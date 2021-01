Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 11 de enero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día lunes 11 de enero del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 11 de enero

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

VALORES

Mi viaje emocional: de la agitación a la calma

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar los sentimientos que provocan agitación y calma a tu cuerpo.

Lee y reflexiona sobre la siguiente situación:

Lucy se encuentra en su salón de clases, se le nota algo desesperada y la razón está en que no logra encontrar su Diario de aprecio y gratitud, en el que había hecho una de sus tareas.

Después de buscar por todos lados, Lucy suspiró y dijo en voz alta mientras golpeaba fuertemente el piso con sus pies, ¡No puede ser! ¡Aquí lo dejé! ¡Ay, no, ahí había anotado bastantes ideas que hemos platicado durante las sesiones!

Lucy se quedó quieta por un momento y percibió un sonido extraño.

¿Qué será ese sonido? ¿De dónde vendrá?

Lucy se sorprendió y espanto un poco al darse cuenta de que ese sonido raro en realidad era su corazón latiendo fuerte y muy acelerado.

Lucy le pregunto a algunos de sus compañeros, con la esperanza de que alguien supiera algo, pero ninguno había visto su diario.

Como Lucy no se sentía muy bien de ánimo, se sentó y recargo su cabeza en la mesa.

Mientras tanto Adriana, entra al salón muy contenta como siempre y saluda a todos los presentes.

– ¡Hola niñas y niños, que gusto me da verlos! ¿Cómo están? hoy estoy contenta porque le traigo una sorpresa a la Lucy, bueno, a ustedes también, pero Lucy se pondrá feliz y ustedes también.

Adriana se da cuenta que Lucy, no le está prestando mucha atención y que está recargada en la mesa. ¡Hola Lucy! ¿Qué tal te va?

– ¡Fatal Adriana, no encuentro mi diario de Aprecio y Gratitud, donde he anotado todo lo que hemos visto en Educación Socioemocional! ya busqué por todos lados y nada. ¡Tenía cosas súper importantes ahí! por más que intentó calmarme, no dejo de escuchar mi corazón latir y latir y eso no me deja pensar dónde pude haberlo dejado.

-Ya veo Lucy, ¿Te acuerdas de que hemos hablado de volver a la calma antes que cualquier otra cosa?

– ¡Pues yo estoy en calma! escucha mi respiración para que veas que estoy calmada.

– La verdad, yo te veo totalmente en el lado contrario a la calma, te veo agitada, veamos si podemos ayudarte.

-Bueno, está bien, aunque yo estoy calmada.

-Si tú lo dices.

¿Qué hacemos?

Continúa leyendo para saber qué sucedió con Lucy.

Adrianadecidió hacer una prueba rápida para saber cómo se sentía Lucy.

– Lucy, puedes describir, ¿Cómo están tus hombros?

– Tensos, rígidos.

– ¿Y tú cuello?

-Duro como una piedra, dijo Lucy.

– ¿Y sientes tú estómago revuelto y tú respiración, así como rápida?

-¡Sí! ¿Cómo supiste?

-Porque ese es tú estado de agitación, no de calma, y llegas a ese estado cuando estás preocupada, asustada, triste, enojada.

– ¿Y cómo puedo volver a la calma?

Adriana le pidióa Lucy poner atención.

– ¡Qué bárbara, Lucy! hasta aquí escucho tu respiración, ¿Puedes escucharla?

Lucy puso atención y escucha su agitada respiración.

-Creo que tienes razón, no me había dado cuenta de lo desesperada que estoy. Mi corazón todavía late muy rápido.

-Oye Adriana,¿Y si hacemos la postura de montaña para que pueda volver a la calma? ¿Crees que sea buena idea?

– ¡Buenísima! empecemos. Hay que sentarnos en el piso, coloquemos nuestra espalda recta y concentrémonos en nuestra respiración.

Pasaron unos minutos y Lucy tenía un mejor semblante.

-Ya me siento más tranquila, ya entendí la diferencia entre estar agitada y estar en calma, ¡La siento en mi cuerpo! ¿Mi cuello? relajado ¿Mis hombros? suavecitos ¿Mi estómago? sin malestar y mi pecho con aire como si estuviera en el campo.

– Ahora que ya estás calmada, puedes pensar con claridad, ¿Segura que buscaste bien y en todos lados tu diario?

– ¡Segurísima Adri!

-Te voy a decir cómo me decía mi mamá, ¿Y sí lo buscó y lo encuentro?

Lucy rio y solo dijo: ¡Pues me lo das!

-Bueno Lucy, pensemos, ¿En dónde debería estar tu diario?

– Pues en su lugar, en mi mochila, pero ahí ya busqué. Mira.

Lucy fue por su mochila y se quedó sorprendida.

– ¡Ups! ¡Esta no es mi mochila, es la de mi hermana!

– ¡Ay, con razón no encontrabas tu diario! ¿Te das cuenta de que estabas tan desesperada que esa agitación no te permitía ver ni pensar con claridad y encontrar tu diario?

-Si, eso de estar agitada no ayuda a resolver bien las cosas que tenemos que hacer. ¡Qué bárbara! qué mal estoy!

-No, no estás mal Lucy, solamente estás aprendiendo a observarte y a notar la diferencia en tu cuerpo, tu voz y tu conducta cuando te encuentras agitada y cuando estás en calma.

– ¿Y esto sólo me pasa a mí?

– ¡Claro que no! nos pasa a todas las personas, sobre todo cuando estamos aprendiendo a conocer nuestras emociones, la diferencia entre estar agitado y estar en calma, así como la forma en que estos estados se expresan en nuestro cuerpo, voz y conducta.

Adriana le propuso a Lucy ver un video para conocer una niña llamada Sofia. Ella también está aprendiendo a observar e identificar la diferencia entre estar agitada y en calma.

Observa el video, para que tú también puedas conocerla.

Programa Aprende en Casa II – 3° de Primaria. Educación Socioemocional. 24 de Agosto del 2020 02’51” a 05’46”

Reflexiones de Lucy después del video.

-Ahora que vi lo de Sofí, me queda todavía más claro lo que pasa con mi cuerpo si estoy en agitación o si estoy en calma.

-Me da gusto que te des cuenta de la diferencia, ¿Qué es lo que más llamó tu atención acerca de la situación con Sofí?

Lucy le comento a Adriana que se había dado cuenta que el estado de agitación y calma son parte de la vida cotidiana, además, se sorprendió al ver cómo se acelera la respiración y cómo hay tensión en varias partes del cuerpo.

Mientras Lucy sigue reflexionando, Adriana recibe un mensaje en su celular y se emociona mucho.

– ¡Es hora de la sorpresa!

– ¿De la qué? pregunto Lucy.

Adriana tratando de disimular contesto, ¡No, nada, es un mensaje de voz de mi amiga Angie! la conozco hace años y me emocioné.

– ¡Oye nunca te había visto tan contenta, hasta saltaste de emoción!

¡Estoy muy emocionada!

Lucy veía muy sospechosa a Adriana.

-Bueno Adri, ahorita regreso, voy a cambiar la mochila de mi hermana por la mía, quiero asegurarme de que mi diario está ahí.

-Sí, está muy bien. Mientras yo espero la sorpresa. Susurro Adriana.

Adriana aprovecho la ausencia de Lucy y se dirigió a los demás alumnos para comentarles sobre la sorpresa.

-A partir de hoy, la maestra Angélica será parte de nuestro equipo de Educación Socioemocional.

La maestra Angélica, se dirigió a todos y les hizo saber el gusto que le deba el poder conocerlos, pues Adriana le había contado muchas cosas sobre ellos.

– ¿Dónde está Lucy? pregunto la maestra Angélica.

-Es una larga historia, fue a buscar su diario de aprecio y gratitud. ¡Ahí viene! a la de tres le decimos sorpresa. Una, dos, tres.

– ¡Sorpresa! dijeron Adriana y la maestra Angélica.

Lucy se veía contenta, pero también muy confundida.

-Me encantan las sorpresas, pero no sé de qué se trata esta.

-Lucy, te presento a la nueva integrante de nuestro equipo de Educación Socioemocional, su nombre es Angélica, dijo Adriana.

-Mucho gusto Lucy, ¿Dónde andabas?

-Mucho gusto, fui por mi diario de Aprecio y gratitud, lo había perdido y estaba muy preocupada.

– ¿Un diario de aprecio y gratitud? pregunto la maestra Angélica.

– Sí, fue prescripción médica de la Dra. Emoción, dijo Adriana.

– Suena muy interesante, cuéntame de eso.

Adriana sonrió e invito a Angelica a ver un video para que conociera a lo que estaba refiriéndose.

Tú también puedes mirarlo en el siguiente enlace.

Aprende En Casa II – 3 de Primaria. Educación Socioemocional. 2 de Octubre del 2020 Edición de 06’26” al 07’10” y del 19’43” al 20’17”

Reflexión de Angélica sobre el video.

– Qué importante es darnos cuenta de que el agradecimiento y la gratitud nos ayudan a regresar a un estado de calma y bienestar.

-Así es Angélica, dijo Adriana. Desde ese día, invitamos a las niñas y niños a que hicieran su “Diario de Aprecio y Gratitud” donde escriben todo lo que van aprendiendo, sus reflexiones, sus avances en lo emocional.

-Si, por eso yo estaba tan preocupada cuando no lo encontraba, porque es un diario personal muy importante. Hoy, por ejemplo, voy a anotar que pude reconocer cómo se sentía la agitación en el cuerpo y la calma en el cuerpo, dijo muy aliviada Lucy.

– ¿Y qué más tienes anotado Lucy? pregunto Angélica.

– Lo de la maraña emocional, es un juego muy divertido que hemos realizado para conocer y aprender a manejarla de forma adecuada. En el siguiente video, puedes ver a que nos referimos, dijo Adriana.

Video Aprende En Casa II – 3 de Primaria. Educación Socioemocional 18 de Septiembre del 2020 de 07’35” al 09’42”

Adriana menciono que comoya se habían metido en este tema tan importante de la agitación y la calma, era un buen momento para comentar el ejercicio de la liga.

– ¡Claro! dijo Angélica, me encanta ese ejemplo. La agitación puede provocarnos tensión en algunas partes del cuerpo y la calma, suavidad, movimiento. Observa una liga, cuando no está estirada no tiene tensión, ¿Cómo la sientes?

Lucy, la percibió flexible, suave, sin problema para manipularla.

-Ahora estírala, indico Angélica, ¿Qué pasa cuando ponemos demasiada tensión en la liga?

Adriana se anticipó a contestar.

-Pasa queno podemos moverla demasiado y se puede llegar a romper de tanta tensión.

– ¡Muy bien! dijo Angélica, lo mismo que ocurre con la liga en estado de tensión o relajación, le ocurre a nuestro cuerpo cuando estamos en un estado de agitación, con tanta tensión, podemos lastimar nuestro cuerpo. Un músculo con exceso de tensión puede desgarrarse, es decir, romperse como una liga.

Lucy muy sorprendida dijo: ¡Qué barbaridad, nunca me lo había imaginado! ¿Por eso es que tú, Adriana, trabajas en ti misma para estar relajada y en calma?

-Así es, cuido y quiero a mi cuerpo, por eso trato de estar en calma, eso le da bienestar a mi cuerpo y a mi mente.

Lucy se quedó pensativa y enseguida pregunto a Adriana y a Angélica.

-Ustedes que saben mucho, ¿Qué es lo que provoca la agitación que luego nos lleva a la tensión?

-Algunas emociones hacen que nos agitemos, como la tristeza, el miedo o el enojo, respondió Adriana.

– ¡Como el enojo de Octavio!

– Exacto, como el enojo de Octavio, ¿Nos acompañas a verlo, Angélica? es un cuento muy interesante.

-Por supuesto, ¡Vamos!

Aprende En Casa II – 3 de Primaria. Educación Socioemocional 18 de Septiembre del 2020 “El enojo de Octavio” del minuto 19’16” al 23’14”

– ¡Me encantó el cuento! dijo Angélica, ¡Qué bonita forma de explicar a los niños y niñas la importancia de la respiración para dejar el estado de agitación y volver a la calma! por cierto, ¿Cómo le irá a Octavio?

-Pues nos ha contado que ahora rara vez se enoja, pero cuando eso sucede logra controlar su enojo con su respiración.

-Adriana recuerdo que me platicaste de la vez que cantaste con Mariana una canción que inventaste, ¿Cómo se llama la canción? ¿Podrías enseñarme la canción?

– ¡Ay, claro! la canción se llama “Inhalo-Exhalo” ¡Es una canción muy alegre y me encanta! busca algún instrumento que tengas a la mano para acompañarnos.

Mira el video y recuerda la canción.

APRENDE EN CASA II: Primaria. Socioemocional 3°. 12 de Octubre del 2020 25’54” a 27’32”

Lucy se dirige a Angélica para preguntarle sobre su sentir en su primer día, siendo parte del equipo de Educación Socioemocional.

-Sinceramente antes de llegar, estaba un poco nerviosa, porque no sabía muy bien cómo es el equipo que hacen posible las clases de Aprende en casa. Ahora me siento alegre y, por lo tanto, en calma porque veo que hay un equipo divertido y con muchas ganas de aprender cosas nuevas.

Seguramente te la pasarás muy bien Adriana.

Recapitulando lo aprendido:

Recuerda que hay emociones que nos llevan más rápido a la agitación y otras que nos ayudan más fácil a volver a la calma.

El enojo de Octavio puede agitarte mucho.

La alegría puede ayudarte a volver a la calma.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

ARTES

Recordando aprendizajes bidimensionales

¿Qué vamos a aprender?

Recordarás diversas manifestaciones bidimensionales, identificando semejanzas y diferencias para reafirmar el concepto de bidimensionalidad.

¿Qué hacemos?

Recapitulemos algunos aspectos de lo que aprendimos antes del periodo vacacional.

Recuerda que el eje principal del bloque fueron las producciones bidimensionales, que conocimos a través del tiempo, los diferentes estilos artísticos, las vanguardias y con apoyo de maestros especialistas aprendiste técnicas y los materiales que se utilizan.

Observa el siguiente video.

¿Qué es el arte?

Recursos educativos digitales (Qué es el arte): Sistema de información @prende. (aprende.edu.mx)

https://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/improvisacion-comedia-del-arte-519.html

Reflexión del video.

El arte es parte del ser humano y tiene una finalidad estética y de comunicación.

Expresa sentimientos e ideas.

Existe el arte académico que requiere de un estudio formal.

El arte popular nace y se crea de las vivencias y experiencias del pueblo.

Realiza las siguientes actividades.

“Las artes visuales”

Existen diferentes manifestaciones artísticas en donde el hombre a través del tiempo se ha podido expresar como la danza, el teatro, la música y las artes visuales.

Recuerda que las manifestaciones plásticas son aquellas cuyos productos u obras finales son tangibles, es decir, son reales y se pueden ver y/o tocar.

Las artes visuales hacen uso de las imágenes mostrándonos diferentes formas de ver el mundo, en diferentes épocas y estilos gracias a la información de las tecnologías.

Aprende más, observando el siguiente video.

“Presentación”

http://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/presentacion-del-curso-168.html

Reflexión del video:

En las artes visuales, cada imagen, símbolo, línea y color representan una idea que nos permite expresar lo que pensamos y sentimos, con respecto a lo que vemos y percibimos.

“El concepto de bidimensionalidad”

Recuerda que en varias clases se mencionó la palabra bidimensionalidad.

La palabra bidimensional se divide en dos partes: BI (dos) y DIMENSIONAL (medidas o dimensiones) lo que significa que son dos medidas o dimensiones; siendo estas: alto y ancho, sin profundidad o volumen, es decir, plana. Una de las características más importantes es que toda obra bidimensional se aplica en espacios o soportes planos.

Ve algunos ejemplos.

El primer ejemplo es el boceto.

¿Recuerdas qué es un boceto?

Observa la siguiente cápsula para recordarlo.

¿Qué es un boceto y cómo realizarlo?

Un boceto es un dibujo rápido que no necesita estar terminado y que puede plasmar parte de una idea.

Observa otros ejemplos.

El dibujo, como el de Xavier Esqueda, se puede observar una ciudad y los materiales con los que se realizó, una hoja de cuaderno, un lápiz y goma.

https://historico.conaliteg.gob.mx/H2014P1EAM.htm#page/23

El dibujo realizado en la hoja es bidimensional, ya que sólo tiene un alto y ancho, y como característica principal es plano.

Otro ejemplo es la litografía del Pintor y escultor Pablo Picasso, titulada: Interpretación de la metamorfosis de un toro, estilización y síntesis, que vimos en clases pasadas yen donde se reproduce la idea de un toro desde lo natural hasta lo abstracto.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P6EAA.htm#page/46

Recuerda que una litografía es una técnica, en donde se hace un dibujo y se plasma en una placa metálica y se puede imprimir, el impreso es bidimensional.

Un ejemplo más de bidimensionalidad es la pintura, como esta pintura de Pablo Picasso, titulada “Los tres músicos”, siendo una obra maestra de la historia del arte, en donde se hace uso de figuras geométricas.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P6EAA.htm#page/18

Los dibujosrealizados por medio de figuras geométricas son producciones bidimensionales.

Recuerdas cuando realizaste un payaso con figuras geométricas, a partir del dibujo realizado por una alumna.

Haciendo uso de figuras geométricas, el punto, la línea y el uso ilimitado del color, conociste pintores como Vasili Kandinsky.

Recuerda uno de los videos que vimos acerca de este pintor.

Kandinsky 4

Reflexión del video:

El video hace referencia a la forma de pintar de Kandinsky, además, recupera los elementos importantes en sus obras: punto, línea y el color y la implementación de las figuras geométricas.

Otras producciones hacen uso de figuras naturales como la pintura de la autora Olga Acosta, quien hace uso de elementos naturales como frutas y flores y que ya vimos en este curso.

● Pintura realizada con la técnica de pastel.

https://libros.conaliteg.gob.mx/galeria.html

De esto aprendiste que el arte bidimensional es un medio por el cual los artistas y nosotros, también podemos expresar ideas, pensamientos, sentimientos o emociones.

“Otras manifestaciones bidimensionales”

Recuerda que también conocimos elementos importantes de otras manifestaciones bidimensionales como la fotografía y el cine.

En la fotografía, aunque la mayor parte de lo que fotografiamos es tridimensional (esto quiere decir que cuenta con tres medidas o dimensiones, alto, ancho y volumen) la imagen captada en la fotografía es bidimensional, ya que solo tiene dos medidas: alto y ancho.

Lo mismo pasa con el cine, la imagen proyectada es bidimensional, solo que esta tiene movimiento.

Recordemos un video del cine mexicano, que pudimos observar en una de las clases, titulado “Recopilación de varias escenas referente a la época Revolucionaria”.

¿Recordaste esas escenas?

Fascinantes, ¿Verdad?

Recapitulando lo aprendido:

En la clase de hoy recordaste que:

El arte es un medio de expresión del hombre.

Las artes visuales como parte de las manifestaciones artísticas, en donde el ser humano plasma su entorno, ideas y emociones.

Recordaste el concepto de bidimensionalidad y viste algunos ejemplos como: el boceto, el dibujo, la litografía y la pintura.

Recordaste también que se hacía uso de figuras geométricas y naturales.

La maestra Xcaret Rabadán nos amplió más estos conocimientos.

Y concluiste con la fotografía y el cine como otras manifestaciones bidimensionales.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

CIENCIAS NATURALES

¿Cómo participa el sistema digestivo en la nutrición?

¿Qué vamos a aprender?

Recordarás lo que aprendiste acerca de la nutrición y cómo tu cuerpo absorbe los nutrimentos aprovechándolos de manera que estés en perfecto estado y puedas hacer todo lo que más te gusta, como jugar tu juego favorito, aprender sobre temas interesantes y practicar deportes.

¿Qué hacemos?

Durante las vacaciones, a través de las redes sociales se recibieron varias preguntas de niños y niñas de toda la República Mexicana que se quedaron con algunas dudas. Un ejemplo de ello son los alumnos de tercer grado de la escuela Francisco y José Curiel Ramos, de Nogales, Sonora. Ellos preguntan ¿Qué pasa si no masticamos bien los alimentos?

Realicemos un experimento para entiendas de mejor manera, la importancia de la masticación en el proceso de la digestión y por qué es importante masticar adecuadamente los alimentos.

Para realizarlo, requieres de los siguientes materiales:

Dos vasos de vidrio.

Unas tijeras.

Dos gomitas de azúcar.

Vinagre de manzana.

Bicarbonato de sodio.

Procedimiento:

Con las tijeras vas a cortar en pedacitos una gomita.

Este paso representa la masticación, pues al trocear la gomita es como si la masticaras, es como los dientes cuando trituran la comida partiéndola en trozos pequeños.

Colocar en un vaso un poco de vinagre. Agregar a cada vaso con vinagre ½ cucharadita de bicarbonato. Colocar las gomitas que están en trozos en un vaso y en otro coloca la misma solución, pero con una gomita completa. Dejar reposar aproximadamente 36 horas, esto es día y medio.

Después de que haya transcurrido el tiempo estipulado, podrás observar que en el vaso donde agregaste la gomita en trozos se ha disuelto; en cambio la gomita entera sigue entera incluso parece que se hincha un poco.

Gracias a que se cortó en pequeños trozos la gomita, esta logró disolverse. Lo mismo ocurre al masticar y hacer los pedazos de comida más pequeños, de esta manera ayudamos a nuestro estómago a disolver los alimentos y convertirlos en el “bolo alimenticio” y de esta manera la digestión es más sencilla y evitamos que nuestro estómago enfrente problemas de digestión porque los alimentos no están bien triturados desde la boca.

En el experimento, el vinagre y el bicarbonato representan la saliva la cual ayuda a ir desintegrando el alimento.

No olvides que además de que le facilitamos la tarea a nuestro estómago a la hora de deshacer los alimentos para digerirlos, también masticar despacio ayuda a que comamos una menor cantidad, porque al masticar se va disminuyendo la sensación de hambre o deseo de comer activando el centro de saciedad, así que nos sentiremos satisfechos con una menor porción de alimentos.

Los alumnos de tercer grado de primaria de la escuela “Año Internacional de la Paz” del hermoso estado de Campeche, nos dicen que lo que más les gustó, fue que aprendieron que los alimentos van cambiando de forma según van avanzando a través del sistema digestivo y piden que por favor repasemos ese recorrido y que expliquemos por que los alimentos se deben deshacer hasta ser muy pequeños.

Mira el esquema del sistema digestivo con los órganos más importantes, si te fijas bien, cada órgano tiene una pestaña que se levanta.

Realiza un esquema similar con ayuda de un familiar y coloca el nombre de los órganos que conforman el sistema digestivo:

Boca.

Esófago.

Estómago.

Intestino delgado.

Intestino grueso.

Recto.

Después realiza unas tarjetas con la descripción del órgano y lo que le pasa al alimento al llegar a cada órgano y colócalas en el lugar que correspondan.

¡Anímate, te aseguro que aprenderás y que te divertirás mucho!

Recapitulando lo aprendido.

Los alimentos se deben transformar en nutrimentos para poder ser absorbidos por el intestino delgado para ser enviados a todo el cuerpo, darnos energía y elementos para crecer y realizar todas nuestras actividades.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

LENGUAJE

Repasando, ando

¿Qué vamos a aprender?

Revisarás el tema del uso de verbos infinitivos en las oraciones impersonales.

Espero que hayas disfrutado de estas merecidas semanas de descanso y que hayas tenido la oportunidad de decirle a tus familiares y amigos cuánto los quieres.

Deseo que este año que empieza, esté lleno de buenas noticias y que logremos todos juntos levantarnos y seguir adelante.

El 2021 pinta para ser un año de logros y alegrías, ¡hagámoslo realidad!

En los próximos días realizarás un repaso de algunos temas que revisamos en la primera etapa de las sesiones.

Esto del año viejo y el año nuevo, permite recordar una fábula muy graciosa.

La lectura se llama “Concurso de viejos” y se encuentra en el libro de lecturas de tercer grado, página 84. ¡Disfrutarla!

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P3LEA.htm?#page/84

Reflexión acerca de la lectura.

¿Qué te pareció la lectura?

¡Qué astuto el coyote, no crees! su estrategia fue mejor que seguir discutiendo.

Como ya se mencionó, hoy trabajarás con los verbos infinitivos en las oraciones impersonales.

¿Recuerdas lo que es un verbo? ¿Cómo definirías a un verbo?

Un verbo es una acción.

Aprovechemos la historia del jaguar, el perro y el coyote para hacer una actividad.

Indicaciones:

Localiza todos los verbos en la lectura, para que sea más divertido, pídele a papá, mamá o a quien te acompañe, que tome el tiempo para ver cuántos verbos logras identificar en 30 segundos.

¿Estás listo y lista?

¡Comencemos!

Transcurrido el tiempo compara los verbos que identificaste con el siguiente listado.

LISTA DE VERBOS EN LA LECTURA.

Estaban

Era

Iba

Recibir

Encontraran

Avanzaba

Cayó

Merecía

Dijo

Había

Tenía

¿Qué hacemos?

La mayoría de los verbos de la lectura están conjugados, pero hay uno, que se encuentra en infinitivo, ¿Recuerdas qué significa que un verbo esté en infinitivo?

Todos los verbos en infinitivo terminan en “ar, er o ir”.

¿Observas alguno en la lista?

El único verbo en infinitivo es: “recibir”. Nosotros usamos los verbos en infinitivo cuando elaboramos el reglamento para nuestra biblioteca, cada línea de nuestro reglamento es una oración impersonal con verbo en infinitivo que, aunque suena un poco difícil, no lo es. Una oración impersonal es aquella que no cuenta con sujeto, por ejemplo, si yo dijera “recibir la documentación en la ventanilla”, en este enunciado, podemos observar que no se aclara quién recibirá los documentos. Justamente eso es una oración impersonal, otros textos donde vemos mucho este tipo de oraciones son las recetas y los instructivos.

¿Qué te parece si hacemos un juego para repasar el tema?

Invita a alguno o a algunos de tus familiares a jugar y ¡diviértanse!

El juego consiste en lanzar los dados por turnos y avanzar dentro del tablero, en cada casilla encontraremos un verbo en infinitivo, dependiendo la casilla en la que caigamos deberemos escribir una oración impersonal utilizando el verbo en cuestión, de igual forma, en cada espacio se indica el valor en puntos, de la oración construida. Como en otros juegos, tenemos algunas casillas que nos hacen perder turnos o avanzar dentro del tablero. La idea es llegar a la meta, obteniendo el mayor número de puntos y repasar mientras lo hacemos.

Se sugiere que cada que se escriba una oración, a un lado, se coloque el puntaje correspondiente.

En la siguiente tabla se dan algunas sugerencias de oraciones impersonales para algunas casillas del tablero:

Verbo en infinitivo. Oración impersonal. Conducir Conducir con precaución cerca de una zona escolar. Colocar Colocar los materiales donde corresponden después de ser usados. Volver Volver a la semana para continuar el tratamiento. Tener Tener los materiales necesarios para trabajar. Medir Medir la distancia con ayuda de un metro. Disfrutar Disfrutar de las actividades para aprovechar la experiencia. Poner Poner la mesa antes de que llegue la comida. Tirar Favor de tirar la basura en su lugar. Caminar Caminar con precaución por la derecha. Regar Regar la plantita cada tercer día.

Mientras las oraciones se van escribiendo, es importante hacer énfasis en los siguientes aspectos:

Recuerda que cada enunciado inicia con mayúscula.

No olvides que al final de la oración colocamos un punto.

Aunque hayas llegado a la meta, no significa que haya un ganador, recuerda que cada oración, da un puntaje, por lo que es momento de sumar los puntos que obtuviste y también el de su compañero de juego.

Para reflexionar.

Estejuego te permitirá repasar de una manera entretenida y agradable. Es importante seguir practicando, en un contexto distinto, la elaboración de oraciones impersonales. Como puedes ver en cada oración, usaste un verbo en infinitivo.

¿Recuerdas por qué se les llaman “oraciones impersonales”?

En estas oraciones no puedes ver escrito el sujeto al que se refiere, es como si estuviera escondido.

La próxima vez, que tengas que escribir o localizar verbos en infinitivo u oraciones impersonales, recuerda lo que hiciste hoy.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

El pago de las #BecasBenitoJuárez de 2020 continúa durante las próximas dos semanas. 🔹Sólo falta entregar el 5.8% de un total de casi 10 millones de becarias y becarios. Todos los apoyos están asegurados. https://t.co/PxSJKcQcPe pic.twitter.com/JJ4omNRPyk — BecasBenito (@BecasBenito) January 5, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende