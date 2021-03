Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 1 de marzo

Compartir esta publicación













Hoy lunes 1 de marzo te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

CIENCIAS NATURALES

Acciones para cuidar el ambiente

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás y analizarás algunas acciones que puedes llevar a cabo para el cuidado de la biodiversidad.

¿Qué hacemos?

Para empezar la sesión de hoy vamos a recordar lo que vimos en la sesión anterior, seguro lo recuerdas, hablamos de algunas causas de la pérdida de biodiversidad en el país.

Algunas de esas causas son:

La sobreexplotación de los recursos naturales.

La pérdida de los hábitats de las especies.

La contaminación ambiental.

El calentamiento global.

También mencionamos que estas son las causas más comunes por las cuales la biodiversidad se ha ido perdiendo y las consecuencias de esa pérdida.

Para recordar las consecuencias observa el siguiente video del inicio al minuto 02:02

Consumo responsable.

Quise compartirte este video porque es cierto que a veces, no pensamos de dónde viene y a dónde va todo lo que usamos a diario, no tenemos idea del proceso por el que pasan las cosas, por ejemplo, todo lo que tiene que suceder, para que podamos abrir una llave y salga agua. Una vez más, nos queda muy claro que la alteración de los ecosistemas afecta a todas las especies.

Por eso es buena idea pensar en consumir de manera responsable y consciente, es muy importante que sepas que, si no convivimos de manera armónica con la naturaleza, podría haber consecuencias graves para el ambiente como: la extinción de especies, la aparición de plagas y enfermedades, sequías y la pérdida de patrimonio genético.

La mayoría de estas causas y consecuencias están ligadas a las actividades humanas, es decir somos en gran medida responsables de esto, tal y como lo hemos visto en el video y así como somos responsables de estas situaciones, también debemos ser parte de la solución y contribuir a reducir su efecto en la biodiversidad.

En la clase de hoy, vamos a identificar y analizar algunas acciones que podemos llevar a cabo para el cuidado de la biodiversidad; también es importante que reconozcamos la participación y el trabajo de quienes emprenden acciones de mejora.

Pero antes de seguir, les tengo una sorpresa, nuestro amigo Ton nos envió una carta, para compartirnos cómo es el lugar donde vive su amigo Benito. Vamos a leerla.

¡Hola querida maestra Lizeth! ¡Hola Ale!, ¡Hola a las niñas y niños de quinto grado que toman clases desde casa!

Les quiero compartir la experiencia de mi amigo Benito, quien se fue a vivir con su familia a Casas Grandes, Chihuahua.

Él cuenta que su casa es enorme y muy espaciosa, a pesar de que debemos estar en casa, él no se siente encerrado y tiene la oportunidad de salir y respirar aire limpio.

A diario puede salir y andar en bicicleta sin poner en riesgo su salud, en donde vive hay poca gente, y es muy fácil mantener una sana distancia.

Es un lugar estupendo para vivir, su rutina de todos los días es levantarse temprano, bañarse, desayunar, tomar clases, apoyar a su mamá con los quehaceres de la casa, y luego tiene la tarde libre para caminar y conocer los alrededores de su casa.

Muy cerca de su nueva casa se encuentra un área protegida muy importante de Chihuahua y claro, de México, se llama Campo Verde. En esa área protegen a la flora y la fauna de la región; entre la flora, podemos encontrar pinos de diferentes tipos, encinos, pinabetes, entre muchos más.

Entre la fauna de la zona hay osos negros, guajolotes, pavos salvajes, venados, pumas y águilas real, pero no es todo, pues también hay especies endémicas como ajolotes y sapos.

Es bueno saber que se están llevando acciones para proteger la biodiversidad, ojalá todos fuéramos más conscientes, tomemos el ejemplo y cuidemos el ambiente.

Recuerda que las áreas protegidas, son espacios naturales, donde se resguardan especies de animales y de plantas.

Observa el siguiente video del inicio al minuto 01:12 para conocer más del tema.

Efectividad de manejo en Áreas Naturales Protegidas.

Aquí verás un segundo video para seguir conociendo del tema. Observa el video del inicio al minuto 01:21

Áreas Naturales Protegidas – Centro de México.

México cuenta con 182 áreas protegidas.

No todas las personas viven cerca de un área verde o una reserva natural, pero hay acciones que desde tu casa puedes emprender.

Algunas de estas acciones son las siguientes:

Aplicar las 5 R es decir, reducir, reutilizar, reciclar, recuperar y reparar.

Reducir: Reducir el número de compras, derivará en que la cantidad de residuos que generemos sea menos.

Reparar: Un auto que se descompone no se desecha, se repara, este mismo principio debería regir el resto de las cosas que se averían.

Recuperar: Es posible que algunos objetos que ya son considerados desecho, tengan piezas o partes que se pueden recuperar, pues están en perfecto estado, un ejemplo puede ser las latas de aluminio, pues se pueden recuperar, fundir darles un nuevo uso.

Reutilizar: Tiene su valor en el ahorro que brinda dar un nuevo uso a algo y evitar crear basura o residuos, por ejemplo, las cámaras de llanta se reutilizan en la fabricación de calzado.

Reciclar: Es el proceso por el que se crea un nuevo objeto a partir de otro usado. El papel y cartón son ejemplos de materiales que con mayor frecuencia son reciclados, con lo cual se reduce la necesidad una mayor tala de árboles.

Estas estrategias se promueven mediante la educación ambiental, la cual debe ser parte de la vida de todos los individuos desde edad temprana, para que aprendan a ser consumidores responsables.

Reforestar para tener más espacios verdes, aumentar la humedad ambiental y mitigar los efectos del cambio climático y con ello recuperar la biodiversidad de la ciudad, en las Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, la mayoría localizadas en el Suelo de Conservación.

No arrojar residuos y productos químicos al drenaje o a las aguas de ríos y lagos.

El respeto se refiere a valorar, reconocer y tener consideración por las necesidades de otros. Cuando el respeto se relaciona con la naturaleza se refiere a la valoración del medio ambiente en el que vivimos, y hacia la vida de los animales, plantas y de todos los seres vivos con quienes compartimos en el planeta.

Reducir las emisiones de dióxido de carbono, mediante el uso de la bicicleta, el transporte público o caminatas.

Te invito a observar el siguiente video del inicio al minuto 02:11 a modo de conclusión sobre el tema.

Guardianes del territorio.

Ahora ya sabemos algunas acciones para el cuidado del ambiente y la prevención de la pérdida de la biodiversidad.

GEOGRAFÍA

Conformación de espacios agrícolas y ganaderos en los continentes

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre los recursos naturales que favorecen el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera.

¿Qué hacemos?

Para saber de qué se va a tratar la sesión de hoy, te invito a observar las siguientes imágenes para saber el tema, ¿En qué se parecen?

Como puedes ver es sobre los recursos naturales que favorecen el poder cultivar estos cereales y otros cultivos, como las frutas y verduras; pero también veremos la ganadería.

De acuerdo con las imágenes, podemos decir de donde son los alimentos.

Los taquitos de México. Se elaboran con tortillas de maíz y carne al pastor de la región de América Latina.

El sushi se elabora con arroz y podría ser de Japón, o de algún lugar de Asia.

El desayuno que contiene pan. El pan es de trigo, y podríamos decir que es de algún lugar de Europa.

Ahora con esta información, vamos a llenar un cuadro, poniendo de cada comida el cereal con el cual está elaborado y la región de la que podría ser.

Comida Cereal Región Sushi Arroz Asia Taquitos Maíz América Tostadas Trigo Europa

La agricultura y la ganadería son actividades económicas. En sesiones anteriores ya revisamos lo que son las actividades económicas, vamos a realizar un ejercicio para recordar.

Aquí tienes un mapa conceptual que le faltan algunas palabras, y aquí están las palabras faltantes. Las vas a ir colocando de acuerdo con las características que se señalan.

Las actividades económicas.

Son aquellas relacionadas con el cultivo de la tierra: Es Agricultura.

Son aquellas que se refieren a la crianza de animales: Ganaderas o pecuarias.

Son aquellas dedicadas al aprovechamiento de los bosques: Forestales.

Son aquellas que se ocupan de la captura y crianza de especies acuáticas: Pesqueras.

La agricultura y la ganadería son dos actividades económicas y estas actividades se practican en todo el mundo.

Te invito a ver un video para conocer algunas características de la agricultura y la ganadería. (Fragmentos: del segundo 00:20 al minuto 01:36, del minuto 03:34 al 03:40, de minuto 04:01 al 04:19 y del minuto 05:01 al 05:20).

Agricultura y ganadería.

El video hace referencia a la agricultura. ¿Crees que se necesitan las mismas condiciones para sembrar el maíz, el trigo y el arroz?

Para que cada especie pueda desarrollarse necesita condiciones específicas, por eso la agricultura y la ganadería no son iguales en el mundo, ya que dependen, entre otros aspectos, del relieve, el clima, la hidrografía y el tipo de suelo.

Las formas de la superficie terrestre tienen que ver con la pendiente o inclinación, altitud y la forma de cada una, por ejemplo, montañas, valles, mesetas y depresiones, entre otras.

Recuerda que el relieve tiene que ver con la altitud, que es la distancia vertical de un punto de la superficie desde el nivel medio del mar. Revisa algunas características del relieve, para ello lee la descripción de la página 26 de tu Atlas de Geografía del Mundo.

Relieve. Tanto la superficie de los continentes como el fondo del mar tienen diversas formas de relieve.

Montañas. Son las formas del relieve con mayor elevación y pendientes pronunciadas. A un conjunto de montañas alineadas se le conoce como cordillera o sierra.

Mesetas. Son formaciones elevadas y relativamente planas también llamadas altiplanicies o altiplanos. Se originan por las erupciones volcánicas, por la erosión o por la elevación de terrenos planos cuando ocurren movimientos de placas tectónicas.

Llanuras. Son superficies casi planas con pendientes suaves, se forman con los depósitos acarreados por los ríos, por la elevación de terrenos que hace millones de años fueron fondos marinos o por antiguas montañas que se han desgastado.

Depresiones y valles. Son zonas bajas de la superficie de la Tierra, pueden ser el resultado de hundimientos o del desgaste causado por el viento o el agua.

Ahora vamos a realizar un ejercicio, que se llama Desde las montañas hasta el mar.

Identificarás una diversidad de formas del relieve, pero debes saber las características de la especie que se va a sembrar para ver cuáles son los espacios propicios para hacerlo.

Las características del arroz.

El arroz se suele cultivar en suelos de llanuras inundadas y deltas de los ríos.

Necesita suelos arcillosos para germinar y una temperatura mínima de 10ºC a 13ºC, considerando su óptimo entre 30ºC y 35ºC.

Por encima de los 40ºC no se produce la germinación.

Para el crecimiento del tallo, hojas y raíces se necesita una temperatura mínima de 7º C, considerándose su óptimo en los 23ºC.

Con temperaturas superiores las plantas crecen más rápidamente, pero los tejidos se hacen demasiado blandos, siendo más susceptibles a los ataques de enfermedades.

Un tiempo lluvioso y con temperaturas bajas perjudica la polinización.

Ahora de acuerdo con las características del arroz, ¿En qué tipo de relieve crees que sea más fácil llevar a cabo la siembra?

Lo cierto es que no se puede sembrar lo mismo en una montaña o en un valle, que en una llanura. Cada producto depende de determinadas condiciones para producirse correctamente, entre ellas, el relieve. Lo mismo sucede con la ganadería, cada especie de ganado requiere ciertas condiciones.

Para que lleguen a tu mesa los alimentos y puedas obtener otros bienes, hay detrás un gran trabajo. La agricultura no es una actividad sencilla y, además, para realizarla, en cada lugar intervienen algunos elementos que mencionamos como: el relieve, la hidrografía, el clima y el suelo, entre otros.

Consulta las gráficas que se encuentran en la página 91 de tu Atlas de Geografía del Mundo para identificar los principales países en la producción de arroz. En las gráficas de países productores de granos básicos busca el “arroz”. Los países que destacan son: China, India, Indonesia y Vietnam.

Ahora revisa el mapa de Relieve continental y oceánico de Asia en la página 33 de tu Atlas de Geografía del Mundo.

Con esta información, los países que están en el cuadro presentan zonas bajas y mesetas, en el caso de China también hay montañas.

Como se mencionó al principio de la clase, el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera tiene que ver con varios elementos. Ya revisamos el primero Relieve. Ahora el segundo, que es la Hidrografía este término tiene que ver con el agua.

La disponibilidad de agua es fundamental para el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera. Ahora revisa el mapa Ríos y lagos en Asia de la página 43 de tu Atlas de Geografía del Mundo, para identificar si los países cuentan con ríos, lagos y lagunas.

Observa que los países que anotamos cuentan con la presencia de ríos y lagos y eso ayuda al desarrollo de la agricultura.

Ahora revisaremos el último elemento de nuestro cuadro que es el clima. Vamos a revisar la página 53 de tu Atlas de Geografía del Mundo.

Ubica los países que se encuentran en el cuadro y revisa qué predomina el clima tropical con lluvias y tropical con lluvias de monzón.

El clima es un factor que determina, de una manera muy importante, la distribución de la vegetación y de la fauna silvestre, también se relaciona con las actividades económicas que se llevan a cabo en diferentes lugares, y hasta con la distribución de los habitantes en el mundo. Recuerda que el clima con lluvias de monzón deriva de la palabra árabe mausim, que significa “estación”.

En este caso, el monzón es un viento estacional que sopla de regiones frías a regiones cálidas y se caracteriza por traer humedad y fuertes precipitaciones, que inundan los campos y los hace idóneos para el cultivo de arroz.

Observa el siguiente video del minuto 02:18 al 02:39

Clasificación climática de Köppen.

El clima determina las actividades, ya que durante abril y mayo se trabaja el suelo, para que el terreno sea homogéneo durante el tiempo de lluvias. Se abona dos meses después de la siembra, en agosto y septiembre después de la floración. La temporada de cosecha comienza en noviembre y finaliza en diciembre.

Los climas favorecen o dificultan directamente el desarrollo de los cultivos. El arroz es un producto representativo de climas tropicales. Observa el mapa de “Producción de granos básicos” que se encuentra en la página 92 de tu Atlas de Geografía del Mundo.

En algunas regiones se desarrollan diferentes tipos de producción, y que en un mismo país pueden ser diferentes, como el caso de China que además de arroz, también produce maíz y trigo.

En el caso de China, han realizado terrazas para que puedan realizar los cultivos de arroz en las montañas.

Elaborar las terrazas es un trabajo que se ha realizado desde hace mucho tiempo.

También hay que considerar el tipo de suelo. Recuerda que en clases anteriores vimos que el suelo es la capa superficial de la Tierra, donde se desarrollan la mayor parte de los ciclos vitales.

En el suelo se integran los nutrientes de la tierra que, unidos a la altitud, al agua que haya en el lugar y el clima, permiten que la tierra sea fértil para determinados productos.

En el suelo de estos campos de arroz, el cultivo de arroz necesita un suelo arcilloso y una característica de este tipo de suelo es que retiene más fácilmente el agua. Hemos visto algunas características del tipo de relieve, clima, disponibilidad de agua y suelo, relacionados con el cultivo del arroz.

Las personas, a lo largo de los tiempos, han sabido aprovechar las características del lugar donde viven para producir sus alimentos, por eso en algunos lugares se siembra maíz o trigo, entre otros.

Saber dónde cultivar, qué cultivar o qué animales criar, es un conocimiento que en algunos lugares se ha transmitido de una generación a otra, y estos conocimientos son una muestra más de la gran diversidad cultural que enriquece al mundo.

Ya terminamos de ver por qué en China, India y otros países se cultiva el arroz, veamos cómo influyen el clima, el relieve y la hidrografía en la ganadería. Revisa el mapa de ganadería, que se encuentra en la página 93 de tu Atlas de Geografía del Mundo.

Para analizar los elementos que comentamos para la agricultura revisemos Estados Unidos de América y Brasil, que tienen producción de ganado vacuno, porcino y aves de corral.

Revisando los mapas vemos que los dos países presentan llanuras y mesetas. En cuanto a la hidrografía hay presencia de ríos en los dos casos.

En cuanto alos climasque predominan son tropicales y templados. Como puedes observar, no todos los países que producen lo mismo tienen las mismas condiciones señaladas anteriormente.

Estos son factores de los que depende el desarrollo de las especies, y para que se pueda dar la agricultura y ganadería; hay otros que no hemos considerado y que tienen que ver con el avance tecnológico, aplicado a las actividades agrícolas y ganaderas como: la agricultura de riego, la ganadería intensiva y otros tipos que veremos la siguiente clase.

Conocer cómo se relacionan los componentes geográficos naturales y cómo facilitan o dificultan alguna actividad económica nos permite conocer porqué algunos países, pueden producir alimentos y otros bienes; y por qué algunos otros deben comprar para satisfacer las necesidades de la población. Lo cual servirá para comprender el comercio en las siguientes clases.

La importancia de conocer todo lo que implica la producción agrícola y cómo, consumiendo lo local, contribuyó a que se conserve la actividad de los pequeños productores. El conocimiento geográfico permite tomar mejores decisiones.

VALORES

Las sombras de la oscuridad

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a reflexionar sobre tus habilidades personales para ponerte a salvo ante situaciones peligrosas de tu contexto, motivadas por el miedo.

¿Qué hacemos?

Seguramente en diversas ocasiones has sentido miedo a cosas que no son reales y es perfectamente normal. Solo debes estar atento a esas situaciones y aprender a diferenciar entre un miedo real y un imaginario.

El miedo es como una alarma que se activa en el cerebro cuando detecta una amenaza, aunque no sea real.

Entonces, ¿De qué sirve que se active si sabemos que no es real?

Su función es alertarnos ante los peligros para protegerte y también para adaptarte a los cambios.

Sentir miedo es bueno, aunque cada persona lo percibe diferente. Es importante saber cuándo lo estás percibiendo y así puedes utilizar tus fortalezas y habilidades para enfrentarlos.

Imagínate en lo alto de este edificio.

¿Qué sentiste?

Seguramente miedo a las alturas. Te aumenta el ritmo cardíaco, la temperatura sube, hay tensión en los músculos, nos sentimos mareados y temblamos como gelatina.

Aunque parezcan reacciones desagradables, sirven como señal de alarma. Es como si nuestro cuerpo gritara ¡No te acerques más, o te puedes caer y lastimar! Por muy buena vista que tengas desde ese lugar, no hay que correr riesgos innecesarios.

El siguiente ejemplo es de un terremoto.

Hay lugares que por su ubicación geográfica se prestan a que haya sismos con mayor frecuencia, lo que genera miedo a la comunidad.

Eso no sucede en todos los estados, por ejemplo, en Yucatán no tiembla. ¿Cómo le explicas a una persona que nunca ha sentido un temblor que sienta miedo? Aunque no sufren por causa de los temblores, tienen otro tipo de amenazas que son propias de su contexto, por ejemplo, un ciclón.

El miedo a desastres naturales, como un sismo o un ciclón, responden más a un instinto de supervivencia, es decir, en vez de paralizarnos para no movernos, nos da señales de alerta para asegurar nuestra seguridad.

Cuando se siente un sismo, la primera reacción es de sorpresa, ya que es algo que no se espera, después, el miedo genera que la atención a lo que estamos haciendo disminuya y pongamos atención al entorno, lo que ayudará a buscar una salida próxima para ponerte a salvo.

Desastre natural.

El temblor de 1985 en la Ciudad de México, no se sabía lo que ocurría, se sentía un movimiento y ya, pero al observar las noticias se pudo dimensionar el grado de las consecuencias que había traído ese temblor, con el tiempo muchas personas tenían miedo a que se repitiera, algunas personas, cada vez que tiembla, se ponen muy mal, su cuerpo se paraliza y lloran mucho.

Con el paso de los años, puedes aprender a manejar ese miedo, a enfrentarlo y a reaccionar rápido cuando hay un temblor fuerte o suena la alerta sísmica.

Algunas personas se sienten más seguras conociendo las medidas recomendadas cuando suceda para estar preparados.

Por ejemplo, hoy todos estamos atravesando por una situación que a la gran mayoría de las personas les causa mucho miedo e incertidumbre y no está mal sentirlo, es completamente normal, pero debes saber cómo actuar.

Observa el siguiente video del inicio al minuto 01:50

Emociones. Once Niñas y Niños.

Actualmente existe en todo el mundo mucho miedo alrededor de la enfermedad COVID-19 sin embargo, mientras más informado estés sobre la enfermedad estarás mejor. Es importante investigar, no dejarse llevar por rumores o noticias falsas y no olvidar que lo más importante es saber expresar lo que piensas y lo que sientes.

El compartir con otros cómo nos sentimos, crea lazos y redes de seguridad con personas que nos pueden apoyar.

Observa el siguiente video del inicio al minuto 01:53, en el que Lucy, Staff y Alan nos enseñan a compartir y superar miedos y por qué es importante hacerlo.

Un día en Once Niños: Misofobia.

No es correcto jugar una broma con el miedo. El reconocer y enfrentarlo te puede ayudar a superar poco a poco tus miedos, aunque suene raro hay personas que le temen a las ardillas.

Ahora observa en el video del minuto 02:22 al 06:57, como Alan y Lucy descubrirán a qué le teme Staff.

Un día en Once Niños: Misofobia.

¿Cuál crees que sea el miedo de Staff?

Vamos a descubrirlo, observa el video del minuto 02:22 al 06:57

¿Sabías que el temor a los gérmenes es uno de los más comunes? ¿Cómo puedes tenerle miedo a algo que no conoces y no puedes ver?

Muchas veces lo que no podemos ver o entender es lo que más tememos. En este caso, es porque actualmente sabes que los gérmenes, las bacterias y los virus son los causantes de enfermedades y esas enfermedades pueden causar la muerte. Así que no es el miedo al germen o al virus en sí, sino a lo que puede provocar en el organismo.

Ahora vamos a ver que hizo Staff con su miedo, observa el video del minuto 08:38 al 09:43 del minuto 10:35 al 11:27 y del minuto 11:50 al 13:08

Un día en Once Niños: Misofobia.

Fue bueno que Staff pudiera explicar la razón de su miedo, así pudo controlarlo. La limpieza es buena, lo que no es bueno es que se vuelva una obsesión.

Muchas veces cuando sientes miedo es porque no crees tener el control de la situación, genera una sensación de estar desprotegidos. La reacción al miedo varía según cada situación, puedes sentir una necesidad de hacer frente a aquello que causa miedo, o al contrario, sentir la necesidad de huir de la situación, es entonces que puedes utilizar habilidades para ponerte a salvo.

Algunas habilidades pueden ser la de correr muy rápido, otra habilidad es la de analizar la situación, observar que tan peligrosa es, analizar si hay manera de solucionarla y evaluar las diferentes opciones.

Por ejemplo, el miedo a las alturas, si una persona sube a un elevador de vidrio y puede ver hacia abajo, las personas pueden salir a gatas o sobresaltados por el miedo.

Algunas personas se obligan a subir con el pensamiento de que están seguras y nada va a pasar, poco a poco desarrollan habilidades para superarlo.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

