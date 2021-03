Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 10 de marzo

“El coco coco cocotero” En medio de la selva estaba tirado un tronco de cocotero. Hacía ya varios días que una fuerte lluvia lo había derribado, y allí quedó calladito entre las yerbas. Tenía miedo de que vinieran los hombres con sus hachas a hacerlo pedacitos. El tronco se sentía resbaloso y húmedo y eso le gustaba muchísimo. Y pensó: ¡Qué bueno! Aquí puedo esconderme sin que los hombres me vean. Y se acomodó entre el agua fangosa. Una mañana se escucharon pisadas sobre la hojarasca. El tronco tembló de miedo y tan grande fue su temblor que empezó a rodar hasta caer en un río que estaba cerca. Sólo cuando las pisadas de los hombres se alejaron, el tronco se atrevió a mirar para afuera. Estaba tan bien ahí en lo húmedo y hacía tanto calor en la selva que decidió quedarse adentro un poco de tiempo. Durante el día escuchaba el glu- glu- glu de los animalitos que vivían en el agua. ¡Cuántas cosas desconocidas iba descubriendo! Y empezó a ponerse verdoso. Una mañana se dio cuenta de que respiraba y que iban naciendo cuatro retoños, dos a cada lado de su cuerpo. ¡Creo que me estoy convirtiendo en animal! ¡Coco…coco…coco! Gritó muy contento, aunque con bastante trabajo. Mmmm… buscaré un nombre que me recuerde de dónde vengo… ¡Me llamaré cocodrilo! ¿Cómo la ven?