Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 10 de marzo

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día miércoles 10 de marzo del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

MATEMÁTICAS

¿Y si los separamos?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a estimar resultados de sumar o restar cantidades de hasta cuatro cifras, a partir de descomposiciones, redondeo de los números, etc.

¿Qué hacemos?

En esta sesión comenzaremos jugando memoráma para calentar motores, tenemos estas cartas de colores con números de 1 al 9.

Por el momento arma los pares cuando el color de las dos cartas que elijamos sea el mismo.

Por ejemplo, las primeras cartas que tenemos tienen los números 9, 1, 4 y 6; y como pueden ver, unas son rojas y otras verdes.

Por el momento no haremos caso de los números y tomaremos en cuenta sólo el color, eso quiere decir que el 1 y el 9 serían pareja ya que ambos son rojos y 4 y 6 son pareja ya que ambos son verdes.

Bien, aquí tenemos nuestras parejas de tarjetas; ahora me gustaría que las niñas y los niños en casa las observen y me ayuden a descubrir si existe alguna relación entre cada pareja, además del color, ¿Observan algo en particular? Todas suman 10.

1 + 9 = 10, 2 + 8 = 10, 3 + 7 = 10. 4 + 6 = 10 y 5 + 5 = 10

Estas parejas nos van a ser de mucha ayuda hoy, ¿Qué les parece?

Tomando en cuenta estas tarjetas si les digo 2 + 8 =10

y si ahora les digo 20 + 80= 100

Esa es una estrategia muy válida cuando hablamos de múltiplos de 10 como 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, etc. Puedes hacer el cálculo como si no tuvieran el cero y luego agregarlo.

Entonces si yo digo 200 + 800 = a 1000 porque veo que los dos números tiene dos ceros, entonces el resultado de sumar 2 + 8 le aumenté los dos ceros.

Así lo puedes hacer con decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar y todos los números que se me ocurran, siempre y cuando sean múltiplos de 10.

A continuación, trabajaremos en nuestro libro de Desafíos Matemáticos Tercer Grado.

Con el desafío 39 que se encuentra en la página 90

Se le llama descomponer los números cuando separamos las unidades, decenas, centenas y/o unidades de millar; lo que nos permite calcular de forma más sencilla.

Existen diferentes formas de obtener un resultado de forma mental, ya sea descomponiendo los números o redondeando.

Por ejemplo, el inciso k) 9 + 6 es quince y llevamos 1, 3 + 7 es 10 + 1 que llevábamos es 11 y el resultado es 115. Sin embargo, éstas podemos resolverlas de forma mental si utilizamos estrategias que nos lo faciliten.

Entonces, si al redondear le agrego una cantidad, ¿Después se la tengo que quitar?Sí, si agregas una cantidad para redondear, después lo debes quitar pues no era parte de tu operación original, y, si lo que hiciste fue quitarle algo para redondear, después se lo debes agregar.

Antes de irnos debes recordar que es bueno saber distinguir entre las operaciones que se nos facilitan hacer de forma mental y las que sería mejor hacer de forma escrita, sin embargo, usando el redondeo o la descomposición podemos ir atreviéndonos a hacer cálculos mentales cada vez más complejos.

No te olvides de las parejas que vimos y háganos saber si ustedes han encontrado otras relaciones entre números o la forma que les resulta más sencilla para hacer cálculos metales.

ARTES

Estampas y grabados

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre la técnica de grabado a través de los ojos del artista José Guadalupe Posada como parte de la expresión mexicana bidimensional.

A la técnica artística del estampado, que se le conoce también como grabado.

¿Qué hacemos?

El grabado es una técnica artística de impresión de relieve muy antigua que comenzó en el continente asiático, luego pasó hasta Europa y posteriormente, a los demás continentes. Y su principal uso fue el de la comunicación.

Al principio no era considerado un arte, esta técnica la utilizaban los dibujantes expertos con madera y metales, ya que no existía el papel y su reproducción era limitada; pero cuando apareció el papel, la impresión de los grabados se facilitó para hacer producciones más numerosas. Como, por ejemplo: naipes, calendarios e incluso libros ilustrados. Veamos las siguientes imágenes:

1.- Naipes del Siglo XIV, Cartas de juego XIII, xilografía, fueron una de las primeras cosas que se estamparon cuando apareció el papel.

2.- Ars Moriendi (primera mitad Siglo XV) xilografía. El estampado también se usó para libros religiosos.

3.- Apocalipsis, Noerdinglen, xilografía, (1470). En esta imagen podemos observar el estampado de letras e imágenes de un libro.

Estas imágenes parecen que las hubieran hecho con impresora, pero todas las hicieron a mano, para saber más sobre el grabado, observa el siguiente video titulado “El grabado”.

Video. El grabado.

Monstrilio: Hola niños, es un gusto saludarles. El día de hoy veremos a nuestra amiga especialista, la diseñadora visual Rebeca Jiménez, quien nos enseñará las herramientas y el proceso del grabado en madera.

Especialista Rebeca:

Existen diversas herramientas para esta técnica, vamos a conocer algunas: Gubias, formones, limas y punzones. Todas estas herramientas las usan los artistas para realizar sus obras.

También tenemos los formones que son herramientas más grandes y pesadas que las gubias. Las gubias tienen puntas rectas, diagonales y curvas.

Para comenzar a tallar, primero debemos de tener una madera la cual llamaremos placa o matriz. Segundo paso, dibujar una forma o imagen a nuestro gusto usando un lápiz o bolígrafo, después tallaremos con nuestras gubias toda la silueta de la imagen que previamente ya habíamos dibujado. Aquí tenemos nuestra placa o matriz terminada lista para realizar nuestro grabado. (Se verá todo el proceso en el video).

Monstrilio: Esta técnica de grabado en madera, también se puede realizar en linóleo o hasta en piedra, eso es todo amigos, ¡Fin!

Aquí haz observado algunas herramientas que se usan para realizar esta técnica, sin embargo, debes recordar que todos estos utensilios, solamente los usan los adultos, ya que son peligrosos al tener mucho filo.

El grabado en México.

Esta técnica llegó a México en 1826 con el conde italiano Claudio Linati, quien fue pintor y litógrafo. Uno de los más grandes grabadores y representativos de México es el artista José Guadalupe Posada Aguilar, el cual nació en el estado de Aguascalientes.

Ese nombre, en clases anteriores lo vimos, es el que hacía calaveras.

Él se desempeñó como impresor grabador e ilustrador en imprentas por lo que no se sabe cuántas obras realizó, ya que trabajó para 70 periódicos, hizo ilustraciones para los 110 libritos de la biblioteca del niño mexicano, otra docena de libros de su primer trabajo como caricaturista, y por último, la calavera garbancera de 1913.

Realizó también trabajos como grabador en metal y madera. Sólo se conocen dos fotografías de él, pero ningún autorretrato, fue un artista gráfico que con ingenio transformó su sátira en caricaturas que reflejan los matices del régimen porfirista. Falleció en el año de 1913, en la Ciudad de México en la calle de La Paz en el corazón del barrio de Tepito.

La obra más representativa de este artista es “La calavera garbancera”, mejor conocida como La Catrina, nombre que le da popularidad a través de la obra del pintor Diego Rivera. La cual, la representó en el mural Una tarde en la Alameda Central.

Actividad 1. Estampados con tubos de cartón.

Vas a necesitar los siguientes materiales.

Pintura vinílica.

Tijeras punta roma.

Pinceles.

Cartones del cilindro del papel higiénico o el de servitoallas también nos puede funcionar.

La mitad de una cartulina o cuaderno.

Platitos de plástico.

Agua y un trapo para limpiar.

Instrucciones:

Se comentará que se realizará un paisaje.

1.- Tomar un rollo, ponerle pintura amarilla y estamparlo en el soporte (de forma circular / sol).

2.-Tomar un rollo y un extremo doblarlo en forma de corazón, ponerle pintura verde, y estamparlo tres veces (forma de trébol).

3.- Tomar un rollo y de un extremo cortar verticalmente (tiras) en partes iguales y doblar hacia afuera. Ponerle color naranja (flores).

4.- Tomar un rollo y de un extremo cortar en forma triangular, doblar hacia afuera, ponerle color azul (flores).

5.- Recortar tiras de cartón delgadas.

6.- En un cuadro de cartón pegar las tiras verticalmente (pasto) y terminado será nuestra matriz. Poner pintura verde bandera y amarilla. Estamparlo sobre la cartulina.

7.- Con pinceles poner tallos, hojas y rayos del sol.

Si alcanza el tiempo, con otro rollo cortar en forma de triángulos para estamparlo como los rayos del sol.

Hoy conocimos y exploramos la técnica de grabado, así como conocimos al grabador mexicano José Guadalupe Posada.

Utilizamos materiales de reúso que tenemos en casa y con ellos estampamos diversas formas para crear una composición bidimensional.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

CIENCIAS NATURALES

Un mundo hecho de mezclas

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar que una mezcla está formada por diversos materiales. Identificaras ejemplos de mezclas en la naturaleza como el agua del mar, el aire, la sangre.

¿Qué hacemos?

¿Qué pensarían si les dijera que 90 por ciento de todo lo que nos rodea en la naturaleza es una mezcla?

En la sesión anterior fue de las mezclas, que es cuando dos sustancias se combinan sin alterar su composición química.

Por ejemplo, ¿El agua de mar es una mezcla?Eso quiere decir que no es agua pura.

Cada gota de agua de mar no solo hay sal, también podemos darnos cuenta que existen seres vivos microscópicos: algas, animales y ¡hasta restos de fósiles!

Vamos a registrar lo que encontramos en esta mezcla.

Hoy vas a identificar algunas de las mezclas que podemos encontrar en la naturaleza. ¿Te parece si descubrimos qué es lo que compone a distintas mezclas?

Ahora pensemos en otra mezcla que se encuentre en la naturaleza. Una que se encuentra más cerca de lo que imaginamos.

Estoy pensando en una que se encuentra en el interior de todos los seres humanos y de la mayoría de los animales vertebrados. Un líquido que corre por nuestras venas.

La sangre, también a simple vista es una sola sustancia, pero echemos un vistazo a la sangre.

La sangre se compone de varios elementos. ¿Ves esas bolitas rojas? ¿Y esas blancas?

Son células que tienen funciones muy específicas en la sangre, como defender al organismo de agentes patógenos, o formar nuevas células de sangre, o células que se encargan de que las heridas cicatricen, todas esas células, están flotando, en el plasma, que a su vez es una mezcla, ese plasma está compuesto por proteínas, agua y sales minerales.

Sigamos explorando en busca de otras mezclas, si la definición nos dice que una mezcla se forma cuando se “combinan” dos sustancias, sin alterar su composición química ni sus propiedades individuales, ¿Qué se te ocurre que es el aire, por ejemplo?

Tiene distintos elementos que lo componen, como el oxígeno, el nitrógeno, dióxido de carbono hidrógeno y hasta el vapor de agua, entonces sí, ¡es una mezcla! Es una mezcla homogénea.

En el suelo, echemos un vistazo.

A simple vista se pueden ver los distintos componentes, como los pequeños fragmentos de rocas, las hojas, el barro entonces estaríamos hablando de una mezcla heterogénea de sólidos.

A escribir las cuatro mezclas y sus componentes en el registro, podemos comparar en qué diferentes son unas de otras.

Notaste que las 4 mezclas tienen agua en el caso del aire está en forma de vapor, pero es agua, en este caso las mezclas que revisamos la mayoría tienen agua, pero eso no pasa siempre. En algunas hay sustancias puras de la naturaleza, o nutrimentos como las proteínas y las grasas y como vimos en otras pueden encontrarse, ¡Incluso seres vivos microscópicos!

Por eso decimos que estamos rodeados de mezclas, solo debemos abrir bien los ojos y buscarlas.

Y estar muy atento porque como viste, algunas no parecen mezclas.

Algunos otros ejemplos de mezclas alrededor de nosotros.

Vamos a jugar un rato.

Palabras:

Conforme se encuentran las palabras se dicen sus componentes.

– Limonada (Agua-azúcar y limón).

– Suelo (minerales, materia orgánica, diminutos organismos vegetales y animales, aire y agua).

– Jabón (grasas de origen animal o aceites vegetales, glicerina, aceite y colores).

– Granito (cuarzo, feldespato y mica).

– Gasolina (se dice que es una mezcla hidrocarburos individuales).

– Mayonesa (huevo crudo, aceite, sal y jugo de limón o vinagre).

– Lodo (suelo y agua).

– Helado (agua, grasa, leche y azúcares).

– Rocas (uno o más minerales sólidos).

Estamos rodeados de sólidos, de mezclas, de gases y de líquidos, nuestro planeta no sólo es hermoso y lleno de seres vivos, además tiene materiales para experimentar en todos lados.

Para continuarencontrando mezclas de la vida diaria, pensemos en las mezclas que nos divierten…veras una mezcla que te va a encantar.

SE REQUIEREN DOS TAZAS DE HARINA, UNA TAZA DE SAL DE MESA, 5 GOTAS DE ACEITE, UNA TAZA DE AGUA, MUCHA BRILLANTINA Y COLORANTE AZUL MARINO. UN BOWL PARA MEZCLAR GRANDE Y UNA TAZA MEDIDORA.

En un cuenco vacía las tazas de harina, primero incorporaremos la sal, y al mezclarla podemos identificar que estamos formando una mezcla de, ¿Qué tipo?

Es una mezcla heterogénea, porque distinguimos perfectamente los componentes: harina y sal.

Agrega las gotas de aceite y mezclaremos.

A una taza de agua agrega dos gotas de colorante azul y una gota de rojo, para obtener el color morado y esta es una Mezcla homogénea.

Poco a poco añade el agua de color a nuestra mezcla, para no pasarnos.

El agua, ayuda a que la mezcla tenga una mejor consistencia, pero el aceite evita que se pegue y además ya no se distingue tanto la sal, pareciera una mezcla homogénea, pero al mismo tiempo un poco heterogénea. Cada mezcla es diferente y la manera en la que la formamos, le da características muy especiales, ya observando en nuestro entorno podemos encontrar mezclas que se quedan justo en medio de mezclas homogéneas o heterogéneas.

Mezclas que a simple vista son homogéneas, pero si nos acercamos un poco o utilizamos algún instrumento que nos permita aumentar el tamaño de lo que vemos, nos damos cuenta de que se distinguen sus componentes y en realidad son heterogéneas.

Pero la podemos hacer totalmente heterogénea, agregaremos bastante diamantina les parece tres cucharadas de diamantina puedes elegir la combinación que gusten.

Quedó una masa tan brillante, en ella que distingo al menos dos componentes: La masa que hicimos y la diamantina ahora sí es una masa heterogénea.

Yo le llamo masa heterogénea piedra lunar brillante.

Identificaste algunas de las mezclas que hay en la naturaleza y las comparaste con las que haces o utilizas en la vida cotidiana.

Reconociste que hay mezclas que a simple vista parecen homogéneas pero que, si las pudieras observar bajo un microscopio, resultan ser más bien heterogéneas.

LENGUAJE

Dejando claro quién soy yo

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a corregir textos para hacer claro su contenido. Usaras de manera adecuada palabras y frases que indiquen sucesión temporal, relación de causa y efecto, así como de puntos y mayúsculas.

¿Qué hacemos?

En esta semana has estado trabajando en tu autobiografía y hoy toca revisarla para estar seguras y seguros de que todo está en orden y en su lugar, y que nuestro texto está claro como el agua.

Para el trabajo de corrección tienes que tener a la mano el texto que escribiste.

Para revisarlo, utilizaremos las preguntas que vienen en su libro de texto en la página 94.

Haremos lo mismo que cuando escribiste el relato familiar. Lo transformaremos en una tabla.

Son cuatro puntos los que vamos a revisar.

Empecemos con el primero. Menciona algunos detalles de tu vida que encuentres en tu autobiografía.

Segundo punto. ¿Tu texto lleva un orden cronológico, es decir, un orden en el tiempo? Revisemos si tiene fechas y también palabras que así lo demuestren.

Puedes utilizar palabras como “a continuación” y “finalmente”, también puedes mencionar en qué año fue, o cuántos años tenías.

Está muy bien que relaciones algo que te pasó a ti en lo personal con otro evento en el que más gente estuvo involucrada. Eso te servirá para ubicarse mejor en el tiempo, porque muchos también lo vivieron.

Tercer punto. Lee el texto para ver si no se te fue alguna falta de ortografía.

Ahora por favor, revisa que todos los nombres de las personas y lugares comiencen con mayúscula.

Por último, ¿Cómo ves tu puntuación?

¿Te parece si nada más para darle énfasis añadimos algún signo de admiración?

Muy bien, ve la siguiente autobiografía con un texto en la versión Final.

Perfecto, hemos revisado el texto con ayuda de la tabla.

Por ejemplo, dice, llegué a este programa porque trabajé muy fuerte. y lo dije así: “Gracias a mi esfuerzo y dedicación, llegué a participar en Aprende en casa.

Ésa es una buena frase que muestra “causa y efecto”. También puedes utilizar otras como “por lo tanto”, “así que”, “ya que”.

Te invito a que leamos un pequeño fragmento de la autobiografía de Sor Juana Inés de la Cruz, que viene en tu libro de texto gratuito.

Aunque es muy pequeño, es muy significativo porque habla de un momento muy especial en su vida, de cuando aprendió a leer.

Pero antes de abrir tu libro, te quiero preguntar si sabes quién fue esta mujer.

Sé que es famosa porque hasta aparece en los billetes.

Te voy a contar sobre ella. Yo saqué esta información de una enciclopedia, ahí se tratan temas importantes y hay una sección muy grande dedicada a las biografías de gente relevante a lo largo de la historia. Yo tomé una enciclopedia específica de historia, el Tomo 8 de la Enciclopedia de México del año 2000, pero hay otras más generales, o si prefieres, también puedes consultar enciclopedias especializadas en otros países.

Fíjate que esto que te voy a decir es parte de su biografía, que es diferente a su autobiografía porque no lo está contando ella, sino otras personas que la conocieron y también de otras que han investigado sobre su vida. Recordemos que la diferencia entre biografía y autobiografía es quién la escribe.

Bueno, pues te voy a decir que Sor Juana nació en tiempos de la Colonia, cuando México estaba sometido a la monarquía española. Ella era hija de unos señores españoles, y por ello su vida era privilegiada. Ella nació en San Miguel Nepantla, en el estado de México, en 1648, o sea en el siglo XVII.

A los 8 años la mandaron a la capital, lo que hoy es la Ciudad de México, con unos parientes, pues ya a esa edad se veía que tenía muchos talentos y era muy curiosa.

Para su buena suerte, pudo conocer a la que sería la esposa del virrey, o sea el representante del rey de España en esta colonia, la Nueva España, ya te imaginarás que ahí pudo estar en contacto con gente muy bien educada, y con muchos materiales que satisfacían su curiosidad. Aprendió latín, música, filosofía, historia y hasta derecho. Lo hacía todo tan bien que el virrey la presumía con sus amistades españolas. ¿Quieres escuchar el tipo de música que se escuchaba en ese entonces?

¿Sabes que Sor Juana está considerada una feminista?

Porque estudiaba más que cualquier mujer de su época y se negó a casarse, a ella le encantaba aprender y estudiar, y como pensaba que ser esposa y madre eran ocupaciones a las que se les debe de dedicar mucho tiempo, decidió mejor hacerse monja y meterse al convento para poder leer y estudiar más.

Ahí realizaba el trabajo necesario para la comunidad, como cocinar, cantar en el coro y bordar, pero también se pasaba largo tiempo en la biblioteca, y no solo cantaba, sino que componía canciones y tocaba instrumentos.

Además, observaba las estrellas, y, sobre todo, escribía poemas, himnos y obras de teatro. Hasta el día de hoy es considerada como una de las poetisas favoritas de nuestra patria.

Por eso es tan importante el día que empezó a leer, porque eso marcó el inicio de su gran camino por la literatura.

Lee la página 8 de tu libro de lecturas.

¿Ya viste a los cuantos años aprendió a leer?

¡A los tres, qué bárbara! Te inspira mucho leer sobre su vida.

Sor Juana fue una mujer realmente talentosa y valiente. Y justo por eso es bueno leer de las vidas de personajes destacables, porque nos inspiran.

No enseñan cómo resolvieron sus problemas y en qué contribuyeron a la mejora de nuestra sociedad.

Pues bien, tu autobiografía todavía no está completa, te quedan muchos años por delante. Tú también puedes llenarla de eventos fabulosos, creativos, alegres, extraordinarios.

Hoy mismo, por ejemplo, eres un héroe o una heroína estudiando de manera distinta y haciendo un esfuerzo doble para aprender todos los días. Seguro este año va a ser un punto importante en tu autobiografía.

Así concluimos esta práctica social de la autobiografía, en la que te pusiste a recordar eventos importantes de tu vida, elaboraste una línea del tiempo, escribiste un texto autobiográfico y finalmente lo corregimos, para estar seguros de que no tuviera errores.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

