Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 11 de febrero

Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy jueves 11 de febrero del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

GEOGRAFÍA

¿Cómo se distribuyen los grupos culturales en México?

¿Qué vamos a aprender?

Seguirás conociendo los grupos culturales que conforman a la sociedad mexicana.

¿Qué hacemos?

¿Qué has aprendido de tú cultura? ¿Preguntaste a tus papás acerca de sus costumbres y tradiciones?

Hay una bebida que se llama “Chilate” Es parte de las costumbres que se tienen en Guerrero. ¿Sabes de qué está hecha?

El Chilate es una bebida de Guerrero. ¿Ya te fijaste que tiene ingredientes de México, Oceanía y Asia? Es una bebida que tiene ingredientes de diferentes lugares del mundo, pero la combinación y forma de hacerla es propia de algunos grupos culturales de Guerrero.

Cada grupo cultural le da su toque de acuerdo al lugar donde vive. Se crean, de este modo, mezclas únicas que se nombran de maneras particulares.

¿Recuerdas cuáles son los grupos culturales que conforman la población en México?

En la clase anterior anotaste en tu mapa los grupos mayoritarios, los puedes volver a ver, son los grupos indígenas, los mestizos y los afrodescendientes.

Con tu libro aprendiste que son más de 60 grupos indígenas. ¿Cuántos grupos mestizos y de afrodescendientes hay? De los mestizos y afrodescendientes no hay un número exacto.

¿Cómo es qué se sabe cuántos grupos indígenas hay en México, y no cuántos hay de los otros?

Después de reconocer que México es un país multicultural, en los censos y conteos de población, desde el año 2000, se incluyeron preguntas para saber cuántas personas pertenecen a un grupo indígena, qué lengua o lenguas hablan y dónde viven.

Por eso es que se puede saber cuántos pueblos indígenas son y dónde viven.

En el último censo de población, que se realizó en el año 2020, se incluyó una pregunta para averiguar cuántos afrodescendientes hay en México y dónde viven, así que pronto se contará con cifras más exactas, por ahora, solo hay conocimiento general de su distribución.

Es muy interesante la forma en que se obtiene la información de la población y, así, poder conocer dónde viven estos grupos y cuántas personas los conforman, entre otros temas.

Como has visto en clases anteriores en tu Atlas de Geografía de México de 4 grado, está elaborado con esos datos oficiales, y tienes en la página 85, un mapa con la distribución de los pueblos indígenas en México.

Abre tu Atlas en esta página y consúltalo; ten también a la mano tu libreta y con qué anotar.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4AMA.htm?#page/85

¿Qué puedes notar a simple vista? Que los pueblos indígenas se concentran en el centro, sur y sureste del país. Hay muy pocos grupos indígenas en el norte.

¿Qué otras observaciones tienes? Puedes anotarlas todas en tu libreta.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4AMA.htm?#page/76

Si necesitas consultar los nombres de las entidades, recuerda que puedes hacerlo en la página 76 de tu Atlas de México.

Es sorprendente la concentración de pueblos indígenas en Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También hay entidades donde, al parecer, no hay grupos indígenas como: Nuevo León, Aguascalientes y Baja California Sur.

¿Recuerdas el mapa de hablantes de lenguas indígenas que viste en el Atlas, en la página 86?

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4AMA.htm?#page/86

Las entidades donde hay mayor número de pueblos indígenas, coinciden con las de mayor número de hablantes de lenguas indígenas.

Que te parece si identificas también cuántos grupos indígenas hay en la entidad donde vives. ¿Perteneces a alguno de ellos? Puedes hacer tus anotaciones en tu libreta. En caso de que no haya un grupo indígena en la entidad donde vives, puedes explorar sobre el mapa una entidad que sea de tu interés.

Por ejemplo: En la Ciudad de México, el mapa indica la existencia de Nahuas, puedes explorar qué pasa en la entidad de Guerrero.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4AMA.htm?#page/85

Hay diferentes colores y números, el 17 color rosa, el 21 color azul, el 22 color guinda, el 23 color amarillo, y el verde que pertenece al 20.

¿Ya identificaste los grupos indígenas de tu entidad? Ahora, observa la simbología, en ella se encuentran los números y colores que indican a qué grupos indígenas corresponden y otros datos relevantes.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4AMA.htm?#page/85

¿Qué grupos indígenas viven ahí? Nahuas, Mixtecos, Tlapanecos, Amuzgos y Afrodescendientes.

Si ya identificaste qué grupos indígenas hay en tu entidad, puedes anotarlos en tu libreta.

En este mapa sí están considerados los afrodescendientes. Haz una revisión rápida del mapa para conocer en qué otros estados viven mayoritariamente los afrodescendientes.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4AMA.htm?#page/85

En Coahuila hay un pequeño punto amarillo marcado con el número 23 que corresponde a este grupo.

En Guerrero y Coahuila no son los únicos lugares donde viven afrodescendientes, por eso es que las instituciones que se encargan de los censos, a partir del año 2020, están recopilando esta información. Por el momento se cuenta con algunas referencias que muestran cómo se distribuyen, observa el siguiente mapa:

Los historiadores reportan que las personas procedentes de África llegaban al puerto de Veracruz, a Campeche y a Acapulco. Desde ahí se distribuían a diferentes regiones de México. Se han establecido en diferentes lugares, no solo en Guerrero.

Compara ambos mapas, el de pueblos indígenas y el de Distribución de afrodescendientes en México.

Se nota claramente lo que ya viste, que la mayoría de los grupos indígenas y afrodescendientes se concentran en el centro, sur y sureste del país.

Observando los mapas puedes comprobar que en el norte hay muy pocos grupos, tal como ya se había mencionado.

¿Por qué pasa eso? Esta distribución de los pueblos indígenas tiene muchas causas. La principal es porque tradicionalmente han vivido ahí, es decir, vivían ahí desde antes de la llegada de los españoles, y otra es porque buscan las mejores condiciones para vivir como son: el relieve, el clima, las fuentes de agua y la vegetación.

¿Recuerdas cómo es la geografía física en el norte del país?

En el norte de México, la mayoría del territorio es desértico, las condiciones no son tan favorables, hace mucho calor y frío, casi no hay agua y es difícil obtenerla, y cultivar no es fácil.

En el centro, sur, este y sureste, las condiciones para vivir son más favorables. Las temperaturas no son tan extremas, hay disponibilidad de agua y cultivar es más sencillo. Las diferencias entre las formas de vida de las personas también se relacionan con las condiciones geográficas de donde viven. Qué te parece si ahora conoces algunos aspectos de la cultura de tres grupos indígenas, y uno de afrodescendientes.

Iniciamos con el norte, veamos a los Pai Pai busca en tu mapa. Está en Baja California, simbolizado con la letra “b”.

Observa el siguiente video del minuto 0:40 al minuto 3:46

PAI PAI.

https://ventanaamicomunidad.org/V/QVn0vGSj

Es muy interesante lo que nos comparten Abelardo y Juan José. Juan José llegó ahí con sus papás, y practica las tradiciones Pai Pai, aunque sus papás son de Veracruz y Oaxaca.

¿Notaste cómo el paisaje es seco y pedregoso? Te cuentan que hace frío en invierno y que una de sus actividades es la caza, por eso les enseñan a hacer flechas. ¿Qué otras cosas notaste? Puedes escribirlas en tu libreta.

Ahora, observa algunas características de la cultura Totonaca o Tutunakú.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4AMA.htm?#page/85

Está representado con color azul marino y con el número 18, observa los siguientes videos segmento 1 música, artes y oficios del minuto 0:39 al minuto 1:07 y segmento 2 comunidad y entorno del inicio al minuto 2:58

Tutunakú.

https://ventanaamicomunidad.org/V/QshYSY5z

https://ventanaamicomunidad.org/V/VWLWg836

El paisaje es distinto al de Baja California, su vestimenta tradicional tiene telas y muchos colores, y se diferencia de la vestimenta de los Pai Pai, que es de fibras naturales y, además, por todo lo que siembran y cosecha se nota que la tierra donde viven es muy fértil, por las características geográficas que hay en lugar y la diversidad de plantas y cultivos. ¿Qué otras características identificaste? Puedes anotarlas en tu libreta.

Ahora conocerás la cultura de los Ch’oles.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4AMA.htm?#page/85

En el mapa se representan en color rojo y con el número 39, y se localizan al norte de Chiapas, para que conozcas más sobre esta cultura observa los siguientes videos.

Choles.

Segmento 1. Lengua y tradiciones, del minuto 0:39 al minuto 1:29

https://ventanaamicomunidad.org/V/BY1BHGSy

Segmento 2. Alimentación, del minuto 0:10 al minuto 0:51

https://ventanaamicomunidad.org/V/BJwpDp5Z

Segmento 3. Alimentación, del minuto 1:44 al 3:00

https://ventanaamicomunidad.org/V/BJwpDp5Z

Cómo pudiste observar es una forma de vida totalmente distinta a las dos anteriores. Simeón muestra cómo es su casa, su huerto y cómo viven en la selva.

El que estas experiencias sean totalmente distintas, es una pequeña muestra de la diversidad de los grupos indígenas. Si esto pasa con tres ejemplos, imagina si te das la oportunidad de conocer los 68 pueblos indígenas reconocidos y todas sus expresiones culturales.

Te falta conocer el ejemplo de un grupo de Afrodescendientes. Son los Mascogos que viven en el norte del estado de Coahuila.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4AMA.htm?#page/85

Es el pequeño punto amarillo que tiene el número 23 en el estado de Coahuila.

En el siguiente video podrás conocer más sobre este grupo inícialo en el minuto 13:42 y termínalo en el minuto 15:20

Afroméxico Todos Somos Afroméxico.

https://canalonce.mx/video/8981

¿Conocías algo de esto? Con esta información puedes entender por qué México es uno de los países con mayor diversidad cultural en el mundo.

Los Mascogos se han establecido en la región semidesértica del estado de Coahuila, junto a las principales fuentes de agua, tienen una lengua propia, costumbres, tradiciones, bailes y vestimentas que los caracterizan.

Ellos también son solo una muestra de todos los grupos de afrodescendientes que están distribuidos en México.

Hay que considerar que, aunque los mapas muestran la distribución de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y te indican dónde viven, muchos de ellos han migrado principalmente hacia las ciudades, como lo señala el libro de texto en la página 109.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4GEA.htm?#page/109

La combinación de prácticas culturales entre grupos étnicos también se observa en las ciudades. En éstas conviven mestizos, indígenas, españoles, afrodescendientes y asiáticos. Los mestizos, así como los indígenas se subdividen en muchos otros grupos que se distinguen por la religión que practican, por los barrios o colonias donde habitan, por el tipo de labor que desempeñan y por sus expresiones culturales como la música.

El texto te ayuda a entender como en un mismo espacio se pueden identificar prácticas culturales diversas. Por último, realiza un dibujo en el que representes qué es para ti la diversidad cultural de México. Puedes utilizar diferentes materiales, que tengas a la mano, puede ser del tamaño que quieras y usar los símbolos que más te gusten.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

MATEMÁTICAS

Mente sana en cuerpo sano

¿Qué vamos a aprender?

Desarrollarás la habilidad para reproducir diferentes ángulos.

¿Qué hacemos?

Es importante que además de aprender matemáticas, aprendas a cuidar tu salud mediante el ejercicio. Hay un libro que se llama “Como ser un gran gimnasta, manual para títeres de calcetín”.

Uno de los ejercicios del libro dice que hay que abrir las piernas en un ángulo similar al de la imagen.

https://images.pexels.com/photos/4324017/pexels-photo-4324017.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=2&h=650&w=940

¿Cómo saber cuál es esa medida? Esta es otra de esas ocasiones en las que las matemáticas te ayudarán a resolver un problema de la vida real.

Utilizarás el transportador que construiste en una de las sesiones de la semana anterior, ¿Lo recuerdas? ¿Lo tienes a la mano?

Antes de resolver el problema del libro de ejercicios de gimnasia, recordarás algunas cosas que has aprendido en clases anteriores: ¿Recuerdas que construiste un transportador en una hoja de papel traslucido?

Iniciaste trazando un círculo, que como sabes tiene una medida angular de 360 grados.

Luego realizaste dobleces en cuartos y obtuviste ángulos de 90 grados.

En cada uno de ellos, al realizar tres dobleces, obtuviste doceavos del círculo, que corresponden a una medida de 30 grados y cada uno y te quedó así.

Aprendiste a calcular otras medidas de ángulos realizando otros dobleces o combinando los que ya tenías, por ejemplo, la mitad del doceavo equivalente a 30 grados medirá 15 grados y observaste que un ángulo de 150 grados puede formarse al unir ¼ del círculo de medida igual a 90 grados, con dos doceavos de 30 grados cada uno.

En otra clase construiste un Geo plano, ¿Lo recuerdas? Utilizando tu trasportador, tachuelas y ligas de colores ubicaste varios ángulos en su interior.

En esa clase aprendiste que, dos ángulos son iguales si tienen la misma abertura, sin importar la posición en la que se encuentren.

Y que, sin importar la longitud de sus lados, dos ángulos son iguales si tienen la misma abertura.

Para poder adoptar la posición exacta que tiene la gimnasta en el libro, utilizarás el transportador que construiste.

¿Cómo harías para reproducir de forma exacta la abertura del ángulo de la gimnasta?

Pon atención a las alternativas que se muestran a continuación:

Probablemente pensaste en que puedes colocar el transportador sobre la imagen y marcar en él los lados del ángulo que coinciden con las piernas de la gimnasta.

Luego, con esa referencia.

Posiblemente pensaste en doblar el transportador, para usar el borde del doblez como regla, así:

Una estrategia diferente es la de marcar en el compás solo los puntos que debes unir para formar el ángulo.

Después, lleva esas marcas al trazo del nuevo ángulo.

De todas esas formas distintas siempre fue posible reproducir el ángulo de la gimnasta, incluso podrías copiarlo cuantas veces quisieras y en cualquier lugar.

La longitud de los lados y la posición no determinan la abertura (medida) de un ángulo.

Se tomará otra imagen del libro como ejemplo. ¿Cómo se puede reproducir el ángulo que dibujan las piernas de la gimnasta, en esta imagen?

Es muy sencillo, primero toma tu trasportador de papel, colócalo sobre el ángulo que dibujan las piernas de la gimnasta, con el vértice en su cintura y sus piernas como lados, coloca unas marcas sobre tu trasportador (puntos), en el centro y en el cruce con cada pierna.

Lleva esas medidas a tu cuaderno y reproduce el ángulo uniendo los puntos con una regla, así:

No importará la longitud de los lados ni la posición, el ángulo tendrá la misma medida.

Buen trabajo, ¿Cómo habrías reproducido tú ese ángulo? ¿Con el proceso anterior o con otro distinto? Describe en tu cuaderno el procedimiento que tú utilizarías.

Con el trasportador que construiste reproduce en tu libreta otras medidas de diferentes ángulos que se forman en algunos objetos de tu casa, como diferentes aberturas de una puerta en relación con el marco, los vértices de la televisión, aparatos de ejercicio, dibujos en algunos libros, imágenes en la computadora y hasta tu juguete favorito.

Siempre y cuando existan dos lados que se unen en un vértice, para formar un ángulo, ¡No existe límite para tu creatividad!

Has desarrollado tu habilidad para usar el transportador al tener que reproducir diferentes ángulos, aprendiste que no importa la longitud de los lados, ni la posición para reproducir un ángulo.

También te diste cuenta que es importante ejercitarte, en matemáticas y en el deporte.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

INGLÉS

Stoy Time

¿Qué vamos a aprender?

Are you ready for your English class?

¿Están listos para su clase de inglés?

No olvides tener su cuaderno, así como lápices de colores.

para que apunten o dibujen lo que más les llame la atención y así puedan revisarlo en cualquier momento.

Recuerda también que esta clase estará disponible para que la vean las veces que quieran o necesiten.

Kids, do you like reading?

Niñas y niños, ¿les gusta leer?

¡Qué bueno, a mí también me gusta mucho!

Reading is awesome.

Leer es increíble.

Are you ready to read in English?

¿Están listos para leer en inglés?

Today, I will share a legend about some volcanoes.

En esta sesión compartiré la leyenda de unos volcanes.

Do you know it? ¿La conoces?

Me encanta esa leyenda, recuerdo haberla escuchado en la escuela.

Let´s start.

Empecemos.

¿Qué hacemos?

Once upon a time, there was a beautiful princess named Itza.

Había una vez una hermosa princesa llamada Itza.

She was an emperor´s daughter.

Era hija de un emperador.

Warriors travelled from different lands to meet her.

Los Guerreros viajaban de diferentes lugares para conocerla.

They used to bring presents to her.

Solían llevarle regalos.

She was not interested in any of them.

Ella no estaba interesada en ninguno de ellos.

One day, a warrior named Popoca came to see her.

Un día un guerrero llamado Popoca fue a verla.

And said Princess I don’t have expensive gifts to offer.

Y le dijo Princesa no tengo regalos caros que ofrecerte.

But if you marry me, I promise that I will love you as long as Tonatiuh rises and I will stay by your side forever.

Pero si te casas conmigo, te prometo amarte cada vez que el sol (Tonatiuh) salga y permanecer a tu lado por siempre.

As the time passed, Itza fell in love with him.

Al pasar el tiempo, la princesa se enamoró de él.

The Emperor wanted Itza to marry a wealthy and powerful person.

El emperador quería que Itza se casara con un hombre poderoso y rico.

But he also knew that Popoca was the best and bravest warrior in his kingdom.

Pero también sabía que Popoca era el mejor y más valiente guerrero en el reino.

The Emperor had been in a war for years with a neighbor town.

El emperador había tenido guerra por muchos años con un pueblo vecino.

The leader was called Jaguar.

El líder era llamado Jaguar.

So, the emperor talked to Popoca and told him If you defeat Jaguar, I will let you marry my daughter Itza.

Por tanto, el emperador le dijo a Popoca “si vences a Jaguar, te permitiré casarte con mi hija, Itza.

¡Qué difícil decisión!

Veamos unos enunciados que nos ayudará a imaginar la siguiente parte de la leyenda

* fight against Jaguar. Pelear con Jaguar.

*they would soon defeat Jaguar. Ellos muy pronto vencerán a Jaguar.

*to offer her a potion. Para ofrecerle una poción.

*Itza heard the news. Itza escuchó la noticia.

* drink this tea princess. Bebe este té princesa.

Let’s continue the story.

Vamos a continuar con.

Popoca gathered his men and marched to fight against Jaguar.

Popoca reunió a sus hombres y se marcharon para luchar contra Jaguar.

They fought many times, losing some battles.

Ellos pelearon muchas veces, perdiendo algunas batallas.

But when the end seemed near, they began winning them.

Pero cuando el final se acercaba, ellos empezaron a ganar.

It was clear that they would soon defeat Jaguar and his men.

Estaba claro que pronto Popoca y sus hombres los vencerían.

Realizing this, Jaguar had a plan, he sent a Popoca´s messenger to tell Itza that Popoca was dead and told him to offer her a potion to make her sleep.

Jaguar, al darse cuenta de que sería vencido, se le ocurrió un plan, envió un mensajero de Popoca a decirle a Itza, que Popoca había muerto y le sugirió que le ofreciera una poción para que se durmiera.

As soon as Itza heard the news, she cried No that cannot be possible.

Al escuchar la noticia Itza gritó: Eso no puede ser posible.

I know how you feel princess, said the messenger.

Sé cómo te sientes princesa, dijo el mensajero

But drink this tea princess. It will help you to feel better.

Pero toma este té princesa, te ayudará a sentirte mejor.

Itza drank the potion and soon, she fell into a deep sleep.

Itza tomó la poción y cayó en un profundo sueño.

Well done kids. Bien hecho niñas y niños.

Next day, Popoca defeated Jaguar and marched back to the palace.

Al siguiente día cuando Popoca venció a Jaguar, regresó al palacio.

He felt so happy to share the good news with the princess and the emperor.

Iba muy feliz de compartirle la buena noticia al emperador y a la princesa

But when they arrived the emperor said:

Pero al llegar el emperador le dijo:

One of your messengers told us that you were dead! Itza was heartbroken. She drank something strange and now we cannot wake her up.

Un mensajero nos dijo que habías muerto, a la princesa se le rompió el corazón y tomó algo extraño, ahora no la podemos despertar.

This can’t be true! said Popoca.

Esto no puede ser, dijo Popoca.

He ran to her bedroom and held her in his arms.

Corrió a su habitación y la tomó en sus brazos.

He called her name, over and over. But Itza did not wake up.

Él le habló y le habló, pero la princesa no despertó.

Cool air will surely revive her. Popoca told the emperor.

El aire fresco la revivirá, le dijo Popoca al emperador.

He carried Itza outside and laid her on a flower bed.

Él la cargo y la llevó al monte, acostándola en una cama de flores.

He knelt down beside her. Popoca refused to move.

Popoca se hincó al lado de ella y se reusó a moverse de ahí.

He stayed next to Itza, just as he had promised as long as Tonatiuh rises.

Permaneció a su lado como lo prometió, cada vez que Tonatiuh salga. Tonatiuh significa sol en náhuatl

As time passed, the snow covered their bodies.

Al pasar el tiempo sus cuerpos fueron cubiertos por la nieve.

Now they are two of the highest volcanoes.

Ahora son dos de los más altos volcanes.

One is known as Iztaccíhuatl or sleeping woman.

Uno es conocido como el Iztaccihuatl o la mujer dormida.

The other is known as Popocatépetl.

El otro es llamado Popocatépetl.

The End

Fin.

Do you think this is an interesting legend?

Consideran, ¿Qué es una leyenda interesante?

Por supuesto habla de los volcanes de nuestro México querido, pero ¿Dónde están situados?

Limitan con el Estado de México, Morelos y Puebla.

¿Lograste encontrar o imaginar cómo terminaron los relatos de hace dos semanas?

Uno de los relatos era la sopa de piedra.

Recuerda que aquí leímos que eran dos viajeros que llegaron a un poblado y nadie les quería compartir alimento y decidieron preparar una comida mágica, y ¿Qué crees que descubrí?

What?

¿Qué?

Que además de la piedra – Stone que le agregaron a la sopa, también le pusieron algunas de las verduras que vimos.

Like what?

¿Cómo cuáles?

Potatoes,

papas,

tomatoes,

jitomates,

carrots,

zanahorias and celery y apio.

Finalmente, el pueblo pasó un gran momento con los viajeros.

And guess what?

¿Qué crees?

This story appears in cultures around the world.

Este cuento aparece en culturas alrededor del mundo.

For example, it is said that here in Mexico, there´s a version in the time of the Mexican Revolution.

Por ejemplo, se dice que aquí en México, hay una versión que se sitúa en los tiempos de la Revolución Mexicana 1019-1920, cuando los soldados llegaban a San Miguel Allende, Guanajuato, el alcalde ordenaba que no se compartieran los alimentos debido al contexto de pobreza que se vivía. Por tanto, los soldados los invitaban a hacer una sopa de cactus o con las espinas de este mismo.

And, what about the story Why the Cricket chirps?

¿Por qué el grillo canta? Did you have the opportunity to finish reading it or imagine the end? ¿Tuvieron oportunidad de terminar de leer el final del cuento o imaginarlo?

I will share the end.

No se preocupen se los comparto.

Did you remember that once he arrived North, the moose and the owl warned him to look for a shelter to keep from the cold?

¿Recuerdan que cuando el grillo llegó al norte, el alce y el búho le advirtieron refugiarse del frio?

Sí, pero el grillo no les hizo caso.

That’s right!

¡Es correcto!

The cricket did not listen, because crickets do whatever they want.

El grillo no hizo caso, porque los grillos hacen lo que quieren.

¿Y qué pasó con el grillo?

Let´s read the end.

Next morning, the cricket was ready to go home and tell the ant about his trip.

A la mañana siguiente, el grillo estaba listo para irse a casa y contarle su viaje a la hormiga.

But he hopped to start flying, and he couldn’t. Pero el grillo empezó a saltar e intentó volar, y no pudo.

his wings had been frozen.

sus alas se habían congelado.

So, the cricket had to hop all the way home. It took him days to return.

Por tanto, tuvo que regresar a casa saltando, eso le llevó días para llegar.

¡Claro! Estaba muy lejos.

When he arrived home, he found out that when he rubbed wings together, they made a chirping noise.

Cuando llegó a casa descubrió que, al frotar sus alas, emitían un sonido que trinaba.

But he couldn´t fly anymore, just he could hop and rub its wings.

Él ya no pudo volar jamás, solo saltar y frotar sus alas.

It is the sound that he makes when we say he´s singing.

Ese es el sonido que emite cuando decimos que el grillo está cantando.

The End.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

LENGUAJE

Tiempos verbales pasado y presente

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás la importancia de los verbos y su conjugación en los tiempos verbales presente y pasado.

¿Qué hacemos?

¿Sabes en qué consisten los tiempos verbales presente y pasado?

Dentro de las oraciones, cuando los verbos se refieren al presente, es porque eso está sucediendo en ese mismo momento y cuando se habla de algo que pasó antes, entonces se hace referencia al pasado.

Los verbos son aquellas palabras que indican las acciones que realizan las personas y los animales.

Observa el siguiente video del minuto 0:09 al 1:52.

Los verbos.

Gracias a los ejemplos del video, puedes darte cuenta de que los verbos, como se mencionó indican acciones.

En el video se señala que las nubes vuelan, pero eso no es así, las nubes se mueven por la acción del viento, pero no vuelan.

Los verbos indican quién realiza la acción, el número se refiere a si es uno solo o son varios quienes realizan la acción y el tiempo en que se realiza, esto significa que señala en qué momento se realiza la acción, si se da en este momento es presente, en un tiempo anterior o pasado o si se realizará en un momento que aún no sucede se le llama futuro.

Para que quede más claro, pon atención en los siguientes ejemplos:

“Los gatos duermen mucho.” ¿Podrías decir cuál es el verbo en esa oración?

En esta oración el verbo es dormir, porque es la acción que realizan los gatos, como son varios gatos se dice que el verbo está en plural, y como la acción la están haciendo en este momento, se dice que está en presente.

“En la mañana, Jorge desayunó un licuado de plátano con leche y un delicioso pan” ¿Cuál es el verbo?

Desayunar es el verbo porque dice que Jorge hizo esa acción en la mañana, o sea, que está en pasado y está en singular porque solo nos habla de Jorge.

Vas a seguir trabajando con otros ejemplos.

¿Cómo crees que debería decir la primera oración del primer ejemplo, si estuviera en pasado? (la de los gatos).

“Los gatos durmieron mucho ayer”. Ahora tienes el verbo dormir en presente y pasado: “duermen” y “durmieron” Si fuera un solo gato, pero de género femenino ¿Cómo sería en presente y pasado?

“La gata duerme mucho” es la oración en presente y “La gata durmió mucho” sería la oración en pasado.

Ahora otro ejemplo: “Raulito leyó un libro” ¿Cuál es el verbo de la oración?

El verbo es leer y está en pasado. Si tuvieras que cambiar el tiempo verbal de la oración, ¿Cómo quedaría?

Recuerda que el verbo es leer y si lo hizo ayer está en pasado, pero si lo hace en este momento entonces está en presente.

“Raulito lee un libro”. Tienes el mismo verbo conjugado en dos tiempos, presente y pasado: lee y leyó.

¿Conoces el cuento que es de un ratón que visitó a su madre?, ¿Ya lo leíste?

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4LEA.htm?#page/100

Ese cuento está escrito, en pasado. Para ir a visitar a su mamá, el ratón compró un coche, luego compró unos patines, también compró un par de tenis y corrió muchísimo

Sino has leído éste cuento, al finalizar la clase hazlo.

Has estado revisando la importancia de los verbos, a través de ejemplos estuviste viendo los tiempos verbales de presente y pasado en algunas oraciones. En la siguiente actividad compararás los verbos conjugados, como ya los viste en los ejemplos y su forma en infinitivo.

Recuerda que los verbos en su forma infinitiva no se saben quién realiza la acción, ni el tiempo en el que realiza, tampoco el número de quién o quienes realizan la acción. ¿Ya tienes algunos verbos en mente?

Por ejemplo: Nadar, cocinar, comer, dormir, manejar, escribir, roncar.

Observa el siguiente video que te ayudará a comprender mejor la importancia de los tiempos verbales, inícialo en el minuto 0:08 y termínalo en el minuto 1:30.

Los verbos 1.

Cómo pudiste ver en el video, los tiempos verbales fueron la clave para descifrar el mapa.

El tiempo verbal te ayuda a conocer si las acciones suceden en ese momento o sucedieron con anterioridad, o se realizarán en el futuro.

Ahora vas a jugar un juego que se llama “La máquina del tiempo”, es una actividad que te ayudará a ejercitar el uso de los tiempos verbales.

Parra realizarlo puedes utilizar una caja que tengas, escribe algunos verbos en papelitos y mételos en la caja. Deberás conjugarlos en presente y pasado, posteriormente acomodarás los verbos en el tiempo y la persona que corresponda en la siguiente tabla, puedes copiarla en tu cuaderno.

Observa que es muy importante el uso de los acentos, especialmente en el tiempo pasado o futuro de los verbos. Debe resaltarse que, muchas veces, lo que diferencia un tiempo verbal de otro es el lugar donde se encuentra o no colocado el acento.

En la tabla puedes pegar los papelitos que hiciste o simplemente escribirlos.

Algunos verbos que se sugieren son los siguientes: Comer, dormir, viajar, vestir, caminar, manejar, escribir, roncar, cocinar, pasear.

Has llegado al final de esta clase, donde identificaste verbos conjugados en presente y futuro, y en su forma infinitiva. Reconociste su importancia en la máquina del tiempo, y descubriste que existen verbos a los que un acento les cambia el tiempo verbal.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

