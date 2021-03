Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 10 de marzo

Compartir esta publicación













Hoy miércoles 10 de marzo te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

GEOGRAFÍA

Recursos naturales (forestales y pesqueros) en los continentes

¿Qué vamos a aprender?

Distinguirás los recursos naturales que favorecen la conformación de espacios forestales y pesqueros en los continentes.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy vamos a continuar conociendo las condiciones naturales que favorecen las actividades económicas, pero nos centraremos en las forestales y pesqueras. Como hemos visto, la disponibilidad de recursos naturales, el desarrollo de actividades productivas como la agricultura y ganadería, están directamente relacionadas con las condiciones del clima, el relieve, la hidrografía, el suelo y el desarrollo tecnológico.

Piensa en algunas palabras relacionadas con actividades forestales.

“Árbol”, tienen relación, “madera” también, ya que es uno de los productos que obtenemos de la actividad forestal. “Árboles de naranja”, bueno, aquí te debo aclarar que, si bien es un árbol, en este caso se refiere, a la agricultura y, por lo tanto, no se puede asociar con las actividades forestales.

Sigamos con “bosque” y “selva”, que sí tienen relación, ya que son las regiones naturales con las que se asocian los productos maderables, a ver, “talar” también está relacionado, pues es una forma de obtener los productos maderables y, finalmente, tenemos “pinos”, “encinos” y “caoba” que son algunas especies maderables.

En los bosques se aprovechan otros insumos además de la madera, que sirven para satisfacer otras actividades, como los son el látex, el hule, las resinas, el caucho, incluso productos alimenticios como algunas especias, pero no solo de los bosques y selvas se obtienen los recursos forestales.

Te invito a ver el siguiente video.

Recursos forestales en México.

Te invito a leer la página 95 de tu Atlas de Geografía del Mundo.

“Los bosques y las selvas proporcionan algunos de los materiales más importantes para la economía, como la madera, el látex y el hule, así como algunas resinas, solventes y productos alimenticios. La madera es el principal material para la construcción de vivienda en muchos países, y se utiliza en todo el mundo para fabricar mobiliario, herramientas de trabajo y miles de otros productos. También proporcionan los llamados servicios ambientales, como son la recarga de acuíferos y la reducción del CO2 en la atmósfera.”

Ahora revisa el mapa “Producción de madera” que se encuentra en la página 95 del Atlas de Geografía.

De acuerdo con la simbología, puedes identificar los recursos naturales forestales que se presentan, en este caso, como el volumen de la producción maderera en metros cúbicos.

Con el color café oscuro se señalan los países que predominan en la producción maderera, con más de 5 000 000 (metros cúbicos). Como puedes observar en el mapa, se encuentran distribuidos en la parte norte.

Ahora, revisa la simbología del mapa de regiones naturales, para relacionar la producción de madera con el tipo de vegetación, que se encuentra en la página 61 de tu Atlas.

Como puedes observar predominan los colores verdes, entonces en Europa coincide con “Bosque con lluvia todo el año”. En América del Sur corresponde con “Selva alta” y en América del Norte con “Bosque con lluvia todo el año”.

Ahora, revisa la simbología del mapa de “Climas del mundo”, que se encuentra en la página 49 de tu Atlas de Geografía, puedes ver que hay clima “Tropical, seco, templado, frío y polar”.

Ahora, consulta los mapas específicos de clima por continente.

Europa tiene clima “Templado con lluvias todo el año” y “Templado con lluvias en invierno”.

En la parte norte de América el clima es “Templado con lluvias todo el año”, en el sur es “Tropical con lluvias todo el año” y “Tropical con lluvias estacionales”.

Ahora, vamos a revisar la hidrografía.

En la página 39 de tu Atlas, encontrarás el mapa de “Ríos y Lagos”. Recuerda que las especies necesitan agua para desarrollarse y crecer. Como puedes observar, en las regiones de América del Sur, en América del Norte y Central y Europa hay una presencia importante de ríos.

Para interpretar correctamente los mapas, y detectar la forma en que se relaciona el tipo de actividad productiva con las regiones naturales, es importante el cuidado del medio ambiente para seguir contando con los recursos suficientes, pero es necesario también hacer un uso adecuado y sustentable de los recursos, para evitar que les falten a las nuevas generaciones, o se cause un daño irreparable al planeta.

El aprovechamiento forestal se debe realizar con medida, evitando la tala clandestina que por desgracia en muchos países se desarrolla.

Te invito a ver el siguiente video.

Sonido del mar, Playa.

¿Qué imágenes refiere el video?

Olas, peces, barco, pirata, gaviotas, arena, rocas, brisa, profundidad, pescadores, coctel de camarones, algunas son ideas relacionadas con los espacios pesqueros.

¿Qué idea te viene con la palabra “pesca”?

La pesca es una actividad productiva primaria, que se refiere específicamente a la obtención de productos, ya sea del mar, pero también de los lagos, lagunas, de los ríos u otros cuerpos de agua.

Al decir productos diversos, pueden ser peces, crustáceos, moluscos y otros que son para el consumo humano, pero también como fuente de alimento para otros animales.

Los seres humanos hemos obtenido alimentos a través de diversas actividades, entre ellas la pesca, durante toda nuestra historia.

Te pido me acompañes con la lectura de la página 94 de tu Atlas de Geografía.

Pesca.

La pesca es una importante fuente de alimento para consumo humano y también se utiliza como alimento para el ganado.

Los bancos de peces de mayor importancia comercial se encuentran donde fluyen las corrientes oceánicas frías, aunque también hay pesca en aguas cálidas, como la de crustáceos y moluscos.

El mar proporciona alrededor del 90% de la pesca mundial, mientras que el porcentaje restante corresponde al agua dulce, es decir, que la mayor parte de los productos pesqueros que consumimos, provienen del mar.

Los países que tienen costa pueden desarrollar la pesca en lo que se denomina zona exclusiva, que es de 200 millas náuticas, poco más de 370 kilómetros desde sus costas hacia dentro del océano. Pasando ese límite, cualquiera puede ejercer la pesca libre, que se realiza en las llamadas “aguas internacionales”.

Ningún otro país puede hacerlo, aunque existen algunos buques pesqueros que, a veces, invaden zonas exclusivas, pero esto es ilegal.

Te invito a observar el siguiente video del segundo 00:56 al minuto 03:37

Los recursos pesqueros.

La actividad pesquera genera oportunidades de desarrollo económico para los países, por lo que es muy importante.

Ahora revisa el mapa de la producción pesquera en los distintos continentes. En la página 94 de tu Atlas de Geografía del Mundo.

Recuerda que las aguas marinas son las que se encuentran en los océanos o mares y las continentales en la placa continental, por ejemplo, lagos, ríos y lagunas. China es también un gran productor pesquero en el mundo.

Como puedes ver, los países con una alta producción pesquera se encuentran en América del Norte, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá y México; pero también en Brasil y Argentina. Estos países tienen esta producción porque tienen costas, y creo que muy grandes.

Es evidente que todos esos países cuentan con extensas zonas costeras y también hay que recordar que cada especie, para desarrollarse, necesita de ciertas condiciones.

Los países que tienen mayor producción, ¿En qué latitudes se encuentran?

¿Tendrá eso que ver con la producción que tienen?

¿Consideran que el clima es un factor que influye en la pesca? ¿Cómo?

Toma como ejemplo la región del Norte de América, de Europa y de Asia, que se encuentran aproximadamente en 60º de latitud norte. Si revisas el mapa de “Climas del mundo”, notarás que predominan los climas fríos. La influencia de las corrientes marinas.

Analiza el siguiente video del inicio al minuto 01:07

Nuestros mares – corrientes marinas.

¿Qué es lo que más te llamó la atención?

Son como grandes ríos que ayudan a desplazar no sólo a especies que migran, también a grandes cardúmenes de peces como el atún, la sardina, el arenque, la anchoveta, entre otros.

Las corrientes marinas frías son las que más nutrientes transportan y, por ello, los peces se concentran en ellas.

Las corrientes marinas frías se representan en color azul y las cálidas con color rojo. Con claridad las corrientes frías van por el Ecuador y las corrientes cálidas del Ecuador a los polos.

Ahora, vuelve a la página 94 del Atlas de Geografía del Mundo de 5ª grado, a la gráfica que indica los países con mayor productividad pesquera. Para empezar, elige un país de América para ver si se cumple la relación con una corriente fría.

Para ambos casos es la misma corriente la que favorece la pesca, tanto en Chile como en Perú. Se trata de la corriente fría de Perú o de Humboldt, rica en nutrientes y donde la especie de anchoveta es la que más se pesca en estos dos países.

¿Qué tipo de corriente hay en sus costas?

El relieve submarino también influye en el tipo y volumen de pesca.

Revisa de nuevo el ejemplo de Perú y Chile, pero ahora vamos a ver el tipo de relieve submarino, en la página 31. Puedes ver cómo sus costas pasan de poca profundidad a una gran profundidad en poca distancia, allí se encuentra la Fosa de Atacama, o también llamada Fosa Peruano-Chilena, que tiene más de 8000 metros de profundidad.

Las grandes profundidades permiten a las embarcaciones que navegan en ellas puedan ser de gran tamaño y pueden aplicar técnicas de pesca que permiten que lleguen a lugares más profundos y tengan acceso a un mayor volumen de pesca.

Recuerda que el fondo del océano no es plano, sino que se presentan, al igual que en el relieve continental, montañas, mesetas, llanuras, volcanes y depresiones tan profundas como la Fosa de las Marianas.

Se encuentra a 11 km bajo la superficie, lo que influye en las condiciones del lugar donde vive cada especie.

MATEMÁTICAS

Tapetes de Huamantla

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a encontrar la relación entre el área y las medidas de base y altura en triángulos diversos, manteniendo dichas medidas constantes.

¿Qué hacemos?

Te comparto un correo del alumno Javier que vive en Huamantla, en el estado de Tlaxcala.

En el correo que nos envía plática un poco de “La noche en que nadie duerme” ¿Has oído de ese evento?

Es un evento, muy interesante donde se realizan figuras de aserrín, el correo de Javier dice:

Hola. Soy Javier y tengo 10 años y curso el 5to año de primaria y vivo en Huamantla Tlaxcala y el día de hoy les voy a platicar sobre “la noche que nadie duerme”, fíjense que se celebra el 14 y 15 de agosto, el principal atractivo son las alfombras y tapetes que cubren toda la ciudad, que miden 8 kilómetros de longitud (son gigantes).

Los tapetes combinan formas geométricas y otras inspiradas en flores y aves, se elaboran con distintos materiales como flores, semillas, frutas de temporada y metales. Lo malo es que, el año que pasó, por la contingencia sanitaria, no se realizaron estos tapetes; por último, les platico que el año antepasado se realizó un concurso de mini alfombras y mini tapetes para niños y niñas de Huamantla, en el cual participamos mi hermana y yo también y pusimos en práctica lo que hemos aprendido en la escuela.

Además, comparte las siguientes imágenes:

¿Y cómo es que puso en práctica lo aprendido en el concurso en el que participó?

Para saber cómo lo aprendido en clase lo empleo para el concurso de tapetes, pon mucha atención y ve los siguientes esquemas utilizados para hacer el tapete con figuras geométricas.

Veamos cómo pone en práctica lo aprendido en la escuela, con los tapetes, primero por el trazo de las figuras, pero también requieren saber el área de cada triángulo para saber cuánto material iban a ocupar.

Ahora calcula el área de cada triángulo. Empieza con la primera figura.

¿En cuál triángulo se ocupará más material?

En la siguiente figura, se ve que el triángulo es el más grande.

Pero así no se puede saber la cantidad de material que se ocupa en el tapete por cada triángulo, haz tus cálculos.

Si te has dado cuenta, en cada figura los triángulos son diferentes pero su área es la misma.

Para sacar el área de cada triángulo, debes utilizar la fórmula; base por altura y el resultado entre 2.

En el primer triángulo, 3 por 3, son 9 dividido entre 2 es 4.5, después pasó lo mismo con el otro, tiene la misma base y la misma altura y el último triángulo tiene las mismas medidas.

¿Qué pasó con los triángulos que están en el romboide?

Fueron 6 triángulos con las mismas medidas, 5 de altura y 2 de base, cada triángulo a pesar de que es diferente tiene como área 5 unidades cuadradas.

Los triángulos tienen la misma área por tener bases y alturas iguales, es decir, que tienen las mismas medidas, aunque los triángulos tengan diferente forma.

Le agradezco a Javier que nos haya compartido lo que se realiza en su comunidad y cómo aplica lo que estudia en sus clases de matemáticas.

Hagamos otro ejercicio para que te quede más claro.

Ve la siguiente imagen y calcula el área, ¿Cuánto tienen de base y de altura?

El triángulo verde y los rojos tienen de base 3 cuadritos y de altura 5, y los triángulos azules abarcan 5 cuadritos de base y 3 de altura, sólo falta calcular el área.

Antes de hacer tus cálculos dime, ¿Crees que tengan la misma área?

Si ves con atención los triángulos son diferentes, pero tienen la misma medida de la base y de la altura, ya que tienen la medida de cada triángulo, ahora ve cuál es el área total de la figura completa.

Cada triángulo tiene 5 por 3 cuadritos, así que multiplica 3 x 5 lo que da 15 y luego eso lo divides entre 2, así que el área de cada uno es de 7.5 cuadritos. Como son 5 triángulos, entonces multiplicas 7.5 x 5 y te dará 37.5 cuadritos de área para toda la figura.

Así que las figuras tienen diferentes formas, pero la misma área.

Ahora con lo aprendido en clase vamos a resolver el desafío número 51 ¿Qué cambia? que se encuentra en la página 97 de tu libro de Desafíos Matemáticos.

La consigna dice:

Realicen las actividades que se indican a continuación, las siguientes figuras están subdivididas en triángulos. Calculen el área de cada triángulo y el área total de la figura que los contiene.

Para la primera figura, sólo calcula el área de un triángulo porque los otros tres son iguales, el área de un triángulo es 12.5 unidades cuadradas y de todas las figuras, 50 unidades cuadradas porque se forma de tres triángulos iguales.

Los triángulos son iguales, pero se ven diferentes, ¿Qué opinas?

Al igual que en el diseño de los tapetes de Javier, se ven diferentes pero las medidas son iguales y por lo tanto el área es la misma.

Así podrás contestar las primeras dos preguntas de tu libro.

¿Cómo son la base y la altura de cada uno de los triángulos que forman el romboide?

R = Tienen la misma medida de base 5 unidades y de altura 5 unidades.

¿Cómo son las áreas de estos triángulos?

R = También midieron lo mismo. Cada triángulo tiene 12.5 unidades cuadradas de área.

Ahora, cuál es el área de los triángulos que están en el trapecio.

Si te diste cuenta, todos tienen la misma altura y la misma base, así que también sólo calcula la de un triángulo. Como cada triángulo tiene de área 5 unidades cuadradas y la figura está formada por 9 triángulos, entonces el área de uno la multiplicas por los 9 triángulos y te da que el trapecio mide 45 unidades cuadradas.

Ahora contesta las otras preguntas.

¿Cómo son la base y la altura de cada uno de los triángulos que forman el trapecio?

R = Todos los triángulos miden lo mismo de la base y la altura.

Entonces, ¿Cómo son las áreas de estos triángulos?

R = Todos los triángulos miden 5 unidades cuadradas.

¿Cuál sería la conclusión a la que podríamos llegar?

R = Que los triángulos que tengan las mismas medidas en su base y altura tendrán la misma área, aunque tengan una forma diferente.

Espero que hayas tenido los mismos resultados.

Ahora calcula el área de la figura 1 que aparece en la página 98.

La figura que forman esos triángulos es un trapecio y piden que calcules su área. ¿Cómo se te ocurre hacerlo?

Podrías calcular el área de los tres triángulos que lo forman y luego sumar sus áreas, así obtendrás el área de todo el trapecio, manos a la obra. Ve pensando cómo calcular el área de cada triángulo.

Hay dos triángulos iguales que miden 3 cuadritos de base y 6 de altura, así que 3 x 6 son 18, entre 2 son 9. Cada uno mide 9 cuadritos de área.

El triángulo del medio mide 12 cuadritos de base y 6 cuadritos de altura, así que 12 x 6 son 72, entre 2, da 36.

Ahora, ¿Qué falta?

Sumar las tres áreas de los triángulos.

Si sumas 9 de un triángulo más 9 del otro triángulo son 18 más 36, son 54, entonces el trapecio mide 54 cuadritos de área.

En casa puedes seguir practicando, recuerda que en la sesión de hoy encontramos la relación que hay entre el área y las medidas de la base y la altura de los triángulos, cuando esas medidas son constantes, es decir, los triángulos tienen la misma área, por tener la misma base y la misma altura, aunque su forma sea diferente.

CIVISMO

¡Mediación para la solución!

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás el papel y las acciones que realiza un mediador para apoyar en la resolución de un conflicto.

¿Qué hacemos?

Para todo hay un camino, y todo camino tiene un mapa.

El primer paso de este mapa es “Identificar el conflicto”.

El segundo paso es expresar nuestras emociones de forma asertiva, es decir, sin lastimar a la otra persona.

El tercer paso es considerar escuchar al otro con respeto y sin interrumpir.

El cuarto paso se refiere a buscar una solución, es decir, establecer un acuerdo para ambas partes que sea justo y equitativo.

Cuando dos partes o más tienen un conflicto, a veces conviene que se requiera de un tercero para que podamos entablar un diálogo que rompa las tensiones y permita acordar o llegar a soluciones por la vía pacífica.

Un cuento que trata sobre este tema es El Rey Gritón de la autora: María del Mar Oriol.

En este cuento se narra la historia de un reino donde todo mundo gritaba, nadie se entendía y además por todo se enojaba, era todo muy ruidoso, y ni siquiera podían comunicarse.

El hijo del rey gritón era diferente a su padre, pues él era más tolerante, además deseaba que todos en el reino vivieran más felices y tranquilos, pues se percató de todo lo que sucedía, sin embargo, el personaje que intervino para mejorar todo lo que sucedía en el reino era un desfacedor de entuertos.

Un desfacedor de entuertos, se refiere, a una persona que ayuda a deshacer un embrollo, como a solucionar un conflicto, ¡él fue una pieza clave! Logró encontrar la solución a los gritones del reino, mediante la música y de esa manera fueron invitados nuevamente al festival de los reinos.

A partir del cuento del Rey Gritón se puede decir que la medición como una forma de resolver conflictos.

Aunque a veces es necesario contar con una tercera persona para resolver un conflicto. Y a esa persona le llamaremos “mediador o mediadora”.

La mediación consiste en un proceso voluntario, flexible y participativo de resolución pacífica de conflictos, en el que dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio.

Los principios que debes considerar en la mediación.

Es necesario que las partes estén motivadas para cooperar con el mediador o mediadora para resolver su conflicto.

El mediador o mediadora debe tomar parte a favor de todos y todas y desde aquí trabajar para que el proceso sea equitativo.

Los beneficios de la mediación son:

Contribuye a desarrollar actitudes de interés, empatía y respeto por el otro.

Aumenta el desarrollo de actitudes cooperativas en el tratamiento de los conflictos, al buscar juntos soluciones satisfactorias para ambos.

Contribuye a desarrollar la capacidad de diálogo y a la mejora de las habilidades comunicativas, sobre todo la escucha activa.

Contribuye a mejorar las relaciones interpersonales.

Ayuda a reconocer y valorar los sentimientos, intereses, necesidades y valores propios y de los otros.

Favorece la autorregulación a través de la búsqueda de soluciones autónomas y negociadas.

Para ser un mediador o mediadora tienes que tener una muy buena voluntad y disposición para fungir ese papel, y sobre todo querer que las cosas se solucionen.

Lee tu libro de texto en la página 86 encontrarás ejemplos muy buenos que te ayudarán a comprender mejor este tema.

En esta lectura se logró identificar a ese tercer personaje y ella fue la mediadora. Analiza las siguientes preguntas, ¿Qué habría sucedido si no hubiera intervenido una tercera persona? ¿Qué apoyo ofrecen los mediadores en la búsqueda de la convivencia pacífica?

El mediador tiene como función apoyar en la solución del conflicto, al intervenir para que se escuchen las personas que están involucradas y de esa forma orientar a la solución o acuerdo que se establezca.

Recuerda que los acuerdos buscan que todas y todos se sientan bien y sobre todo que favorezca la paz y una convivencia pacífica.

Es importante que reconozcas que los mediadores no están a favor de una u otra persona, sino más bien a favor de la paz y la convivencia pacífica.

LENGUAJE

La opinión en el debate

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás la función y organización del debate.

¿Qué hacemos?

En la sesión pasada vimos qué temas pueden abordarse en el debate y, como recuerdas, puede ser cualquiera, aunque hay predilección por tratar temas polémicos.

Te sugiero revisar dos palabras “argumentos” y “opiniones”. Estas palabras son tan recurrentes al hablar del debate.

Lo que da forma a las intervenciones de los oponentes, pero unos y otros son distintos; es importante conocer las diferencias para que vayas pensando en el debate que llevarás a cabo a final de esta práctica social del lenguaje.

Como son conceptos que tienes que tener claro y, sobre todo, necesitas reconocer que los caracteriza para saber cómo incorporarlos en tus intervenciones. En esta clase, aprenderás más sobre las opiniones y, en la siguiente, estudiarás los argumentos.

Reflexiona sobre las opiniones y observa cómo se expresan en un debate.

Te propongo que respondas con tus palabras, considerando lo que sabes, a la pregunta, ¿Qué es una opinión?

Guarda tu respuesta, para retomarla al final de la clase.

Para empezar, analiza el fragmento del video “Leo, ¿Por placer u obligación?”, del minuto 05:05 al 09:58 pon mucha atención a las intervenciones de los participantes; observa desde dónde comparten su discurso.

Leo, ¿Por placer u obligación?

https://canalonce.mx/video/1133

¿Las intervenciones de los participantes están relacionadas con el tema?

Recuerda que es importante mostrar posturas opuestas y, en el fragmento que viste, todos estaban de acuerdo, por lo menos en eso.

Ahora analiza:

¿Desde qué lugar habló cada participante?

¿Las intervenciones fueron, en realidad, opiniones?

Con esto.

¿Qué acabas de identificar?

¿Podrías decir tu opinión?

Ve tomando nota de nuestros hallazgos sobre las características de las opiniones.

Ahora, ve otro fragmento de video del minuto 17:20 al 00:20:47 observa las palabras que utilizan los participantes con más frecuencia en sus intervenciones.

Leo, ¿Por placer u obligación?

https://canalonce.mx/video/1133

¿Recuerdas qué son los juicios de valor?

El gusto por la lectura, como por casi cualquier cosa de la vida, es subjetivo, habrá a quienes les agrada leer novelas contemporáneas, a otros cuentos clásicos, algunos preferirán textos informativos o históricos, manuales o enciclopedias, y todo eso es leer.

Lo mejor es que vincules el trabajo de esta asignatura con lo que has aprendido en otras.

Lee lo que les guste, si es un libro de historia lee como si leyeras una antología de cuentos.

Lo que he mencionado de los argumentos, de pronto, con este tipo de participaciones, donde hay juicios de valor y generalizaciones, podríamos confundirnos y pensar que son argumentos, pero en realidad no lo son, pues no se sustentan en ningún tipo de información.

Tómalo en cuenta, te será de ayuda en el trabajo que continuarás realizando sobre el debate en las siguientes clases.

¿Cómo lo sintetizarías para caracterizar una opinión?

Características de las opiniones:

Son personales. Se construyen a partir de las experiencias y vivencias de las personas. Se construyen, también, a partir de lo que las personas escuchan o suponen sobre algo o alguien. Son subjetivas porque tienen que ver con las ideas, creencias, gustos, desagrados, preferencias,entre otras cosas, de las personas, más que con información comprobable. Pueden incluir juicios de valor, generalizaciones y estereotipos.

Guarda la lista anterior, te servirá para continuar el trabajo con el debate en clases posteriores y, sobre todo, para armar tu participación y evitar emitir opiniones y que la mayoría de tus intervenciones sean argumentos, tema sobre el que profundizaremos en la siguiente sesión.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

