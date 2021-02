Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 11 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del jueves 11 de febrero del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

LENGUAJE

Buscadores de palabras

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión aprenderás más de las lenguas y culturas originarias de nuestro país y en general, aprenderás sobre la lectura y escritura.

Observa el siguiente video en donde podrás ver en qué parte del territorio viven los hñahñus.

Otomíes. Las plantas del desierto.

Vas a seguir reflexionando sobre cómo se escriben palabras que comienzan con la misma sílaba, así que, vas a leer unos textos en la lengua hñahñu y en español para identificar palabras que comienzan igual y luego escribas a manera de lista.

¿Qué hacemos?

Para comenzar, vas a leer unos textos en español y luego en lengua indígena.

Español:

El cuento de la rana.

Una rana veía cómo los pájaros volaban a diario y también quería volar como ellos.

Un día le dijo a un pájaro:

Quiero volar, dime cómo hacerle. Quisiera andar muy hermosa allá arriba.

El pájaro le contestó que no podía volar porque no tenía alas. Otro día, les dijo a dos zopilotes que le enseñaran a volar.

Ahora busca un palo con tu boca y ahora que empecemos a volar no vayas a hablar para no abrir la boca y así no caigas.

Empezaron a volar, volaron mucho, la rana estaba muy contenta porque volaba.

Estaba tan feliz que se le olvidó que no podía abrir la boca y dijo:

¡Sí pude volar!

Se cayó al suelo, estaba adolorida, pero, dijo otra vez.

Si pude volar.

Hñahñu

Ma o ni

Ma tsi o ni xi tuhu pio, pio.

Bi z u di ra thuhu, ndâ za ya j uu,

bi ns a ni pege bi zoo kar j uu ts’i

bi mafi, bi mafi, ha ra me bi dâdi

ogi ntsu ma tsi msani da guxâ’i

Ra fanth o

Ra fanth o ’ m u i ha ra t’ o h o.

Ha ma tsi ngu di ‘ñehe,

ná ma tsi fani.

Ma zits’i Fasia, fadi pa hinda ´m e di

ge ma zitsi ú e di ne tuhu johya ´ñehe

ra fani.

A continuación, vas a buscar palabras que comiencen igual, por ejemplo: Xenduâ, mañâ y mahetsi.

Ten en cuenta que en la lengua hñâhñu las palabras son muy cortas, muchas veces de una sílaba, por ello, puede que no encuentres muchas palabras que comiencen con la misma sílaba.

Te invito a que no dejes de acercarte a los materiales escritos, ya sea en lengua indígena o en español. Pide a las personas que sepan leer en tu casa que te ayuden a leer; cuando escuches palabras que comienzan igual, ya sabes que también su escritura comenzará igual.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

ARTES

Arriba el telón

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión pasada hablamos acerca de qué son las manifestaciones artísticas, estas son expresiones creativas que, mediante el uso de diversos recursos, permiten a las personas mostrar sus ideas, emociones y la percepción que tienen sobre el mundo exterior además viste algo de ópera.

En la sesión de hoy observarás una manifestación artística.

¿Qué hacemos?

El día de hoy la “Abuelita techa” te hablará acerca de la danza.

Carola y Agustín. Danza.

¿Sabías que? La danza es el primer impulso de comunicar y de expresar. Existe mucho antes del lenguaje; la danza son movimientos corporales rítmicos que siguen un patrón, acompañados generalmente de música y que sirven como forma de comunicación o expresión. Todo ser humano tiene la cualidad de expresarse a través del movimiento.

La danza es la transformación de expresiones comunes del movimiento, por ejemplo: Una acción tan normal como caminar, al realizarse en la danza, se hace una forma establecida, en círculos o en un ritmo concreto.

La danza puede incluir un vocabulario preestablecido de movimientos, como ocurre en el ballet y la danza folklórica, o pueden utilizarse gestos simbólicos y efectuar determinadas poses, sólo con el lenguaje del cuerpo. Un ejemplo de esta es la danza proveniente de lugares tan lejanos como China o Japón.

De esta manera, la danza se manifiesta de diferentes maneras de acuerdo al lugar de donde proviene, y es por eso que es parte de la riqueza de cada cultura.

El cuerpo puede realizar acciones como rotar, doblarse, estirarse, saltar y girar. Si combinamos estas actividades físicas con una dinámica distinta, los seres humanos podemos crear un número indeterminado de movimientos, y es ahí donde es importante la cultura, ya que podemos distinguir distintos tipos de danzas.

A continuación, vas a conocer un poco más de cerca los diversos tipos de danzas.

Viajemos por tu país.

Qué interesante lo que acabas de ver.

Así es, tu cuerpo es maravilloso, ya que puedes expresarte con él a través de estos movimientos artísticos como la danza.

Como comentó la abuelita Tencha, existen diversos tipos de danzas, pero hoy me gustaría que habláramos de la danza folclórica, ya que en nuestro país es muy diversa.

Mira el mapa de nuestro país y estos personajes con un traje típico de algunos de los Estados que conforman nuestra República Mexicana, para jugar a colocarlos en donde corresponde, como niño, no es necesario que te aprendas los Estados, ni los trajes que representan a cada uno, debido a que solo es para que observes lo diverso que es nuestro país.

¿Qué te parece si tomas un personaje y lo colocas en donde corresponda? Para complementar, te invito a ver una danza, que ya es el tema de hoy. Fíjate en el cuadro de baile del estado de Chiapas.

Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey.

¿Alguna vez habías observado alguna representación dancística como la que acabas de ver? ¿Qué sentiste al observar? ¿Qué crees que trata de comunicar los bailarines? ¿Qué instrumento escuchaste de manera repetida? ¿Sabes cuál es su nombre? ¿Qué colores lograste identificar?

Notas como en la danza la música es igual de importante que los movimientos. Así puedes identificar los instrumentos que intervienen y sus sonidos particulares de cada región, y también puedes observar los colores de los trajes, así como de las formas de los vestuarios.

Por último, te recomiendo observar una cápsula más para seguir ampliando el conocimiento sobre el tema.

La chilena Cápsula de CONARTE.

La danza es una manifestación artística, expresiva corporal, constituida por movimientos rítmicos del cuerpo que pueden estar acompañados por música. Está presente en todas las culturas, en todas las civilizaciones, es un proceso creativo y artístico.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Juguemos con la luz

¿Qué vamos a aprender?

Sacarás en conclusión que la luz es necesaria para ver objetos y colores.

Aprenderás cómo se forman las sombras a partir de una fuente de luz y un objeto opaco.

Para esta sesión recuerda tener a la mano tu libro de Conocimiento del Medio de primer grado, lápiz, colores, goma y sacapuntas.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1COA.htm

¿Qué hacemos?

En esta primera actividad lee la historia de una niña llamada Laura. Pide a tu mamá, papá o algún otro familiar que te ayuden a realizarlo.

El cuento se llama “Laurita y su sombra mágica”.

“Laurita como todos en su pueblo, pueden caminar con confianza por las calles porque casi no hay autos. Laurita se caracteriza por ser una niña muy juguetona, siempre anda corriendo y sonriente.

Es muy amable con sus abuelitas y abuelitos y los acompaña a todos los lugares que la invitan. Cada que sale de su casa hace competencias con su sombra, para ver quién llega primero.

Laurita se pone muy triste cuando el cielo está nublado, porque su gran amiga sombra, no la acompaña, pero cuando el sol sale al día siguiente se apresura a correr para ver a su sombra acompañarla a todos los lugares donde ella anda.

La niña les cuenta a todas sus amigas, amigos y familiares que tiene una sombra mágica, que todos los días la acompaña y hace las mismas cosas que ella. Dice que su sombra es mágica porque a veces se hace grande, enorme y en otras ocasiones se hace tan pequeña que casi se hace invisible.

En las noches cuando se va a dormir y su mamá o papá apagan la luz de su cuarto, su sombra desaparece, ella dice que su sombra se va a descansar a un lugar mágico, donde recupera fuerzas para acompañarla al día siguiente.

Cuando Laurita se despierta por las mañanas y el sol entra por su ventana, su sombra ya está esperándola para acompañarla durante todo el día, por eso Laurita es una niña muy feliz.

Cuando eres niña o niño como tú, disfrutas mucho jugar con tu sombra. En la escuela juegas a pisar la sombra de tus compañeros. ¡Es un juego muy divertido!

¿Te sucede que a veces la sombra se hace larga o pequeña como la de Laurita?

¿Sabes por qué te sucede eso?

Bueno, te platico que las sombras son grandes, si el objeto está más lejos de la fuente de luz, en cambio, cuando el objeto está más cerca a la fuente de luz, la sombra se acorta, por eso las sombras se ven de diferente tamaño, según la posición del sol o la fuente de luz con relación a los objetos o personas.

Eso explica que la sombra de tu casa en las mañanas se ve muy grande, pero a medio día se ve muy pequeña.

En esta segunda actividad como estás hablando de la sombra, te propongo un juego. Se trata de hacer figuras con las sombras de tus manos y brazos, puedes utilizar una lámpara o salir al patio para usar la luz del sol.

Puedes invitar a tus amiguitos y amiguitas para que desde su casa también hagan las figuras que tú haces.

Recuerda que debido a la pandemia del COVID-19, por el momento debes quedarte en casa al lado de tu familia.

Te invito a que realices este juego desde tu casa y pide a tu mamá, papá u otro adulto que te acompañen y participen en formar las figuras.

Entonces comienza el juego. Observa quien logra formar las figuras en menos tiempo.

Presta mucha atención para que veas cómo se hace y después lo practiques en familia.

Te presento la primera imagen.

¡A veces no se logra la primera vez!

Te muestro cómo hacerlo. Tú en casa practica muchas veces no importa que en este momento no cuentes con una lámpara. Cuando puedas tener todos los materiales y la ayuda de un adulto, tú ya conoces algunas formas de poner las manos para hacer sombras en la pared, como la imagen de la gallina.

¿Qué te parece? ¡No es tan difícil!

Observa la segunda imagen.

¿Qué figura es?

Es un perro.

Parece muy fácil, pero no lo es tanto. A los niños como tú, que están en su casa ¿Crees que también se les dificulta?

Sí cuesta trabajo.

Practica varias veces la forma de poner las manos y seguro que te sale la figura. ¡Lo haces muy bien!

La tercera figura que vas a realizar es un conejito.

Está muy bonita, puedes comenzar a practicar.

Observa la imagen, fíjate que tus manos las debes poner una con la palma hacia arriba y la otra con la palma hacia abajo.

Por eso no podías hacer las orejas.

Las niñas y niños como tú, que están en sus casas, ¿Cómo crees que vayan?

Pienso igual que tú, para algunos de los niños y niñas es algo complicado, pero son tan inteligentes que con ayuda de su familia lo pueden lograr.

Cierto es que las figuras que formaste requieren un poco de práctica, pero no te preocupes, porque puedes iniciar con figuras muy sencillas o todas las que se te ocurran. Puedes empezar con un corazón, una mariposa, inventar cualquier cosa que te imagines y hasta hacer una función de teatro como la del siguiente video.

Presta mucha atención.

Teatro de sombras.

¡Sí que es divertido jugar con sombras! Al principio de la actividad te dije que podías hacer sombras con la luz artificial de la lámpara o con la luz natural del sol.

La grabación del video que acabas de ver se hace en un foro cerrado, no hay luz natural, por eso se utiliza la lámpara, sin embargo, tú en casa puedes salir al patio y buscar un lugar donde la luz del sol permita hacer sombras, juega a formar sombras con cualquier parte de tu cuerpo, o sombras con tus juguetes, o cualquier objeto que te presten tus familiares.

En esta sesión has usado la luz para formar sombras, pero también puedes usar la luz para formar un arcoíris. ¿Quieres que te cuente cómo?

Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te proporcione una botella transparente con tapa.

Llénala con agua y busca mirar un rayo de sol a través de ella. ¿Qué ocurre?

En efecto ¡observas un arcoíris con sus siete colores!

También puedes intentar con un cd que ya no se use en casa.

Pide a un adulto que te preste un cd como este.

Ponlo bajo los rayos del sol y trata de proyectar en una pared el reflejo. ¿Qué sucede?

Otra vez puedes observar un arcoíris.

En un espacio cerrado intenta con una lámpara si es que la tienes a la mano y observa si también funciona.

Puedes observar algo parecido a los colores del arcoíris, pero con la luz natural y agua, puedes ver un arcoíris de verdad.

Qué interesante y divertido que experimentes con la luz, ya sea natural o artificial.

En esta sesión has aprendido mucho y te has divertido.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

MATEMÁTICAS

Qué diferentes las semanas y las vidas

¿Qué vamos a aprender?

Ubicarás las actividades que llevas a cabo en cada uno de los 7 días de la semana.

Esta sesión será sobre las actividades que haces cada día.

Necesitaras la lista de actividades que realizaste la sesión anterior de lo que hacemos y no nos gusta, y de lo que nos falta por hacer.

¿Qué hacemos?

Para seguir conociendo sobre el tiempo y las actividades que realizas cada uno de los siete días de la semana.

Recuerda que en la sesión anterior hiciste una lista de palabras o dibujos de actividades.

Que haces y te gusta.

Que haces y no te gusta, pero hay que hacer.

Y de lo que no has hecho, lo que quieres hacer y esperas hacerlo muy pronto.

Ten la lista de la sesion anterior a la mano, en esta sesión la vas a necesitar.

Pero antes te voy a platicar una actividad que la familia de una niña de primero como tú, realizo con su familia.

Fíjate que el lunes con su familia hizo una historia sobre el Covid. Creó personajes, escribieron diálogos y los actuaron como en una película o una obra de teatro.

Fue muy interesante y divertido porque la historia termina en que pasaron y pasaron las semanas y las y los niños hicieron muchas actividades.

¡Y vencieron al Covid!

Observa, éste fue el dibujo.

¡Qué interesante y divertido! En su familia el propósito es hacer ejercicio en casa tres veces a la semana, por eso organiza y mueve unos muebles de la sala y llena unas botellas con agua para usarlas como pesas. ¡Y ya tiene su “equipo” para ejercitarse!

Hacer ejercicio fue una de las actividades que usaron en la historia para estar sanas y sanos en casa ¡Y vencer al Covid!

Recuerda que esta es una actividad que realizan en casa la niña con su familia para cuidarse y estar sanos.

Para seguir recordando las actividades que haces cada día de la semana.

Empiezas el lunes cuando comenzaste las sesiones en línea o por televisión de 2021, hace 3 semanas.

¡Qué rápido pasa el tiempo! Tres semanas y cuatro días, así que son casi cuatro semanas. ¡Tienes casi un mes de haber regresado a las sesiones!

¿Cuáles son tus actividades diarias?

Déjame adivinar.

Te levantas, te arreglas y desayunas; luego empiezas tus sesiones para aprender.

Según el día de la semana, vas al mercado con tus papá o mamá y con todas las medidas de seguridad, regresas a tu casa. Allí, tu familia y tu hacen muchas cosas de limpieza y después estudias y también descansas.

Para eso, ¿Tienes tu lista a la mano? ¿En esa lista están todas las actividades que haces? ¿Qué cosas haces en casa? Te propongo que pienses qué haces desde que te despiertas y comienzas tu día hasta que es de noche y te vas a dormir, piensa en todo lo que haces en un día.

Ahora revisa tu lista de la sesion anterior, ¿Hay actividades que llevas a cabo y no están incluidas?

¿No están? ¡Entonces es momento de agregarlas!

Y como la semana tiene 7 días, algunas actividades las haces siete días a la semana. Hay también actividades que realizas solamente algunos días de la semana. ¡Son muchísimas actividades las que llevas a cabo!

Porque incluso ahora que no sales de tu casa, tienes la posibilidad de hacer y aprender muchas cosas.

Revisa algunas actividades que te comparten niños y niñas como tú en otras partes del país.

Vamos a registrarlas como en el siguiente ejemplo:

Fátima.

¿Recuerdas sus actividades? Sus abuelos le enseñaron a cultivar tomates y usar herramientas. Ejemplifiquemos cuáles fueron:

Edilberto.

Edilberto toca el güiro y la guitarra y le dedica mucho tiempo cada día a estudiar, veamos su ejemplo:

Yamileth.

¿Te diste cuenta de que Yamileth estudia y hace ejercicio? Y su mamá siendo enfermera tuvo que dejar de hacer actividades que hacían juntas. Pronto volverán a ir al mercado y caminar con su mascota las dos. Observa el ejemplo:

Leo.

¿Recuerdas lo que le gusta a Leo? Ir a los juegos del parque, andar en bici y las matemáticas. También se divierte lavando platos con su abuelo y leyendo con su abuela. Revisemos su ejemplo:

Camila.

¿Cuántos animales cuida Camila? ¡Un pato! y pajaritos. Ella además de aprender en la escuela y con los adultos, también enseña a su hermana a leer. Vas a ejemplificar:

Edith.

Podría ser una escritora, ¿No crees? Incluso acompañar a su mamá en preparar postres suena muy divertido.

¿Qué te parecieron todas las actividades que realizan las y los niños en distintos lugares de nuestro país?

¡No te imaginabas que las niñas y los niños de primero de primaria, hicieran taaaantas actividades!

Como te podrás dar cuenta todos tienen muchas actividades, entre las cuales se pueden hacer en compañía de cualquier miembro de la familia como adultos, adultos mayores, tíos e incluso con otras niñas y niños. La diversión y el aprendizaje puede ser solo o acompañado.

En todas esas actividades vimos que se puede estudiar lo que te enseñan en la escuela, descansar, dar mantenimiento y limpieza en casa, preparar la comida, hacer música o dibujos, cuidar de otras personas y a la naturaleza. Todas son diversas y muy interesantes.

La idea es identificar qué actividades se pueden realizar de lunes a viernes, por ejemplo, tener sesiones. E incluso otras que se realizan de lunes a domingo como darle de comer a tus mascotas o cuidar cultivos. ¡o tocar el güiro!

También hay actividades que se realizan una o dos veces por semana, como Leo que salía en bicicleta a los juegos en el parque, cuando no había pandemia.

Cada familia tiene también actividades que realiza solo una vez a la semana.

Las actividades y su organización en los días de la semana son muchas y cada familia y cada integrante de la familia tiene la suya.

El profesor Arturo que también es maestro de primaria, explica en el siguiente video sobre la variedad de actividades que realizan todos. Aunque todos y todas tenemos actividades en los diferentes días de la semana, siempre procuramos hacerlas y no faltar a clases, ayudar en casa, jugar y hay ocasiones en las que pasan cosas que impiden que hagamos lo que teníamos previsto.

Diferentes actividades.

Ahora, juguemos a “Adivinar” con sonidos.

Escucha el audio y después eliges la imagen de la actividad que representa, al final de los audios estaran las respuestas, no hagas trampa y trata de adivinar.

Comenzamos:

Audio 1

Audio 2

Audio 3

Audio 4

Audio 5

Audio 6

Audio 7

Audio 8

Audio 9

Respuestas:

Audio 1. Es la campana del camión de la basura.

Audio 2. Colibrí.

Audio 3. El pan.

Audio 4. El fierro viejo.

Audio 5. Las galletas.

Audio 6. Del gallo.

Audio 7. Pájaro.

Audio 8. Tamales.

Audio 9. El tren.

Audio 10. La trompeta.

¡De seguro te dieron ganas de bailar con ese ultimo sonido de trompeta tan feliz!

Te encanta la música y disfrutas mucho cuando la gente toca en las calles para alegrar el ambiente. Escuchar música es algo que puedes hacer diariamente en varios momentos del día.

La música y las artes te han ayudado mucho durante la cuarentena acompañándote y alegrándote y es algo que puedes hacer todos días: bailar, cantar, escribir, actuar.

Te gusta darte cuenta de qué diferentes son los sonidos de tu alrededor y cómo a veces no les pones atención.

De ahora en adelante pon más atención en lo que sucede a tu alrededor; puedes registrarlos también y darte cuenta si hay sonidos que se repiten todos los días o si sólo suenan algún día de la semana.

Sólo son algunos ejemplos de sonidos, pero por tu casa o tu colonia puede haber muchos otros que son característicos de ese lugar, registra y comparte con tu familia, cuáles son para después compartirlas con tus amigos y amigas cuando termine la pandemia.

Porque todas y todos van a tener cosas diferentes registradas en la lista y seguramente va a ser muy divertido compararlas con las de otras personas después.

En sesiones porsteriores continuaras hablando del tiempo y las actividades que haces durante la semana. Vas a necesitar y ten a la mano los siguientes materiales, (recuerda pedírselos a tu mamá o papá).

Hojas blancas.

Lápices de colores u otros materiales para dibujar o escribir.

Pegamento.

Tijeras

Un calendario, el que sea que puedan encontrar en sus hogares; el que dan a veces en las carnicerías o en la tienda, o si no, recuerda que también puedes consultarlo en internet o hacer uno propio.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

