Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 10 de diciembre

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del jueves 10 de diciembre del programa Aprende en Casa 2 para primero de primaria.

ACTIVIDADES APRENDE EN CASA 10 DE DICIEMBRE

Aprendemos cantando – Lenguaje

Aprendizaje esperado: Adecua la oralidad (su tono y ritmo de voz) al seguir un texto leído por otro (cantar siguiendo señalamientos en la canción escrita).

Énfasis: Aprende una canción de su lengua indígena, cantada por el maestro, parte por parte, siguiendo tono, ritmo y modulación de voz.

¿Qué vamos a aprender?

Ajustarás tu tono y ritmo de voz, al seguir un texto leído por alguien más.

Descubrirás una canción de tu lengua indígena, cantada por el maestro, parte por parte, siguiendo tono, ritmo y modulación de voz.

En esta sesión aprenderás un poco de la cultura yucateca, la lengua que se habla es la lengua maya. Aprenderás cantando, pues las canciones pueden tener muchas enseñanzas.

¿Qué hacemos?

En la comunidad maya, se utilizan mucho las canciones en maya para facilitar el aprendizaje de los niños, pues con ellas, los niños y niñas se divierten y aprenden, además en las canciones se habla de las tradiciones, costumbres y todo lo maravilloso que tiene nuestra gran cultura maya.

Seguramente en tu lengua también existen canciones que hablan de la belleza de las comunidades cercanas y con las que puedes aprender.

Lee la siguiente canción, está en lengua maya:

¿Te gustó la canción? ¿Te la quieres aprender?

Puedes aprenderla, si la divides en dos partes

Cántala despacio, iniciando con la primera parte. Si alguien en tu familia, toca un instrumento tradicional, puedes pedirle que te haga un acompañamiento musical.

Primera parte:

Después la segunda parte:

¿Qué te pareció la canción, te gustó? ¿Te diste cuenta de qué trata la canción? ¿La conoces? ¿Puedes hacer lo que dice?

Cuando cantas esta canción aprendes a identificar las vocales, y a descubrir algunas palabras que se escriben con ellas.

Para finalizar esta sesión, te invito a cantar esta canción a las personas con las que convives en casa:

Koonex koonex, palexen

Xik tu bin, xik tu bin, yokol k’in

¡Eya! ¡Eya! Tin uok’ol

Bey in uok´ol chichán pal

Koonex, koonex, palexen

Xik tu bin, xik tu bin, yokol k’in

Le tun téecho´x-mak´olal

Yan tu k’in a uok’ostik.

Koonex, koonex, palexen

Xik tu bin, xik tu bin, yokolk’in.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

El teatro de las emociones – Artes

Aprendizaje esperado: Utiliza las posibilidades expresivas del color en situaciones lúdicas que relacionen el cuerpo, el movimiento y los sonidos para comunicar ideas y emociones con una intención específica.

Énfasis: Asocia colores a estados emocionales experimentados en su vida cotidiana a partir de juegos dramáticos.

¿Qué vamos a aprender?

Utilizarás las posibilidades expresivas del color en situaciones lúdicas que relacionen el cuerpo, el movimiento y los sonidos para comunicar ideas y emociones con una intención específica.

Asociarás colores a estados emocionales experimentados en tu vida diaria, a partir de juegos.

El día de hoy vas a explorar las emociones y a jugar con ellas. Recuerda lo que has aprendido en estas últimas sesiones, cuando tienes una emoción la percibes y expresas con todo tu cuerpo.

¿Qué hacemos?

Recuerda cuáles son emociones, con un cuento llamado: “El monstruo de colores” de la escritora Anna Llenas.

El monstruo de colores

Este es el monstruo de colores.

Hoy se ha levantado raro,

confuso, aturdido,

no sabe muy bien qué le pasa.

¿Ya te has vuelto a liar?

No aprenderás nunca.

Menudo lío que te has hecho con las emociones,

así todas revueltas no funcionan.

Tendrías que separarlas,

y colocarlas cada una en su bote.

Si quieres, te ayudo a poner orden.

La alegría es contagiosa.

Brilla como el sol,

parpadea como las estrellas.

Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas,

Y quieres compartir tu alegría con los demás.

La tristeza siempre está echando de menos algo.

Es suave como el mar,

dulce como los días de lluvias.

Cuando estás triste, te escondes,

Y quieres estas solo,

Y no te apetece hacer nada.

La rabia,

arde como el rojo vivo y es feroz,

como el fuego,

que quema fuerte y es difícil de apagar.

Cuando estas enfadado,

sientes que se ha cometido una injusticia,

y quieres descargar la rabia en otros.

El miedo es cobarde.

Se esconde y huye,

como un ladrón,

en la obscuridad.

Cuando sientes miedo,

te vuelves pequeño y poca cosa,

y crees que no podrás hacer

lo que se te pide.

La calma es,

tranquila como los árboles,

ligera como una hoja al viento.

Cuando estás en calma,

respiras poco a poco y profundamente.

Te sientes en paz.

Estas son tus emociones,

cada una tienen un color diferente.

y ordenadas funcionan mejor.

¿Ves que bien? ya están todas en su sitio.

Pero, ¿Se puede saber qué te pasa?

Observa las emociones del monstruo, y compáralas con tus emociones.

Cuando estás alegre, tienes ganas de jugar, brillas como el sol, (color amarillo).

La tristeza es suave como el mar, cuando estas tristes, quieres estar solo o sola, (color azul).

Cuando te enojas, sientes calor, quieres desquitarte con los demás, (color rojo).

Cuando tienes miedo te esconde, no quieres que nadie te vea, (color negro).

Y tú, ¿Cómo te sientes el día de hoy?

Actividad 1

Como observaste en el cuento del monstruo, las emociones la puedes asociar a un color, ¿Recuerdas cuáles eran?

Une con tu lápiz o con tu color preferido, la emoción con su color correspondiente, cuando los unas tienes que caminar creando gestos de acuerdo con la emoción.

Además de los colores, para expresar las emociones realizaste gestos y movimientos corporales.

Actividad 2

Observa el siguiente video sobre algunas anécdotas.

Narrando anécdotas.

¿Escuchaste cómo se sintió Cristina? ¿Qué le hizo sentirse triste? ¿Qué le hizo enojar? ¿Qué le hizo reír? ¿A ti te ha pasado algo igual? ¿Te has sentido como Cristina?

Ahora observa la siguiente imagen con mucha atención.

¿Qué están haciendo los distintos personajes y cómo demuestran sus emociones?

Comenta con tu familia lo que observas y si alguna vez te has sentido así.

¿Qué te pareció la actividad, te diste cuenta cómo a partir de una situación puedes expresar algún estado de ánimo, con movimientos corporales y gestos?

Recapitulando lo aprendido:

Tomaste las emociones como un detonante para el movimiento.

Le pusiste color a tus emociones.

Realizaste movimientos corporales a eso que puedes sentir.

Por hoy termino la sesión de “El teatro de las emociones”. Hasta la próxima.

1, 2, 3 Ordenamos las actividades – Conocimiento del Medio

Aprendizaje esperado: Identifica actividades cotidianas que realiza en su casa y en la escuela, la distribución de responsabilidades y la organización del tiempo.

Énfasis: Ordenar cronológicamente algunas actividades cotidianas para organizar el tiempo.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás actividades cotidianas que realizas en tu casa y en la escuela, la distribución de responsabilidades y la organización del tiempo.

Ordenarás por tiempos, algunas actividades cotidianas para organizarlas mejor.

En esta sesión aprenderás a ordenar historias, y para ello necesitarás:

Cuaderno.

Lápiz.

Lápices de colores.

Goma.

Sacapuntas.

Tu libro de texto Conocimiento del Medio.

En la sesión anterior, aprendiste que en cada momento del día realizas diferentes actividades, algunas las repites todos los días, otras, cambian de acuerdo con las necesidades y organización de cada persona.

¿Qué hacemos?

Cada actividad que realizas tiene un orden, por ejemplo, piensa en lo que tienes que hacer para disfrutar de una deliciosa mandarina.

Una forma de comer una mandarina es: primero le quitas la cáscara, después separas los gajos y entonces ya puedes comerla, otra manera es cortarla por la mitad.

Observa las siguientes imágenes y menciona lo que observas en ellas:

Son imágenes que están revueltas, y aunque parezca un rompecabezas no lo es, pero es algo muy parecido.

Con esas imágenes puedes elaborar 4 diferentes historias.

El desarrollo de una gallina.

El desgaste de una vela.

El crecimiento de una flor.

La construcción de una casa.

Lo que harás es acomodar las imágenes de acuerdo con el orden en el que sucedieron, es decir, que pasa primero, que sucede después y que pasa al final.

Puedes elaborar una tabla como la siguiente para acomodar las historias.

Inicia con el desarrollo de gallina, ¿Cuál pondrías en el número uno? luego ¿Cuál crees que debes de poner en el número dos? y al final, realiza el mismo procedimiento para las cuatro historias, acomodando las imágenes en el número correspondiente, quedando de la siguiente manera:

Cómo puedes observar todas las actividades llevan un orden.

Busca la página 57 de tu libro de texto Conocimiento del Medio, que tiene como título “El orden de las actividades”.

Las instrucciones dicen: Escribe en los círculos los números del 1 al 3 para indicar el orden de las actividades en cada caso.

Con base en lo que ya trabajaste al ordenar sucesos, podrás realizar esta actividad de forma fácil. Analiza los casos, en el primero dice: “me preparo para ir a la escuela”.

¿Cuál de esas tres situaciones corresponde al número uno?

Lavarse los dientes es el uno, porqué en la imagen se puede observar que la niña tiene su pijama puesta, eso quiere decir que todavía no se pone el uniforme.

Coloca en el círculo blanco de la imagen, el número 1.

El número 2 es cuando la alumna llega a la escuela y el número 3, cuando la misma alumna sale de la escuela. ¿Qué opinas?

Realiza la actividad con cada uno de los casos restantes.

¿Qué ocurriría si al niño que se está lavando las manos le cambias el orden de la actividad? por ejemplo, que primero se moje las manos, luego se seque con la toalla y finalice con la aplicación del jabón.

Eso no sería lavarse las manos Imagínate, si se pone el jabón al final y no se enjuaga, podría enfermarse si se lleva las manos a la boca y se lo come.

Por eso es importante el orden en que realizas las diferentes actividades. Piensa en la mandarina del inicio de la sesión. ¿Qué hubiera pasado si quisieras comerla sin quitarle la cáscara?

Reflexiona sobre, ¿Qué ocurriría si cambias el orden de los casos anteriores? ¿Cuál sería el resultado? coméntalo con tus familiares.

El Reto de Hoy:

Elige una actividad que realices en el día, y numera del 1 al 3 el orden en que fuiste realizándola, puedes elaborar tres dibujos, así como lo has hecho en esta sesión, muestra tu dibujo a tus familiares y comenta lo que hiciste.

¿Más estrellas o menos? – Matemáticas

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de suma y resta con números naturales menores que 100.

Énfasis: Asociar los símbolos + y – para comunicar situaciones de cambio.

¿Qué vamos a aprender?

Resolverás problemas de una suma y resta con números naturales menores que 100.

Asociarás los símbolos + y – para comunicar situaciones de cambio.

Para esta sesión necesitarás:

Cuaderno u hojas.

Lápiz.

Colores.

Goma.

Sacapuntas.

Los números de la página 199 y 201, recortable 1, del libro de texto Matemáticas.

Tu material contable.

¿Qué hacemos?

El primer juego con el que iniciarás se llama: “Quita y pon”. Para este juego necesitarás tu material contable, que colocarás al centro de la mesa, bolsas o recipientes (uno por cada jugador), un dado y tus tarjetas del material recortable.

Las reglas de este juego son:

Por turno, cada uno lanza el dado y toma una tarjeta.

¿Conoces estos símbolos? ¿Dónde lo has visto? ¿Para qué servirán? ¿Tienes alguna idea?

Esto es lo que opinan algunos niños y niñas:

Carmen, dice: “El signo con forma de cruz, sirve para agregar y el de una rayita, para quitar, como cuando nos pasamos de 20, en la actividad de ayer”

Julio, dice: “La cruz sirve para sumar los números y el de restar para quitar, como ayer que jugué con mi abuelito el mismo juego de la clase”.

Martha dice: “Yo he visto los signos cuando mi mamá hace cuentas de los gastos de la semana”.

Victoria, comenta “Yo los símbolos los he visto cuando mi hermana, que va en sexto grado, resuelve sus desafíos matemáticos”.

Irma dice: “Esos signos aparecen en mi libro de matemáticas primer grado. Yo ya los vi en varias páginas”.

En hojas blancas, de colores o reciclables, realiza pequeñas tarjetas de los símbolos de + y ‒, elabora 5 del signo + y 5 del signo – para tu juego.

Termina de leer las reglas del juego:

Si la tarjeta tiene el signo +, tomarás del centro de la mesa la cantidad de objetos de tu material contable, que correspondan al número que marcó el dado y las guarda en tu bolsa o recipiente.

Si la tarjeta tiene el signo ‒, quitas de tu bolsa el número de fichas que marcó el dado y las colocan en el centro.

Si algún jugador se acaba, sus objetos del material contable, o no le alcanza para seguir, termina el juego.

El juego también puede terminar cuando se acaban las tarjetas con signos

Gana quien tenga más fichas en su bolsa.

Comienza con 20 fichas. Coloca la mitad al centro de la mesa y la otra mitad, en tu bolsita. Lanza el dado y toma una tarjeta, entonces tienes que TOMAR/PONER el número de fichas que indica el dado.

Por ejemplo, si tu dado cae así y te sale la tarjeta con el símbolo +

Entonces tienes que tomar 5 objetos del material contable que hay en el centro de la mesa y meterlo en tu bolsa, si por el contrario te tocara la tarjeta con signo – entonces, tendrías que sacar 5 objetos del material contable de tu bolsa y colocarlo al centro de la mesa.

Sigue con el juego, lanzando el dado, agregando o quitando de acuerdo con el signo de la tarjeta. Recuerda que el que quede con más objetos en su bolsa es el ganador.

Observa el siguiente juego. Hay unas imágenes donde contarás las estrellas que aparecen en cada una de ellas, luego sacarás una tarjeta con el signo de más o de menos y una tarjeta de número, que le añadirás o quitarás al número de estrellas.

Escribe en tu cuaderno el número de estrellas que resulta de sumar o de restar ¿Listo, lista? ¡Comienza!

¿Cuántas estrellas hay?

Una, dos… ¡seis! saca una tarjeta de signo y una de número, escribe en tu cuaderno, ¿Qué resultado te da?

La siguiente imagen es ésta:

¿Cuántas estrellas hay? ¡Nueve!

Saca una tarjeta de signo y una de número, ¿Qué resultado te da?

La siguiente imagen es ésta.

¿Cuántas estrellas hay? ¡Doce!

Saca una tarjeta de signo y una de número, ¿Qué resultado te da?

¡Muy bien! La última imagen es esta:

¿Cuántas estrellas hay? ¡Son diez! ya sabes, saca una tarjeta de cada grupo. ¿Qué resultado te da?

El Reto de Hoy:

Juega con alguien de tu familia el juego “Quita y pon” con dos dados. Si no tienes dados, puedes escribir en una hoja los números del 1 al 12, dos veces y recortarlos, posteriormente doblarlos y colocas cada serie de números en una bolsita. Haz, también, 6 tarjetas: 3 con el signo más y 3 con el signo menos.

Ya sabes las reglas del juego, ahora sí ¡a jugar!

Mañana no tendrás sesión, entonces puedes aprovechar para jugar mucho este fin de semana. Ya tienes juegos nuevos, así que ¡a divertirse!