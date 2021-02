Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 10 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día miércoles 10 de febrero del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 10 de febrero

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

MATEMÁTICAS

El deporte preferido

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión anterior platicamos acerca de las gráficas de barras y cómo nos pueden ayudar a interpretar la información más fácilmente para tomar decisiones que nos favorezcan (como en “Las galletas de Doña Chayo”, por ejemplo). También platicamos de cómo se elaboran tablas para organizar los datos y poder luego construir gráficas de barras.

Vamos a elaborar una gráfica con unos datos que nos enviaron unos vecinos, vamos a colocar los números en la escala que corresponda para una gráfica incompleta y platicaremos además sobre los cuentos que más gustan a un grupo de niños.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy hablaremos de deportes, ¿Cuáles son tus deportes favoritos?

Así que para organizar y prever las actividades de los deportes preferidos entre los niños y porque pronto ya, muy pronto, se van a retomar las actividades cotidianas (eso esperamos todos) pues organizaron una consulta entre los niños para ver cuál era el deporte preferido entre ellos, es decir, organizaron una encuesta. ¡Y participaron muchos niños!

Es muy interesante, y muy necesarios los ejercicios democráticos. Es bueno que los niños se acostumbren desde pequeños a razonar su voto y ejercer sus derechos.

Los niños votaron sobre cuál era su deporte favorito, guardaron las papeletas con los votos, y después los vecinos me llevaron la caja con las papeletas de los votos.

Vamos a hacer el recuento e ir haciendo la gráfica de barras al mismo tiempo que sacamos los votos de la caja/urna.

Beisbol Futbol Basquetbol Atletismo Otros

O con cubos de colores construirla sobre la mesa o escritorio.

Bien una vez que se registraron todos los votos, ¿Cuál es el deporte favorito?

Es el Basquetbol.

¿Y el que menos eligieron?

El Béisbol, o bien, los que pusimos en “Otros” que fueron (Natación, Ajedrez y Volibol) ya que sólo obtuvieron 1 voto, cada uno de estos deportes.

Y si quisieran en la Colonia apoyar no sólo un deporte sino los tres que prefieren más los niños, ¿Cuáles serían?

Bueno serían el Basquetbol (obtuvo 9 votos), el Futbol (7 votos) y el Atletismo (6 votos).

¿Qué le falta a esta gráfica? es algo muy importante. ¿Ya recordaron qué se le pone a una gráfica? El Título ¿Cuál sería un título adecuado para esta gráfica?

Quizá podría ser “Los deportes preferidos por los niños de la Colonia” podríamos poner hasta el nombre del lugar donde se realizó esta votación.

Pues creo que hemos ayudado a mis vecinos a tomar una decisión.

Y nuevamente podemos observar aquí la forma de utilizar las matemáticas y las gráficas de barras para tomar decisiones y para organizar la información.

Como recordarás en la sesión anterior hicimos una actividad que se llamó “Gráficas misteriosas”

Requirió que analizáramos la cantidad de columnas y la altura de cada columna en una gráfica. Y antes habíamos elegido un título adecuado para una gráfica, en la cual nos daban tres opciones, para esto también analizamos las columnas y las etiquetas.

Bueno pues ahora se trata de analizar las etiquetas y en el eje vertical el tipo de números o de escala que conviene anotar.

Se trata en realidad de relacionar una tabla con su gráfica. Pon atención.

La maestra Coco les propuso a sus alumnos que el viernes trabajarían con algunos libros que ellos eligieran. Los niños mencionaron de tres tipos de libros. Las siguientes fueron las votaciones para cada opción. Elaboraron una gráfica, pero se les olvidó poner los números en el eje vertical.

Hay que fijarse muy bien por ejemplo cuántos niños eligieron cada tipo de libros.

Para esto hay que revisar la tabla, pero no le pueden anotar en el eje vertical los números de 1 en 1 porque sólo llegaría hasta el 5.

Si anotamos de 2 en 2 llegaría hasta 2,4,6,8 y 10 pero en la tabla se incluyen números hasta el 15.

Entonces tampoco quedaría de 2 en 2, ¿Y de 3 en 3?

A ver, 3,6,9,12 y 15 ¡Sí, de 3 en 3 sí está correcto!

¿Y no podría ser de 10 en 10?

No, eso sí descartado porque llegaría hasta el 10,20,30,40 y 50 ¡Y el número más grande que tenemos en la tabla es el 15!

Parece muy sencillo, pero hay que observar muy bien todos los detalles de las gráficas.

Observa el siguiente video. Es una gráfica que tenía guardada porque se aplicó a toda una escuela, participaron muchas niñas y niños

Video. Cuento que más les gusta.

¿Qué es lo que podemos observar en esa gráfica?

La escala de los números no va de 1 en 1, ni de 5 en 5, sino de 10 en 10.

Se puede observar que la gráfica ya tiene un título: “Cuentos que más les gustan a los niños”, tiene las etiqueta en el eje horizontal porque son precisamente los títulos de los cuentos y también que el cuento que más les gusta a los niños es el de Los tres cochinitos, y el que menos prefieren los niños es el de Los frijoles mágicos.

Podemos identificar que el cuento de Caperucita roja obtuvo la misma cantidad de preferencias o de votos que el cuento de La cenicienta (a cada uno lo eligieron 50 niños).

Hemos aprendido a colocar títulos, a revisar las etiquetas, a revisar los números del eje vertical y revisar la altura de las barras para identificar las frecuencias. Aprendimos a poner o elegir títulos adecuados para las gráficas.

Aprendimos también cómo recopilar los datos, por ejemplo, la votación para el deporte preferido y después elaborar una gráfica de barras.

Si es posible consulten su libro de Desafíos en las páginas 64 y 65 y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

ARTES

Composición y gradación

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás acerca de la proporción y gradación, los cuales son elementos de la composición artística.

¿Qué hacemos?

A lo largo de las sesiones se han visto diversos conceptos de las composiciones bidimensionales como lo son la armonía, el contraste, el dinamismo, el equilibrio y muchas más. Por ello, es muy importante que te preguntes la siguiente interrogante, ¿Crees que las artes hacen uso de las matemáticas?

Si tu respuesta es sí estás en lo correcto, en la proporción hay matemáticas y a continuación lo verás más adelante. Para comenzar, el elemento de la proporción es muy importante en las composiciones, dado que la proporción está presente en muchos aspectos de la vida cotidiana, como en la arquitectura o en diversos diseños.

Un ejemplo de la importancia de la proporción es la obra bidimensional “Hombre de Vitruvio” de Leonardo Da Vinci.

El Hombre de Vitruvio fue el intento de Leonardo da Vinci por crear al hombre perfecto tratándolo de realizar lo más proporcionado posible. Para lograrlo, aplicó todos sus conocimientos científicos en busca de la proporción perfecta, es aquí cuando el arte y las matemáticas tienen una relación.

Para comprender más sobre la proporción observa el siguiente video.

Video. Proporción áurea.

Como habrás observado es muy interesante como la proporción áurea está presente en la naturaleza y a su vez está fundamentada matemáticamente. Con lo que observaste anteriormente puedes ejemplificar la proporción áurea observando la siguiente pintura titulada “la Gioconda” de Leonardo Da Vinci.

Leonardo Da Vinci (1503-1519), “La Gioconda” (Pintura) pág. 119 Libro de texto SEP, Historia 6°, 2019.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6HIA.htm?#page/119

Observa la imagen.

¿Puedes observar la proporción?

Reflexionan sobre la importancia de la proporción para darle un sentido de equilibrio y perfección en la obra.

Otro concepto que debemos conocer es la gradación. En el arte, en especial, en la representación bidimensional, es el cambio de tonalidad de manera gradual. Por ejemplo, si pintamos el rojo y queremos pasar al amarillo, lo tenemos que hacer poco a poco y para ello, y para que puedas entender esto de manera propia realiza la siguiente actividad donde utilizarás varias técnicas para conocer la gradación del color.

Actividad 1. Mezclando colores.

Materiales: Hoja blanca o cartulina o cuaderno, pintura acrílica, gises pastel, colores de madera, pinceles.

Gradación pastel.

1.- Visualmente debes dividir la hoja en dos partes.

2.- Colorear la primera parte de color rojo.

3.-Colorear la segunda parte de color amarillo.

4.- Con el dedo difuminar mezclando la unión de los colores hasta conseguir una mezcla gradual.

Observa el efecto de pasar de un color a otro.

Gradación acrílica.

1.- Dividir la hoja en dos partes visualmente.

2.- Colorear la primera parte de azul.

3.-Al azul anexar un poco de amarillo gradualmente para poder pasar al verde (gradación).

4.- La parte inferior se pintará de amarillo.

Cuál es la diferencia con la técnica anterior.

Gradación con colores de madera.

1.- Dividir la hoja visualmente en dos.

2.- Se elegirán dos colores (café y verde).

3.- Pintar con líneas horizontales de color verde la parte superior.

4.- Para pasar al café las líneas verdes serán más separadas al llegar a la parte inferior.

5.- En la parte inferior pintar con líneas horizontales de color café.

6.- De abajo hacia arriba el color café se pintará más separado.

¿Cuál de las técnicas anteriores te gustó más y por qué?

A manera de recapitulación hoy aprendiste cómo dibujar al ser humano con la proporción y diferentes técnicas de gradación que en un futuro puedes utilizar para trazar tus dibujos.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

CIENCIAS NATURALES

Construyo una balanza

¿Qué vamos a aprender?

La sesión pasada comenzamos un nuevo tema, recordemos que vimos que la materia es todo aquello que nos rodea, incluyendo a nosotros mismos, al finalizar la sesión quedamos que la materia tiene masa y volumen, el día de hoy vamos a revisar en qué consisten esas propiedades.

¿Qué hacemos?

Vamos a ver, ¿Qué es la masa?

La masa la conocemos como algo muy suave con la que hacemos las tortillas, por ejemplo. La idea de masa a algo diferente, algo que está en todo lo que nos rodea.

La masa tiene que ver con la cantidad de materia que tiene un objeto o cuerpo, es lo que podemos ver y tocar, y lo más importante, medir.

Analicemos los siguientes objetos:

1. Manzana.

2. Goma de borrar.

3. Libro muy grueso.

4. El dado más grande de los utilizados en grabación.

5. Bolita de masa.

Como puedes ver todos tienen una forma definida, que está constituido por su masa.

¿Cuál de los objetos anteriores tiene una mayor masa?

El que tiene menos masa es el más pequeño, están por orden de tamaño.

5. Bolita de masa.

2. Goma de borrar.

1. Manzana.

3. Libro muy grueso.

4. El dado más grande de los utilizados en grabación.

Como podemos observar, la masa de cada objeto, mediante la vista y nuestra experiencia, calculó a ojo la cantidad de masa que cada objeto tiene, ahora, sabemos que esa medición aproximada, es decir, puede ser no muy precisa.

Para saber exactamente cuál es la masa, deberíamos contar con algún instrumento.

El día de hoy construiremos una balanza para comparar y estimar la masa de diversos objetos y, así, seguir analizando las propiedades de los materiales, en este caso, la masa y cómo medirla.

En la medida de lo posible y con la ayuda de un adulto, hagan en su casa una balanza como la que construiremos aquí, con los materiales que tengan a su alcance.

En la actividad anterior identificamos la masa a partir de comparar distintos objetos hechos de distintos materiales, ahora, con la ayuda de una balanza podremos medir con precisión qué cantidad de masa o, dicho de otra forma, cuánta materia hay en cada objeto.

La balanza se utiliza para comparar y estimar. Lo que hicimos fue observar y analizar con atención las semejanzas y las diferencias entre la masa de distintos objetos, ahora con la balanza vamos a estimar, es decir, a calcular o determinar de forma más precisa la cantidad o el valor de la masa de los objetos.

La aproximación a la medición de una de las propiedades de la materia, la masa de los objetos, mediante un instrumento que es la balanza que, como ya hemos comentado, es diferente según el tamaño y las características del material con que está hecho el objeto a medir.

En la vida cotidiana es común que necesitemos calcular, aunque no sea de manera exacta, el valor de las propiedades de los objetos, como en este caso, calcular el valor de la masa de diferentes objetos y en este sentido nos aproximaremos a la medición de la masa de los objetos con una balanza hecha en casa.

Cuando hacemos estimaciones, en este caso de la cantidad de masa de los objetos, las hacemos de forma aproximada, por ejemplo, primero hemos establecido diferencias o semejanzas a partir de la observación y, segundo, las haremos a partir del uso de un instrumento que es la balanza. En ambos casos estamos poniendo en juego nuestros conocimientos sobre los objetos y las semejanzas y diferencias que percibimos entre ellos.

Recuerda que la unidad de medida de la masa de los objetos es el kilogramo o el gramo y, aunque nuestras mediciones no sean exactas para decirnos la cantidad de masa en kilos o gramos, estas aproximaciones nos ayudan a medir y comparar objetos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, a reflexionar acerca de las propiedades de los materiales, la forma en que se pueden establecer semejanzas y diferencias entre ellas mediante la observación, así como la identificación de unidades y escalas precisas a través de instrumentos y sistemas de medición.

Esta actividad de construir una balanza viene en la página 76 de su libro de texto. Como verán, ahí dice que se realice en equipo, pero ahora la vamos a modificar para poder realizarla con las condiciones de distanciamiento que vivimos.

Para realizar la actividad vamos a necesitar los siguientes materiales:

Un palo delgado de 35 a 40 cm. De largo y grosor aproximado de medio centímetro o un gancho de alambre para colgar ropa.

Siete tramos de hilo de 15 cm cada uno.

Dos tapas iguales de frascos o dos recipientes iguales de plástico o de cualquier otro material, de más o menos 10 cm de ancho cada uno.

Cuatro cubos de madera, plastilina o arcilla de las siguientes medidas:

Uno de 2 cm por cada lado (marcado con el núm. 1)

Uno de 3 cm por cada lado (marcado con el núm. 2)

Uno de 4 cm por cada lado (marcado con el núm. 3)

Uno de 5 cm por cada lado (marcado con el núm. 4)

Es muy importante que los cubos sean del mismo material.

Ahora con estos materiales vamos a hacer, con mucho cuidado, tres perforaciones en las orillas de cada tapa o recipientes, según hayan elegido. Es importante que la distancia entre las perforaciones sea igual.

En los extremos de seis hilos hagan un nudo más grande que los orificios que hicieron en las tapas o recipientes.

Pasen cada hilo por los orificios de las tapas o recipientes, o sea, tres hilos por tapa o recipiente.

Ahora amarren los hilos de cada tapa a uno de los extremos del palo, procurando que las tapas o recipientes queden horizontales.

Amarren un extremo del hilo restante al centro del palo o del gancho para ropa y alcen el hilo para sostener la balanza. Es importante que el palo o gancho quede en posición horizontal y ambas tapas o recipientes queden a la misma altura.

Ya tenemos nuestra balanza, como puedes ver, se parece mucho a la que está en su libro de texto.

Ahora que ya tenemos nuestra balanza vamos a colocar el cubo número 1 en una de las tapas o recipientes y el cubo número 2 en la otra tapa. Antes de hacerlo, ¿Qué creen que ocurrirá?

La balanza se inclinará hacia a uno de los extremos, donde pongamos el cubo más grande.

Ahora sostén la balanza, y coloca cada uno de los cubos en cada recipiente.

Y la balanza se inclina del lado del cubo más grande.

¿Por qué creen que ocurre esto?

Uno de los dos cubos es más grande porque tiene más masa que el otro.

Recuerda que estamos midiendo cuál de los dos objetos tiene más masa. En este caso, utilizamos dos cubos del mismo material, pero diferentes en tamaño, uno de 2 cm por cada lado y otro de 3 cm de cada lado.

Aunque estos cubos parecen iguales porque están hechos del mismo material, en realidad uno es más grande que el otro, lo que quiere decir que tiene más masa, por lo tanto, nuestra estimación de que la balanza se inclinaría hacia el lado donde está el cubo con mayor cantidad de masa, resultó correcta.

A simple vista pudimos observar que los dos cubos, aunque hechos del mismo material, son diferentes, uno es más grande que el otro. Ahora con la balanza podemos decir que, aunque parecen iguales, en realidad tienen un peso muy diferente porque uno tiene más masa que el otro. ¡Qué te parece si comprobamos qué ocurre con otras combinaciones! ¿Me ayudas? ¡Yo sostengo la balanza!

Ahora utilicemos los cubos núm. 3 y núm. 4.

¿Qué pasó ahora?

La balanza se inclinaría nuevamente del lado del cubo más grande, es decir, se inclinó del lado donde colocamos el cubo con el núm. 4 que es más grande porque tiene mayor cantidad de masa.

En realidad, pasó lo mismo que con los dos primeros cubos, es importante que veamos la relación que hay entre el tamaño y la masa de los cubos. Para ti ¿Cuál es esta relación? Al tratarse de cubos hechos del mismo material, podemos estimar que por su tamaño tendrán más masa y, por lo tanto, al ponerlos en una balanza, ésta se inclinará del lado donde coloquemos el cubo más grande, que es el que tiene más cantidad de masa.

Podemos saber cuál cubo tiene mayor cantidad de masa únicamente por su tamaño, ya que todos son del mismo material, pero ¿Qué pasa si, como veíamos la clase pasada, los objetos son de diferente material y tamaño?

Creo que eso es más difícil de calcular con nuestra balanza.

Es más difícil de estimar o calcular, pero para eso podemos utilizar un patrón de medida, que no es otra cosa que un modelo que sirve de muestra o medida para comparar y obtener otra medida igual.

¿Y cómo es exactamente ese patrón de medida?

En el caso de medir la masa de los objetos utilizamos una pesa como patrón. Como ya hemos dicho, la unidad de medida de la masa de los objetos es el kilogramo. En este caso el patrón a usar puede pesar, por ejemplo, un kilo, 500 gramos, 100 gramos, 50 gramos, etcétera. Hasta ahora hemos podido comparar cuál objeto tiene más con respecto a otro hecho del mismo material, pero con ayuda del patrón podemos saber cuánta masa tiene un determinado objeto.

¿Y cómo conseguimos este patrón o modelo de medida?

Pues vengo preparado(a) para esta clase y traigo algunos tamaños de patrones de pesas, de 100 y 50 gramos.

Cuando usamos un patrón lo ponemos en uno de los extremos de la balanza y, en el otro, el objeto que queremos pesar de tal manera que, este patrón o modelo nos sirve para comparar y obtener una medida exactamente igual, es decir, podemos decir que la masa de un objeto es igual o equivalente al patrón cuando los recipientes de la balanza quedan a la misma altura, en forma horizontal.

Si tenemos un patrón de, por ejemplo, 100 gramos, ¿Podemos pesar 100 gramos de plastilina?

Para seguir el ejemplo, pongamos en uno de los recipientes de nuestra balanza el patrón de 100 gramos.

Ahora coloquemos en el otro recipiente de la balanza un trozo de plastilina.

La balanza se inclinará del lado del patrón, ¿No?

La balanza se inclinó del lado de la plastilina porque el trozo que colocamos tiene más masa que el patrón de 100 gramos, pero ahora, con esta demostración, podemos obtener un trozo de plastilina exactamente equivalente o igual que el patrón que pesa 100 gramos.

Ahora, usando estos patrones de medida de peso, podemos saber con mayor precisión, cuánta masa tiene cada objeto en kilos o gramos.

Exacto, con estos ejemplos utilizamos un recurso para saber con más precisión cuánta masa tienen los objetos. Pasamos de la estimación aproximada al cálculo exacto de cuánta masa tienen los diferentes objetos que utilizamos. Este cálculo más preciso nos ayuda en diferentes actividades diarias, por ejemplo, decidir qué cantidad comprar de algunos productos que usaremos para cocinar.

También me parece que estos procesos de estimación nos dan una visión más amplia de los procedimientos que nos ayudan a tomar decisiones en problemas que implican medidas más precisas.

La masa de los objetos es una de sus propiedades. Algunos objetos pueden parecer iguales, ahora sabemos qué hacer para conocer con precisión la cantidad de masa que tienen. También aprendimos sobre la importancia de utilizar la escala de Kilogramos o gramos como parte de un sistema socialmente aceptado que todos conocemos y utilizamos cotidianamente para medir la cantidad de masa que tienen los objetos.

Por ejemplo, un ejercicio permite ver que el cambio en la forma del objeto no influye en la masa, esta sigue siendo la misma.

En esta sesión aprendimos a construir una balanza que es un instrumento para medir la cantidad de masa que tienen los objetos o cuerpos, cuya unidad de medida es el kilogramo o el gramo. También vimos que la masa de un objeto no se relaciona con su forma ni con su tamaño, sino con el tipo de material del que está hecho.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

LENGUAJE

Vamos a escribir adivinanzas

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre las adivinanzas, así como los puntos clave para su elaboración y resolución de ellas.

¿Qué hacemos?

Trabajaremos con las adivinanzas, con ello surge una pregunta, ¿Tú sabes cómo se crean las adivinanzas?

Tal vez piensas que se crean a partir de observar algo e intentar describirlo sin revelar lo que es, pero esto quedará más claro pues en esta clase porque puedes leer varias adivinanzas para que busques las respuestas, te explicaré cómo puedes comenzar a escribirlas tú mismo y tendré una sorpresa especial.

Hay algunas adivinanzas tan bien escritas, que hasta parecen poesía, porque algunas además de ser muy bellas deleitan el oído al escucharlas, vamos a revisar varias. Presta mucha atención para que también puedas elaborar tus propias adivinanzas y jugar con las personas que viven contigo a inventarlas y resolverlas.

Para empezar, es importante definir qué es una adivinanza. Las adivinanzas son textos en los que se describe una cosa de manera indirecta en un juego de palabras para que alguien adivine de qué se trata, a modo de entretenimiento o pasatiempo. Por lo general, son de tradición oral, es decir, se transmiten de una persona a otra y, de ese modo, se comparten.

Por ejemplo, la siguiente es una adivinanza muy popular que seguramente conoces:

“Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, a quien no me lo adivine, se le parte el corazón”.

Claro es de las más fáciles y de las más populares, la respuesta es el aguacate.

Esta adivinanza contiene un juego de palabras con “agua” y “cate”, por lo que es sencillo adivinar la respuesta, además, está escrita en rima.

Puede que te estés preguntado ¿Todas las adivinanzas deben rimar?

La respuesta es no, no es necesario que rimen, también pueden estar escritas de manera sencilla, como si fueran un acertijo. Hay una muy famosa que viene desde la época de los griegos y dice así:

¿Cuál es el ser vivo que camina en cuatro patas al alba, con dos al mediodía y con tres al atardecer?

Pregunta en casa si alguien en tu familia conoce la respuesta.

Si tu respuesta es el ser humano estas en lo correcto, porque el ser humano camina en cuatro patas al inicio de su vida, cuando es bebé; es decir, al alba. Después, la parte de “al mediodía”, se refiere a la mitad de su vida, cuando camina en dos pies y, al atardecer, se refiere a cuando envejece, suele ser común utilizar bastón para ayudarse a caminar, lo que se convierte en esas tres patas.

Si te das cuenta, ese acertijo usó el sentido figurado, por lo que tuviste que interpretarlo para poder llegar a la respuesta. Es muy común que los acertijos contengan uno o varios recursos literarios, por ejemplo, las comparaciones o los juegos de palabras.

Revisa ahora un par de adivinanzas que vienen en tu libro de texto en la página 141, dentro del recuadro de color rosa.

Soy verde como el perico

en tus manos soy muy manso

y si la boca te alcanzo

aunque no soy ave, pico.

¿De quién se trata?

Excelente es el chile.

Ahora lee el siguiente:

Te tiro del pelo

te enseño los dientes

y cada mañana

tú lo consientes.

¿De quién se trata?

Por supuesto, se trata del peine, porque cuando te lo pasas por la cabeza, te jalas el cabello por los nudos que se forman, también tienen dientes con los que desenredan el pelo y todos los días lo usas.

Eres bastante bueno para las adivinanzas. Ahora vamos a escuchar otra que nos dirá un narrador oral, presta mucha atención.

Video Narrador Kevin Galeana.

Ahora bien, ¿Ya sabes qué es?

Puede que pienses que son los zapatos, porque los pisamos todo el tiempo sin que se quejen, cuando se manchan, los limpiamos o cepillamos y los dejamos debajo de la cama por las noches; pero estuviste muy cerca, porque no son “los zapatos”, sino “el zapato”, porque se refiere a uno solo, olvidaste interpretar la parte del hermano gemelo. La adivinanza sólo está haciendo referencia a uno de ellos, entonces este es un pequeño gran detalle que tal vez te confundió.

Para continuar, es necesario que revises la información que viene abajo, en la página 141, donde se resume muy bien este tema.

Las adivinanzas son un pasatiempo, a manera de acertijo, que alguien tiene que resolver mediante pistas. En las adivinanzas se describe algo de manera encubierta y que hace referencia a las características de objetos, personas, lugares, animales, etcétera. Las comparaciones y los juegos de palabras son los recursos literarios más utilizados en las adivinanzas, lo mismo que en los chistes, refranes y trabalenguas que conociste en otros grados.

En las adivinanzas, el juego de palabras y la rima que las acompañan facilita la comparación entre algo real y algo imaginario, otorgándole un nuevo significado, por ejemplo, en la frase: “tengo patas y no me puedo mover, llevo la comida a cuestas y no la puedo comer”, las palabras resaltadas dan las pistas para resolverla (mesa).

Espero que con esto quede claro lo que son las adivinanzas. Como sorpresa de esta clase, la siguiente adivinanza la declama el Personal de Alas y Raíces un experto en declamación de adivinanzas. Escucha con atención, para que las logres descifrar y las disfrutes.

Adivinanza 1

Adivina, adivinanza, ¿Qué tiene el rey en la panza?



Respuesta: El ombligo

Adivinanza 2

Tiene ojos y no ve,

tiene corona y no es rey,

tiene escamas y no es pez.

Respuesta: La Piña.

Veamos las siguientes adivinanzas siguiente que puedes encontrar en tu libro de texto.

Antes de terminar, debemos tener presente los puntos clave. Como se dijo al inicio de la clase, a partir de observar algo e intentar describirlo sin revelar de qué se trata se puede escribir una adivinanza.

En la página 144 de tu libro de texto, vienen algunas recomendaciones para crear tus propias adivinanzas, vamos a revisarlas.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P3ESA.htm?#page/144

Por último, vamos a elaborar una adivinanza, ¿Qué te parece? Iremos paso por paso. Lo primero, es elegir un objeto, en este caso utilizaremos el cuaderno. Como siguiente paso nos corresponde definir sus características y cualidades, debe describirse el objeto sin decir tal cuál qué es. Podemos usar o no juegos de palabras, rimas y otros recursos literarios.

Ahora bien, las características de un cuaderno son:

Que tiene hojas.

Tiene espiral.

Tiene portada y contraportada.

Entonces nuestra adivinanza podría quedar así:

Tiene espiral, pero no es remolino.

Tiene portada y contraportada, pero no es un libro.

¿Qué es? El cuaderno.

En casa también desarrolla las tuyas, recuerda que puedes consultar tu libro de texto. En esta clase ejercitamos nuestra mente realizando comparaciones, conjeturas y resoluciones a las diferentes adivinanzas.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

🗞️ #Boletín_SEP

Con la finalidad de disminuir situaciones de riesgos para los alumnos y docentes como usuarios de internet, el @CONALEP_Mex y @MSFTMexico presentaron el e-Book "Esenciales de Seguridad Digital".

🔗 https://t.co/atkuMBJ3p3 — SEP México (@SEP_mx) January 25, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende