio químico, que estudiarás más adelante, por lo tanto, no todos los objetos o materiales en estado sólido cambian o se transforman a un estado líquido si los exponemos al calor, pero todos los líquidos que estudiaste en esta sesión sí se solidifican cuando los congelaste.

https://pixabay.com/es/photos/barbacoa-del-carb%C3%B3n-llama-parrilla-810545/

Para terminar, recuerda que los estados físicos de los materiales que se encuentran a tú alrededor se dividen en cuatro, en esta sesión profundizaste el aprendizaje en los tres principales que son: Sólido, líquido y gaseoso. Como la imagen que observarás a continuación, donde el agua de las montañas está en estado sólido, el agua del mar se encuentra en estado líquido y el agua de las nubes se encuentra en pequeñas gotas, cristales de hielo y vapor este último en estado gaseoso.

https://pixabay.com/es/photos/monta%C3%B1as-snow-mar-congelados-482689/

VALORES

Que el miedo no sea un obstáculo

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre tus habilidades para escapar de algún peligro.

¿Qué hacemos?

¿Alguna vez has sentido miedo? Seguramente sí, por haber escuchado ruidos extraños, esto te provoca angustia porque tu imaginación te hace creer cosas que no son reales y te causan temor.

Observa el siguiente video en el conocerás una historia sobre el tema, inícialo en el minuto 7:33 y detenlo en el minuto 8:10

En carne propia.

https://canalonce.mx/video/1680

¿Pudiste observar que la mamá de Diego también tuvo miedo cuando era niña? Ese miedo logró enfrentarlo cuándo decidió enfrentar a las niñas que la molestaban.

Enfrentar los miedos y los temores te permite sentirte más seguro y mejor contigo misma o contigo mismo. Una parte del miedo es saber identificar cuando es real o imaginario.

El miedo es una respuesta natural e inconsciente de tu cuerpo ante un peligro, que de una u otra manera te altera. Este te pone en alerta ante una amenaza para que puedas huir o refugiarte, cuidando de esa forma tu vida.

El miedo se puede presentar después de la emoción de la sorpresa, por ejemplo, ante un temblor, primero te sorprendemos y luego te asusta. Cada persona lo experimenta en diferentes niveles, algunas más intensas que otras.

También puede provocar miedo un edificio o un enorme árbol a punto de caerse, el imaginar lo que puede pasar si sucede es lo que causa temor, si el miedo no te hiciera reaccionar seguramente te causarían daño muchas situaciones peligrosas o inesperadas.

Así que no tengas miedo de tener miedo, él es tu aliado para cuidar de ti mismo y de los demás.

Comunicar tus miedos te pueden ayudar a enfrentarlo para que tomes la mejor decisión sin que el miedo esté involucrado, por eso si tienes miedo es bueno que se lo cuentes a la persona que le tangas más confianza, puede ser tu mamá, tu papá o tus abuelos.

Ahora que estas en casa, ¿Has estado en una situación peligrosa? ¿Qué habilidades personales utilizaste para ponerte a salvo?

Ahora imagina la siguiente situación: Tú mamá te manda a la tienda a comprar algo, y de repente se te acerca una persona desconocida y te invita a subir a su carro, es claro que te daría mucho miedo y tomarías la decisión de salir corriendo y pedir la ayuda de un adulto de confianza.

Recuerda que todas las personas podemos regular las emociones, para ello se requiere tiempo y dedicación.

Ahora canta la siguiente canción que habla sobre cómo regular el miedo.

Si el miedo toca

tu corazón

y te dice déjame entrar.

Dile no, no, no

aquí hay amor

y no hay lugar para ti.

Dile no, no, no,

aquí hay amor

y no hay lugar para ti.

En el siguiente video observarás una recomendación, inícialo en el minuto 0:09 y detenlo en el minuto 0:43

Once Niños recomienda el libro “Los miedos de Joaquín”.

¿Qué te pareció? Es un excelente libro que puede ayudarte a superar tus miedos, aprender con la lectura es muy divertido.

Ahora observa el siguiente video es una canción muy divertida con respecto al miedo.

Un poco de miedo, canciones Once Niños.

¿Alguna vez te ha pasado que cuando expones en clase tuviste miedo? No te preocupes es normal a muchas personas les sucede eso cuando están frente a una multitud, se quedan paralizadas de miedo.

Lo que puedes hacer para enfrentar ese miedo es exponer frente a tu familia eso te dará confianza.

El miedo puede regularse cuando conoces qué es lo que lo está provocando para saber cómo reaccionar ante esa situación, también te ayuda a diferenciar entre una situación real con consecuencias reales o imaginarias con consecuencias que no existen.

No olvides que el miedo es parte de tu sensibilidad, es algo importante y necesario, todas y todos tenemos habilidades personales que se pueden ocupar para escapar de algún peligro.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

