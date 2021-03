Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 10 de marzo

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy miércoles 10 de marzo del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

MATEMÁTICAS

Los viajes de Cigoña

¿Qué vamos a aprender?

Pondrás en práctica lo aprendido para resolver problemas matemáticos.

¿Qué hacemos?

En esta sesión analizarás la información contenida en algunos mapas y en tablas.

¿Conoces a “Cigoña”? ¡Ya te acordaste es el personaje que habita en los mares, océanos, montañas y más! Ella es muy tenaz, ágil, capaz de atravesar cualquier espacio aéreo.

¡Pon mucha atención! ¿Estás listo para leer el relato de Cigoña?

“Distancia entre islas”.

Hola, ¿Cómo estás? yo soy la Cigoña, y te vengo a platicar que ahorita estoy viviendo cerca de una isla llamada “Tiburón”, la cual se encuentra en el Golfo de California; entre el Estado de Sonora y Baja California.

Me mudé para allá ahora con esto de la pandemia, me encanta estar cerca del mar, además, en esta isla hay muchísimos animales, además de aves, borregos, venados y muchos, muchos peces.

En esa zona también hay otras islas además de Isla Tiburón; está la Isla Ángel de la Guarda, la Isla San Lorenzo y también la Isla San Esteban.

Como ya te podrás imaginar, tengo nuevas amigas en cada una de esas islas, y cada semana nos reunimos a platicar y comer sardinas. ¡Nos encantan las sardinas! y como yo soy muy buena pescando, me he dado a la tarea de hacer varios viajes para llevarle a cada una de mis amigas nuestro alimento favorito, la verdad es que ha sido muy cansado ya que la distancia que hay entre una isla y la otra es de varios kilómetros.

De Isla Tiburón a Isla San Lorenzo hay 37 kilómetros; de Isla Tiburón a Isla San Esteban hay 16 kilómetros; y de Isla Tiburón a Isla Ángel de la Guarda hay 58 kilómetros. Durante tres días realice varios viajes a cada una de las islas llevando alimento a mis amigas.

Aquí te muestro una tabla con los viajes que realicé:

El primer día hice dos viajes a Isla Ángel de la Guarda.

El segundo día hice tres viajes a Isla San Lorenzo.

El tercer día hice 6 viajes a Isla San Esteban, todos de ida y vuelta.

Y ahora tengo una duda y por eso vengo a buscar tu ayuda, ya que viste el mapa y la tabla con los viajes que realicé por día, quiero saber: ¿en qué día recorrí menos kilómetros? ¿Qué operaciones matemáticas tengo que realizar para hallar el resultado?

Analiza detenidamente la información:

En el mapa puedes observar que la Isla Tiburón se encuentra a 58 kilómetros de la Isla Ángel de la Guarda, a 37 kilómetros de la isla San Lorenzo y a 16 kilómetros de la Isla San Esteban.

En la tabla puedes observar el número de recorridos que realizó “Cigoña” en cada día; el primer día fue de la Isla Tiburón a la Isla Ángel de la Guarda dos veces, las mismas que tuvo que regresar, es decir hizo 4 viajes de 58 kilómetros, que es la distancia que hay entre ambas islas cómo pudiste observar en el mapa.

¿Cuántos kilómetros recorrió en total el primer día?

Considerando que la distancia entre la Isla Tiburón y la Isla Ángel de la Guarda es de 58 kilómetros, y realizó 4 trayectos, lo que tendrías que hacer es una suma.

Podrías sumar 58 + 58 + 58 + 58, y el resultado sería 232

También podrías hacer otra operación. ¡Una multiplicación! 4 x 58

Continúa con la siguiente pregunta, ¿Cuántos recorridos realizó el segundo día? ¿Te acuerdas?

¡Seis! entonces ¿Cuántos kilómetros voló en total ese día?

¿Lo lograste? ¿Cómo le hiciste?

Perfecto podrías hacer una suma, pero es más rápido si multiplicas 27 x 6

Recuerda que la multiplicación es una suma abreviada. Continúa con la siguiente pregunta, ponte muy atenta y muy atento.

¿Cuántos viajes hizo el tercer día? 12 correcto, ¿Cuántos kilómetros recorrió en total ese día?

Para obtener el resultado podrías multiplicar 12, que son los viajes que hizo “Cigoña” de ida y vuelta por 16 kilómetros que hay entre isla Tiburón y la isla San Esteban, es decir 12 x 16 = 192

Ahora sí puedes contestar las preguntas planteó tu amiga “Cigoña” ¿Las recuerdas?

La primera pregunta fue, ¿En qué día recorrió menos kilómetros? y la segunda fue, ¿Qué operaciones matemáticas se tuvieron que realizar para hallar el resultado?

El primer día recorrió 232 kilómetros, el segundo 222 y el tercer día 192 kilómetros, la respuesta es ¡El tercer día recorrió menos kilómetros! Las operaciones que tuviste que utilizar fue la suma y después viste que es más sencillo hacer una multiplicación.

Ahora, abre tu libro de desafíos matemáticos en la página 109 y observa qué desafío te plantea.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4DMA.htm#page/109

Don Javier recorre varias ciudades transportando productos textiles. Estos son los viajes que hizo esta semana, de acuerdo con las distancias marcadas en el mapa, ¿Cuál de los tres días don Javier recorrió más kilómetros?

¿Qué tendrías que hacer primero?

Dice que fue de Acámbaro a San Juan del Río, así que recorrió 106 km, pero también hizo ese recorrido de regreso.

Ya sabes los kilómetros que recorrió en un viaje de Acámbaro a San Juan del Río, pero ahora debes saber cuántos viajes hizo y sacar el total de kilómetros recorridos en ellos.

En la tabla indica que don Javier, hizo 5 entre esas dos ciudades, entonces podrías multiplicar 106 x 5.

Otra opción para poder resolver el problema sería primero calcular lo de los tres viajes de Acámbaro a San Juan del Río y después los 2 viajes que hizo de regreso y al final sumar esas dos cantidades.

Hay varios caminos para llegar a donde quieras, pero por ahora te corresponderá hacer los cálculos que faltan para dar respuesta a la pregunta del desafío.

CIENCIAS NATURALES

Ciclo del agua en una botella

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a describir el ciclo del agua y lo relacionaras con su distribución en el planeta y su importancia para la vida.

¿Qué hacemos?

En esta sesión representaras e interpretaras el ciclo del agua con varios modelos donde reconocerás y analizaras los procesos de evaporación, condensación, precipitación y filtración, así como su relación con los cambios de temperatura.

Algunas veces habrás observado que cuando terminas de bañarte, en la parte del techo de tu baño y en las paredes, se forman gotas que tiempo después caen o escurren por las paredes, esto tiene que ver con el ciclo del agua.

Para continuar con la sesión de este día realizarás el siguiente experimento utilizando los materiales que a continuación se mencionan.

Una botella de plástico de 400 ml.

Tijeras.

Hielo.

Un martillo o una piedra.

Una franela.

Sal.

Una cuchara.

Agua caliente en un recipiente.

Una superficie firme.

El ingrediente principal: mucha paciencia.

Es importante que recuerdes que, este experimento tiene que ser supervisado por un adulto, así que, es momento de decirle a mamá, papá, tío o tía que te acompañen a realizarlo, si así lo deseas y si es posible para ellos.

Primer paso, tienes que ponerte una bata.

Segundo paso, toma las tijeras y con mucho cuidado corta la botella a tres cuartas partes de su base. Con ello obtendrás un “vaso” de plástico y un “embudo”.

Tercer paso, envuelve los hielos con la franela, y utilizando el martillo o la piedra tritúralos.

Cuarto paso, en el “embudo”, o la parte superior de la botella que cortaste (cuello de la botella en forma invertida) coloca el hielo triturado y agrégale una cucharadita de sal.

Quinto paso, en el “vaso” de plástico, o la otra parte de la botella que cortaste, vacía con mucho cuidado el agua caliente.

Sexto paso, coloca el “embudo” como tapa del vaso.

Séptimo paso, observa y registra qué ocurre después de un rato. ¿Qué observaste?

Observaste que cuando se vertió el agua caliente, aunque no estaba hirviendo salía vapor, y al tapar el “vaso”, el vapor quedó atrapado y el interior que estaba transparente se tornó de color blanco.

Esto se debió al vapor de agua que se acumuló dentro de la botella o el “vaso” tapado.

¿Eso es similar al proceso de evaporación del ciclo del agua?

Mientras esperas a ver qué sucede con el experimento del envase, para registrarlo en tu cuaderno continúa interpretando un modelo del ciclo del agua, con él aprenderás a identificar los procesos de evaporación, condensación, precipitación y filtración del ciclo del agua.

https://www.usgs.gov/media/images/el-ciclo-del-agua-para-ni-os-water-cycle-schools-spanish

¿Ya viste? Hay una gota que está presentando este modelo del ciclo del agua de la siguiente forma.

Quizás pienses que cada gota de lluvia que cae del cielo o cada vaso que tomas están hechos de agua nueva, siempre ha estado aquí y forman una parte constante del ciclo del agua.

La cantidad de agua siempre ha sido la misma desde que se formó la tierra, y se encuentra en los ríos, mares, océanos y lagos, en los animales y las plantas, en muchos lugares como las nubes, el hielo y la nieve de los polos y las altas montañas, incluso recuerda que nosotros tenemos alrededor de 60 % de agua en nuestro cuerpo. El agua es vital para todo ser vivo.

Eso quiere decir que, ¡nunca se va a acabar! El agua en general no siempre va a existir, siempre y cuando en la tierra se den las condiciones necesarias.

El agua que los seres humanos bebemos para vivir y evitar enfermarnos, tiene que ser potable, es decir, libre de microrganismos y sustancias químicas que dañan nuestra salud. Por eso, como lo viste la sesión pasada, de toda el agua que existe en el mundo, 2.5% es agua dulce y de ella solo hemos podido aprovechar 0.025%.

Es de gran ayuda evitar contaminarla con residuos de la casa y usarla de manera responsable todos los días, sin desperdiciarla.

Si retomas el experimento del envase ya te disté cuenta que se formaron gotitas pequeñitas en la tapa y la pared superior de la botella, después, las mismas gotitas se hicieron más grandes y empezaron a escurrir. Observa que las gotas que escurren por las paredes de la botella se juntan con otras y forman gotas más grandes.

El vapor de agua se está condensando, es decir, formando gotas en la tapa y las paredes superiores de la botella.

Los estados del agua están directamente relacionados con la temperatura. En la naturaleza, el sol es la principal fuente de calor del planeta Tierra, y al aumentar la temperatura, provoca la evaporación del agua en la superficie de los océanos, mares, ríos, lagos, lagunas, e incluso de charcos, así, el agua evaporada, en estado físico de gas, sube por el aire y cuando se acumula y condensa forma las nubes, por cierto, ¿Sabes cómo se llaman los procesos principales que están ocurriendo adentro de la botella y que se relacionan con el ciclo del agua? Se le llama evaporación y al otro se le conoce como condensación del agua.

El segundo proceso ocurre en el planeta cuando se forman las nubes, cuando se junta mucha agua o se condensa, como está pasando en la parte superior de la botella.

Continúa observando la imagen en la que conocerás los procesos del ciclo del agua y que se detallan a continuación:

https://www.usgs.gov/media/images/el-ciclo-del-agua-para-ni-os-water-cycle-schools-spanish

El ciclo del agua es un proceso en el cual interviene la energía proveniente del sol, los rayos solares evaporan el agua de los océanos transformándolo en vapor de agua.

Este vapor invisible sube a la atmósfera, donde el aire es más frío. El vapor de agua se condensa en forma de nubes.

Los volcanes producen vapor, que forma nubes. Las corrientes de aire mueven las nubes por toda la Tierra.

En los climas fríos, el agua que se precipita cae en forma de nieve y se acumula en las partes altas de montañas, o en glaciares en forma de hielo.

El vapor de agua forma las nubes, y cuando se condensa cae en forma de lluvia, granizo o nieve.

La nieve puede derretirse, convirtiéndose en la escorrentía o escurrimiento, que desemboca en los ríos, lagos y en los océanos, y se infiltra el suelo.

Una parte del hielo se evapora directamente al aire, saltándose la fase de fusión (la sublimación).

Las precipitaciones en la tierra fluyen hacia abajo en forma de escorrentía, y dan agua a los lagos, los ríos y los océanos, manteniendo el ciclo del agua.

Parte del agua de la lluvia se infiltra en el suelo, y si llega profundo, recarga los acuíferos subterráneos.

El agua de los lagos y los ríos puede infiltrarse en el suelo. El agua se mueve bajo la tierra debido a la gravedad y la presión. Las plantas absorben el agua subterránea cerca de la superficie.

Una parte del agua subterránea se infiltra en los ríos y los lagos, y puede alcanzar la superficie en forma de manantiales.

Las plantas que absorben el agua por las raíces evaporan y transpiran a través de sus hojas.

Una parte del agua subterránea alcanza los acuíferos profundos y se queda allí por mucho tiempo. El agua subterránea también fluye hacia los océanos, manteniendo el ciclo del agua.

¿Qué es la sublimación? La sublimación, es el proceso por el cual la nieve y el hielo, cambian de estado sólido a estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido.

¿Qué es la evapotranspiración? La evaporación transpiración es el proceso por el que el agua líquida contenida en la superficie de la tierra regresa a la atmósfera en forma de vapor. Está compuesto de dos partes, ya que es la suma de la evaporación del agua que está sobre todas las superficies mojadas, como el suelo y las hojas, así como de la transpiración de toda la vegetación.

Observa lo que está sucediendo en tu experimento del envase.

Ya te disté cuenta que en la tapa y las paredes de la botella se juntaron las gotas pequeñas, hasta que se formaron gotas más grandes.

La mayoría de estas gotas grandes escurren por el plástico transparente de la botella hasta llegar al agua líquida del fondo, pero en la tapa se forma una sola gota, y cuando ya no se puede sostener, cae al agua líquida, y luego, luego se empieza a formar otra gota en la tapa hasta que también cae, y continua así por un rato.

¿Cuál proceso del ciclo del agua representa cuando escurre y cae el agua dentro de la botella?

¡La precipitación!

En la precipitación, el agua que se condensa en las nubes, por efecto de que la temperatura es baja, y cae en forma de lluvia, aguanieve, nieve y granizo. Este proceso es muy importante porque el agua retorna a la superficie de la Tierra para continuar con el ciclo del agua o ciclo hidrológico.

Por eso se le llama ciclo, porque los procesos de evaporación, condensación, precipitación y filtración del agua se desarrollan continuamente en la naturaleza.

Recuerda que cuando el agua se precipita, una parte cae en los océanos y los mares; otra parte escurre y llega a los ríos, lagos y otros cuerpos de agua; una parte más queda en la superficie de las plantas o humedece el suelo y las plantas la absorben para vivir; mientras que otra parte se filtra en el suelo.

Este último proceso del ciclo del agua se conoce como filtración o infiltración y ocurre cuando el agua que llega al suelo lo penetra o se infiltra en él muy profundo, por eso se forma el agua subterránea.

Ya conoces más sobre los procesos del ciclo del agua, ahora te repasarás lo aprendido en esta sesión.

¿Cuál es el proceso de evaporación?

La evaporación es el proceso por el cual el agua en estado líquido, de océanos, mares, ríos y lagos, por efecto del aumento de la temperatura, se convierte al estado gaseoso, en forma de vapor de agua y forma las nubes.

EVAPORACIÓN

¿Qué es la condensación?

La condensación es el proceso por el que el vapor de agua cambia al estado líquido, cuando baja la temperatura.

CONDENSACIÓN

¿Qué es la precipitación?

La precipitación es cuando al disminuir la temperatura, el agua que se encuentra en las nubes cae o se precipita hacia la superficie del planeta, ya sea en forma de nieve, granizo o lluvia.

PRECIPITACIÓN

¿Qué es el proceso de filtración?

La filtración es el proceso por el cual el agua en la superficie de la Tierra entra en el suelo o se infiltra en él, alimentando las reservas de agua subterráneas.

FILTRACIÓN

Ahora ya sabes que el agua de la tierra siempre está en movimiento y cambia constantemente de estado físico por efecto de las diferencias de temperatura.

Recuerda que el ciclo del agua ha ocurrido por billones de años y la vida sobre la Tierra depende de él, sin el agua no existiría vida en el planeta, por eso debes cuidarla.

LENGUAJE

¿Qué dijo el astronauta? Redactemos el reporte de entrevista

¿Qué vamos a aprender?

Distinguirás entre el discurso directo y el indirecto en las formas de redactar el reporte de entrevista.

¿Qué hacemos?

Recordarás que en la sesión anterior se realizó una entrevista al astronauta Mateo Estrella.

Y tomaste nota de las respuestas del entrevistado. Te acuerdas, ¿Cuál es el discurso directo?

El discurso directo se refiere al diálogo entre dos o más personas.

Observa las siguientes imágenes que rescatan la información de la página 79 de tu libro de texto.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4ESA.htm?#page/79

Discurso directo. Cuando en el reporte de una entrevista se transcribe el diálogo, se emplea el discurso directo; es decir, que todas las palabras se escriben tal como las dijo el entrevistado.

Entonces, si el reporte de la entrevista lo elaboras en discurso directo debes anotar todo lo que el entrevistado conteste, tal y como lo dijo.

¿Te acuerdas del reporte de la entrevista al Dr. Ancona que leíste en clases pasadas?

¿Lee un par de preguntas y sus respectivas respuestas?

Este ejemplo, es precisamente un reporte de entrevista en discurso directo, porque el diálogo entre el entrevistador y el entrevistado está transcrito.

Este es el discurso directo, porque está registrado lo que dijeron el entrevistador y el entrevistado, tal cual.

Ahora verás cuál es el discurso indirecto y la cita textual en un reporte de entrevista.

En el ejemplo, uno de los niños dice: “… y nos dijo que debíamos hacer ejercicio”.

Se refiere a la respuesta del Dr. Ancona, pero utilizando el discurso indirecto.

Es importante considerar que, en este tipo de discurso, se usan las citas textuales. ¿Te acuerdas de las citas textuales?

En las citas textuales se usan las comillas, para señalar que eso es lo que dijo el entrevistado.

En el discurso indirecto ya no se escriben las preguntas. Y tampoco las respuestas. No de manera literal.

Ve a la página 80 del libro de texto, en donde se presenta el reporte de la entrevista al Dr. Ancona, pero esta vez, en discurso indirecto.

Éste es el reporte de la entrevista que leíste al principio de esta práctica. Revísalo y coméntalo.

Con este ejemplo, ya leíste dos formas de reportar la entrevista, ambas tienen la misma información, pero expresada de distinta forma.

Además de las diferencias que ya sean comentado, ¿Qué más identificas?

Las frases que están entre comillas son las citas textuales.

En el discurso indirecto se utilizan algunos adverbios, son las palabras que están resaltadas con rojo.

El discurso indirecto se redacta en función de cada una de las preguntas y respuestas de la entrevista.

A continuación, redactarás el reporte de la entrevista al astronauta Mateo Estrella, pero lo harás utilizando el discurso indirecto, que es en tercera persona.

Este es el reporte de entrevista en discurso directo, así que con esa información vas a trabajar.

Aquí tienes la primera pregunta y su respectiva respuesta, este es el discurso directo.

¡El título sería el mismo, sin importar cómo sea el discurso de la entrevista!

¿Qué tal algo como lo que sigue?

Sí cambia la forma de decir las cosas, pero la información sigue ahí. Solamente se está diciendo de otra manera.

Lee qué te puede decir Don Leopoldo sobre este tema en la siguiente cápsula, pon atención al relato.

Cápsula de Don Leopoldo.

Cupertino, entra a toda prisa, ¡Don Leopoldo! ¡Don Leopoldo!

¿Qué pasa chamaco? ¿Por qué esos gritos? ¡Ay, Don Leopoldo! Es que la maestra Juanita nos dejó una tarea bien rara.

¿Una tarea rara? Pues qué te pidió entrevistar a un dinosaurio por las clases en línea.

¡Ay, no Don Leopoldo! Si fuera un dinosaurio tendría que tener una máquina del tiempo para ir hasta la época de los dinosaurios y, ¿Dónde consigo una?

No, Cupertino, es un decir. ¿Cuál es esa tarea tan rara que te dejaron?

Pues fíjese que sí, tiene que ver con una entrevista, pero no a un dinosaurio, déjeme ver por aquí la anoté ¡Ah! aquí está, dice.

¿Esa es la tarea rara, Cupertino?

¡Sí, Don Leopoldo! No sé si elegir ser directo e ir al grano o darle vueltas al asunto y ser indirecto.

¡Ay, chamaco! Estás confundiendo los términos. ¿Por qué, don Leopoldo?

Pues porque, lo que la maestra te está pidiendo es que hagas el reporte de la entrevista, usando las dos formas que hay para elaborarlo.

Es lo que no entiendo, don Leopoldo, ¿Qué quiere la maestra? ¿Cuáles dos formas?

A ver, Cupertino, pon atención, cuando una persona hace el reporte de una entrevista, es para dar a conocer la información que se obtuvo de esta.

Ah, sí, la clase pasada entrevistamos a Don Procopio, es el papá de mi amiga Gudelia, y es cocinero.

Ah, ya vez, Cupertino continúo, entonces, para rescatar la información más importante que obtuvieron de la entrevista a Don Procopio, se escribe un reporte. Para esto, puedes utilizar discurso directo o discurso indirecto.

¡Ah! Esas son las dos formas, así es, muchacho. Mira: el discurso directo.

“Discurso directo”

En este tipo de discurso, vamos a redactar el diálogo de la entrevista, tal como lo dijeron el entrevistador y el entrevistado; por lo que se transcriben las preguntas que se le hacen al entrevistado, así como las respuestas que este dio. Se escribe en primera persona, es decir, como si estuvieran dialogando en el momento actual. En este tipo de discurso utilizarás guion largo o dos puntos, para diferenciar lo que cada participante menciona.

¡Oh! En eso consiste el discurso directo entonces, si hiciera el reporte de la entrevista a don Procopio, utilizando el discurso directo escribiría:

Maestra Juanita: ¿Qué medidas de higiene debemos de tener antes de preparar los alimentos?

Cocinero Procopio: Debemos de lavarnos las manos con agua y jabón, también hay que lavar todos aquellos ingredientes que lo requieran”.

¡Así es, chamaco! En este discurso las palabras del otro se reproducen de manera literal.

Déjame continuar. También puedes redactar el informe de entrevista, usando el…

“Discurso indirecto”

En este vas a redactar en tercera persona, y al hacerlo, vas a interpretar y explicar la información que se dio en la entrevista. Es como si narraras lo que ahí sucedió, así que utilizarás los verbos conjugados en tiempo pasado; por ejemplo: él mencionaba, comentaba, dijo, etcétera, también utilizarás adverbios, para darle mayor significado al texto, al decirnos cómo, cuándo, dónde, o con qué frecuencia sucede algo.

¡Ah! Si hiciera el reporte de la entrevista usando el discurso indirecto sería así:

Mencionó que debíamos de lavarnos las manos, así como los ingredientes que se utilizarían.

¡Así mero, chamaco! ¡Ah! y cuando quieras reforzar una idea y transcribir lo que dijo el entrevistado, vas a anotarlo entre comillas, es decir, vas a citar textualmente. A esto se le llama: “Cita textual”.

Si escribo, “En cuanto a las medidas de higiene que se deben de tener antes de preparar los alimentos, dijo: (abro comillas) debemos de lavarnos las manos con agua y jabón, así como todos aquellos ingredientes que lo requieran(cierro comillas).

¡Ándale! Muy bien, ahora sí ya lo entendiste. Bueno, apúrele a hacer la tarea.

¿Me apuro y usted la revisa?

Está bien, chamaco.

¿Cómo vas con la tarea, Cupertino?

Aún no la termino, Don Leopoldo; la leo y usted me dice si voy bien. Dice:

¡Muy bien, chamaco! Utilizaste el discurso indirecto en tu reporte de entrevista.

Sí, don Leopoldo, muchas gracias por explicármelo.

Por nada, Cupertino. ¿Ya viste? Estaba más fácil que entrevistar a un dinosaurio ja, ja, ja. La próxima vez que tengas que hacer una entrevista me la puedes hacer a mí, que yo tengo unas anécdotas bien graciosas que contarte. Me acuerdo cuando un día…

Bueno Don Leopoldo ya me tengo que ir, o no me va a dar tiempo de terminar la tarea.

Recuerda que hay que cambiar el discurso a tercera persona, es decir, que vas a decir lo que él dijo, lo que el astronauta comentó, también puedes hacerlo hablando en pasado: el astronauta dijo, el astronauta comentó, habló, explicó.

¿Observa la segunda pregunta?

Cómo harías tú la versión de esta pregunta y su respuesta en discurso indirecto.

Por ejemplo, quedaría de la siguiente forma.

Está en tercera persona, pero también hay dos citas textuales.

Continua con la tercera pregunta intenta hacer la versión en discurso indirecto.

Observa cómo es la versión en discurso directo.

¿Cómo quedaría la versión en discurso indirecto?

Recuerda que, en vez de poner la pregunta, puedes señalar lo que se le preguntó.

También recuerda que el discurso debe estar en tercera persona, o sea, mencionar lo que “él” dijo, es decir, lo que dijo el astronauta.

Por último, no olvides el tiempo verbal, que debe estar en pasado, porque estas contando algo que ya se dijo.

Observa un ejemplo de cómo puede quedar.

Observaste que hay una parte como cita textual, si tú observas una esfera, te darás cuenta de que no comienza en ningún sitio en particular y tampoco termina en un sitio en especial. Y no está en tercera persona.

Para que quede como una cita textual, ¿Qué se tendría que hacer? Nada más se pondría entre comillas, es decir quedaría de esta forma “Si tú observas una esfera, te darás cuenta de que no comienza en ningún sitio en particular y tampoco termina en un sitio en especial”.

Si pones esa parte de la respuesta entre comillas, sin cambiarle nada, tendrás una cita textual dentro del discurso indirecto.

La siguiente parte quedaría:

Así quedaría el final de la respuesta que estás viendo.

La parte final también quedó como cita textual.

¿Qué te pareció? ¿Reconoces la diferencia entre el discurso directo y el indirecto? Los reportes de entrevista se pueden hacer de las dos formas.

¿Cuáles son las características del discurso indirecto?

El discurso indirecto debe estar en tercera persona, debes decir lo que dijo el entrevistado, y debe estar en pasado, porque vas a contar lo que ya te dijo antes el entrevistado o entrevistada. ¡Ah, y también puedes poner citas textuales! las puedes poner en las partes que quieras que queden tal como las dijo la persona que entrevistaste, pero al hacer cita textual, debes poner las comillas.

Si quieres ver más, recuerda que la actividad que realizaste corresponde a las páginas 78 a la 81 de tu libro de texto.

En esta sesión, distinguiste entre el discurso directo y el indirecto y, en las formas de redactar el reporte de entrevista.

El discurso directo es el que recupera lo dicho por el entrevistado y por el entrevistador tal como lo dijeron. Vamos a tener los nombres de los dos, usaremos los dos puntos para abrir la intervención de cada uno y no tenemos citas textuales, porque todo está registrado tal como se dijo.

El discurso indirecto, en cambio, está escrito en tercera persona y en pasado, ahí se relata lo que dijo el entrevistado y, si es necesario, puedes meter citas textuales, haciendo uso de las comillas.

HISTORIA

Una receta mestiza

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás cómo el mestizaje cambió las costumbres de los habitantes de esa época y sus repercusiones en la actualidad. Identificarás elementos de distintas culturas que influyeron en las actividades de la vida cotidiana, específicamente en la comida.

¿Qué hacemos?

¿Recuerdas qué es el mestizaje?

El mestizaje fue el proceso en el que se mezcló la población y cultura de los españoles con la de los habitantes originarios del México antiguo, además de las otras poblaciones que empezaron a llegar como los africanos y los asiáticos.

Observa la siguiente imagen de la obra de arte de Diego Rivera titulada “La conquista”.

Aquí el gran muralista pinta el encuentro de las culturas que después se mezclan para dar origen a una cultura nueva, a eso se le llama mestizaje.

Si pones atención, ahí se pueden ver españoles, algunos en sus caballos y armados, y otros con sus hábitos de monjes, también puedes observar indígenas, al parecer haciendo trabajos pesados, también personas de África, incluso parecen estar encadenados o algo así, recuerda que los trajeron como esclavos.

Con la mezcla de culturas se combinaron costumbres y tradiciones, una de ellas, por ejemplo, fue la forma de cocinar, ya que se comenzaron a utilizar ingredientes traídos de Europa, Asia y África, esto provocó que la comida se elaborara de formas diferentes y como resultado los sabores se fusionaron y dieron pie a lo que hoy conoces como cocina mexicana. ¡Y ese es el tema que veras en esta sesión!

Comienza observando el siguiente video para que entiendas más sobre este tema, inícialo en el minuto 5:34 y detenlo en el minuto 7:24

Crónicas y relatos de México a dos voces – Mestizaje en la cocina mexicana.

Cómo pudiste observar y escuchar en el video, los españoles trajeron muchos y muy variados alimentos de otros continentes, algunos de ellos llegaron por medio de la Nao de China o Galeón de Manila, como lo aprendiste en sesiones anteriores. Estos productos combinados con los que ya existían en nuestro territorio permitieron crear los sabores de la cocina tradicional mexicana.

Lo que en la actualidad se denomina como comida mexicana es resultado de la mezcla entre productos originarios y los que trajeron españoles, africanos y asiáticos, por ejemplo, los lácteos, las carnes rojas y el arroz que son alimentos que forman parte de nuestra alimentación diaria, fueron traídos de Europa y Asia.

Pon atención al siguiente video del minuto 1:09 al minuto 2:34 para que conozcas de manera más específica qué alimentos de la época prehispánica se siguen consumiendo en la vida cotidiana.

La dieta Mesoamericana.

Es sorprendente la cantidad de alimentos que comemos ahora y que vienen de otros continentes.

Recordaras que el consumo de carne de res vino de Europa, así como los siguientes productos: el cerdo y sus derivados que son la leche, queso, crema, manteca, jamón y salchichas, el trigo, éste es también es originario de Europa y con él se hace el pan, por ejemplo, y también está el vino, que proviene de la uva.

Ahora conocerás los productos mesoamericanos, en la época prehispánica la alimentación era a base de frutas y verduras, comían carne, pero era de animales pequeños como codornices, guajolotes, ardillas, liebres y también se alimentaban de mariscos y peces que obtenían del mar. El maíz hay muchas cosas que se hacen con maíz como las tortillas, los huaraches, sopes y quesadillas y son orgullosamente mexicanos y muchos más como el pinole, el cacao, el aguacate, los chiles, el jitomate o tomate y los nopales.

El arroz y los frijoles, que fueron traídos del continente asiático.

Es importante mencionar que, en el año 2010, la gastronomía mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Gracias a esto, es considerada elemento crucial de identidad nacional, debido a su historia, creatividad, diversidad y trascendencia.

Una receta, producto del mestizaje, son los tamales; se preparan a partir de masa de maíz, que se rellena de carne, vegetales y chile; se envuelven en hojas de mazorca o plátano, y se cocinan al vapor.

Puedes ver en ellos tanto elementos mesoamericanos, como la masa de maíz, como europeos, el pollo o carne con lo que están rellenos.

El pozole. Se trata de uno de los caldos más representativos de la gastronomía mexicana, cuya principal característica es que puede variar de color, pues puede ser rojo, verde o blanco, dependiendo de sus ingredientes y de la región dónde se prepare.

Puede prepararse con carne de res, puerco o pollo y distintos vegetales. El protagonista de este platillo es el grano de maíz de cacahuazintle.

En él también puedes observar distintos elementos provenientes del continente asiático, como el orégano que sirve para condimentarlo, el europeo, como las distintas carnes que los acompañan, así como el maíz, como elemento del México prehispánico.

En tu comunidad, ¿Cuál es la comida típica? ¿Puedes identificar los elementos provenientes de otros continentes? ¿Cuáles son? Platícalo con tu familia.

Observa el siguiente video de una alumna de cuarto grado, en el que elabora una receta con ingredientes de distintos continentes.

Recetas cuscús con leche. No es comida típica mexicana, pero es así como ella nos muestra que podemos mezclar ingredientes de distintos lugares para elaborar una receta, creando algo nuevo, que fue lo que sucedió aquí en la época colonial.

Ahora trata de escribir una receta tradicional en casa, o inventar alguna que tenga productos de distintos continentes como lo hizo tu compañera.

