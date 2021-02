Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 10 de febrero

Compartir esta publicación













Hoy miércoles 10 de febrero te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 10 de febrero

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

MATEMÁTICAS

Atletismo

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás el factor constante de proporcionalidad al completar una tabla de ahorro.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy continuaremos revisando el factor constante de proporcionalidad, vamos a comenzar la clase leyendo una de las tantas cartas que recibimos semanalmente. Escogí la carta de Gerardo, porque está relacionada con el tema que nos ocupa: elaborar tablas con ayuda del factor constante de proporcionalidad. Además, Gerardo pide nuestra ayuda. Te invito a leer su carta para saber de qué manera le podemos apoyar. La carta dice así:

8 de febrero de 2021

Querida maestra Andrea. Todos los días la veo desde mi casa. Quiero decirle que me encantan sus clases y que he aprendido mucho con usted. Me presento: mi nombre es Gerardo Rentería Canseco y voy en 5º grado.

Le cuento que cerca de mi casa está la unidad deportiva del municipio. A mí me gusta mucho ir a correr en la pista y ahora, por la pandemia, estoy yendo a entrenar, pero respetando días y horarios. Hace poco, mi tío Pepe que es el entrenador, me pidió ser su asistente.

En estos tiempos, le ayudo a elaborar tablas donde los corredores registran sus tiempos y las distancias con las que trabajan. Como todos tienen diferentes rendimientos, mi tío me pide elaborar tablas para que los corredores sepan en qué distancia deben trabajar ciertos ejercicios. La tabla que me pidió elaborar para la siguiente semana consiste en triplicar la distancia con la que trabajaron en esta semana.

Me gustaría pedirles su ayuda para estar seguro de mis cálculos. De antemano, muchas gracias.

Atentamente,

Gerardo

Aquí está la tabla que Gerardo tiene que resolver.

Esta tabla es muy parecida a las tablas que elaboraste la clase pasada. Solo que en lugar del doble o cuádruple de una cantidad, ahora debes de obtener el triple. Si queremos obtener el triple de la distancia de cada corredor, lo que debes hacer es multiplicarla por el factor constante de proporcionalidad, que en este caso es tres.

Imagina que tienes la distancia AB, y que mide 10 metros. Observa la siguiente figura:

Para obtener el triple de la distancia original necesitas repetir esa distancia tres veces. Entonces la distancia triplicada sería 30 metros.

¿Qué te parece si le ayudas a Gerardo a hacer los cálculos? Llena la tabla.

105 se puede descomponer en 100 y 5 entonces tres veces 100 es 300. Tres veces cinco es 15 ahora, si sumas 300 más 15 te da 315.

120 se puede desagrupar en 100 y 20. Tres veces 100 es igual a 300. Tres veces 20 son 60 entonces 300 más 60 son 360.

En el caso de 84 se puede descomponer en 80 y 4. Para obtener el triple de 80 es como si multiplicaras 3 veces 8, lo que da 24, pero debes agregar un cero porque no son 8, sino 80; así que son 240. El triple de 4 es 12. Si sumas 240 más 12 te da 252.

La siguiente es el triple de 100 es 300.

Con respecto al 62, se puede desagrupar en 60 y 2. El triple de 60 es 180 porque 3 veces 6 es 18 pero deberás agregar un cero porque no es 6, son 60. El triple de 2 es 6 entonces al sumar 180 más 6 tenemos 186.

Así quedó la tabla. Gerardo va a estar muy contento porque los resultados obtenidos justamente son los mismos resultados que él calculó.

Ahora el entrenador Pepe le pide a Gerardo que calcule la distancia original a partir de darle la distancia triplicada, ¿Qué debería hacer Gerardo?

Vamos a suponer que el triple de la distancia es 375. ¿Cuál sería la distancia original?

Como ya sabemos que tres es el factor constante de proporcionalidad, entonces divide la distancia triplicada entre tres para obtener la distancia original. Divide 375 entre 3.

El resultado es 125. Eso quiere decir que la distancia antes de triplicarla sería 125.

Para poner a prueba tu comprensión del tema, te pido ahora abras tu libro de Desafíos Matemáticos en las páginas 73 y 74 para que resuelvas el Desafío número 33: El ahorro.

Revisa de qué se trata.

Consigna: En equipos resuelvan el siguiente problema y luego contesten las preguntas.

El Sr. Laurentino quiere fomentar en su hijo Diego el hábito del ahorro; para ello le propuso que cada semana le daría el doble de la cantidad de dinero que pudiera guardar. En la siguiente tabla aparecen varias cantidades ahorradas por Diego, calculen las cantidades dadas por su papá y complétenla.

Se parece mucho a las tablas que ya estuviste trabajando.

El doble de 11 es dos veces 11 (2X11). Esto es igual a 22.

El doble de 18 es dos veces 18 (2X18). El resultado es 36.

El doble de 9 es dos veces 9 (2X9). Esto es igual a 18.

El doble de 24 es dos veces 24 (2X24). Esto es igual a 48

El doble de 20 es dos veces 20 (2X20). El resultado es 40.

El doble de 26 es dos veces 26 (2X26). Esto es igual a 52.

Así te debe quedar la tabla:

Hay que poner a prueba tu comprensión del tema. ¿Listo?

¿Qué relación hay entre el dinero que aporta el Sr. Laurentino y el dinero que ahorra su hijo?

R = La cantidad que aporta el Sr. Laurentino es dos veces la cantidad que ahorró Diego, es decir, la relación que existe entre ambas cantidades es el doble.

¿Qué operación realizaste para encontrar los valores de la segunda columna?

R = Si te fijaste bien, todas las cantidades de la tabla están multiplicadas por dos. Eso quiere decir que dos es el factor constante de proporcionalidad.

¿Cuánto tiene que aportar el papá si Diego ahorra $35?

R = Tiene que ser lo doble de 35. Dos veces 35 (2X35). Da como resultado 70.

En una ocasión el papá le dio a su hijo $146. ¿Cuánto ahorró Diego?

R = Esto da $73.

Si te fijaste bien, la cantidad esta duplicada. Esto quiere decir que, si se divide entre 2, el factor constante de proporcionalidad, podrás saber cuánto ahorró Diego. Debes dividir 146/2.

Aquí el proceso es inverso: En lugar de multiplicar por dos, se divide entre dos.

En otra ocasión el papá le dio $3. ¿Cuánto ahorró Diego?

R = Si divides 3/2 obtendrás $1.50.

Con lo que hemos visto la clase pasada y hoy, lo pudiste resolver sin ninguna dificultad.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

CIVISMO

Nos empoderamos

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás acciones que contribuyen a establecer relaciones de poder igualitarias entre personas y grupos.

¿Qué hacemos?

En la sesión pasada hablamos sobre las autoridades y el uso del poder. Aprendimos que las autoridades son necesarias en nuestra vida para poder organizarnos como sociedad y lograr una sana convivencia.

Existen las autoridades públicas, como la policía o los gobernantes, pero también, por ejemplo, en tu familia, tu papá o mamá, o tutor, son las autoridades del hogar.

Como sociedad, se debe estar atento y vigilar que todos los que ejerzan algún tipo de poder, lo hagan de manera justa.

La función de las autoridades es proteger la ley y el orden, pero también, la historia nos ha demostrado que a veces, pueden cometer faltas. Por ello, es trabajo de todos, observar esas situaciones y hacer que las autoridades desempeñen una buena función y protejan las garantías.

Es necesario que conozcas tus derechos, conocerlos te ayudará a defenderte.

Los héroes o heroínas, no son solo personajes de ficción que aparecen en la televisión o el cine; hay muchos que viven entre nosotros, en nuestra colonia, o ciudad, y que luchan sin descanso por la defensa de los derechos humanos. Es más, te puedes topar con ellos en muchas partes.

¿Qué crees que caracteriza a un héroe?

Nuestro personaje cambió la historia de su país y es Mandela.

MANDELA

Nelson Mandela nació en Sudáfrica, que se encuentra al sur del continente africano. De origen muy humilde, desde niño tuvo que dedicarse al cuidado de ganado. Sus padres eran analfabetos, nadie antes de su familia había ido a la escuela, por ello, su madre lo envió a estudiar cuando tenía siete años.

Así su mamá sabía que la escuela y el estudio, iban a impulsar a su hijo, pero no se imaginó que, de cuidar el ganado, iba a llegar a ser presidente de su país.

¿Te imaginas vivir en un lugar donde se hacen diferencias en el trato y los derechos por el origen étnico y el color de piel?

En el siglo XX, por 1948 llegó al poder de Sudáfrica un partido político que implantó un sistema llamado “Apartheid”. El Apartheid consistía en que la población cuya piel fuera negra, era separada de la gente con piel de color blanca, además de una restricción de todos sus derechos humanos.

La población que tenía piel oscura, tenía que vivir en territorios designados solo para ellos, y no podían gozar de todos sus derechos como son: la libertad de reunión, el derecho a la propiedad, el derecho a votar o ganar lo mismo por los mismos trabajos.

Aquí es donde entra el personaje que mencione. Nelson Mandela tenía una gran capacidad para reflexionar y la convicción de luchar por la justicia de la gente de su país. Pero eso le costó, que lo metieran a prisión por muchos años.

La historia da duras lecciones y ejemplos en donde se ve que a veces la humanidad no ha tomado las mejores decisiones, pero que siempre, existen seres humanos que destaca por su lucha a favor de los derechos de los demás.

¿Quieres saber más? observa el siguiente video del segundo 00:16 al minuto 2.45

Sudáfrica hoy y después del fin de APARTHEID

No hay que olvidar que Nelson Mandela estuvo 27 años en prisión por defender los derechos de su pueblo, liderando el movimiento que iba en contra de este tipo de segregación generado por el Apartheid.

Pero aún encarcelado, no perdió su tiempo, siguió estudiando y escribiendo, aunque ya sabes muchas cosas de Mandela, imagínate, correr en el mismo sitio cada día a la misma hora por tantos años y te fijaste que buena condición tiene.

Una de sus frases era “Siempre parece imposible, hasta que se hace”, Nelson Mandela fue un hombre de ideas, y escribió unas frases que vale la pena compartir.

FRASES DE MANDELA

Recuerda que tienes de apoyo tu libro de texto. Puedes consultar la página 98, para ver lo que Mandela dijo en su defensa cuando fue acusado en los tribunales.

“Siempre he atesorado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que las personas puedan vivir juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal para el que he vivido. Es un ideal por el que espero vivir”.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5FCA.htm?#page/98

Pero esas palabras no le fueron suficientes, aun así, lo condenaron a cadena perpetua. Estuvo preso 27 años.

En los noventas, la situación política de Sudáfrica permitió la liberación de los presos políticos.

¿Sabes que es un preso político?

Es cuando a una persona se le persigue o se le priva de su libertad por sus ideas, al considerar que éstas son un desafío o una amenaza para el sistema político establecido.

Defender los derechos humanos no es una tarea fácil, finalmente Nelson Mandela por su constante lucha, le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz.

Mandela ya liberado, fue candidato a la presidencia de SUDAFRICA, ganó y fue el primer presidente negro de su país.

Debes estar pensando, ¿Por qué el color de piel puede traer problemas, si todos somos iguales? Eso deben pensar las nuevas generaciones como tú, que ya tienen mucha información y están aprendiendo sobre derechos humanos.

Conocer tus derechos te empodera, te hace fuerte, te da herramientas para poder defenderte. ¿Cuáles fueron los ideales por los que luchó Mandela?

La justicia.

La libertad.

La igualdad de oportunidades.

Al final lo logró, y vivió hasta los 95 años, observa la fotografía que está en el libro de texto de un niño volando un papalote, corriendo muy contento y analízala.

A mucha gente del pasado, le debemos los derechos humanos que gozamos hoy día. Y aún falta mucho.

Por ello es importante seguir conociendo la historia, para no cometer los mismos errores y encaminar nuestra lucha para todo aquello que nos falta por ganar en cuanto a la igualdad y libertad de todo ser humano.

De esa forma puedes empoderarte y defenderte de las injusticias. ¿Sabes qué es lo mejor? Que no estás solo o sola en esa idea.

Todas las niñas y niños del mundo se han beneficiado de las acciones de este niño que cuidaba ganado y que, a través del estudio, conoció a su país y luchó por él.

La Organización de las Naciones Unidas ha decretado el 18 de julio como el Día Internacional de Nelson Mandela.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

GEOGRAFÍA

Flujos migratorios por continente

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás los principales flujos migratorios por continente (países expulsores y receptores de migrantes).

¿Qué hacemos?

Como recordarás, en la clase anterior explicamos cuáles son las causas por las que la gente migra. Vamos a mencionar algunas:

La gente se traslada de un lugar a otro por diferentes razones, por ejemplo, muchas personas lo hacen para conseguir trabajo o un mejor salario.

Otros migran por no estar de acuerdo con el gobierno de su país o por motivos de estudio.

Incluso, hay los que se ven obligados a desplazarse cuando se presentan desastres asociados con sismos o tsunamis.

Ahora, reflexionarás sobre las migraciones, en lo que se refiere a los países de los que sale gente y a los que llega, es decir, de los principales “flujos migratorios” de cada continente.

Recuerda que los migrantes reciben el nombre de “emigrantes” cuando salen de un lugar, y se les llama “inmigrantes” cuando llegan al lugar al que se trasladan.

Eso también lo debes tener presente cuando se habla de flujos migratorios. Por cierto, ¿Sabes cuál es el mayor flujo de migrantes que hay de un país a otro?

Lo primero que tienes que hacer es recordar que los migrantes internos son aquellos que cambian de lugar de residencia sin salir de su país. Muy distinto es cuando las personas rebasan las fronteras de su país. Cuando esto sucede, se les denomina migrantes internacionales.

A los migrantes internos también se les llama nacionales, a los migrantes internacionales se les conoce como externos.

En esta lección vas a conocer los flujos migratorios que hay entre países, es decir, te explicaré los principales flujos migratorios internacionales de cada continente.

Inicio por Asia porque, como sabemos, es el continente que tiene más habitantes y, también, es el que cuenta con el mayor número de migrantes internacionales.

¿Cuáles son los principales flujos migratorios del continente asiático?

Hay muchos flujos migratorios en Asia, tanto de personas que se desplazan dentro de ese continente, como de gente que se traslada a otras regiones del mundo.

En la actualidad, el mayor flujo de migrantes se da entre Siria y Turquía. Más de 4 millones de migrantes sirios se han visto obligados a desplazarse a Turquía.

La causa es una guerra interna que se ha prolongado por varios años en este país.

Por otro lado, India, que es el segundo país más poblado del mundo, tiene flujos de migrantes de millones de personas que se mueven, principalmente, hacia Estados Unidos y a los países petroleros de la península arábiga como: Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Omán.

Además de tantos migrantes que salen de Siria e India, ¿Qué otros flujos migratorios destacan en Asia?

Por ejemplo, millones de filipinos que, además de migrar a Estados Unidos lo hacen también a países cercanos del sureste asiático que tienen un mayor desarrollo económico, como: Singapur, Tailandia y Malasia. China es otro de los países con más migrantes en el mundo. Sus mayores flujos migratorios se dirigen a Europa y América del Norte, y están constituidos por individuos que buscan mejores oportunidades de empleo, aunque hay, cada vez, mayor número de jóvenes que se trasladan a dichas regiones con la finalidad de realizar sus estudios.

Ahora veamos los flujos migratorios más relevantes de América.

En el caso de nuestro continente, América del Norte constituye una de las principales regiones receptoras de migrantes del mundo. En la actualidad hay casi 60 millones de inmigrantes que viven en los Estados Unidos. El grupo más numeroso es el de latinoamericanos, seguido por los asiáticos y, en tercer lugar, los europeos.

Eso quiere decir que hay al menos tres grandes flujos migratorios que llegan a Estados Unidos; un flujo proviene de América Latina, otro de Asia y, el de menor número sale de Europa.

El papel de México en este flujo migratorio es muy destacado. Nuestro país cuenta con el mayor número de emigrantes de América Latina. En la actualidad, viven en el extranjero alrededor de 12 millones de mexicanos, cifra que lo coloca como el segundo lugar en el mundo por la cantidad de emigrantes.

Sabes, ¿Cuál es el país que tiene más emigrantes que México?

India. Este país tiene más emigrantes que México, sin embargo, permíteme aclarar algo; como la mayoría de los emigrantes mexicanos vive en los Estados Unidos, ello origina que nuestro país tenga el principal flujo migratorio de un país a otro en todo el mundo. En cambio, los emigrantes de India se dispersan en diferentes países, por lo que se trata de varios flujos migratorios.

Eso significa que, para la pregunta que se planteó al inicio de la clase, sobre cuál es el mayor flujo de migrantes que hay de un país a otro, la respuesta es: de México a los Estados Unidos.

Además de México, países centroamericanos como El Salvador, Guatemala y Honduras también presentan grandes flujos de migrantes hacia los Estados Unidos, al igual que países de América del Sur como: Colombia, Ecuador, Brasil y Perú.

La ruta migratoria entre América Latina y los Estados Unidos es la más importante del continente. Pero supongo que la población de la región también migra hacia otros países.

La población de los países latinoamericanos migra, sobre todo, hacia Estados Unidos, pero también se desplaza a Europa y, en menor medida, hacia el continente asiático.

Continuamos con los flujos migratorios en África.

La migración en África comprende un gran número de personas que se trasladan, tanto dentro, como hacia fuera del continente.

Desafortunadamente, África enfrenta diversos problemas relacionados con la pobreza, el desempleo, los bajos salarios, los desastres y los conflictos internos. Ello obliga a las personas a migrar a países, dentro del continente, como Sudáfrica, Costa de Marfil, Uganda, Etiopía y Kenia que tienen mejores condiciones para conseguir trabajo y una convivencia pacífica.

Pero, como la población en África va en aumento, muchas personas tienen que salir del continente para buscar mejores condiciones de vida.

A lo largo de los años, muchos africanos se han trasladado fuera de su continente. Se calcula que hoy viven en Europa más de 10 millones de migrantes de origen africano.

En Asia casi 5 millones y en América del Norte, aproximadamente, 3 millones.

El mayor flujo de migrantes africanos se ha establecido desde varios países del norte del continente, como Argelia, Marruecos, Túnez y Egipto, cuyas poblaciones se desplazan hacia países de Europa, como Francia, España e Italia.

Además de este importante flujo migratorio que va del norte de África hacia el sur de Europa, existen otros. Un flujo muy destacado es el que va desde los países del oriente africano, como Egipto, Sudán, Etiopía y Somalia, hacia los países petroleros de Asia, como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Huir de los conflictos y conseguir empleo son los principales objetivos de estos migrantes.

Vamos con los flujos migratorios en Europa.

Europa es una de las regiones del mundo con grandes flujos migratorios. Hoy en día, el mayor flujo migratorio dentro de Europa se da entre la Federación Rusa y Ucrania. Se trata de un flujo migratorio de aproximadamente 6 millones de personas. El segundo flujo migratorio más numeroso que llega a Europa procede de Kazajistán, un país asiático del que salen millones de habitantes con la intención de conseguir empleo en la Federación Rusa.

Además de los ya mencionados, hay flujos migratorios que van de Polonia y Turquía hacia Alemania, como lo señalamos antes, hay una fuerte migración de los países del norte de África hacia Europa. Se trata de personas que buscan una vida más digna que la que les ofrecen sus países de origen.

Después de este panorama sobre los flujos migratorios en Europa te hablaré de la migración en Oceanía.

Oceanía es una región con poca población en comparación con los otros cuatro continentes que hemos mencionado. Por ello, los flujos migratorios también son relativamente escasos. La mayor parte de las personas nacidas en Oceanía, que viven fuera de la región, se trasladaron a Europa y América del Norte, en tanto que los inmigrantes de Oceanía llegaron, sobre todo, de Asia y Europa.

Oceanía es una región de destino de migrantes, que provienen de países como Reino Unido, China e India, los cuales llegan en su mayoría a Australia y Nueva Zelanda. Se trata de personas que se desplazan para trabajar de forma temporal y de jóvenes que pretenden realizar sus estudios en uno de estos dos países.

Los flujos migratorios de cada continente tienen lugares de salida y lugares de llegada. Cuando en los países lo que predomina es la salida de personas a esos países se les llama “países expulsores de migrantes”. Mientras que, cuando lo que destaca es la llegada de personas, se les denomina “países receptores de migrantes”.

Eso quiere decir que los países que tienen más emigrantes son expulsores, y los países que tienen más inmigrantes son receptores.

Los países expulsores de migrantes se concentran en América Latina, como puedes ver en el mapa. También, países expulsores de migrantes se concentran en la mayor parte del continente africano, así como en el sur y sureste de Asia, donde China, India y Filipinas representan a los de mayor expulsión de población.

Los países receptores de migrantes en el continente americano son los Estados Unidos, que es la nación con mayor cantidad de inmigrantes en el mundo, así como Canadá. Europa occidental también es una región receptora de migrantes, en países como España, Francia, Alemania y Reino Unido. En Asia destacan como receptores de migrantes Japón y Arabia Saudita. Y, como lo mencionamos antes, en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda también son países receptores.

Ahora si tienes un panorama completo sobre los flujos migratorios del mundo; y sobre los países expulsores y receptores de migrantes.

Para finalizar, reforcemos lo aprendido.

Lo primero que hay que decir, es que las migraciones se han presentado a lo largo de toda la historia de la humanidad y que los flujos migratorios, que actualmente se dan entre países, aumentan de forma constante.

Las condiciones desfavorables en que vive la población en muchos países obliga a las personas a trasladarse de sus lugares de origen a países que les brinden mejores oportunidades para conseguir una vida plena. En este sentido, las migraciones son una necesidad para muchas personas, ello nos obliga a reflexionar sobre lo que es posible hacer en los países expulsores para evitar que tanta gente migre en condiciones, muchas veces, riesgosas y, por otro lado, lo que se debe hacer en los países receptores para dar un trato digno y respetuoso a los migrantes.

Para finalizar, te propongo ver el siguiente video del segundo 00:30 al minute 06:12 en el que puedes ver los problemas de las personas que forman parte de los flujos migratorios que pasan por nuestro país.

México en el exterior – Migración centroamericana: nuevo enfoque y nuevos retos.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

LENGUAJE

Un acento muy agudo

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a elaborar cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy vamos a retomar el trabajo que hemos venido haciendo sobre la elaboración de mapas conceptuales y cuadros sinópticos, revisaremos algunos de los borradores para identificar los recursos, la organización y distribución de la información, pero, sobre todo, vamos a explorar algunos problemas de acentuación que se han detectado en dichos borradores. Aquí se muestran trabajos escolares de los niños y niñas, son borradores de sus trabajos.

Los borradores son los escritos que hacemos, pero que todavía no es su versión final, podríamos decir que es una versión que se debe revisar antes de la definitiva.

Centra tu atención en las palabras que aparecen resaltadas, observa qué les falta.

Las palabras que están subrayadas todas, son sustantivos. Los sustantivos, también conocidos como nombres, son palabras sobre las que podemos decir algo. El sustantivo es el nombre que le asignamos a algo y se dividen en sustantivos propios y comunes. Como silla, sonrisa, paz, o como corazón y deforestación.

Todos estos nombres o sustantivos que están resaltados les falta una cosita, resulta que no presentan acento, y recuerda que todas las palabras que terminan en ‘’ción’’ llevan acento.

Entonces, las palabras deforestación, contaminación, extracción, comunicación, tradición, inspiración, todas, llevan acento en la “o”, todas terminan en ‘’ción’’. También corazón.

¿Todas las palabras terminadas en ‘’on’’ llevan acento? como corazón.

La respuesta es que no todas, depende de dónde se pronuncien más fuerte; depende del lugar en donde se encuentre la sílaba tónica. Por ejemplo, en “corazón”, la sílaba tónica está en la última sílaba.

Primero debes ver la estructura silábica de las palabras; es decir, cómo se separan en sílabas las palabras que pronunciamos, por ejemplo, el nombre de Larisa, se separa como La-ri-sa, o el nombre de Francisco, Fran-cis-co. Y en el nombre Ton, tiene una sola sílaba, es lo que conocemos como monosílabo. Todas las palabras tienen sílaba tónica, pero no todas se acentúan.

¿Por qué a unas sí les ponemos el acento escrito y a otras no?

Reglas de acentuación básicas. Las tres principales.

REGLA 1. Las palabras agudas son aquellas cuya sílaba tónica recae en la última sílaba, se acentúan cuando terminan en, n, s o vocal. (Martín)

REGLA 2. Las palabras graves son aquellas cuya sílaba tónica recae en la penúltima sílaba, NO se acentúan si terminan en “n” o “s” o en vocal. (lápiz)

REGLA 3. Las palabras esdrújulas son aquellas cuya sílaba tónica recae en la antepenúltima sílaba, SIEMPRE se acentúan. (plátano)

Por eso el nombre de ‘’Larisa’’ NO lleva acento. Si la separas en sílabas La – ri –sa, puedes darte cuenta que el nombre es una palabra grave, cuya sílaba tónica recae en la penúltima sílaba; sin embargo, como termina en una vocal, no se acentúa.

En el caso de las palabras de los cuadros sinópticos NO todas se acentúan, aunque acaban en ‘’ON’’, ya que depende en dónde esté su sílaba tónica. En la palabra, “Corazón”, vas a dividirla en sílabas ‘’co- ra- zon’’, ¿en dónde lleva el acento? ¿En dónde suena más fuerte? Pues al final. En la sílaba -ZON, co-ra-ZÓN.

Es una palabra que tiene la sílaba tónica en la última sílaba, es una palabra AGUDA, y según las reglas de ortografía, llevan acento escrito las palabras agudas que terminan en “n” o “s”, como a deforestación, a contaminación y todas terminan en ON. Llevan acento o tilde porque su sílaba tónica estaba al final de la sílaba.

Tilde, así se le llama también a la marca que pones arriba, al acento escrito.

Entonces todas las palabras que terminan en ‘’ON’’ se acentúan siempre y cuando ahí, al final, se encuentre la sílaba tónica.

¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de palabra que termine en ‘’ON’’ y no lleve tilde?

Armaron, cobraron, alzaron, cavaron, bastaron, estuvieron.

Porque tienen la sílaba tónica no al último de la palabra sino en la penúltima sílaba, son GRAVES y, como terminan en N no pueden llevar acento. Si se le pone acento al final no suenan bien: cobraRON, alzaRON, estuvieRON, en cambio si digo contaminaCIÓN o comunicaCIÓN, o tradiCIÓN suenan muy bien.

Las palabras de una sola sílaba, los monosílabos como el nombre de ‘’Ton’’, NO se acentúan.

Realiza el siguiente ejercicio. Vas a clasificar palabras con acento y sin acento.

En tu cuaderno escribe los títulos en dos columnas AGUDAS y GRAVES, anotarás las palabras que correspondan. La primera palabra es “estación”, ponla en en la columna de agudas ya que, es- ta- ción, suena fuerte al final y termina en N, sí lleva acento.

La palabra es “bastón”. Esta palabra se pondrá en las palabras agudas y con acento porque termina en N.

La palabra “armaron.” Se pone en la columna de las graves, ar- ma- ron, no lleva acento.

La palabra es “camión”. Es aguda y con acento, por lo tanto escríbela en la columna de agudas.

Y la última: “desestabilizaron”. Va en la columna de las graves, y no lleva acento.

Reglas de acentuación.

Las reglas de acentuación se clasifican por el lugar en donde se encuentra la sílaba tónica, estas palabras se pueden dividir en: palabras agudas, cuando la sílaba tónica se encuentra en la última sílaba, las palabras llevan tilde cuando terminan en n, s o vocal.

Las palabras graves son aquellas cuya sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba, llevan tilde cuando NO terminan en n, s o vocal. Las palabras esdrújulas son aquellas cuya sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba, todas llevan tilde.

Algunos ejemplos son: deforestación para agudas, desestabilizaron para graves y plátano para esdrújulas.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

🗞️ #Boletín_SEP

Con el propósito de garantizar el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes de localidades marginadas del país, el @CONAFE_mx invita a la población a asistir de manera voluntaria a los Centros Comunitarios de Aprendizaje.

🔗 https://t.co/cv2UlVYPry pic.twitter.com/V6nkPYZWEt — SEP México (@SEP_mx) January 13, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende