Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 11 de enero

Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy lunes 11 de enero del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

VALORES

En el baúl de los recuerdos. Primera Parte

¿Qué vamos a aprender?

Harás un repaso de lo visto en Educación Socioemocional.

¿Qué hacemos?

Inicia la sesión recordando las emociones que se han venido trabajando.

El estar agitado no solo se refiere a lo físico. También dentro de tu mente puedes agitarte. Normalmente a casusa del estrés o algún cambio de ánimo fuerte, como el enojo.

Por ejemplo: la desesperación que te puede generar el perder tu cuaderno de notas, has trabajado mucho en él y no lo ves por ningún lado. Hasta te puede doler la cabeza de solo pensar que se perdió.

Este tipo de frustración te puede llevar al estrés, cuando las cosas no salen como quieres, tiene ese efecto. Es como una botella. Cuando la mente está en calma, todo ésta claro. Pero si el estrés o el enojo ataca, comienza a agitarse los pensamientos se remolinean por todos lados y no puedes concentrarte. Todo pierde claridad.

Observa el siguiente video para conocer más sobre ¿Qué es el estrés?

Regresa el lugar de paz.

Inhala y exhala una vez más, y después de eso abre los ojos. Y ahora dime. ¿Cómo está tu mente? Practica la relajación, esto ayudará a regresar a la calma.

Es una herramienta muy útil que se llama práctica de atención. Y como viste, es muy fácil. Puedes hacerla de pie o sentada en el suelo. Es cuestión de cerrar los ojos y respirar de manera pausada y profunda. Si algo te distrae, no importa, déjalo pasar y continúa concentrado en tu respiración. Después de un par de minutos de hacer eso verás como calma tu mente. Si quieres, apúntala para cuando te sientas agitado.

Espera, no dejes que el estrés te vuelva a afectar. Ya viste en el video lo que es y cómo afecta en nuestro cuerpo. Mejor en vez de que te dejes llevar de nuevo, trata de pensar en cuál es la causa de ese estrés.

Es importante que empieces a reconocer qué es lo que te estresa, ya que el saber qué es lo que te pone de esa forma, es el primer paso.

Veamos qué dijeron estas niñas y niños:

¿Y a ti que te estresa?

Muchas niñas y niños tienen su mente agitada por estar en casa. Empiezan a morderse las uñas, y también aprietan los dientes como si mordieran algo muy duro.

Una mente agitada por emociones aflictivas puede causar que te sientas estresados, lo cual tiene repercusiones físicas y mentales.

El estrés afecta mucho tu bienestar y deteriora tu salud. Si no recuerdas o no sabes que son las emociones aflictivas, no te preocupes, en la siguiente sesión se explicará de nuevo.

Ahora observa que paso a las niñas y niños, y si esta emoción hiciera que su mente estuviera agitada o en calma.

Reconociendo a mis monstruos.

Tú crees que, en estos casos. ¿La mente de las niñas y niños se encuentre agitada?

Es obvio que tienen su mente agitada como agua con brillantina lo que les impide estar en calma y poner atención en su bienestar.

¿Y qué puedes hacer cuando tienes una mente agitada?

Algo como la práctica de atención que acabas de ver, pero además puedes hacer como la tortuga.

Es un cuento. Vamos a ver la historia de “Teresita la tortuga”.

Educación Socioemocional.

Qué bueno que se encontró a una tortuga muy sabia que le ayudó a calmar su mente.

Hay veces que te das cuenta de que tan agitada (o) estás y necesitas una pequeña ayuda como en el video.

Hoy viste que hay ciertas situaciones que pueden causar que tu mente se agite. El tener una mente agitada se puede notar en la forma en que afecta tu cuerpo, te pueden sudar las manos o doler la cabeza. También puede afectarse tu voz, el tono que usas o el volumen y tu conducta.

Todo esto es un reflejo de lo que sentimos. Pero la próxima clase entramos de lleno con el maravilloso mundo de las emociones.

Por eso es importante cuando te sientas agitado (a) el hacer una pausa para poder estar en calma y volver a tus actividades más tranquilas o tranquilos.

¿Qué te parece si la siguiente clase haces una práctica de Atención para empezar con tu mente en calma?

ARTES

Recordemos la tridimensionalidad

¿Qué vamos a aprender?

Harás una recapitulación de lo que aprendiste desde septiembre a diciembre.

Recuerda que hablamos de las características para reconocer la tridimensionalidad tanto en objetos cotidianos como en piezas artísticas, además aprendiste que existen diferentes técnicas para elaborar esculturas tridimensionales; también tuviste especialistas que te ayudaron a comprender la tridimensionalidad desde el lenguaje de las artes plásticas y te guiaron para elaborar tus propias piezas artísticas.

Hiciste un viaje por la historia para conocer obras artísticas tridimensionales de diferentes épocas y terminaste las clases haciendo una exposición de tus piezas artísticas en una Galería de arte.

¿Qué hacemos?

Vas a comenzar recordando brevemente que es la tridimensionalidad. Observa un fragmento de la clase del 12 de octubre, donde se explicó en qué consisten las tres dimensiones.

Explicación de las tres dimensiones.

Para ejemplificar aún más la explicación que nos dio el maestro Omar en el video.

Observa los ejemplos que te ayudan a comprender aún más este concepto de tridimensionalidad.

Como observaste, las figuras bidimensionales son aquellas que tienen únicamente dos dimensiones: largo y ancho.

Los objetos tridimensionales son aquellos que además de tener largo y ancho, tienen una tercera dimensión: la profundidad o volumen, son cuerpos u objetos que podemos tocar; como los que les mostraré a continuación: Como puedes ver, estas rodeado de objetos tridimensionales, de hecho, nuestro cuerpo es tridimensional.

Características de la tridimensionalidad.

Es importante que recordemos que todos los objetos, ya sean objetos comunes o piezas artísticas tienen características muy particulares que nos ayudan a reconocerlas e identificarlas.

Algunas de estas características son: forma, textura, peso y volumen. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas.

Forma. Se refiere al contorno que determina el espacio de un objeto, pueden existir formas simples o complejas, las formas simples son sencillas porque tienen pocos elementos, por ejemplo, una pelota tiene una forma simple, que es esférica y fácil de identificar, y un árbol tiene una forma compleja, ya que está formada por muchos elementos o formas simples combinadas.

Textura. Es una sensación que percibimos con el tacto o con la vista, la textura está determinada por el material con el cual está elaborado el objeto o pieza, podemos encontrar muchas texturas, algunas de ellas son lisa, áspero, rugosa, suave, etc.

Peso. Es otra característica de los objetos tridimensionales, podemos encontrar pesos ligeros como una pluma de ave o una hoja de árbol, y pesados como un automóvil. El peso está relacionado con el material y el tamaño del objeto.

Volumen. El volumen se refiere al espacio que ocupa un cuerpo u objeto, algunos objetos son más voluminosos que otros, por ejemplo, una canica ocupa un volumen pequeño, comparado con un colchón que ocupa un volumen o un espacio más grande.

A continuación, realizarás una actividad con la que podrás reconocer cómo es que estas características de las que hemos hablado están presentes en los objetos y esto te ayuda a identificarlos y/o a describirlos.

Puedes realizar la actividad con algún familiar.

Se elaboran tarjetas de colores que mencionen las características explicadas: forma (simple, compleja) textura (lisa, áspera), peso (ligero, pesado) y volumen (pequeño, grande), mencionando que cada color es una característica.

-Se presentan las tarjetas siguientes:

Forma Textura Peso Volumen Simple Lisa Ligero Pequeño Compleja Áspera Pesado Grande

Se da la consigna: Cada objeto o pieza artística deberá tener las tarjetas que lo describan.

-Se da un tiempo para realizar la actividad.

-La otra persona describe las características de sus objetos elegidos a partir de las tarjetas. Otro participante también describe los suyos y finalmente preguntará:

¿Qué formas o qué texturas te gustan más? ¿Por qué?

Como puedes observar, cualquier objeto común tiene sus propias características que permiten reconocerlo e identificarlo.

Esto mismo sucede con las obras de arte, las piezas artísticas tienen sus propias características, los materiales con las que están elaboradas las hacen únicas; por ejemplo, una escultura puede ser grande y pesada, con formas complejas y con una textura lisa, como puede ser el Guerrero Chimalli, obra escultórica de Sebastián que mide 60 metros de alto y está hecha de metal, o bien esta otra que es muy ligera, pequeña y de formas simples.

Esto depende del material del que estén hechas, los artistas determinan el material dependiendo de lo querían expresar. Observa el siguiente video:

Artista plástico Oliver Prieto Tamariz.

Ensamble con objetos.

Ahora, con los objetos (los que se usaron en la actividad anterior) realizará un ensamble, es decir un nuevo cuerpo tridimensional. Verás cómo con objetos comunes puedes crear una pieza con características propias.

Pero antes, recuerda que un ensamble o ensamblaje es la unión de dos o más objetos tridimensionales para crear un nuevo objeto.

Ahora elige algunos objetos (4 o 5) para realizar un ensamble. Recuerda que el ensamble debe tener alguna lógica en su composición y puedes ponerle algún nombre.

Lo que acabas de realizar también se podría llamar escultura efímera, escultura porque es una pieza tridimensional. Y efímero porque dura poco tiempo, es decir, solo la estas creando en este momento, pero es pasajera porque los objetos se volverán a separar.

Resumen de la sesión.

En la clase de hoy recordaste las principales características de objetos y piezas artísticas tridimensionales, además de revisar las características que te ayudan a reconocerlas, como: la forma, la textura, el volumen y el peso. Retomaste lo que es un ensamble y aprendiste el concepto de escultura efímera.

CIVISMO

Soy una persona digna y reconozco la dignidad de las otras personas

¿Qué vamos a aprender?

Repasarás el tema que viste a principios del ciclo escolar y que tiene que ver con la dignidad de todas las personas.

Resolverás un crucigrama.

¿Qué hacemos?

Recordarás lo visto en las sesiones anteriores sobre las culturas indígenas y afro-mexicanas, de nuestras raíces que son una parte fundamental para todas las mexicanas y los mexicanos.

También aprendiste, sobre la comida, la música, las artes, los vestidos, las costumbres y festividades, son expresiones de la riqueza cultura y aportes valiosos de los pueblos indígenas y afro-mexicanos. Por eso, debes identificarlas, apreciarlas, respetarlas y valorarlas, porque son parte de tu identidad multicultural como mexicana y mexicano.

Vas a iniciar resolviendo un crucigrama. ¿Te gustan los crucigramas?

Generalmente los crucigramas tienen alguna temática, ¿De qué se trata este?

Este crucigrama contiene algunos conceptos trabajados durante las clases, al principio del ciclo escolar. Es una manera muy divertida de repasarlos.

Fíjate muy bien. Recibirás una gran pista. Se mencionará la descripción, en ella están ocultas todas las palabras del crucigrama.

La (1) dignidad humana es el (2) derecho que todas las personas tenemos de ser respetadas y (3) valoradas por el hecho de ser personas o seres humanos, sin importar condiciones como lugar de nacimiento, edad, sexo, lengua, cultura, religión, condición física o de salud. Tratar de manera digna es (4) respetar los derechos de cada persona para (5) decidir libremente sobre su vida, (6) participar en su comunidad, satisfacer sus necesidades básicas y tener las mismas condiciones para (7) desarrollarse plenamente y ser tomada en cuenta.

Ahí están todas las palabras.

Ahora observa el crucigrama. ¿Sabes cómo llenar un crucigrama?

Se trata de completar los espacios con palabras. En cada cuadrito debe de ir una letra. En los crucigramas hay palabras que se escriben de manera horizontal y otras de manera vertical.

En este crucigrama hay 4 palabras horizontales y 3 verticales. Las palabras que se colocan se deducen a partir de cierta información, como definiciones, frases o preguntas.

En este caso se dará esa información para ir llenando los espacios. Primero vas a llenar las palabras horizontales y después las verticales. Te irás guiando por los números rojos. Inicia con el número 1.

PALABRAS HORIZONTALES

(1) Cualidad de quien se hace valer como persona.

(4) Considerar que algo, como una opinión o una actitud, es digno y debe ser tolerado.

(5) Tomar una determinación definitiva sobre un asunto.

(6) Actuar, junto con otras personas, en un suceso, un acto o una actividad.

PALABRAS VERTICALES

(2) Es el conjunto de aspectos propios de las personas que las leyes protege y que son iguales para mujeres y hombres.

(3) Empieza con V. Reconociendo sus méritos o sus cualidades, las personas siempre deben ser:

(7) Proceso de crecimiento o desarrollo.

Entonces, ¿El tema de este crucigrama fue la dignidad?

Es muy importante reflexionar siempre acerca de la dignidad.

Cada niña y niño, mujer u hombre es una persona digna y valiosa, aunque quizás a veces te cueste trabajo reconocerlo. Para cuidarte y valorarte, necesitas identificar tus cualidades.

¿En qué momento se pueden valorar positivamente?

Creo que te valoras positivamente cuando estás contento de ser tú mismo y sientes orgullo de lo que haces y piensas.

¿Esa es la autoestima?

La autoestima es el aprecio y valoración de ti misma o de ti mismo. Una autoestima es sana cuando muestra equilibrio, es decir, no engrandece ni desprecia lo que eres o puedes llegar a ser. Y tener autoestima también es reflexionar, analizar, aceptar, y desarrollar las capacidades que debes mejorar.

¿Qué necesitamos hacer para desarrollar una autoestima sana?

Para explorarlas vas a realizar otra actividad.

Se llama: “Palabra mágica”. Vas a escribir en el pizarrón de manera vertical la palabra AUTOESTIMA. Esa será nuestra palabra base.

De este lado hay una tómbola en donde sacaras otras palabras. Estas serán las palabras claves. Y de estas palabras platicarás, formularás y escribirás las acciones que debes realizar para desarrollar una autoestima sana.

Cada vez que saquen de la tómbola una palabra deberás interactuar sobre su significado y a partir de lluvia de ideas deducir la frase complementaria que se especifica a continuación.

VALORA: Aquello que haces bien y acepta como un reto lo que todavía no has aprendido o desarrollado.

ACÉPTATE: Como una persona valiosa y también a las demás personas como valiosas.

RECONOCE: Cómo influyen tus ideas y sentimientos en lo que piensas de ti mismo o de ti misma.

EVITA: Acciones, pensamientos y emociones que puedan dañarte o a las demás personas.

¿Te quedaron claras estas acciones?

Es muy importante saber siempre que somos personas valiosas.

Todas las personas somos valiosas, pero debes reconocerte y reconocer a los demás. Así es. Valorar a otras personas te permite reconocer sus cualidades, capacidades, gustos e ideas. Además, encontrar cualidades e intereses comunes nos ayudan a desarrollarnos y establecer relaciones más fuertes y solidarias.

Para reconocer el valor de las demás personas vas a realizar la segunda parte de la dinámica Palabra mágica.

Puedes realizar esta dinámica con integrantes de tu familia.

Requieres unos papelitos y unos plumones.

Debes escribir una cualidad o una acción positiva de cada quien. Después vas a meter todos los papelitos a la tómbola.

Por turnos los irán sacando y debes descubrir a quién le pertenece esa característica. Finalmente escribiremos esas palabras en el cuaderno a partir de las que ya se escribieron en la dinámica anterior.

Realizan la actividad.

Debes exponer, identificar, deducir y ejemplificar las cualidades o acciones positivas. Las palabras que se incluyan podrán escribirse de manera vertical u horizontal.

A continuación, se ejemplifican unas propuestas de cualidades y acciones positivas para cada quien.

Participante 1: (1) Generosidad / (7) Paciencia / (4) Puntualidad.

Participante 2: (3) Empatía / (6) Proactividad / (9) Respetuoso.

Participantes 3: (2) Entusiasmo / (5) Honestidad / (8) Perseverancia.

Siempre debes tomar en cuenta que todas y todos tenemos cualidades y características que nos hacen personas únicas y valiosas.

Hoy aprendiste que eres valioso y digno de respeto y que también las demás personas son valiosas.

También que la autoestima es el aprecio que podemos sentir por nosotros mismos, pero a partir de ella puedo valorar las cualidades de las demás personas y valorarlas.

CIENCIAS NATURALES

El plato del bien comer y de la jarra del bien beber

¿Qué vamos a aprender?

Reflexionarás en torno a tus hábitos alimentarios y te enfocarás en dos guías que te ayudan a cuidar tu nutrición.

¿Qué hacemos?

Retoma la información del libro de texto de tercer grado de Ciencias Naturales en la página 35 “Dieta: los grupos de alimentos”.

Dieta: los grupos de alimentos.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P3CNA.htm?#page/34

Para que tu cuerpo pueda crecer, desarrollarse y funcionar adecuadamente, debes alimentarte de manera correcta. Los alimentos que ingieres te aportan los elementos necesarios para este fin. Por medio de la digestión, la respiración y la circulación obtienes las sustancias que requieren tus órganos para que realices todas las actividades. En la variedad de alimentos existentes encuentras las sustancias necesarias para crecer y desarrollarte.

Los alimentos aportan lo que necesitamos para crecer, desarrollarnos y para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente, por eso debemos consumir una dieta correcta.

Recuerda que se llama dieta a la variedad y cantidad de alimentos que se consumen cada día. Para que ésta sea correcta, debe incluir los nutrimentos que aportan los tres grupos de alimentos en las proporciones indicadas en el Plato del Bien Comer.

Recuerdas los tres grupos de alimentos: 1. Verduras y frutas, 2. Cereales, y 3. Leguminosas y alimentos de origen animal, pero ¿Podrías recordar que es el Plato del Bien Comer?

El Plato del Bien Comer es un esquema que ilustra los tres grupos de alimentos y establece recomendaciones acerca de su consumo. Sirve de guía nutrimental para los mexicanos; aconseja que en cada comida consumas por lo menos un alimento de cada grupo y bebas agua simple potable. Hay alimentos que debes comer más, como verduras y frutas, y otros menos, como productos de origen animal.

Como ves, los pastelillos, frituras y bebidas industrializadas (refrescos y jugos) no están en el Plato del Bien Comer, ya que estos alimentos contienen grandes cantidades de grasas y azúcares. Por esta razón su consumo debe ser esporádico y en cantidades mínimas. Comer en exceso o dejar de consumir alimentos de un grupo puede provocar desórdenes alimentarios, como el sobrepeso, la obesidad o la desnutrición.

¡Qué importante es tener como guía al plato del bien comer! Así puedes mantener una vida saludable, a través de una alimentación correcta.

Tener una buena alimentación significa que tu cuerpo obtiene todos los nutrimentos, vitaminas y minerales que necesita para funcionar correctamente. Para ello, debes aprender a preparar tus comidas y colaciones de manera que sean ricas en nutrientes y bajas en calorías. Por ello, es necesario respetar las porciones en cada plato. Recuerda que las colaciones son alimentos ligeros con poca grasa que se consumen entre las comidas principales del día y no deben substituir a éstas.

Recuerda las características de los tres grupos de alimentos que están representados en el Plato del Bien Comer, así como algunos ejemplos y los nutrimentos que aporta cada grupo.

El primer grupo es el de las verduras y frutas, algunos ejemplos de verduras son: acelgas, jitomate, lechuga, nopal, calabaza, pepino, chile y zanahoria.

Entre las frutas tienes: plátano, sandía, papaya, uva, naranja, durazno, mango, manzana, guayaba y fresa.

Las verduras y frutas son fuente de vitaminas, minerales que ayudan al buen funcionamiento del cuerpo humano, y también aportan fibra que ayuda en la digestión. En edades tempranas ayudan a tener un adecuado crecimiento y desarrollo, en personas adultas a mantener un buen estado de salud.

Es por eso por lo que en nuestra familia nos insisten en que nos comamos las verduras. Este grupo de alimentos es muy importante y se debe incluir en la dieta diaria.

El segundo grupo es el de los cereales, que también incluye los tubérculos, los principales nutrimentos que aportan son los carbohidratos que son una fuente de la energía que el organismo utiliza para realizar sus actividades diarias, como: correr, trabajar, jugar, estudiar, bailar, entre otras, también son fuente importante de fibra cuando se consumen enteros.

Entonces, para tener energía debemos consumir en tu dieta diaria cereales y tubérculos, pero debes considerar el tipo de actividades físicas que cada uno realiza para comer las porciones adecuadas. ¿Qué ejemplos tienes de cereales y tubérculos?

Para tener energía debes consumir en tu dieta diaria cereales y tubérculos, pero debes considerar el tipo de actividades físicas que cada uno realiza para comer las porciones adecuadas. ¿Qué ejemplos tienes de cereales y tubérculos?

Algunos ejemplos que se observan en el Plato del Bien Comer son: papa, arroz, pasta, sopa, pan de caja, tortilla, galletas, tamales, amaranto, galletas, pan dulce, pan blanco tipo bolillo, algunos son productos elaborados con cereales como el maíz, trigo, centeno, cebada, avena o arroz.

Cuando hablamos de cereales nos referimos, en general, a productos de los granos que se obtienen de las plantas que acaba de mencionar y no sólo a los alimentos industrializados que a veces comes en el desayuno.

El tercer grupo es el de leguminosas y alimentos de origen animal. Proporcionan principalmente proteínas que son necesarias para el crecimiento y desarrollo de las niñas y los niños, pues se utilizan en la formación y reparación de tejidos del cuerpo.

Las proteínas son muy importantes, ¿En qué alimentos las podríamos encontrar?

Las podemos encontrar en los alimentos de origen animal, principalmente en las carnes, como el pescado fresco o enlatado como el atún, res, cerdo y pollo; también en la leche, queso, huevo y en las semillas de plantas leguminosas como cacahuate, garbanzo, frijoles, habas o lentejas.

¿Con esto comprendes la importancia de seguir las recomendaciones que nos muestra el Plato del Bien Comer?

Para complementar la información te invito a ver el siguiente video titulado “Plato del Bien Comer”.

Plato del Bien Comer.

Todos queremos ser como Pepe, estar sanos, fuertes y felices. Además, nos da muy buenas ideas para mantener nuestro cuerpo activo, “mover el esqueleto”.

Es un video interesante y nos ayuda a relacionar el tema con la vida diaria, ahora tengo una idea más clara de qué tipo de alimentos debo de incluir en mi dieta diaria, es decir, en el desayuno, comida y cena.

Sigue el consejo, comer a colores no es tan difícil, miren VERDE corresponde a las frutas y verduras, AMARILLO cereales y tubérculos y ROJO, leguminosas y alimentos de origen animal.

No olvides tus colaciones que son entre comidas. Por cierto, es muy importante cuidar las porciones que debe de tener tu plato del bien comer. Si te fijas en la imagen que viste anteriormente, el plato está dividido en tres partes iguales para cada grupo, eso quiere decir que, de cada grupo, debes consumir más menos, un tercio. Pero hay dos grupos que, a su vez, están divididos: verduras y frutas y leguminosas y alimentos de origen animal. Eso sugiere que, del tercio total, debes comer más o menos la misma proporción de verduras que de frutas. Y en el otro grupo, debes comer más leguminosas que alimentos de origen animal.

Es fácil ver que los tres grupos parecen estar en la misma proporción, pero dos de ellos, también están divididos para sugerirnos en qué cantidad incluirlos en la dieta.

También debes cuidar las porciones de los alimentos que consumes. Ahora mira, la imagen, parecerán imágenes que te ayudan a estimar las porciones que debes comer de algunos alimentos.

1 porción de fruta entera es equivalente al tamaño de una pelota de tenis, más o menos 1 ½ manzana o naranja.

Si es fruta picada, una porción sería equivalente a la cantidad similar al tamaño de un puño de la mano.

Una porción recomendable de verduras serían una cantidad equivalente a dos puños de tu mano.

En el caso de arroz o pasta con la cantidad equivalente a un puño sería suficiente para cubrir 1 porción del grupo de los cereales y tubérculos.

En los alimentos de origen animal y, específicamente, en el caso del queso, una cantidad similar al tamaño de tu dedo pulgar sería el equivalente de una porción

En la última imagen ves que una cantidad semejante a la palma de tu mano representaría tres porciones de alimento de origen animal: ya sea carne de pollo, res, cerdo o pescado.

Es importante también mantener una correcta higiene tanto al preparar los alimentos como al consumirlos, esto es de suma importancia para garantizar que tu dieta sea saludable, nutritiva, variada, equilibrada e inocua.

Revisamos lo referente a comida, pero al comer también es importante consumir algo de beber. ¿Qué es lo que debes considerar en ese caso?

Existe otro recurso que te orienta en el consumo de bebidas: la Jarra del Buen Beber, donde se ilustran las bebidas saludables y la cantidad recomendada para la población mexicana.

Observa en qué consiste la Jara del Buen Beber.

Como puedes ver en la imagen, la Jarra del Buen Beber cuenta con seis niveles de importancia para clasificar las bebidas de acuerdo con su contenido de azúcar adicionada. Recuerda que debes controlar la cantidad de azúcar que consumes y muchas bebidas tienen mucha.

Cada nivel en la Jarra del Buen Beber sugiere cierta cantidad recomendada, en vasos o tazas, para consumir las bebidas de acuerdo con su tipo.

Lee para que conozcas en qué consisten los seis niveles:

El nivel uno corresponde al agua potable natural, la cantidad recomendada es de 6 a 8 vasos cada día. Esto correspondería a consumir aproximadamente de 1.5 a 2 litros de agua, con ello garantizamos una excelente hidratación.

La leche semi y descremada, bebidas de soya sin azúcar adicionada corresponden al nivel 2 y se recomienda consumir de 0 a 2 vasos diariamente. Es decir, si no consumimos este tipo de bebida, no pasaría nada, mientras nos alimentemos bien y bebamos suficiente agua.

El nivel 3 está representado por las bebidas del café y té sin azúcar, y la cantidad recomendada es de 0 a 4 tazas.

Es importante aclarar que es «sin azúcar», y que no es indispensable este tipo de bebida para mantenernos sanos.

El nivel cuatro, solo se puede consumir la cantidad recomendad de 0 a 2 vasos de bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales.

Si te das cuenta, mientras más artificiales o procesadas sean las bebidas, más azúcar entre otras sustancias, se les adiciona y menos recomendable es consumirlas.

Ahora, los jugos de fruta, leche entera, bebidas alcohólicas o deportivas la cantidad recomendada es de 0 a medio vaso. Muchos pensarán que los jugos de fruta son saludables, pero hay que tener en cuenta que aquí se refieren a los jugos envasados a los que les adiciona azúcar. Y en el caso de los jugos naturales, también tienen azúcar de manera natural, el problema es que los suelen colar y eliminan la fibra que ayuda a la digestión, por lo cual también es recomendable reducir su consumo.

Y, por último, el nivel seis, donde no se recomiendan tomar ni un solo vaso y corresponden a los refrescos y aguas de sabor.

Evidentemente, los refrescos tienen muchas sustancias adicionadas y, entre ellas, gran cantidad de azúcar. Al revisar la Jarra del Buen Beber, la gran conclusión es: lo más recomendable es beber agua pura y reducir o limitar al máximo el consumo de otras bebidas, sobre todo las procesadas.

Con esto, sería bueno revisar tus hábitos alimentarios para mantener la salud.

Ya recordaste de forma general, que es el Plato del Bien Comer, conociste los tres grupos de alimentos y las recomendaciones que nos plantea la Jarra del Buen Beber.

Ha sido una clase muy completa, ahora ¿Qué actividad realizarás?

Como lo dijo al inicio de la clase, hay preparadas unas preguntas que te ayudarán a reforzar el tema de hoy. ¿Están preparados, preparadas?

Empecemos con la primera, pon atención.

¿Cuáles son las dos guías que podemos utilizar los mexicanos para orientar nuestra alimentación?

Las proteínas y los carbohidratos. La dieta correcta y el agua simple potable. El Plato del Bien Comer y la Jarra del Buen Beber.

Respuesta: el Plato del Bien Comer y la Jarra del Buen Beber.

¿Cuáles son los tres grupos de alimentos?

El primero es el grupo de “Verduras y Frutas”, el segundo es el grupo de “cereales” que incluye a los tubérculos y el tercero es el de “Leguminosas y alimentos de origen animal”.

¿Qué es la diera?

Respuesta: Es la variedad y cantidad de alimentos que se consumen cada día y debe de contener todos los nutrimentos que aportan los grupos de alimentos en las proporciones adecuadas.

¿A qué grupo de alimentos corresponden los siguientes ejemplos? Zanahorias, melón, nopal, fresas y brócoli.

Cereales. Verduras y frutas. Leguminosas y alimentos de origen animal.

Respuesta: Al grupo de verduras y frutas.

Menciona al menos tres ejemplos del grupo de Cereales y tubérculos.

Respuesta: La papa, el trigo, el maíz, la cebada, el arroz, la avena.

¿Qué grupo de alimentos aporta principalmente proteínas?

Cereales. Verduras y frutas. Leguminosas y alimentos de origen animal.

¿Qué cantidad de agua simple potable se recomienda beber diariamente?

De 0a ½ vaso. De 0 a 4 tazas. De 6 a 8 vasos.

Respuesta: De 6 a 8 vasos, o su equivalente de 1.5 a 2 litros de agua.

¿Por qué es importante tener higiene necesaria tanto al preparar como al consumir los alimentos de nuestra dieta?

Para prevenir enfermedades. Para que la comida sea más rica. Para resaltar el color de la comida.

Respuesta: Para evitar enfermedades con bacterias o virus que puedan tener los alimentos o nuestras manos.

¿Por qué en la Jarra del Buen Beber no se recomienda el consumo de bebidas gaseosas o agua de sabor?

Porque aportan pocos nutrimentos. Porque contienen azúcar en exceso. Porque ayudan poco a sacar la sed.

Respuesta: Porque son bebidas que suelen contener azúcar adicionada en exceso y su consumo a largo plazo puede perjudicar la salud.

Y Por último.

¿Cómo te ayudará este aprendizaje a mejorar tus hábitos alimentarios?

Respuesta: Será de gran utilidad, porque te permite reflexionar sobre lo que comes y lo que deberías dejar de comer, así como procurar alimentarte con una dieta equilibrada, inocua y suficiente, para llevar una vida saludable.

Reflexiona sobre lo que comes, si es necesario cambia tu dieta por una más sana. No es fácil, pero si se quiere se puede.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia, seguramente entre todas y todos, podrán aprender más.

Hay varias formas de lograr tener una alimentación sana, recuerda que somos lo que comemos. Consulta otros materiales y comparte lo que aprendiste con tu familia.

